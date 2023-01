Der Krieg in der Ukraine wird mit einem Knall enden – bald

Inmitten der empörten Reaktionen auf die Enthüllungen von Ex-Kanzlerin Angela Merkel über die Minsker Vereinbarungen, der Sorge über die „Beratung“ der Ukrainer vor Ort durch die Amerikaner und dem Hin und Her der Kampflinien vergisst man leicht, worum es im Ukraine-Krieg eigentlich geht: um den Kampf der Vereinigten Staaten, ihren Status als einzige Supermacht der Welt zu erhalten. Genauer gesagt steht der Versuch der USA, China als rivalisierende Supermacht zu unterdrücken, im Mittelpunkt dieser Tragödie.

China ist, zusammen mit seiner Hintertür-Tankstelle Russland, ein nahezu unschlagbarer Feind. Chinas Seehäfen können leicht abgeschnitten werden, wenn man Containerschiffen droht, sie nicht mehr anlegen zu lassen. Seine Hintertür ist eine andere Sache. Deshalb müssen die hart gesottenen Leute in Washington, die von der Wolfowitz-Doktrin besessen sind, Russland ausschalten oder übernehmen. Das ist die conditio sine qua non der amerikanischen Strategie. Ohne diesen Schritt fällt die Strategie auseinander.

Und dieser Schritt muss schnell erfolgen; schon jetzt nimmt die Konfrontation mit China an Fahrt auf.

Daher der Ukraine-Krieg. Wie Präsident Biden aus dem Stegreif sagte, kann [Putin] nicht an der Macht bleiben. Später nahm er die Bemerkung zurück, aber der Ausrutscher spiegelt offensichtlich die Denkweise im Oval Office wider. Der beste Weg, ihn abzusetzen, ist eine russische Niederlage in der Ukraine und der Rücktritt – oder schlimmer noch – des russischen Präsidenten, der dann (wie die Neocons hoffen) durch einen gefügigen Trinker wie Boris Jelzin ersetzt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass die Außenpolitiker schon vor langer Zeit davon überzeugt waren, dass sie es im Grunde ihres Herzens lieber auf diese Weise machen würden. Denn der andere Weg ist nicht schön.

Ganz und gar nicht nett: Die andere Option ist ein Atomangriff. Mit einer Invasion Russlands ist es nicht getan. Die Russen würden das schon aus einer Meile Entfernung kommen sehen. Und sie würden einen konventionellen Krieg auf ihrem Territorium nicht dulden, weil sie wissen, dass sie verlieren würden. Ebenso wenig würden sie einen weiteren Jelzin dulden, noch einen ausländischen Herrscher, der das Land in zehn Teile zerlegt. Lange bevor die Yankees auch nur einen HIMARS-Wurf von Moskau entfernt wären, würde Russland zu Atomwaffen greifen.

Die Gelehrten in Washington wissen das, so wie sie schon immer wussten, dass Russland unmöglich einen konventionellen Krieg gegen die Ukraine verlieren könnte: ein flaches Land an seiner Grenze, mit einem Drittel der Bevölkerung und ohne wirkliche Kriegsressourcen außer einem Schauspieler-Präsidenten, der – Ehre, wem Ehre gebührt – Sand in der Sahara verkaufen könnte. Ich würde ihm seine Büste in den Hallen des Kongresses allein für die schiere Chuzpe geben.

Da ein konventioneller Angriff unmöglich ist, benötigt Washington einen Krieg direkt an der russischen Grenze, um einen nuklearen Angriff zu rechtfertigen. Wer an dieser Entschlossenheit zweifelt, sollte sich vor Augen halten, dass dieser rücksichtslose Schachzug in internationalen Angelegenheiten durch vier Regierungen von Neocons aufgebaut wurde, die: 1) die einschlägigen Rüstungskontrollverträge außer Kraft gesetzt haben; 2) ein demokratisch gewähltes Regime an der Grenze zu Russland gestürzt haben; 3) Europa von Russland abgekoppelt haben, wodurch die europäische Wirtschaft zerstört wurde; und 4) die NordStream-Pipeline buchstäblich zerstört haben, um sicherzustellen, dass das Wrack auch ein Wrack bleibt. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Maßnahmen selbst bei den alten Hasen der US-Außenpolitik – Kissinger, Baker und Konsorten – ein paar Augenbrauen hochgezogen haben müssen. Bidens Mannschaft ist wie fünfzehnjährige Kinder, die im außenpolitischen Süßwarenladen losgelassen werden.

Meines Erachtens gibt es zwei Möglichkeiten, wie der Krieg eine Nuklearkrise auslösen kann: wenn die Vereinigten Staaten und/oder die NATO in den Krieg eintreten oder wenn die Ukrainer einen Angriff mit chemischen oder biologischen Waffen gegen Russland durchführen, vielleicht mit einer schmutzigen Bombe. In beiden Fällen kommt es zu einer Krise, es werden Drohungen ausgesprochen, und die USA haben einen Vorwand, um Russland nuklear anzugreifen – vielleicht nur mit einem Minimum an taktischen Atomwaffen, um eine Kapitulation zu erzwingen, denn nur Gott und die CIA wissen, was die Amerikaner tatsächlich machen können.

Es geht darum, einen glaubwürdigen Vorwand für einen Erstschlag zu haben; ohne den Ukraine-Krieg wäre die Glaubwürdigkeit problematisch gewesen – oder zumindest problematischer; ich zweifle nicht daran, dass dieselben flinken Romanautoren, die uns das Kennedy-Attentat und den 11. September beschert haben, in der Not eine anschauliche Geschichte erfinden könnten. Was auch immer es ist, die Öffentlichkeit wird es akzeptieren, denn sie wurde sorgfältig mit Medienberichten über Russland kultiviert: wie Putin sich in einen Diktator verwandelt hat, wie die LGBT-Gemeinschaft verfolgt wird, wie russische Männer aus dem Land geflohen sind, um der Wehrpflicht zu entgehen, und vor allem, immer wieder, hämmernd wie das Trommeln einer Heavy-Metal-Musik, dass Wladimir Putin ein Wahnsinniger, ein Größenwahnsinniger ist.

Wenn die ersten Bilder des gesprengten Moskaus auftauchen, wird Präsident Biden einer verängstigten Welt seine herzzerreißende Entscheidung erklären, zuerst zuzuschlagen: Die Abdeckungen der sibirischen Raketensilos waren entfernt worden, der Funkverkehr war unverkennbar, Humint und E-Lint bestätigten den Verdacht, die russischen Militärs waren plötzlich alle in Kommandozentralen im ganzen Land verschwunden, und die Krönung war: Präsident Putins jüngster Geisteszustand sei „äußerst besorgniserregend“. Seine Erklärung ist nur Augenwischerei; die Öffentlichkeit wird zwar entsetzt sein, aber erleichtert aufatmen, dass dieser Wahnsinnige nicht mehr ist.

Präsident Biden würde so etwas nie tun? Dieser vernebelte Großvater mag rundum gegen den Dritten Weltkrieg sein, aber sein außenpolitisches Team hat ihn inzwischen durchschaut und weiß genau, was er sagen muss, um ihn zum Handeln zu bewegen.

Das außenpolitische Team fürchtet eine nukleare Antwort von Putin? Wohl kaum. Sie scheinen auch den Russen vermessen zu haben und zufrieden zu sein. Putin hat nicht reagiert, als: 1) die NATO wieder und wieder erweitert wurde; 2) Washington den Staatsstreich in Kiew inszeniert hat; 3) Washington (der einzige wirkliche Verdächtige, ob er nun selbst Hand anlegt oder nicht) die NordStream-2-Pipeline sabotiert hat; und 4) als Washington den Angriff der ukrainischen Regierung auf den Donbass unterstützt hat. Tatsächlich hat Putin acht Jahre lang mit dieser Gewalt gewartet, um schließlich einzumarschieren, nachdem er alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft hatte, um einen Krieg zu vermeiden, und selbst dann hat er keinen Krieg, sondern eine lahme „militärische Sonderoperation“ gestartet.

Wenn man all dies zu dem Wunschdenken der Neokonservativen hinzufügt, dass China, sobald Russland aus dem Weg geräumt ist, ein Stück Kuchen sein wird, den sie genüsslich schmatzend verspeisen werden, dann rückt ein nuklearer Erstschlag leicht in den Bereich des Machbaren. Hitler und Napoleon würden das verstehen.

Wie seltsam, dass der Drang, Russland zu erobern, in der Geschichte immer wieder auftaucht; es ist der wiederkehrende Albtraum des Westens, und so wird es auch dieses Mal sein – obwohl dieser Aspekt der Ukraine-Geschichte von unseren schlampigen Mainstream-Medien strikt ignoriert wird. Daher überlasse ich das letzte Wort dem argentinischen Schriftsteller Jorge Luis Borges, der sagte: „Die Vergangenheit ist unzerstörbar; eines Tages kommt alles wieder zurück, und eines der Dinge, die wieder zurückkommen, ist das Projekt, die Vergangenheit abzuschaffen.“