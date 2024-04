Amerika steuert auf einen ausgewachsenen heißen Bürgerkrieg zu

Von Tyler Durden

Verfasst von Justin Smith über den Blog The Burning Platform,

Es erstaunt mich immer wieder, wie wenig so viele Menschen in diesem Land getan haben, um ihren Verstand zu schulen und Informationen kritisch zu analysieren. Sie haben Augen, um zu sehen, und Ohren, um zu hören, und doch scheint sich die Wahrheit eines wichtigen Themas irgendwie immer noch vor ihnen zu verstecken, oder sie weigern sich einfach, die Wahrheit zu erkennen, wenn sie direkt vor ihnen steht und ihnen ins Gesicht schlägt.

Es gibt so viele Dinge, die derzeit durch das Biden-Regime verdammt verkorkst sind und durch die Dynamik, die dieses antiamerikanische, gesetzlose Regime in Gang gesetzt hat, von selbst aus dem Ruder laufen, dass es fast unmöglich ist, sie alle in einem einzigen Kommentar angemessen zu behandeln. Aber ich habe versucht, dem Leser mit diesem Beitrag eine möglichst umfassende Einschätzung zu geben.

Michael Savage, ein seit langem bekannter Radiomoderator, bemerkte gerne, dass “Liberalismus eine Geisteskrankheit ist”, und wir werden gerade Zeuge des Ergebnisses seiner massiven Anwendung über viel zu viele Jahre hinweg, ohne dass dies auf gesundem Menschenverstand und einem gewissen Maß an pragmatischem Realismus beruhte. Und so stehen wir hier an der Schwelle zum endgültigen Untergang Amerikas, wenn nicht ein Wunder Gottes geschieht oder wahre Patrioten mit Gewehren in der Hand einen festen Stand einnehmen und sich weigern, auch nur einen Zentimeter Boden und jede weitere Bewegung in Richtung der von unseren amerikanischen Kommunisten gewünschten neuen Weltordnung aufzugeben.

Es mag altmodisch klingen und nicht mit dem übereinstimmen, was einige jetzt als “die neue Normalität” akzeptiert haben, aber ich sage, wir sollten uns alle in die amerikanische Flagge hüllen und den Ruf nach einem Ansturm von starken, fähigen Männern aussenden, die ihrem Land zu Hilfe kommen, wie nie zuvor.

~ J.O.S.

“Ich mag verrückt sein. Aber es ist kein Maß für Gesundheit, sich in einer zutiefst kranken Gesellschaft zurechtzufinden.” Ivor Browne, emeritierter Professor für Psychiatrie am University College Dublin [2017]

In einer idealen und perfekten Welt würden alle Amerikaner einem rechtschaffenen Gewissen und ihren besseren Engeln folgen, und sie könnten darauf vertrauen, dass ihre gewählten Führer das Gleiche tun; aber wir leben in einer alles andere als perfekten Welt oder Gesellschaft, und die Narren des Landes haben die christliche Freundlichkeit, die Goldene Regel und die Menschlichkeit für das Übel des Transhumanismus aufgegeben. Herzerwärmende Worte, die für wahre Freiheit und Unabhängigkeit eintreten, sind in der heutigen Gesellschaft und den politischen Arenen rar gesät, ähnlich wie in den Jahren zwischen 1850 und 1860, die zum Bürgerkrieg führten; und obwohl einige auf beiden Seiten des politischen Ganges immer noch das Gute in einer Weise ausstrahlen, die jeden Tag ein wenig heller erscheinen lässt, ist die Demokratische Partei im Großen und Ganzen vollständig von marxistisch-maoistischen Kommunisten infiltriert worden, die die Nation in Richtung der dunkelsten Tyrannei und der blutigsten Tage treiben, die Amerika je erlebt hat, während sie versuchen, die Zärtlichkeit und Schönheit in der Seele eines jeden Menschen auszulöschen und uns alle zu bloßen hirnlosen Rädchen in ihrer autoritären Maschine zu reduzieren.

Schauen Sie sich um. Die Hälfte oder mehr der amerikanischen Bürger haben den Verstand verloren und sind sechs oder mehr Schritte von der Realität entfernt, entweder aufgrund der betäubenden kommunistischen Indoktrination, die sie durch ihre “Erziehung” im öffentlichen Schulsystem erhalten haben, aufgrund einer genetischen Veranlagung oder eines Traumas in ihrem Leben, aufgrund einer neuen wahnsinnigen Droge, die sie süchtig und verrückt gemacht hat, oder aufgrund einer Kombination aus allen dreien.

Einige würden vorschlagen, dass wir uns sofort daran machen, das öffentliche Bildungswesen zu reformieren, um die Ideen zu fördern und zu verteidigen, die Amerika ursprünglich aufgebaut haben, aber wir haben keine Zeit, die Herzen und Köpfe zu ändern, um einer Bewegung entgegenzuwirken, die vor mehr als hundert Jahren begonnen hat und jetzt an der Schwelle steht, ihren derzeitigen Würgegriff über Amerika zu festigen, wenn sich das Blatt bei den Wahlen 2024 in ihre Richtung wendet oder sie in der Lage sind, die Wahl durch die derzeitigen Betrugsmechanismen zu stehlen. Obwohl wir uns immer noch bewegen können, um die nächste Generation in einem neu reformierten Bildungssystem oder durch Hausunterricht richtig zu erziehen, ist es jetzt an der Zeit, diejenigen innerhalb des Landes zu organisieren und zu versammeln, die bereits die Wahrheit der amerikanischen Prinzipien und all die Freiheit und Freiheit, die daraus folgen, kennen und daran festhalten – Zeit, unsere gleichgesinnten amerikanischen Patrioten und die Löwen der Freiheit zu versammeln, die genug davon haben, zu sehen, wie dieses Amerika, das wir so sehr lieben, so sehr missbraucht, angegriffen und angegriffen wird.

Es hilft nicht, wenn wir selbstsüchtige, korrupte Leute in hohen Ämtern haben, die versprechen, die Leichtgläubigen und Uninformierten aus ihrer Hölle und dem Elend, das sie mit sich bringt, zu retten, wenn sie nur mehr Wahnsinn unterstützen, der in das US-Gesetzbuch aufgenommen werden soll. Stimmen Sie für noch mehr wirtschaftsfeindliche “Klimawandel”-Verordnungen und -Initiativen und “wir werden mehr Geld auf Ihre EBT-Karten packen, mit freundlicher Genehmigung von Onkel Sam und dem amerikanischen Steuerzahler”. “Helfen Sie uns, dafür zu sorgen, dass die Regierung das letzte Wort über jedermanns Kinder hat und Babys töten kann, sobald sie aus dem Geburtskanal kommen, und wir sorgen dafür, dass Sie das Vorrecht vor allen anderen Amerikanern erhalten”, kann man Traitor Joe fast in einem schummrigen Konzertsaal flüstern hören. “Du kannst ein Champion unter Champions sein”, sagen sie – “Lass uns dir helfen, dein Geschlecht zu ändern”.

Und wenn sich dir jemand bei der Verfolgung von etwas Bösem in den Weg stellt, wird er als böse bezeichnet und mit dem vollen Gewicht der US-Bundesregierung angegriffen.

Oh ja. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, will Biden jetzt so schnell wie möglich weitere 144 Milliarden Dollar an Studentenkrediten erlassen. Er plant, dies am Montag, dem 8. April 2024, bekannt zu geben, und für jeden, der Augen hat, ist dies einfach Korruption in ihrer schlimmsten Form und Biden kauft Stimmen bei den kommenden Präsidentschaftswahlen. Was für ein Schlag ins Gesicht der Amerikaner, die es sich nicht leisten konnten, aufs College zu gehen, aber nun gezwungen sein werden, die Steuerlast zu tragen, die dieser Schritt mit sich bringen wird.

Ich sehe die Unmoral, die jeden Tag wächst, die Menschen, die in ihrem Bösen schwelgen, Freaks aus einem futuristischen Nebenschauplatz, der Unheil verheißt und von der Zerstörung der Menschheit spricht. und mit jedem Tag, der vergeht, entferne ich mich mehr und mehr von denen, mit denen ich wenig oder gar nichts gemeinsam habe, auch vom größten Teil der Menschheit. Nicht so, dass ich traurig über meine Situation wäre, sondern eher so, als ob ich “puh” sagen würde, weil ich die Erleichterung spüre, die mir die Trennung von denen, die ich am meisten verachte, verschafft hat.

Es ist, als stünde ich am Flussufer und sähe dem “Narrenschiff” zu, das in Verleugnung seiner eigenen Sterblichkeit über den Wasserfall segelt, weil es glaubt, seine verrückten Ideen würden es retten und es unbesiegbar machen, oder schlimmer noch, weil es weiß, dass es sterben wird und sich nicht darum kümmert, wen es mit in die Hölle reißt. Sie halten uns für verrückt, weil wir Amerikas gerechte und wahre Gründungsprinzipien und Tugenden und die damit verbundene Freiheit verteidigen, und wir halten sie für verrückt, weil sie Gott, die Realität und das Beste, was die Menschheit zu bieten hat, verleugnen, im Austausch für eine böse, ungezügelte, unmoralische Freiheit, die überhaupt keine Freiheit ist, sondern den Tod bringt.

Seit 1965 haben uns die Kommunisten in der Bundesregierung, im Kongress und in vielen Landes- und Kommunalregierungen im Wesentlichen getrennt und uns gegeneinander ausgespielt, als die eine oder andere geschädigte Gruppe, als ein besonderes Interesse und durch Identitätspolitik und Rassenhass. Sie haben uns in Stämme aufgeteilt und so getan, als ob sie jeden vertreten würden, während sie gleichzeitig Mechanismen eingeführt haben, die uns zu Leibeigenen der Regierung, des Leviathans, gemacht und uns alle in die Armut getrieben haben, während sie nach und nach den Großteil der Mittelschicht in unserem Land zerstört haben. Die Verfassung ist inzwischen so ausgehöhlt und ausgefressen, dass jeder Tyrann seinen Willen mit einem Federstrich durchsetzen kann, was Verräter Joe mit 118 Durchführungsverordnungen unter Umgehung des Kongresses und des Obersten Gerichtshofs der USA getan hat.

Wir haben eine Staatsverschuldung, die sich rasch auf 35 Billionen Dollar und mehr zubewegt, die zwar auf den Schultern beider Parteien ruht, die aber nicht an diesen abgrundtiefen Punkt gelangt wäre, wenn nicht sowohl die Marxisten-Maoisten als auch die RINOs die Lehren der marxistisch-keynesianischen modernen Geldtheorie und die Vorstellung akzeptiert hätten, dass eine Nation ohne schreckliche Konsequenzen einen endlosen Vorrat an Geld drucken und leihen könnte, was sich derzeit als falsch erweist. Unsere Leute haben Mühe, Essen und Miete zu bezahlen, und die neuen hohen Hypothekenzinsen haben Wohneigentum für diese neue Generation Z, die heranwächst und erwartet, dass ein erfolgreiches Leben in irgendeiner Form erreichbar ist, unerreichbar gemacht, obwohl viele von ihnen ein großer Teil des Problems sind, da etwa dreißig Prozent von ihnen behaupten, entweder selbst queer zu sein oder die LGBTQ-Krankheit zu unterstützen, die in der amerikanischen Gesellschaft grassiert, und für jede bekannte sexuelle Perversion und Abweichung eintreten, die man erwähnen könnte.

Vor einigen Jahrzehnten erkannte ich, dass jede Regierung der Welt ein keynesianisches, auf Schulden basierendes System anwendet und Geld druckt, als gäbe es kein Ende der realen Vermögenswerte oder deren Unterlegung. Im Grunde genommen war die Welt verrückt geworden, denn die Gier ihrer so genannten “Führer” kannte keine Grenzen, und die verschiedenen Regierungen der Welt akzeptierten im Grunde genommen die Verwendung von Monopolgeld. Die Scharade geht weiter, und das Kasino ist offen, das heißt, bis diejenigen, die ganz oben stehen, beschließen, ihre Marker einzuziehen und die letzte erzwungene Phase des Großen Reset einzuleiten.

Als ich 2008 den fast vollständigen Zusammenbruch unseres Wirtschaftssystems beobachtete und George [Bush] sagen hörte, dass wir das kapitalistische System der freien Marktwirtschaft vorübergehend aufgeben müssten, um es zu retten, hatte ich das starke Gefühl, dass Amerika seinen Höhepunkt erreicht haben könnte und dass es von da an nur noch gut werden würde. Ich hatte das Gefühl, dass es nur noch weiter bergab gehen würde, vor allem, als ein Großunternehmen nach dem anderen eine vom Steuerzahler finanzierte Rettungsaktion erhielt, nachdem es als “zu groß zum Scheitern” eingestuft wurde.

Als im März 2020 der größte wirtschaftliche Zusammenbruch in der Geschichte der USA eintrat, gefolgt von den Covid-Lockdowns, die jahrelang von Amerika-Verrätern wie Dr. Anthony Fauci und Dr. Deborah Birx vorangetrieben und aufrechterhalten wurden, erkannten viele von uns, dass es sich um einen Betrug handelte. Dennoch wurden ganze Teile unserer kulturellen Freiheiten und Normen beinahe zerstört, da das ängstliche amerikanische Volk im Großen und Ganzen nachgab, weil es sich nicht einfach auf die Hinterbeine stellen und den Regierungsdespoten “NEIN” sagen konnte. Selbst jetzt, wo es viele Berufe nicht mehr gibt und Arbeitsplätze wie Zuckerwatte an einem Regentag verschwinden, halten viel zu viele, vor allem die Kommunisten unter uns, an der Illusion fest, dass alles in Ordnung ist, und leugnen, dass unkontrollierte Ausgaben und massive Staatsverschuldung für die Gesundheit der Wirtschaft des Landes wirklich von Bedeutung sind.

Wer hätte damals wissen können – außer den bösen Akteuren des Tiefen Staates hinter dem Vorhang -, dass dies ein düsterer Vorbote der Dinge war, die da kommen würden, und nur einer der ersten Vorboten für die Bestätigung dieses aktuellen Systems des Wirtschaftsfaschismus als das herausragende und bestimmende Merkmal dessen, was alle immer noch fälschlicherweise unser “kapitalistisches System der freien Marktwirtschaft” nennen. Wer konnte schon ahnen, dass – wenn man Obama und jetzt Biden glaubt – das Heilmittel gegen Schulden mehr Schulden waren; dass das Heilmittel gegen Gier mehr Gier war und dass der Neid auf den Besitz der Nachbarn vollkommen akzeptabel war, selbst wenn man einfach hinüberging, um ihn sich mit Gewalt, durch bewaffneten Raub, anzueignen. Und wer hätte ahnen können, dass alle Marxisten-Maoisten der Demokratischen Partei zu modernen Isebels werden würden, die Unschuldige mit einer falschen Anschuldigung nach der anderen verurteilen und so den Weg für ein abscheuliches neues Phänomen und eine neue Lebensweise für die fehlgeleitete Jugend Amerikas ebnen.

Aber niemals hätte ich in meiner kühnsten Phantasie erwartet, dass jede einzelne Regierungsinstitution bis ins Innerste korrumpiert und von Männern und Frauen unterwandert sein würde, die das traditionelle Amerika zerstören wollen – um “Amerika zu transformieren” – und dabei allen Amerikanern großen Schaden zufügen, da das Böse als “gut” und das Gute als “böse” bezeichnet wurde, wodurch die Welt auf den Kopf gestellt wurde, wie in Jesaja 5:20 vorhergesagt, wie wir alle im Jahr 2020 Zeuge wurden, angetrieben von den Kommunisten der Demokratischen Partei und den Faschisten und Globalisten des Landes, zum größten Teil. Niemals hätte ich erwartet, dass die US-Wissenschaft so korrumpiert ist und die wirkliche Wissenschaft, die Realität selbst, verleugnet, da angeblich “gebildete” Menschen bald versuchen würden, die ganze Nation davon zu überzeugen, dass Männer wirklich zu Frauen und Frauen zu Männern werden können – dass Männer tatsächlich ihre Periode haben und Babys bekommen können.

Und da es dem amerikanischen Volk weiterhin nicht gelingt, eine starke und leidenschaftliche Ablehnung oder eine wirksame Verteidigung gegen die aktuellen Richtlinien des Biden-Regimes zum Klimawandel auf die Beine zu stellen, hat das Biden-Regime erst kürzlich [am 26. Januar] angeordnet, unsere internationalen Exporte von Erdgas und die Erdgasförderung auf Eis zu legen; und zum Zeitpunkt dieses Schreibens [am 5. April] sind sie immer noch auf Eis gelegt, während ihre Auswirkungen auf die Umwelt weiter untersucht werden. Und in der Zwischenzeit gewinnt die Bewegung hin zu einer größeren Kontrolle über unsere Gesellschaft durch eine digitale Währung an Schwung.

Ich glaube nicht, dass das Biden-Regime in der Lage sein wird, irgendetwas zu kontrollieren, wenn es erst einmal Amerikas Energieinfrastruktur und unsere Effizienz als weltweites Energiekraftwerk vollständig zerstört hat, wie es unter der Trump-Regierung der Fall war. Es wird verdammt schwierig sein, irgendetwas ohne Strom, fossile Brennstoffe oder Wärme zu kontrollieren, und die Hölle wird losbrechen, sobald die Amerikaner gezwungen sind, im Dunkeln zu sitzen, in der Kälte zu zittern oder in der Hitze zu schwitzen.

Wenn ich höre, wie Rachel “Mad-Cow” Maddow und Chris “Cry-baby” Matthews darüber sprechen, dass Republikaner, die Trump unterstützen, Mitglieder einer Sekte mit “verrückten Ideen” sind, denke ich, wie ironisch, dass sie sich und ihresgleichen perfekt beschreiben. Sie sind so verrückt, dass sie sich in dieser Beschreibung nicht einmal selbst wiedererkennen, oder was es ist, das sie nicht wissen; sie nennen sich selbst “das normale Volk”, während ihr Despotenführer, Verräter Joe, die amerikanische Republik demontiert und allen Amerikanern um die Schultern reißt.

Wenn ich vielen Befürwortern der kommunistischen Plattform und Agenda der Demokratischen Partei zuhöre – insbesondere der Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez, der Senatorin Nancy Pelosi und dem Senator Chuck Schumer – kann ich nicht anders, als mich zu fragen, wann die Stationen für psychisch Kranke alle Insassen entlassen haben. Und so sind wir hier in Amerika, wo die Insassen von psychiatrischen Anstalten, Bundesgefängnissen, illegalen Einwanderern, Drogendealern und sexuell abweichenden Personen und Kinderschändern heute das Land und das Oval Office führen.

Ich habe in mehreren früheren Artikeln darauf hingewiesen, dass ich glaube, dass die “Vereinigten Staaten” derzeit auf einem schnellen Weg in einen ausgewachsenen, heißen Bürgerkrieg stürzen. Das Ergebnis wird entweder eine Nation sein, die unter einer kommunistischen Regierung mit eiserner Faust zerquetscht wird, oder ein Volk, das in Freiheit und Ungebundenheit unter einer begrenzten Regierung vereint ist, die davon abgehalten wird, jemals zu wachsen oder zu weit zu gehen, wie es das derzeitige föderale System erlaubt hat und wie es das Biden-Regime getan hat, das dabei die gesamte Verfassung und unsere unveräußerlichen gottgegebenen Rechte mit Füßen getreten hat.

Obwohl ich mich weigere, irgendeine Entschuldigung für die weitreichende, unglaubliche und massive Unwissenheit so vieler meiner Landsleute in der heutigen Zeit des Internets und der Informationen zu akzeptieren, mit Büchern in Hülle und Fülle in jeder öffentlichen Bibliothek, gibt es eine unglaubliche Anzahl von Menschen, die Dutzende, ja Hunderte von Teilen des größeren Bildes anhäufen, ohne die Fähigkeit oder den Willen, sie zusammenzufügen, um zu einer lohnenden Schlussfolgerung zu gelangen, die darauf abzielt, eine angemessene Vorgehensweise zu formulieren, um dieser aktuellen totalitär gesinnten Bewegung zu widerstehen und sich selbst, ihre Familien und Gemeinden und Amerika selbst zu retten. Sie scheinen derzeit keinen wirklichen Sinn für die Dringlichkeit zu haben, es sei denn, man sieht sich die Führung in Texas und Florida und die derzeitige fabrizierte Grenzkrise an.

Fünfundzwanzig Gouverneure von Bundesstaaten haben sich im Grenzstreit mit dem Biden-Regime an die Seite von Gouverneur Abbot von Texas gestellt, und der Gouverneur von South Carolina hat seine eigenen Nationalgardisten an die Grenze geschickt, um die texanische Nationalgarde und die verschiedenen texanischen Strafverfolgungsbehörden zu unterstützen, die in diesem Kampf um Amerikas Überleben stehen. Obwohl ich also im vorangegangenen Absatz vom Durchschnittsbürger gesprochen habe, gibt es einige in Schlüsselpositionen, die die sich rasch nähernde existenzielle Bedrohung für ganz Amerika sehen und mit hoher Dringlichkeit reagieren und dementsprechend alles in ihrer Macht Stehende tun, um diesen Teil des Wahnsinns, der vom Biden-Regime ausgeht, aufzuhalten.

Amerika ist in zwei getrennte und gegensätzliche Ideologien gespalten worden – zwei gegensätzliche Weltanschauungen – wobei die Kommunisten und radikalen Nehmer des Landes eine dunkle Vision der Tyrannei unterstützen und die Konservativen und unabhängigen Produzenten das Licht der Wahrheit und eine Vision von Freiheit und Freiheit. Beide hängen in der Schwebe und warten darauf, dass die Schwerkraft oder irgendein monumentales Ereignis den Hebel umlegt, der sie zum Handeln bewegt und das Land im Sturm erobert, wobei die Demokraten bereit sind, jedes erdenkliche illegale Mittel einzusetzen.

Das starke Eindringen illegaler Einwanderer aus vielen fremden Ländern, die Amerika nicht freundlich gesinnt oder sogar Feinde sind, ist eine weitere Dynamik und ein Problem, das alle, die Amerika lieben, beunruhigt, da sie sich mit Sicherheit auf die Seite schlagen werden, die versucht, Amerika zu zerstören. Niemand sollte sich der Tatsache verschließen, dass verschiedene “Schläferzellen” der Hamas und der Hisbollah schon seit mehreren Jahrzehnten in Amerika sind. In Verbindung mit Tausenden von Chinesen im militärischen Alter, die illegal ins Land kommen, wird das kommende Chaos biblische Ausmaße annehmen, wie wir sie in der gesamten amerikanischen Geschichte noch nicht erlebt haben.

Der französische Wirtschaftswissenschaftler und Schriftsteller des neunzehnten Jahrhunderts, Frederic Bastiat, könnte über das heutige Amerika und seine derzeitige Situation gesprochen haben, wie er einmal sagte:

“Wenn die fehlgeleitete öffentliche Meinung das Verachtenswerte ehrt und das Ehrenhafte verachtet, die Tugend bestraft und das Laster belohnt, das Schädliche fördert und das Nützliche entmutigt, der Unwahrheit Beifall zollt und die Wahrheit unter Gleichgültigkeit oder Beleidigung erstickt, dann kehrt eine Nation dem Fortschritt den Rücken und kann nur durch die schrecklichen Lehren der Katastrophe wiederhergestellt werden.”

Amerikaner aus dem ganzen Land haben entweder Komplizen in diesem aktuellen Verrat an “grundlegend zu transformieren Amerika”, in etwas seltsam und fremd zu der Gründung, oder sie haben einfach so selbstgefällig gewesen, wie das Land zu ihren Feinden fallen zu lassen-aus-dem-Inneren, in einer Art und Weise, die ziemlich verdammt hart, um für den Moment aufgrund einer Litanei von Gründen zu begegnen erweist, von lawfare gegen konservative und unabhängige Patrioten auf die unverblümte Targeting von amerikanischen Patrioten durch das FBI und das DOJ. Aber im Grunde ist die Nation gerade dabei, die vollen, schrecklichen Konsequenzen dessen zu ernten, was vor so vielen Jahrzehnten gesät wurde, und jeder sollte sich besser vorbereiten, so gut er kann.

Wir können das, was auf uns zukommt, nicht aufhalten, selbst wenn wir heute alle unnötigen Ausgaben oder die Invasion an der Grenze stoppen würden – auch nicht, wenn wir jegliche Devianz, den Missbrauch von Kindern durch Geschlechtszuweisung und Männer, die in Frauensportarten antreten, verbieten oder über Nacht wie verrückt nach Öl und Gas bohren würden. Die Würfel sind gefallen, und kein einziger Mann oder keine einzige Frau, die im Oval Office sitzt, kann ändern, was kommen wird, weder Trump noch RFK, JR oder irgendjemand anderes, der es versuchen will.

Alle guten und anständigen Amerikaner, die sich noch daran erinnern können, was Amerika einmal war, oder die von Kindesbeinen an gut unterrichtet wurden und wissen, was für eine großartige Nation – eine außergewöhnliche Nation – sie in den vergangenen Jahren war, werden bald gezwungen sein, gegen innere und äußere Feinde zu kämpfen, die vom Weltwirtschaftsforum und den Vereinten Nationen unterstützt werden, damit unsere Freunde, Familien und Gemeinschaften diese Zeit überleben können und Freiheit und Unabhängigkeit in unserem Land nicht untergehen. Und während wir kämpfen, müssen wir beten und hoffen, dass unsere Seite siegreich aus dem Lärm und der Kakophonie der Feuersbrunst und des Chaos hervorgeht, damit wir das Land von denen säubern können, die Amerika hassen, und es wieder zu einem Land machen, das wirklich versteht, was “Gleichheit vor dem Gesetz” bedeutet, das so regiert wird, dass es die unveräußerlichen, gottgegebenen Rechte für alle verteidigt und schützt, und das Amerika wieder zu etwas Besserem macht, als es seit langer, langer Zeit war.

Das ist der Krieg, der vor uns liegt, der sich am Horizont abzeichnet, und unser Leben und das Leben unserer Lieben hängt von unserem Erfolg ab. Der Tod des bisherigen Amerikas ist garantiert, wenn sich nicht freiheitsliebende Patrioten aus der Asche des nächsten Bürgerkriegs erheben. Das ist die Realität und die Zukunft, der wir uns jetzt stellen müssen.

Läutet weiter die Glocke … die Freiheitsglocke und den Klang der Freiheit vom Meer bis zum leuchtenden Meer.