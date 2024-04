Die Saison der Provokationen unter falscher Flagge im Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland in der Ukraine ist eröffnet.

Russland gewinnt den Krieg – nun schon im dritten Jahr – und der NATO-Waffenwäsche-Schwindel mit seinem Neonazi-Regime in der Ukraine bricht zusammen. Was also tun?

Nur zwei Wochen nach einem Terroranschlag in der Nähe von Moskau, bei dem 144 Zivilisten ums Leben kamen und der von den westlichen Medien pauschal islamistischen Dschihadisten in die Schuhe geschoben wurde, während die westlichen Regierungen kategorisch behaupteten, er habe nichts mit dem von ihnen unterstützten ukrainischen Regime zu tun, folgt jetzt eine Reihe weiterer Falschmeldungen.

Russland wird beschuldigt, Chemiewaffen auf ukrainische Soldaten abgeworfen und gleichzeitig versucht zu haben, das größte zivile Atomkraftwerk Europas in die Luft zu sprengen.

Am Wochenende verbreiteten westliche Medien in typischer Manier einer Desinformationskampagne die lächerliche Behauptung, das russische Militär habe Gasgranaten auf ukrainische Truppen abgeworfen.

Es wurde berichtet, dass täglich chemische Waffen gegen ukrainische Stellungen in der Nähe von Lyman und Chasiv Yar in der Oblast Donezk eingesetzt würden. Quelle dieser Information sei ein “amerikanischer Kampfarzt”, der in den Reihen der ukrainischen Streitkräfte diene. Allein dieses Detail weckt den Verdacht einer gezielten Desinformation.

Der zweite Bereich süßer Propaganda ist das plötzliche Wiederauftauchen von Berichten, wonach das Atomkraftwerk Saporoschje (ZNPP) unter ständigem Artilleriebeschuss von Drohnen steht. Diese Angriffe waren seit letztem Jahr eingestellt. Jetzt sind sie wie ein Uhrwerk wieder da.

Die westlichen Medien wiederholen ihr altes Muster und behaupten, es sei nicht klar, ob die ukrainische oder die russische Seite das Atomkraftwerk beschieße – und riskieren damit eine nukleare Katastrophe, die Europa mit radioaktivem Niederschlag überziehen würde.

Rafael Grossi, der Direktor der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), der Atomaufsichtsbehörde der Vereinten Nationen, gibt wieder einmal in beschämender Weise der Desinformation der westlichen Medien nach. Grossi bestätigte, dass das Atomkraftwerk ZNPP in den vergangenen Tagen mindestens dreimal getroffen wurde und warnte vor einem “erheblichen Risiko eines schweren Atomunfalls” und fügte hinzu, dass “dies nicht passieren darf”. Grossi tat jedoch so, als wisse er nicht, wer für die Angriffe verantwortlich sei. Die ukrainische Seite nannte er nicht explizit als Verursacher.

Die westlichen Medien behaupten, weder die ukrainischen noch die russischen Behauptungen bestätigen zu können und erwecken damit den Eindruck, dass es sich um russische Angriffe auf das KKW ZNPP gehandelt haben könnte.

Das ist lächerlich. Die russischen Streitkräfte haben das Kernkraftwerk im März 2022 eingenommen, kurz nachdem sie in der Ukraine interveniert hatten, um die Aggression des von der NATO unterstützten Regimes zu stoppen. Russland hat den Vereinten Nationen dokumentierte Beweise dafür vorgelegt, dass die ukrainische Seite das ZNPP wiederholt mit von den USA gelieferter Artillerie und NATO-Logistik beschossen hat.

Dennoch geben sich die westlichen Medien und die IAEO der Vereinten Nationen der lächerlichen Farce hin, dass die russischen Streitkräfte ein Atomkraftwerk bombardieren könnten, das sich in ihrem Besitz und unter ihrer Kontrolle befindet.

Die Behauptungen der westlichen Medien, Russland würde chemische Waffen einsetzen, sind ebenfalls absurd, unlogisch. Warum sollte Russland eine solche Waffe einsetzen, wenn es in diesem Krieg bereits die strategische Oberhand hat? Außerdem hat Russland nachweislich schon vor Jahren alle seine Chemiewaffen vernichtet, wie es die Chemiewaffenkonvention von 1997 vorschreibt.

Dasselbe unlogische Szenario war zu beobachten, als die Syrische Arabische Armee das Schlachtfeld gegen die von der NATO unterstützten Söldner vollständig unter Kontrolle hatte. Es waren die vom Westen unterstützten Dschihadisten der Al-Nusra-Front usw., die die Chemiewaffenangriffe inszenierten, und die westlichen Medien gaben reflexartig und zu Unrecht den syrischen Streitkräften die Schuld. Diese Provokation führte in Syrien zu Luftangriffen der USA, Großbritanniens und Frankreichs gegen die syrische Armee.

Auch wenn Russland Chemiewaffen besäße, hätte es keinen Grund, sie einzusetzen, wenn es die NATO-Vertretungsarmee des ukrainischen Neonazi-Regimes dezimiert.

Ähnlich beschlagnahmte Russland zu Beginn des Konflikts das Atomkraftwerk Saporoschje, weil es wusste, dass das NATO-Regime es andernfalls als Terrorwaffe einsetzen würde. Wie Recht Russland hatte. Die NATO-Streitkräfte verstärken erneut ihre Bemühungen, das Atomkraftwerk zu bombardieren, um eine Krise zu provozieren, die eine Eskalation durch die NATO rechtfertigen könnte.

Wie der grausame Massenmord im Krokus-Rathaus bei Moskau am 22. März hat sich der Stellvertreterkrieg der NATO zu einem echten hybriden Terrorismus entwickelt. Die NATO hat den konventionellen Krieg auf dem Schlachtfeld aufgrund der überlegenen Feuerkraft und Militärtaktik Russlands verloren.

Die NATO-Mächte sind angesichts dieser historischen Niederlage verzweifelt. Sie haben eine beispiellose Menge an politischem und finanziellem Kapital in einen Stellvertreterkrieg investiert, um Russland zu besiegen – und stehen nun vor verheerenden Verlusten.

Dies ist der fieberhafte Hintergrund, vor dem der französische Staatschef Emmanuel Macron über die Entsendung von NATO-Truppen in die Ukraine schwadroniert und andere NATO-Führer verzweifelt mehr Waffenlieferungen und die Einführung der Wehrpflicht fordern. Ihr wahnsinniger Stellvertreterkrieg ist ein monumentales Debakel, das für das politische Establishment des Westens, einschließlich der verlogenen Propaganda-Nachrichtenmedien, eine Katastrophe bedeutet.

Inmitten dieser Verzweiflung auf einem sinkenden Schiff von titanischen Ausmaßen gehen die NATO-Mächte zum Modus der falschen Flagge über, um eine hektische Ablenkung zu schaffen.

Das Problem für sie ist, dass wir das schon oft erlebt haben und die ganze Welt ihr schmutziges Spiel durchschaut.