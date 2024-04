Lithium verspricht hochwertige Arbeitsplätze, um junge Menschen in der Region zu halten, aber Umweltschützer behaupten, dass die Mine, auch wenn sie vergraben wird, Arbeitslosigkeit und Umweltprobleme mit sich bringen wird.

Der Lithiumkrieg in der Sierra de Cáceres hört nicht auf und verspricht, im Laufe des Jahres 2024 neue Kapitel aufzuschlagen. Auf der einen Seite plädieren Umweltschützer dafür, den Berg intakt zu halten und den Bau eines Tagebaus zu verhindern, der die gängigste Methode zur Gewinnung des Minerals ist. Gegenüber die Stadtverwaltung und die Investmentgesellschaften, die in diesem Projekt eine große Einnahmequelle und eine Möglichkeit sehen, die Zukunft der Arbeit in der Region zu sichern. Eine “Spaltung”, die 2017 und sieben Jahre später begann, ist immer noch tief verwurzelt.