Sachverständige untersuchen mysteriöse Häufung von Todesfällen bei schottischen Babys

Eine Expertengruppe hat mit der Untersuchung einer ungewöhnlich hohen Zahl von Todesfällen bei Neugeborenen in Schottland begonnen und wird voraussichtlich im Herbst einen Bericht vorlegen.

Healthcare Improvement Scotland (HIS) bestätigte, dass es die pensionierte Neonatologin Dr. Helen Mactier zur Vorsitzenden der Expertengruppe ernannt hat, die die möglichen Ursachen für zwei unerklärliche Spitzen der Neugeborenensterblichkeit im Abstand von nur sechs Monaten, im September 2021 und im März 2022, untersuchen wird, als insgesamt 39 Säuglinge starben.

Die Arbeiten sind bereits im Gange, aber HIS erklärte, dass es weiterhin einige zusätzliche Fachleute für das Expertengremium sucht, das voraussichtlich monatlich zusammentreten wird.

Im Oktober letzten Jahres suchte das HIS einen erfahrenen Berater, der in einer neonatalen Intensivstation „außerhalb Schottlands“ arbeitet, um der Prüfgruppe beizutreten.

Die schottische Regierung hatte die Überprüfung im September letzten Jahres in Auftrag gegeben, nachdem interne Untersuchungen von Public Health Scotland (PHS) keine endgültige Erklärung für den Anstieg der Neugeborenensterblichkeit gefunden hatten.

Dr. Helen Mactier, die kürzlich nach 20 Jahren als Fachärztin für Neonatologie am Princess Royal Maternity Hospital in Glasgow in den Ruhestand ging, war von 2019 bis 2022 Präsidentin der British Association of Perinatal Medicine (BAPM).

Sie war auch Mitglied des Gremiums für die unabhängige Untersuchung der East Kent Maternity Services, wo wiederholte Versorgungsmängel für Dutzende Todesfälle und Verletzungen bei Müttern und Babys verantwortlich gemacht wurden.

Ein Sprecher von HIS sagte: „Auf Ersuchen der schottischen Regierung führt Healthcare Improvement Scotland eine Überprüfung in Bezug auf den signifikanten Anstieg der Neugeborenensterblichkeit in ganz Schottland im Jahr 2021/22 durch.

Der Zweck der Überprüfung ist es, alle Faktoren zu verstehen, die zu dem nationalen Anstieg der Neugeborenensterblichkeit beitragen.

„Die Überprüfung sollte bewerten und feststellen, ob es Themen, zugrundeliegende Ursachen oder Sicherheitsfaktoren gibt, sowohl aus klinischer als auch aus Systemperspektive, und wenn ja, sollten wichtige Lernpunkte identifiziert und Empfehlungen zur Verbesserung der Pflegequalität ausgesprochen werden.“

Er fügte hinzu, dass sich die Überprüfung „in einem frühen Stadium befindet und wir die Veröffentlichung unseres Berichts für den Herbst dieses Jahres erwarten“.

Die Sterblichkeitsrate bei Neugeborenen überschritt zum ersten Mal seit Beginn der Überwachung zweimal innerhalb von sechs Monaten die obere Warngrenze (rot gestrichelte Linie) (Bild: PHS)

Der Alarm wurde erstmals Ende 2021 ausgelöst, als bei der monatlichen Überwachung festgestellt wurde, dass im September 21 Babys innerhalb von 28 Tagen nach der Geburt gestorben waren, verglichen mit den neun, die auf der Grundlage von Durchschnittswerten vor der Pandemie zu erwarten gewesen wären.

Dies entsprach einer neonatalen Sterblichkeitsrate von 4,9 Todesfällen pro 1.000 Lebendgeburten und überschritt – zum ersten Mal seit Beginn der Überwachung im Jahr 2017 – eine obere Warnschwelle, die sogenannte Kontrollgrenze.

Dies löste eine automatische Untersuchung aus, aber nur sechs Monate später wurde die Kontrollgrenze ein zweites Mal überschritten, als im März 2022 18 Neugeborene starben – was die Neugeborenensterblichkeitsrate auf 4,6 Todesfälle pro 1000 Lebendgeburten ansteigen ließ.

Es wurde kein eindeutiger Zusammenhang mit Covid-Infektionen bei Müttern oder Säuglingen oder einer Zunahme von Frühgeburten festgestellt – alles Faktoren, die das Risiko der Neugeborenensterblichkeit erhöhen.

Zufällige Schwankungen werden als unwahrscheinlich angesehen, aber die PHS vermutet, dass Covid-bedingte Personalausfälle ein Faktor gewesen sein könnten.

Ein Zusammenhang mit den Covid-Impfstoffen wurde auf der Grundlage internationaler Beweise für deren Unbedenklichkeit in der Schwangerschaft ausgeschlossen, aber die PHS bestätigte, dass sie den Impfstatus der betroffenen Mütter nicht überprüft habe.

Die PHS betonte, dass es dafür keine Grundlage im Bereich der öffentlichen Gesundheit gebe und dass eine solche Analyse „zwar für die Entscheidungsfindung im Bereich der öffentlichen Gesundheit nicht aussagekräftig ist, aber das Vertrauen in die Impfstoffe erschüttern könnte„.

Seit April 2022 ist die Sterblichkeitsrate bei Neugeborenen rückläufig und lag zwischen Mai 2022 und Oktober 2022, dem letzten Monat, für die Daten vorliegen, im Vergleich zu den Durchschnittswerten vor der Pandemie durchweg unter den Erwartungen.