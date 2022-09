Nicht die „Pandemie“ hat unsere Kinder geschädigt

COVID (zusammen mit dem Ukraine-Krieg) ist zu einer hervorragenden Entschuldigung für all das Elend geworden, das heute in der Welt vor sich geht, und für den dramatischen Rückgang der Zivilisation und Lebensqualität.

War das die Pandemie? New York Times fällt beim Faktencheck durch

Gestern, am 1. September 2022, titelte die New York Times: „Die Pandemie löschte zwei Jahrzehnte des Fortschritts in Mathematik und Lesen aus“.

Im ersten Absatz heißt es: „Nationale Testergebnisse, die am Donnerstag veröffentlicht wurden, zeigen in aller Deutlichkeit die verheerenden Auswirkungen der Pandemie auf die amerikanischen Schulkinder: Die Leistungen der 9-Jährigen in Mathematik und Lesen sind auf das Niveau von vor zwei Jahrzehnten zurückgefallen.“

Weiter unten heißt es in dem Artikel: „Dann kam die Pandemie, die die Schulen im ganzen Land fast über Nacht lahm legte“ und „Experten sagen, dass es mehr als einen normalen Schultag benötigen wird, um die durch die Pandemie entstandenen Lücken zu schließen.“

Die Definition einer Pandemie laut dem Bulletin der Weltgesundheitsorganisation (siehe: Last JM, Editor. Lexikon der Epidemiologie, 4. Auflage. New York: Oxford University Press; 2001) ist „eine Epidemie, die weltweit oder in einem sehr großen Gebiet auftritt, internationale Grenzen überschreitet und gewöhnlich eine große Anzahl von Menschen betrifft“.

Laut der Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology liegt eine Epidemie vor, wenn sich eine Infektionskrankheit schnell auf viele Menschen ausbreitet.

Eine Pandemie ist also eine Krankheit, die sich schnell auf viele Menschen in der ganzen Welt ausbreitet.

Ausgehend von dieser ziemlich allgemein akzeptierten Definition kann eine Pandemie genau eines tun: Sie kann eine Krankheit auf viele Menschen in der ganzen Welt übertragen.

Was kann eine Pandemie NICHT tun?

Eine Pandemie kann keine Verbote oder Abriegelungen auferlegen.

Eine Pandemie kann keine Grenzen schließen oder Menschen zwingen, nicht mehr zu reisen.

Eine Pandemie kann keine Schulen schließen – weder über Nacht noch anderweitig.

Eine Pandemie kann keine Auswirkungen auf Mathematik und Lesen haben.

Eine Pandemie kann keine Lernlücken verursachen.

Was kann unsere Reaktion auf eine Pandemie bewirken?

Wenn wir beschließen, als Reaktion auf eine Pandemie Schulen für Monate und Jahre zu schließen, dann ist es unsere Reaktion, die die Bildungsdefizite und die Zerstörung der Kinder verursacht hat. Es ist nicht die Pandemie.

Falls es einen Zweifel daran gibt, dass die Auswirkungen einer Pandemie unabhängig von der Reaktion der Gesellschaft auf die Pandemie sind, können wir einen Blick auf Schweden werfen, in der die Schulen nie geschlossen wurden und wo es keinen Lernverlust (ref) und viel weniger Zerstörungen bei den Schulkindern gab als in Ländern, die während der Covid-Pandemie die Schulen schlossen (ref).

Die Pandemie für etwas anderes als Krankheit und/oder Tod verantwortlich zu machen, ist eine Fehlinformation.

Die Schlagzeile und der Artikel der New York Times enthalten eindeutige und unbestreitbare Beispiele für Fehlinformationen.

Hier ist die Information aus dem Artikel, sachlich korrekt wiedergegeben:

Führende Vertreter des öffentlichen Gesundheitswesens und Politiker in den USA ordneten als Reaktion auf die Covid-Pandemie verlängerte Schulschließungen an, die verheerende Auswirkungen auf die Schulkinder hatten, da sie zu Lernlücken führten und jahrzehntelange Fortschritte in Mathematik und Lesen zunichte machten.