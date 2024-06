Going Underground-Moderator Afshin Rattansi spricht mit Jeffrey Sachs, dem Präsidenten des UN Sustainable Development Solutions Network, über den Ukraine-Konflikt und die Aktionen des Westens, die den Krieg provoziert haben.

‼️ Ukraine-Krieg wurde provoziert – Jeffrey Sachs



Going Underground-Moderator Afshin Rattansi diskutiert mit Jeffrey Sachs, Präsident des UN Sustainable Development Solutions Network, über den Ukraine-Konflikt und die Aktionen des Westens, die den Krieg provoziert haben.

Sie wissen, dass die sogenannten Journalisten, manche würden sagen Stenografen, dieses Wort unprovoziert wiederholen

wenn es darum geht, dass Russland die ethnischen Russen im Osten retten will. Und was tun Sie?

Sie zucken jedes Mal zusammen, wenn Sie dieses Wort unprovoziert hören.

Ich zucke nicht zusammen.

Ich lache.

Und ja, ich zucke ein wenig zusammen, denn erstens ist das ein provozierter Krieg.

Zweitens ist das Wort unprovoziert provozierend in dem Sinne

in dem Sinne, dass es Teil der Argumentation all dieser Journalisten ist.

Sie würden nicht einmal mit dem gleichen Wort kommen, dem gleichen

wiederholen, wenn es nicht so verlogen wäre.

Es ist also ein Krieg mit vielen Provokationen.

Es ist ein Krieg, der leicht hätte vermieden werden können.

Wenn ich von vielen Provokationen spreche, dann geht das auf den Plan der USA zurück, die NATO auf die Ukraine und Georgien auszudehnen, und das schon in den 1990er-Jahren.

Hat der große Brzezinski, entgegen den Versprechungen, die am Ende dessen gemacht wurden, was wir für das Ende des Kalten Krieges hielten?

des Kalten Krieges, sollte ich sagen, des einseitigen Ausstiegs der USA aus dem ABM-Vertrag

aus dem ABM-Vertrag im Jahr 2002, die 78-tägige Bombardierung

die 78-tägige Bombardierung Belgrads durch die USA und ihre Verbündeten

1999 mit dem Ziel, das Land zu zerstören, und die Einrichtung einer

NATO-Militärstützpunkt im von Serbien abgetrennten Kosovo.

Der Sturz von Viktor Janukowitsch im Februar 2014, bei dem Victoria Nuland, die damalige stellvertretende Außenministerin für europäische Angelegenheiten, eine führende und absolut kollaborierende Rolle spielte.

Das völlige Versagen der USA, Deutschlands und Frankreichs, sich an die Minsker Vereinbarungen zu halten, sie zu verteidigen und auf ihrer Umsetzung zu bestehen, provozierte.

Natürlich wurde er provoziert.

Kriege kommen nicht aus heiterem Himmel.

Und jeder, der die Geschichte verfolgt hat, hat diese Provokationen ununterbrochen gesehen.

Ich weise immer wieder darauf hin, dass der Konflikt Ende 2021 bereits neun Jahre andauerte und mit dem Sturz Janukowitschs durch die USA und rechte Kräfte in der Ukraine endete.

USA und rechten Kräften in der Ukraine begann.

Neun Jahre später hätte der große Krieg verhindert und die Kämpfe eingestellt werden können, als Russland ein überarbeitetes amerikanisch-russisches Sicherheitsabkommen auf den Tisch legte, das auf der Neutralität der Ukraine und der Nichterweiterung der NATO beruhte.

Und ich sagte dem Weißen Haus: Dann akzeptieren Sie es. Verhandeln Sie.

Natürlich haben Sie das getan.

Aber verhandeln?

Ich meine, haben Sie mit dem State Department gesprochen?

Ich habe mit dem Weißen Haus gesprochen und habe gesagt: Führt deswegen keinen Krieg.

Das ist natürlich vermeidbar.