Washingtons Plan zur Zerschlagung Russlands

„Das Ziel des Westens ist es, unser Land zu schwächen, zu spalten und schließlich zu zerstören. Sie sagen ganz offen, dass es, nachdem es ihnen 1991 gelungen ist, die Sowjetunion aufzulösen, nun an der Zeit ist, Russland in viele einzelne Regionen aufzuteilen, die einander an die Kehle gehen werden.“ Der russische Präsident Wladimir Putin

„Cheney ‚wollte nicht nur die Sowjetunion und das russische Imperium zerschlagen sehen, sondern auch Russland selbst, damit es nie wieder eine Bedrohung für den Rest der Welt sein kann’… Der Westen muss das 1991 begonnene Projekt zu Ende bringen …. Solange das Moskauer Imperium jedoch nicht gestürzt ist, wird die Region – und die Welt – nicht sicher sein…“ („Decolonize Russia„, The Atlantic)

Washingtons Feindseligkeit gegenüber Russland hat eine lange Geschichte, die bis ins Jahr 1918 zurückreicht, als Woodrow Wilson im Rahmen der alliierten Bemühungen, die Errungenschaften der bolschewistischen Revolution zurückzudrängen, über 7.000 Soldaten nach Sibirien entsandte. Die Aktivitäten der American Expeditionary Force, die 18 Monate lang im Land blieb, sind in den USA längst aus den Geschichtsbüchern verschwunden, aber die Russen verweisen immer noch auf diesen Vorfall als ein weiteres Beispiel für Amerikas unerbittliche Einmischung in die Angelegenheiten seiner Nachbarn. Tatsache ist, dass sich die Eliten in Washington schon immer in die Angelegenheiten Russlands eingemischt haben, obwohl Moskau dies entschieden abgelehnt hat. Tatsächlich sind viele westliche Eliten nicht nur der Meinung, dass Russland in kleinere geografische Einheiten aufgeteilt werden sollte, sondern dass das russische Volk ein solches Ergebnis begrüßen sollte. Die westlichen Führer in der Anglosphäre sind so sehr von Hybris und ihrem eigenen engstirnigen Anspruchsdenken zerfressen, dass sie ernsthaft glauben, die einfachen Russen würden es gerne sehen, wenn ihr Land in mundgerechte Staatlein aufgespalten würde, die der unersättlichen Ausbeutung durch westliche Ölgiganten, Bergbaukonzerne und natürlich das Pentagon offen stehen. Der geopolitische Vordenker Washingtons, Zbigniew Brzezinski, brachte es in einem Artikel in Foreign Affairs auf den Punkt:

„In Anbetracht der Größe und Vielfalt (Russlands) würden ein dezentralisiertes politisches System und die freie Marktwirtschaft am ehesten das kreative Potenzial des russischen Volkes und Russlands enorme natürliche Ressourcen freisetzen. Ein locker konföderiertes Russland – bestehend aus einem europäischen Russland, einer sibirischen Republik und einer fernöstlichen Republik – würde es auch leichter haben, engere Wirtschaftsbeziehungen mit seinen Nachbarn zu pflegen. Jeder der konföderierten Staaten wäre in der Lage, sein lokales kreatives Potenzial zu nutzen, das jahrhundertelang durch Moskaus schwere bürokratische Hand unterdrückt wurde. Im Gegenzug wäre ein dezentralisiertes Russland weniger anfällig für eine imperiale Mobilisierung.“ (Zbigniew Brzezinski, „A Geostrategy for Eurasia„, Foreign Affairs, 1997)

Das „lose konföderierte Russland“, das Brzezinski sich vorstellt, wäre eine zahnlose, abhängige Nation, die ihre eigenen Grenzen oder ihre Souveränität nicht verteidigen könnte. Es wäre nicht in der Lage, mächtigere Länder daran zu hindern, in sein Land einzumarschieren, es zu besetzen und dort Militärbasen zu errichten. Es wäre auch nicht in der Lage, sein ungleiches Volk unter einem einzigen Banner zu vereinen oder eine positive „einheitliche“ Vision für die Zukunft des Landes zu verfolgen. Ein konföderales Russland, das in eine Vielzahl kleinerer Teile zersplittert ist, würde es den USA ermöglichen, ihre dominante Rolle in der Region aufrechtzuerhalten, ohne dass eine Herausforderung oder Einmischung droht. Und das scheint Brzezinskis eigentliches Ziel zu sein, wie er in dieser Passage seines Hauptwerks The Grand Chessboard darlegt. Hier ist, was er sagte:

„Für Amerika ist Eurasien der wichtigste geopolitische Preis … und Amerikas globale Vormachtstellung hängt direkt davon ab, wie lange und wie effektiv seine Vorherrschaft auf dem eurasischen Kontinent aufrechterhalten wird.“ („THE GRAND CHESSBOARD – American Primacy And It’s Geostrategic Imperatives„, Zbigniew Brzezinski, Seite 30, Basic Books, 1997)

Brzezinski fasst die imperialen Ambitionen der USA kurz und bündig zusammen. Washington plant, seine Vormachtstellung in der wohlhabendsten und bevölkerungsreichsten Region der Welt, Eurasien, zu etablieren. Um dies zu erreichen, muss Russland dezimiert und aufgeteilt werden, seine Führer müssen gestürzt und ersetzt werden, und seine enormen Ressourcen müssen in den eisernen Griff globaler transnationaler Konzerne übergehen, die sie dazu nutzen werden, den Wohlstandsfluss von Ost nach West aufrechtzuerhalten. Mit anderen Worten: Moskau muss seine bescheidene Rolle in der neuen Ordnung als Amerikas De-facto-Gas- und Bergbauunternehmen akzeptieren.

Washington ist nie wirklich von seinem Ziel abgewichen, den russischen Staat auszulöschen, wie die kürzlich veröffentlichte Nationale Sicherheitsstrategie (NSS) und ein Kongressbericht mit dem Titel „Renewed Great Power Competition: Implications for Defense-Issues for Congress“ (Neue Großmächtekonkurrenz: Verteidigungsfragen für den Kongress) bestätigen vieles von dem, was wir hier gesagt haben, nämlich dass die USA planen, jede aufkommende Opposition gegen ihre Expansion nach Zentralasien zu zerschlagen, um der dominierende Akteur in dieser Region zu werden. Hier ist ein Auszug aus dem Kongressbericht:

Das Ziel der USA, das Entstehen regionaler Hegemone in Eurasien zu verhindern, ist zwar seit langem bekannt, aber nicht in Stein gemeißelt – es ist eine politische Entscheidung, die zwei Einschätzungen widerspiegelt: (1) dass angesichts der Menge an Menschen, Ressourcen und wirtschaftlichen Aktivitäten in Eurasien ein regionaler Hegemon in Eurasien eine Machtkonzentration darstellen würde, die groß genug wäre, um lebenswichtige Interessen der USA zu bedrohen und (2) dass Eurasien sich nicht zuverlässig selbst reguliert, wenn es darum geht, das Entstehen regionaler Hegemone zu verhindern, was bedeutet, dass die Länder Eurasiens nicht darauf zählen können, dass sie durch ihr eigenes Handeln das Entstehen regionaler Hegemone verhindern können, und dass sie möglicherweise die Unterstützung eines oder mehrerer Länder außerhalb Eurasiens benötigen, um dies zuverlässig zu tun.“ („Renewed Great Power Competition: Implications for Defense – Issues for Congress„, US-Kongress)

Wie sehr unterscheidet sich diese neue Version der offiziellen US-Außenpolitik von der so genannten Wolfowitz-Doktrin, die vor dem Irak-Krieg verkündet wurde. Hier ist sie:

„Unser erstes Ziel ist es, das Wiederauftauchen eines neuen Rivalen auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion oder anderswo zu verhindern, der eine Bedrohung in der Größenordnung der früheren Sowjetunion darstellt. Dies ist eine der wichtigsten Überlegungen, die der neuen regionalen Verteidigungsstrategie zugrunde liegen, und erfordert, dass wir uns bemühen, jede feindliche Macht daran zu hindern, eine Region zu beherrschen, deren Ressourcen unter einer konsolidierten Kontrolle ausreichen würden, um eine globale Macht zu erzeugen.“

Wie Sie sehen können, hat sich die Politik nicht wesentlich geändert, seit Wolfowitz seine Doktrin vor fast zwei Jahrzehnten formulierte. Das außenpolitische Establishment der USA behauptet nach wie vor entschlossen das Recht Washingtons, Zentralasien zu dominieren und jeden Konkurrenten in der Region als nationale Sicherheitsbedrohung zu betrachten. Dies wird auch durch die Tatsache unterstrichen, dass sowohl Russland als auch China in der jüngsten Nationalen Sicherheitsstrategie als „strategische Konkurrenten“ bezeichnet werden, was ein Euphemismus des tiefen Staates für Todfeinde ist. Sehen Sie sich diesen Auszug aus einem Artikel mit dem Titel „Partitioning Russia After World War III?“ an:

Das Endziel der USA und der NATO besteht darin, das weltweit größte Land, die Russische Föderation, zu spalten und zu befrieden und sogar eine Decke ständiger Unordnung (Somalisierung) über ihr riesiges Territorium oder zumindest über einen Teil Russlands und des postsowjetischen Raums zu legen… Das ultimative Ziel der USA ist es, zu verhindern, dass in Europa und Eurasien Alternativen zur euro-atlantischen Integration entstehen. Deswegen ist die Zerstörung Russlands eines ihrer strategischen Ziele…. Eurasien neu gezeichnet: Washingtons Karten eines geteilten Russlands Mit der Teilung der Russischen Föderation, (der) Artikel behauptet, dass jede bipolare Rivalität zwischen Moskau und Washington nach dem Dritten Weltkrieg enden würde. In krassem Widerspruch dazu wird behauptet, dass es nur dann eine echte multipolare Welt geben wird, wenn Russland vernichtet wird, aber es wird auch angedeutet, dass die USA die dominierende Weltmacht sein werden, obwohl Washington und die Europäische Union durch den zu erwartenden großen Krieg mit den Russen geschwächt sein werden.“

(„Partitionierung Russlands nach dem 3. Weltkrieg„, Global Research)

Die Beziehungen zwischen Washington und Russland waren schon immer umstritten, aber das hat mehr mit den geostrategischen Ambitionen Washingtons zu tun als mit einem störenden Verhalten Moskaus. Russlands einziges Verbrechen besteht darin, dass es Immobilien in einem Teil der Welt besetzt hält, den die USA mit allen Mitteln kontrollieren wollen. Als Hillary Clinton zum ersten Mal die Pläne der USA zur „Hinwendung zu Asien“ ankündigte, dachten die meisten, es handele sich um einen vernünftigen Plan zur Verlagerung von Ressourcen aus dem Nahen Osten nach Asien, um den Anteil der USA am am schnellsten wachsenden Markt der Welt zu erhöhen. Sie wussten damals nicht, dass die politischen Entscheidungsträger beabsichtigten, Russland in einen blutigen Bodenkrieg in der Ukraine zu treiben, um Russland zu „schwächen“, damit Washington seine Militärstützpunkte ungehindert über die eurasische Landmasse ausbreiten konnte. Auch konnte niemand vorhersehen, wie weit Washington gehen würde, um Russland zu provozieren, zu isolieren und zu dämonisieren, mit dem ausdrücklichen Ziel, seine politische Führung zu beseitigen und das Land in mehrere Staaten aufzuspalten. Hier ist Hillary, die den Fall 2011 darlegt:

„Das Wachstum und die Dynamik Asiens zu nutzen, ist von zentraler Bedeutung für die wirtschaftlichen und strategischen Interessen der USA… Offene Märkte in Asien bieten den Vereinigten Staaten beispiellose Möglichkeiten für Investitionen, Handel und den Zugang zu Spitzentechnologie…..Amerikanische Firmen (müssen) sich die riesige und wachsende Verbraucherbasis Asiens erschließen… Die Region erwirtschaftet bereits mehr als die Hälfte der Weltproduktion und fast die Hälfte des Welthandels…. wir nach Möglichkeiten suchen, noch mehr Geschäfte in Asien zu machen…und unsere Investitionsmöglichkeiten auf Asiens dynamischen Märkten. „(„Amerikas pazifisches Jahrhundert„, Außenministerin Hillary Clinton“, Foreign Policy Magazine, 2011)

Eine aufmerksame Lektüre von Clintons Rede zusammen mit einer Überprüfung der Wolfowitz-Doktrin wird selbst dem begriffsstutzigsten Leser helfen, einige offensichtliche Schlussfolgerungen über den aktuellen Konflikt in der Ukraine zu ziehen, der fast nichts mit der sogenannten „russischen Aggression“ zu tun hat, sondern alles mit Washingtons Plan, seine Macht auf ganz Asien auszudehnen, Russlands riesige Öl- und Gasreserven zu kontrollieren, China mit Militärbasen einzukreisen und die amerikanische Vorherrschaft im Zentrum des wohlhabendsten Marktes dieses Jahrhunderts zu etablieren. Hier ist wieder Putin:

„Um sich aus dem aktuellen Geflecht von Herausforderungen zu befreien, müssen sie Russland und andere Staaten, die einen souveränen Entwicklungspfad wählen, um jeden Preis demontieren, um den Reichtum anderer Nationen weiter zu plündern und damit ihre eigenen Löcher zu stopfen. Wenn dies nicht geschieht, kann ich nicht ausschließen, dass sie versuchen werden, einen Zusammenbruch des gesamten Systems herbeizuführen und alles darauf zu schieben, oder, Gott bewahre, sich für die alte Formel des Wirtschaftswachstums durch Krieg entscheiden.“

US-Außenpolitikexperten propagieren schamlos Theorien, die eine direkte militärische Konfrontation mit Russland auszulösen drohen, die in einen nuklearen Schlagabtausch münden könnte. In einem „Webinar für Kongressabgeordnete“, das am 23. Juni unter dem Titel „Dekolonisierung Russlands“ veranstaltet wurde. Das Webinar, das von CIA-Agenten und rechtsgerichteten Nationalisten aus der Ukraine und dem Kaukasus besucht wurde, vertrat die Ansicht, dass Russland ein Kolonialreich sei, das mit Unterstützung Washingtons aufgelöst werden müsse.“ (WSWS) Der Autor geht der Frage nach, warum einige Experten Russland als „imperialistisch“ abstempeln wollen? Ein Artikel in der WSWS erklärt, warum:

… „Die Behauptung, Russland sei „imperialistisch“, hat eine wichtige politische Funktion: Sie bietet einen politischen Deckmantel für die imperialistische Aggression gegen Russland und die Kriegsziele der imperialistischen Mächte…. Es ist diese Strategie, die die Pro-NATO-Pseudolinke mit ihrem Gezeter über den „russischen Imperialismus“ deckt. Das Schüren nationalistischer, regionaler und ethnischer Spannungen ist seit Jahrzehnten ein zentraler Bestandteil der imperialistischen Kriegspolitik….. Durch eine Kombination aus NATO-Erweiterung, Putschen an seinen Grenzen und militärischen Interventionen in Ländern, die mit Russland und China verbündet sind, haben die imperialistischen Mächte Russland systematisch und unerbittlich eingekreist… Betrachtet man die Geschichte der Kriege, die der US-Imperialismus in den letzten dreißig Jahren geführt hat, so erscheint der sich abzeichnende Krieg zur Aufteilung Russlands und Chinas wie eine brutale Zwangsläufigkeit. Trotz ihrer Wiedereingliederung in das kapitalistische Weltsystem sind die imperialistischen Mächte durch die herrschenden oligarchischen Regime daran gehindert worden, die enormen Ressourcen dieser Länder direkt zu plündern. Im Wettstreit um diese Ressourcen und getrieben von unlösbaren innenpolitischen Krisen sind sie nun entschlossen, dies zu ändern. … Der Resolutionsentwurf beschreibt die grundlegenden Ziele des US-Krieges gegen Russland wie folgt: „die Beseitigung des gegenwärtigen Regimes in Russland, seine Ersetzung durch eine amerikanisch kontrollierte Marionette und die Zerschlagung Russlands selbst – was als „Entkolonialisierung Russlands“ bezeichnet wird – in ein Dutzend oder mehr ohnmächtige Staatlein, deren wertvolle Ressourcen dem US-amerikanischen und europäischen Finanzkapital gehören und ausgebeutet werden.“ Diese Passage ist von zentraler Bedeutung für das Verständnis sowohl des sich entfaltenden Konflikts als auch der Politik der Pro-NATO-Pseudolinken und ihres Beharrens darauf, dass Russland ein „imperialistisches Land“ ist. („Die historischen und politischen Prinzipien der sozialistischen Opposition gegen den imperialistischen Krieg und das Putin-Regime„, Clara Weiss, World Socialist Web Site)

Wie man sieht, sucht die Elite des außenpolitischen Establishments beharrlich nach neuen und überzeugenderen Rechtfertigungen für eine Konfrontation mit Russland, die letztlich darauf abzielt, das Land zu zersplittern und den Weg für Washingtons strategische Neuausrichtung oder „Pivot“ zu ebnen. Vor 20 Jahren, während der Bush-Regierung, waren die Politiker in ihrer Haltung gegenüber Russland nicht annähernd so vorsichtig. Der ehemalige Vizepräsident Dick Cheney zum Beispiel machte keinen Hehl aus seiner Verachtung für Russland und sprach überraschend offen über die Politik, die er unterstützte. Sehen Sie sich diesen Auszug aus einem Artikel von Ben Norton an:

Der ehemalige US-Vizepräsident Dick Cheney, einer der Hauptverantwortlichen für den Irak-Krieg, wollte nicht nur die Sowjetunion auflösen, sondern auch Russland selbst zerschlagen, um zu verhindern, dass es wieder zu einer bedeutenden politischen Macht aufsteigt…. Der ehemalige US-Verteidigungsminister Robert Gates schrieb: „Als die Sowjetunion Ende 1991 zusammenbrach, wollte Dick nicht nur die Sowjetunion und das russische Imperium, sondern auch Russland selbst zerschlagen, damit es nie wieder eine Bedrohung darstellen konnte“… Die Tatsache, dass eine Figur an der Spitze der US-Regierung nicht so heimlich die dauerhafte Auflösung Russlands als Land anstrebte und dies Kollegen wie Robert Gates geradeheraus mitteilte, erklärt zum Teil die aggressive Haltung, die Washington seit dem Sturz der UdSSR gegenüber der Russischen Föderation eingenommen hat. Die Realität ist, dass das US-Imperium es einfach niemals zulassen wird, dass Russland seine einseitige Vorherrschaft in Eurasien infrage stellt, obwohl die Regierung in Moskau den Kapitalismus wiederhergestellt hat. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass Washington die Sicherheitsbedenken Russlands völlig ignoriert und sein Versprechen gebrochen hat, die NATO nach der deutschen Wiedervereinigung „keinen Zentimeter nach Osten“ zu erweitern, und Moskau mit militarisierten Gegnern umgibt, die darauf aus sind, es zu destabilisieren. Russische Sicherheitsdienste haben Beweise dafür veröffentlicht, dass die Vereinigten Staaten die tschetschenischen Separatisten in ihrem Krieg gegen die russische Zentralregierung unterstützt haben. Der britische Wissenschaftler John Laughland betonte 2004 in einem Artikel in The Guardian mit dem Titel „The Chechens‘ American friends“, dass mehrere tschetschenische Separatistenführer im Westen lebten und sogar von der US-Regierung finanziell unterstützt wurden. Laughland stellte fest, dass die wichtigste in den USA ansässige pro-tschetschenische Sezessionsgruppe, das American Committee for Peace in Chechnya (ACPC), als Mitglieder „eine Liste der prominentesten Neokonservativen, die den ‚Krieg gegen den Terror‘ so enthusiastisch unterstützen“ aufführt: Dazu gehören Richard Perle, der berühmt-berüchtigte Pentagon-Berater, Elliott Abrams, berühmt geworden durch Iran-Contra, Kenneth Adelman, der ehemalige US-Botschafter bei der UNO, der die Invasion in den Irak mit seiner Vorhersage, sie werde „ein Kinderspiel“ sein, angestachelt hat, Midge Decter, Biographin von Donald Rumsfeld und Direktorin der rechtsgerichteten Heritage Foundation, Frank Gaffney vom militaristischen Centre for Security Policy; Bruce Jackson, ehemaliger Offizier des US-Militärgeheimdienstes und ehemaliger Vizepräsident von Lockheed Martin, jetzt Präsident des US-Komitees für die Nato; Michael Ledeen vom American Enterprise Institute, ein ehemaliger Bewunderer des italienischen Faschismus und jetzt ein führender Befürworter eines Regimewechsels im Iran; und R. James Woolsey, der ehemalige CIA-Direktor, der einer der führenden Befürworter von George Bushs Plänen ist, die muslimische Welt im Sinne der USA umzugestalten. Die Tatsache, dass rechtsextreme Salafisten einen beträchtlichen Prozentsatz der tschetschenischen Aufständischen ausmachten, störte diese antimuslimischen Neocons nicht – genauso wie islamophobe „Krieg-gegen-Terror“-Veteranen kein Problem damit hatten, extremistische kopfabschneidende Takfiri-Islamisten in den nachfolgenden US-Kriegen gegen Syrien und Libyen zu unterstützen…. …. Victoria Nuland, die drittmächtigste Beamtin im Außenministerium der Regierung Joe Biden, war von 2003 bis 2005 die wichtigste stellvertretende außenpolitische Beraterin von Vizepräsident Cheney. (Sie half auch, den gewaltsamen Staatsstreich in der Ukraine im Jahr 2014 zu unterstützen, der die demokratisch gewählte Regierung stürzte.) Wie ihr Mentor Cheney ist auch Nuland eine Hardliner-Neokonservative. Die Tatsache, dass er Republikaner ist und sie hauptsächlich in demokratischen Verwaltungen arbeitet, ist irrelevant; dieser außenpolitische Konsens ist völlig überparteilich. Nuland (ein ehemaliges Mitglied des parteiübergreifenden Vorstands der NED) ist außerdem mit Robert Kagan verheiratet, einem Schutzpatron des Neokonservatismus und Mitbegründer des Project for the New American Century – der gemütlichen Heimat der Neokonservativen in Washington, wo er an der Seite von Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz und anderen Spitzenbeamten der Bush-Regierung arbeitete. Kagan war lange Zeit Republikaner, aber 2016 trat er den Demokraten bei und warb offen für Hillary Clinton als Präsidentschaftskandidatin.“ („Ex-Vizepräsident Dick Cheney bestätigt, dass es das Ziel der USA ist, Russland zu zerschlagen, nicht nur die UdSSR„, Ben Norton, Multipolarista)

Die Außenpolitik der USA liegt jetzt ausschließlich in den Händen einer kleinen Gruppe von Neokonservativen, die Diplomatie rundweg ablehnen und wirklich glauben, dass Amerikas strategische Interessen nur durch einen militärischen Konflikt mit Russland erreicht werden können. Abgesehen davon können wir mit einer gewissen Sicherheit sagen, dass die Dinge noch viel schlimmer werden, bevor sie besser werden.