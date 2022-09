Der Mann in der Arena: Dr. Peter McCullough und COVID-19

Am 3. September veröffentlichte Alex Jones‘ Infowars ein Video-Interview mit Dr. Peter McCullough über eine Reihe von Skandalen im Kontext der COVID-19-Pandemie. Wir stellen fest, dass Jones nicht immer der sachlichste Moderator ist, aber hier konzentrieren wir uns auf das, was Dr. McCullough zu sagen hatte… Außerdem stellen wir fest, dass Dr. McCullough Mitglied des TrialSite-Beratungsausschusses ist. Wer ist Dr. Peter McCullough? Ein Arzt mit Facharztausbildung in Innerer Medizin, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und klinischer Lipidologie. Er hat sein Studium an der University of Texas Southwestern Medical School mit Auszeichnung abgeschlossen. Seine Facharztausbildung für Innere Medizin absolvierte er an der University of Washington. Dr. McCullough war zudem Chief Fellow am William Beaumont Hospital und erwarb einen Master-Abschluss in Public Health an der University of Michigan. McCullough hat über 1.000 Artikel und Notizen verfasst, die im New England Journal of Medicine, im Lancet, im British Medical Journal und im Journal of the American Medical Association veröffentlicht wurden. Er ist zudem ehemaliger Chefredakteur von Reviews in Cardiovascular Medicine, Cardiorenal Medicine und ehemaliger Senior Associate Editor für das American Journal of Cardiology.

COVID-19-Impfstoffe funktionieren nicht

In diesem Interview weist McCullough darauf hin, dass die CDC und ihre Direktorin Rochelle Walensky eine Menge Fehler gemacht haben, zu denen sie stehen müssen. Die Ratschläge der CDC waren „sprunghaft, inkonsistent und diktatorisch“ zugleich. Es bedurfte erst eines Bundesrichters, um darauf hinzuweisen, dass die CDC keine Befugnis für ihr Mandat für Gesichtsmasken auf Flügen hatte. Dieser Arzt und Wissenschaftler argumentiert, dass diese Entscheidungen von Ärzten und nicht von CDC-Bürokraten hätten getroffen werden müssen.

Und die CDC war bei der Beratung über die EUAs von Impfstoffen nicht in ihrer Liga. Er weist auch darauf hin, dass Nasentests keinen Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften zeigen, beide weisen die gleiche Viruslast auf und sind somit gleichermaßen ansteckend. Dennoch wurden seit der Pandemie und der Freigabe der Impfstoffe durch zahlreiche Vorschriften und Maßnahmen unmenschliche, diskriminierende Realitäten geschaffen.

McCullough zufolge zeigen aktuelle Daten aus Ontario, dass neun von zehn COVID-19-Todesfällen unter den Geimpften zu verzeichnen sind. Während in letzter Zeit sowohl von der Regierung Ontarios als auch von der CDC Diagramme in Umlauf gebracht wurden, wonach Ungeimpfte immer noch häufiger sterben als Geimpfte, hat TrialSite eine Annäherung festgestellt. Die Daten müssen überprüft werden.

McCullough klärte Jones darüber auf, dass die „Immunprägung“ durch einen Impfstoff, der alle sechs Monate verabreicht wird, auf eine „immunologische Katastrophe“ zusteuert. McCullough weist darauf hin, dass die Impfstoffe ursprünglich die Infektion verhindern sollten. Dann sollten sie die Übertragung verhindern. Und schließlich sollten sie die Zahl der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle enorm reduzieren. Aber Daten aus der ganzen Welt zeigen, dass es den Geimpften schlechter geht als den Ungeimpften, so der Arzt. Andere Daten weisen wiederum auf das Gegenteil hin, aber angesichts der unberechenbaren Natur der Gesundheitsbehörden weiß die Öffentlichkeit zunehmend nicht, wem sie glauben soll.

Bivalente Impfung vs. Legacy-Impfung

Der Arzt ist auch darüber entsetzt, dass die neuen, gerade von der FDA und der CDC zugelassenen Impfstoffverstärker ohne Versuche am Menschen eingesetzt werden. Die neuen bivalenten Booster, die auf BA.4/BA.5 abzielen, haben McCullough zufolge eine unbekannte Wirksamkeit, da sie, wie bereits erwähnt, nicht am Menschen getestet wurden und Antikörperspiegel ein schlechtes Surrogat für klinische Ergebnisse sind. Sie stellen jedoch eine geringere mRNA-Dosis dar, sodass sie möglicherweise weniger Schaden anrichten, teilte er mit Jones. Es ist auch wahrscheinlich, dass die anfänglichen Formulierungen viel Schaden anrichteten, da die von Pfizer veröffentlichten Dokumente über 1.223 Todesfälle in den drei Monaten der Markteinführung zeigen. Unabhängig von der offiziellen Darstellung kann niemand 1.223 Todesfälle in 90 Tagen erklären oder rationalisieren – es müssen Antworten gefunden werden. Dem ersten Argument steht natürlich der zweite Standpunkt gegenüber, dass die Impfstoffe viele Leben gerettet haben. Aber die Unterdrückung von Sicherheitsdaten ist niemals in Ordnung.

McCullough erklärte den Zuhörern von Jones, dass Pfizer viele Berichte über Todesfälle nach der Impfung erhalten habe und daher das Ausmaß des Problems kenne. Interessanterweise hat die FDA tatsächlich gesagt, dass es keine „Legacy Booster“ mehr geben soll, und auch hier gilt, dass die neueren bivalenten Produkte viel weniger mRNA enthalten (und weniger Spike-Protein produzieren), sodass sie im Vergleich zu den „Legacy“-Impfungen weniger Verletzungen oder Todesfälle verursachen können.

Von Wuhan zu Moderna

Durch die Klage Moderna gegen Pfizer stellt McCullough fest, dass der CEO von Moderna, Stéphane Bancel, früher CEO von BioMérieux war, einer Firma, die am Aufbau der Biosicherheitsanlage des Wuhan Institute of Virology beteiligt war. Dies ist eine wahre Behauptung. Bei Moderna ließ Bancel 2015 einen Impfstoff gegen Coronaviren patentieren, und die bei der Pandemie eingesetzte Variante war bereits seit vielen Jahren in Arbeit, sodass der Impfstoff COVID-19 in nur wenigen Wochen hergestellt werden konnte. Zu den Auswirkungen dieser schnell entwickelten Impfstoffe gehören, so wird behauptet, Fälle von irreversiblen Herzschäden, wobei die neue Häufigkeit von Sportlern, die „tot umfallen“, ein möglicher Beweis dafür ist, dass etwas nicht stimmt. Die Faktenprüfer der großen Nachrichtenmedien sind schnell dabei, solche Behauptungen für falsch zu erklären. Doch wie könnten sie ohne gründliche Nachforschungen eine solche Antwort geben? In einigen Gebieten ist „unbekannt“ heute eine der Haupttodesursachen im Vergleich zu den Zeiten vor der Impfung. Diese sich entfaltende Dynamik ist höchst beunruhigend.

Dr. McCullough betrachtet die gesamte Pandemie-Situation mit großem Misstrauen und hält es für sehr wahrscheinlich, dass es eine Art Vorwissen gibt, wenn man die Zusammenarbeit von Moderna mit dem NIH und einem Coronavirus-Impfstoff bedenkt, ganz zu schweigen von der Arbeit von Ralph Baric und dem Wissenschaftler aus Wuhan im Jahr 2015. TrialSite stellte die Verbindungen und die Möglichkeit einer Beteiligung durch Funktionsgewinn vor. Siehe TrialSite’s „Origins of the Pandemic are Elusive & Timeline Reveals Glimpse into Path to Better Tomorrow“.

Zu diesem Thema weist McCullough auch darauf hin, dass glaubwürdige medizinische Literatur bereits 2015 gezeigt hat, dass am Wuhan Institute of Virology am „WIV1-Coronavirus (CoV)-Cluster“ an humanisierten Mäusen gearbeitet wurde und dass eine weitverbreitete Infektion des Menschen eine reale Gefahr darstellt.

Vielleicht hat Obama deshalb die Gain-of-Function-Forschung in den Vereinigten Staaten im Jahr 2014 gestoppt. Aber die Aktivitäten wurden 2017 ironischerweise unter der Trump-Regierung wieder aufgenommen.

Skullduggery im Spiel?

In Bezug auf die Sperren und andere COVID-19-Maßnahmen weist McCullough darauf hin, dass mehrere Medien unwiderlegbare Beweise dafür veröffentlicht haben, dass zumindest in der westlichen Welt militärische Doktrinen der Informationskriegsführung eingesetzt wurden, um der Öffentlichkeit Angst einzujagen und die Akzeptanz von Impfstoffen zu erhöhen. Laut The Telegraph haben die Hauptakteure zugegeben, dass sie die Öffentlichkeit mit Nachrichten im Stil von „Psy-Ops“ beeinflusst haben. Ist es weit hergeholt, anzunehmen, dass während der Pandemie ähnliche Maßnahmen ergriffen wurden? Wahrscheinlich nicht.

Der führende Kardiologe aus Texas sprach auch über „Hot Lots“, d. h. spezifische Impfstoffchargen, bei denen der Prozentsatz der Menschen, die eine schlechte Reaktion zeigen, stark variiert, wie bereits auf TrialSite berichtet. Könnte diese Beobachtung dazu beitragen, zu erklären, warum manche Menschen problematische Reaktionen auf die Impfstoffe zeigen?

Von Myokarditis bis zum „Großen Reset“

In anderen Kommentaren teilt Dr. McCullough mit, dass die überwiegende Mehrheit der von VAERS gemeldeten Todesfälle in den ersten Tagen nach der Impfung auftraten, was auf eine Verursachung oder einen Zusammenhang hindeutet, aber natürlich haben die Behörden gekontert, dass dies nichts beweise. Wem sollen wir nun glauben? Die jüngst zugegebenen Versäumnisse und die Ankündigung von Umstrukturierungen bei der CDC erwecken nicht gerade das Vertrauen der Masse.

Zu seinen Bedenken gehören das Vorhandensein von Spike-Proteinen im Herzen und im Gehirn der Geimpften (Behauptungen, die von einem Großteil des Mainstreams zurückgewiesen werden, obwohl sich die Daten aus Autopsieberichten über das Auftreten von Spike-Proteinen in verschiedenen Körperregionen häufen), Myokarditis und Blutgerinnung. Er berichtet auch über schottische Daten, die zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der COVID-19-Todesfälle und Krankenhausaufenthalte unter Geimpften auftritt und dass es sich niemals um die in den Medien verbreitete „Pandemie der Ungeimpften“ gehandelt hat.

Bei dem Versuch, unsere Reaktion auf COVID-19 zu verstehen, ist McCullough zu der Überzeugung gelangt, dass unsere Politik von einem „biopharmazeutischen Komplex“ gesteuert wird, der sich aus Akteuren wie Bill Gates, dem Weltwirtschaftsforum, der WHO, GAVI, großen Unternehmen und Finanzinstituten sowie weiteren Machtmaklern zusammensetzt. Seiner Ansicht nach sollten Ärzte für unsere Pandemiebekämpfung zuständig sein und nicht politisch-wirtschaftliche Kombinate und Bürokraten, die zu eng mit der Industrie verbunden sind. Er stellte fest, dass Klaus Schwab nur drei Monate nach COVID-19 sein Buch COVID-19: Der große Reset veröffentlichte. Für McCullough ist dies ein weiterer Beweis dafür, dass mächtige Leute COVID-19 für politische Zwecke nutzen.

Ministerium für Wahrheit

Die freie Meinungsäußerung ist ein weiterer Bereich, in dem Dr. McCullough glaubt, dass wir es mit einer Art aufkommendem Totalitarismus zu tun haben. Trotz des Mantras „Es ist ein privates Unternehmen“, das immer dann vorgetragen wird, wenn sich die Leute über die Zensur in den sozialen Medien beschweren, sehen wir mehr und mehr eine direkte Beteiligung der Regierung an den Entscheidungsprozessen „privater“ Unternehmen. So hat unter anderem die CDC selbst Treffen mit Twitter abgehalten, um die zulässigen Agenden festzulegen. In Kalifornien schränkt ein neues Gesetz (das zweifelsohne Gegenstand eines Rechtsstreits über das Recht auf freie Meinungsäußerung sein wird) die Möglichkeiten von Ärzten ein, ihre gut informierten Gedanken an die Öffentlichkeit weiterzugeben. Insbesondere definiert AB 2098 die Verbreitung und/oder Förderung von „Fehlinformationen oder Desinformationen“ in Bezug auf COVID-19 als berufswidriges Verhalten. Ein „Wahrheitsministerium“ wird also darüber entscheiden, was Ärzte ihren Patienten und der Öffentlichkeit sagen dürfen.TrialSite hat in vielen großen Volkswirtschaften darüber berichtet, wie Regulierungsbehörden den Zulassungsbehörden für Ärzte Angst einflößen, um das Geschwätz ihrer Mitglieder zu überwachen.

Der Mut, sich COVID-19 zu stellen

Schließlich stellt McCullough fest, dass mit der Massenproduktion von aktualisierten Impfstoffen und einer amerikanischen Öffentlichkeit, die dem medizinischen Establishment gegenüber immer misstrauischer wird, viele „unerwünschte Produkte“ übrig bleiben werden. Anders ausgedrückt: ein Überschuss. Wir müssen abwarten. Die Regierung behauptet, dass bis zu 200 Millionen Menschen anspruchsberechtigt sind. TrialSite hat vorausgesagt, dass sich zwischen 10 und 30 % für den Booster entscheiden könnten. Die Daten werden bald Aufschluss geben.

Wer McCulloughs Argumente und Beweise genauer kennenlernen möchte, sollte sein neues Buch THE COURAGE TO FACE COVID-19 lesen: Preventing Hospitalization and Death While Battling the Bio-Pharmaceutical Complex.

Siehe die Grafiken aus Ontario, Kanada unten.