Der Krieg könnten die weltweite Lebensmittelkrise zur „Hölle auf Erden“ machen

Die Welt steuert auf eine „katastrophale globale Nahrungsmittelkrise“ zu.

Als Folge des Krieges in der Ukraine steuert die Welt auf eine „katastrophale“ globale Nahrungsmittelkrise zu, die nach Ansicht von Experten die „Hölle auf Erden“ für die Lebensmittelpreise bedeuten wird.

„Die Hälfte der Weltbevölkerung ernährt sich von Düngemitteln… und wenn diese bei einigen Kulturen vom Feld genommen werden, sinkt der Ertrag um 50 %“, sagte Svein Tore Holsether, Leiter des Agrarkonzerns Yara International, gegenüber der BBC.

Russland und die Ukraine, die als „Kornkammer Europas“ bekannt sind, exportieren rund ein Viertel des weltweiten Weizens und die Hälfte der Sonnenblumenprodukte, wie Samen und Öl.

„Für mich stellt sich nicht die Frage, ob wir uns auf eine globale Nahrungsmittelkrise zubewegen, sondern wie groß die Krise sein wird“, sagte Holsether und wies darauf hin, dass die steigenden Gaspreise einen steilen Anstieg der Düngemittelkosten verursachen.

David Beasley, der Leiter des Welternährungsprogramms, äußerte sich sogar noch pessimistischer.

„Gerade, wenn man denkt, dass die Hölle auf Erden nicht noch schlimmer werden kann, wird sie es doch“, sagte er.

