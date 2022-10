Der militärisch-industrielle Medienkomplex schlägt wieder zu

Zehntausende protestierten am 16. Oktober in Frankreich unter der Führung des Linkspolitikers Jean Luc Melenchon gegen die explodierenden Lebenshaltungskosten und gegen Macron, aber in den USA gab es nur wenige Schlagzeilen auf der Titelseite oder in den Schlagzeilen der ersten Stunde. Am selben Tag fanden in Rom riesige Proteste statt, um ein Ende der Beteiligung Italiens an der NATO zu fordern, aber auf der westlichen Seite des Atlantiks wurde nicht darüber berichtet. Tausende protestierten am 22. Oktober in Paris gegen die NATO, aber in Nordamerika wurde kaum darüber berichtet. Massive Proteste gegen die NATO und die Inflation aufgrund von Sanktionen gegen russische Energie in Frankreich, Deutschland und Österreich im September, aber kaum Nachrichten darüber hier im Herzen des Imperiums. Die deutsche Polizei verprügelte in der Woche vom 17. Oktober Bürger, die gegen Energieknappheit und eine rekordverdächtige Inflation protestierten, beides wegen der Russland-Sanktionen, aber darüber wurde in den USA nicht berichtet. Siebzigtausend Tschechen protestierten am 3. September in Prag gegen das NATO-Engagement in der Ukraine und forderten Gas aus Russland (bevor ein mysteriöser imperialer Jemand mit Mitteln und Motiven Nordstream 1 und 2 in die Luft sprengte, wahrscheinlich um die politischen Auswirkungen dieser Proteste im Keim zu ersticken) und die Beendigung des Krieges, aber darüber wurde in den US-Konzernmedien kaum berichtet.

Haben Sie jemals das Gefühl, dass es Dinge gibt, die unsere Medien vor uns verbergen? Hmm. Haben Sie sich jemals gefragt, warum die enormen Proteste gegen die Politik des außergewöhnlichen Imperiums und seines Kampfhundes, der NATO, scheinbar heruntergespielt werden? Haben Sie schon einmal daran gedacht, dass sich unsere Konzernnachrichten mehr wie der Propagandaarm unseres neokonservativen Außenministeriums und Militärs verhalten als eine freie Presse? Nun, wenn dem so ist, dann sind Sie vielleicht auf der richtigen Spur.

Viele Europäer sind unglücklich über die NATO, den Ukraine-Krieg, die Sanktionen gegen Russland und die wilde Inflation und Deindustrialisierung – die zu einer gigantischen Erwerbslosigkeit führen wird -, die diese Sanktionen verursacht haben. Die Europäer wissen, wer daran schuld ist, nämlich ihr vermeintlich großer Verbündeter jenseits des Atlantiks, und viele haben sich von ihrem sogenannten Bündnis mit dem Hegemon abgewandt, während ihr Lebensstandard sinkt wie Steine. Aber das scheint Washington nicht zu interessieren. Sollen die Europäer doch pleite gehen und protestieren. Das Wichtigste ist, dass diese Nachricht nicht an das amerikanische Volk weitergegeben wird, das, wenn es davon erfährt, eine subversive Ahnung davon bekommen könnte, dass sich seine Regierung nicht ganz ehrenhaft verhalten hat.

In der Zwischenzeit wimmelt es überall von Lügen. Einige davon unbeabsichtigt, andere nicht. Erst kürzlich hat der Vorsitzende des US-Generalstabs, Mark Milley, behauptet, dass die derzeitige Weltordnung zusammenbrechen wird, wenn die Ukraine fällt. Traurigerweise ist das Blödsinn. Was zusammenbrechen wird, sind die aufgeblasenen Egos der amerikanischen und europäischen Politiker und Militärs. Es überrascht nicht, dass sie das mit der Weltordnung in einen Topf werfen. Aber es gibt noch andere, weitaus unheimlichere Gründe für solche schrillen, aufrührerischen Äußerungen, nämlich die Vorbereitung der amerikanischen Bevölkerung auf das Undenkbare – und es ist undenkbar, denn wenn die USA Russland mit Atomwaffen angreifen, werden sowohl die USA als auch Russland ausgelöscht. Werden Biden und seine Generäle einen Atomkrieg bekommen? Unklar. Was jedoch sonnenklar ist, ist, dass die Amerikaner wie Lemminge in ihr Verderben laufen, dank der Lügengeschichten ihrer Herrscher und Medien.

Aus einem unbekannten Grund werden alle großen Nachrichten verdrängt. Zum Beispiel, dass China US-Staatsanleihen im Wert von 100 Milliarden Dollar abstößt und was das bedeutet, wenn sich das zu einem Trend entwickelt (ich sage Ihnen, was es bedeutet: Wir sind mit 30 Billionen Dollar verschuldet und können das nicht bezahlen, und wenn wir SUVs voller Bargeld zum Supermarkt karren, werden wir die Weimarer Schubkarren zierlich aussehen lassen). Oder wie die Sanktionen gegen die russische Energiewirtschaft nach hinten losgingen und eine ruinöse Inflation in Europa und eine ziemlich furchtbare Inflation hier in den USA verursachten und den ganzen Westen in Richtung Rezession… oder vielleicht sogar Depression trieben. Oder wie Bidens immer rücksichtslose Sanktionen gegen China uns alle in den Ruin treiben könnten. Immerhin ist China der wichtigste Handelspartner der USA. Sanktionen gegen China, wie sie Biden kürzlich gegen den Chip- und Halbleitersektor des Landes verhängt hat, lassen die Preise für alles in die Höhe schnellen.

Aber Geld ist nicht alles. Wie steht es mit Bidens unbekümmerter Einstellung zum Fortbestand des menschlichen Lebens auf diesem Planeten, das er jedes Mal gefährdet, wenn er den Mund aufmacht, um zu schwadronieren, dass die USA ihr Militär ins Gefecht werfen werden, sollten Taiwan und China in einen Krieg ziehen? Es stimmt, Bidens kriegerische Äußerungen machen Schlagzeilen – schließlich ist er der Herrscher über eines der gewalttätigsten Reiche der Menschheitsgeschichte -, aber Details über ihre globalen Auswirkungen auf Leben und Tod, nämlich dass sie uns alle töten könnten? Nicht so sehr.

Nein, diese Nachricht ist nicht von Interesse für die großen Redakteure, die uns sagen, was wir denken sollen. Sie sind zu sehr damit beschäftigt, unsere Köpfe mit Kaugummi für das Gehirn zu füllen, wie mit Müll über Tik Tok oder mit Prominentengefasel oder mit etwas anderem, das dumm genug ist, um Zuschauer und Leser zu verblöden, sodass sie nicht bemerken, dass sich ihre Stromrechnungen in den letzten Monaten verdoppelt haben oder dass ihre Lebensmittelrechnungen um viele Prozentpunkte gestiegen sind oder dass die Welt einer nuklearen Apokalypse näher ist als je zuvor.

Aber sie merken es trotzdem. Und auch wenn ihnen vielleicht das fein abgestimmte mentale Gerüst fehlt, um das alles zusammenzufügen, haben viele Menschen dank ihrer Nachrichtenkonsumgewohnheiten begonnen zu erahnen, dass Washingtons Idiotie sie tout de suite in die Luft jagen könnte und sie in der Zwischenzeit ausbluten lässt und zeitnah noch mehr ausbluten wird. Daher die wachsende Abneigung der Öffentlichkeit, der Ukraine, dem korruptesten Land Europas, weiterhin Blankoschecks auszustellen. Die GOP ist sogar auf den Zug aufgesprungen und hat angekündigt, dass sie diesen unsinnigen Krieg nicht finanzieren wird, wenn sie den Kongress zurückerobert. Ich für meinen Teil wäre erstaunt, wenn die Republikaner das Rückgrat hätten, dieses Versprechen zu halten. Wie dem auch sei, Biden plant, diesem Schwur zuvorzukommen, indem er Kiew jetzt weitere Milliarden überweist. Das wird den Demokraten nicht helfen, worauf die Republikaner wahrscheinlich zählen. Aber dann kann Biden so tun, als sei er ein Mann mit Prinzipien (die Show muss weitergehen), während der Rest von uns pleite geht und unsere Entfernung zum atomaren Ground Zero berechnet. Die Amerikaner kämpfen mit Stromrechnungen, Lebensmittel- und Gaspreisen, Schulden bei Ärzten und Bildungseinrichtungen. Sie haben es nicht nötig, Rüstungsunternehmen mit Milliarden von Dollar zu finanzieren, damit sich Ukrainer und Russen am anderen Ende der Welt gegenseitig umbringen können. Und schon gar nicht brauchen sie einen Krieg, der die Menschheit an den Rand des nuklearen Armageddon bringt.

Als unerwartete gute Nachricht berichtete die Washington Post am 24. Oktober, dass etwa 30 Mitglieder der progressiven Fraktion Biden aufforderten, die Diplomatie zur Beendigung des Krieges ins Rollen zu bringen. Am nächsten Tag wichen sie zurück und widerriefen. Dies war das erste Mal, dass Demokraten den Mut hatten, nicht für mehr Blutvergießen und mehr Krieg gegen Moskau zu plädieren. Was diesen anfänglichen Sinneswandel verursacht hat, weiß ich nicht. Aber es war eine gute Nachricht. Besser spät als nie, wie es schien. Es schien zu bedeuten, dass einige der sogenannten Linken in Washington endlich zur Vernunft gekommen waren und sich vielleicht nicht mehr so schändlich verhielten, wie so viele europäische Sozialisten nach Beginn des Ersten Weltkriegs, als sie ihren einstigen Pazifismus aufgaben. Lange Zeit sah es offen gesagt so aus, als ob dies das Erbe war, das die progressiven Demokraten antreten wollten, ein Erbe, das nicht nur Schande und Massenmord, sondern – sollte sich der Ukraine-Krieg zum Dritten Weltkrieg ausweiten – die Auslöschung der Menschheit bedeuten würde.

Für weniger als einen Tag schien die Sonne der Vernunft und des Guten. Für einen kurzen Moment beschlossen die Menschen, die sich selbst als links bezeichnen, dass die Gefahr einer Massenhinrichtung der Menschheit es wert ist, dass man sich dazu äußert und dass die Friedensdiplomatie der einzig vernünftige Weg aus dem Fiasko ist. Doch am nächsten Tag haben sie gekniffen, sich dem Blutrausch ihrer Partei zu widersetzen. Selbst ihre zaghafte Geste war zu viel verlangt. Diese Leute sind keine Linken. Sie sind Feiglinge. Sie sind eine Schande für die Linke. Wenn sich jemals wieder jemand aus der progressiven Fraktion für Diplomatie ausspricht, werde ich sehr beeindruckt sein.

Apropos beeindruckt: Wie wäre es, wenn die Washington Post diese Geschichte über Progressive, die zur Diplomatie aufrufen, tatsächlich groß herausbringen würde, anstatt sie zu begraben? Das war, gelinde gesagt, unerwartet. Denn es ist schon lange offensichtlich, dass unsere Mainstream-Medien nur eine Seite der Geschichte zeigen: die NATO, Washington, die imperiale, kriegstreiberische Seite. Und das tun sie schon seit einer Generation, schamlos. (Das taten sie auch früher schon, aber mit einer gewissen Peinlichkeit, wenn sie darauf hingewiesen wurden.) Erinnern Sie sich an die berüchtigten Massenvernichtungswaffen des Irak? Die Redakteure, die diese Lüge monatelang in die Welt gesetzt haben, sind zu größeren und besseren Dingen übergegangen, ebenso wie die Politiker – Biden wurde sogar Präsident! – während ein ganzes Land, der Irak, in Schutt und Asche gebombt wurde, was größtenteils auf verlogener Berichterstattung und politischen Schikanen beruhte, und nun, Jahrzehnte später, einfach den Bach hinuntergegangen ist.

Und wer kann die Aufregung vergessen, die zur Rechtfertigung der kriminellen Bombardierung Serbiens durch die NATO im Jahr 1999 geschürt wurde? Heutzutage wollen Biden und NATO-Chef Jens Stoltenberg einem weismachen, die NATO sei eine „defensive“ Organisation. Nach dem, was sie Serbien angetan hat, hätte man diesen Irrtum längst in den Papierkorb werfen müssen. Stattdessen besteht der Fehler (nicht zufällig) fort. Als Russland auf die Möglichkeit eines NATO-Beitritts der Ukraine und damit auf die Präsenz einer feindlichen, bombenfreudigen Achse an seinen Grenzen reagierte, protestierten die westlichen Machthaber, die NATO sei „defensiv“. So schreien auch unsere Medien und weichen aus, so wie sie es jedes Mal tun, wenn sie das US-Verteidigungsministerium erwähnen, das diese Bezeichnung ablegen und zu dem früheren, ehrlicheren „Kriegsministerium“ zurückkehren sollte.

Man weiß, dass die Dinge schlecht stehen, wenn absurde Witzbolde wie der ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi die Realität fast auf den Kopf stellen. Das tat er am 20. Oktober mit seinen Äußerungen, die Ukraine habe Russland zu seiner Invasion provoziert. Man könnte argumentieren, dass Kiew dies getan hat, indem es seit 2014 14.000 russischsprachige Menschen im Donbass abschlachtete und dann im letzten Winter eine große Anzahl von Truppen an der Grenze dieser Region massierte, um das vorzubereiten, was Moskau als Völkermord ansah. Aber in Wirklichkeit hatte die angebliche Anstiftung der Ukraine viel Hilfe. Es wäre zutreffender gewesen, wenn Berlusconi gesagt hätte, dass der Marionettenspieler der Ukraine, die USA, Moskau mit seiner ununterbrochenen Aufstachelung durch die NATO-Osterweiterung seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion provoziert hat, wie zahlreiche amerikanische Experten und Diplomaten – von der Koryphäe des Kalten Krieges George Kennan über den ehemaligen Botschafter in der UdSSR Jack Matlock bis zum CIA-Chef William Burns und dem Großmächte-Experten John Mearsheimer und anderen – gewarnt hatten, und in jüngerer Zeit Moskau mit dem Kiewer Putsch von 2014 und dem darauffolgenden achtjährigen gewalttätigen Unsinn zum Angriff angestachelt hat, und dass Washington dies mit der Absicht tat, die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Russland und Europa zu zerstören; Dennoch hat Berlusconi mit seinem verbalen Dartpfeil die Scheibe mit dem Bullseye getroffen. Und wenn man Berlusconi um einen sachkundigen Kommentar bittet, hat man ein Problem, denn er hat sich kürzlich in der italienischen Regierung für eine Seite entschieden, und zwar für die faschistische. Jetzt ist es also so schlimm, dass Faschisten zu den Leuten gehören, die gegen die imperiale Propaganda protestieren. Lustige Zeiten.

Aber wir haben das gleiche katastrophale Chaos hier in den USA, wo die nächste Präsidentschaftswahl zu einer Wahl zwischen Trumps Faschismus oder Bidens Atomkrieg werden könnte. Wahl? Ho, ho. Das ist keine Wahl. Das ist der Tod auf Ratenzahlung oder der sofortige Tod. Ohnehin ist es katastrophal für die einfachen Menschen, denn entweder beendet der Trumpismus die Zivilisation, die wir in Amerika haben, was schlimme, globale, weil imperiale Auswirkungen hat, oder der Bidenismus beendet direkt die Zivilisation auf der Erde.

Zu Beginn des Ukraine-Krieges versprach Biden, keinen Dritten Weltkrieg auszulösen. Er brach dieses Versprechen, indem er die Ukraine mit Waffen, CIA-Agenten und einigen Spezialkräften überschwemmte. Dies als rücksichtslos zu bezeichnen, ist eine Untertreibung. Bidens Weigerung, sein beträchtliches Gewicht in den Dienst von Friedensverhandlungen zu stellen, hat Tausende von Ukrainern und Russen das Leben gekostet, wird wahrscheinlich noch viele weitere töten und gefährdet auch das Leben von Milliarden anderer Menschen weltweit – 5,3 Milliarden, die einen langsamen, qualvollen Tod erleiden würden, weil sie im nuklearen Winter verhungern. Und ich spreche hier nicht von der Behauptung, dass Russland einen Atomsprengsatz mit geringer Sprengkraft auf dem Schlachtfeld einsetzen könnte. Ich spreche davon, dass Moskau und Washington feststellen, dass sie sich wirklich in einem heißen Krieg befinden, und dass dann atomare Langstreckenraketen mit hoher Sprengkraft in die Luft gehen könnten.

Bidens einzige Aufgabe besteht darin, dies zu verhindern. Sein Wunsch, als der neue FDR, als Freund der Gewerkschaften, als eine Art Sozialdemokrat gesehen zu werden, bedeutet nichts, wenn er diesen Krieg mit Moskau nicht deeskalieren kann. Wenn Biden ein anderes Erbe antreten will als das des Zerstörers der Erde, der der Menschheit einen kalten, verkohlten, radioaktiven Planeten hinterlässt, dann wird er sofort mit seinem kriegstreiberischen Geschwätz aufhören und sich mit seinem endgültigen präsidialen Gewicht für Friedensverhandlungen mit Moskau einsetzen. Und Washington muss persönlich an diesen Verhandlungen beteiligt sein. Andernfalls wird alles andere, was er tut, als Verschwendung in die Geschichte eingehen, wenn es überhaupt eine Geschichte gibt.