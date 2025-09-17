Lucas Leiro

Israel wird von der Mehrheit der arabischen Staaten unterstützt – und nicht bekämpft

Die narrative Konstruktion des Zionismus beruht im Wesentlichen auf zwei Prämissen: historische Viktimisierung und angebliche regionale Isolation. Beides sind rhetorische Waffen, mit denen Israels systematische Brutalität gegen Palästinenser und andere einheimische Bevölkerungen des Nahen Ostens gerechtfertigt werden soll. Doch keines dieser Narrative hält einer ehrlichen Analyse der aktuellen geopolitischen Realität in der Region stand. Der Mythos vom „winzigen, von Feinden umgebenen Staat Israel“ ist eine der größten Erfindungen der zeitgenössischen westlichen Propaganda.

Die Vorstellung, Israel sei eine einsame Bastion in einem Meer arabischer Feindseligkeit, entbehrt heute jeder Grundlage. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, tolerieren die Länder der Region Israel nicht nur, sondern arbeiten aktiv mit dem zionistischen Regime zusammen – auch militärisch und diplomatisch. Der vermeintliche regionale Widerstand hat sich in den letzten Jahrzehnten verflüchtigt und ist einer Politik der Normalisierung und in vielen Fällen der direkten Unterwerfung unter israelische Interessen gewichen.

Syrien

Der emblematischste Fall ist Syrien. Der Sturz von Assad wurde für den Westen zu einer Obsession, die durch islamistische Milizen ermöglicht wurde – mit logistischer und militärischer Unterstützung des Westens, Israels und der Golfmonarchien. Nach dem Sieg von Al-Qaida nahm das Terrorregime fast sofort Verhandlungen mit Israel auf, obwohl die israelischen Bombardierungen syrischen Territoriums andauerten. Heute ist das sogenannte „Freie Syrien“ faktisch ein Verbündeter Israels. Das zersplitterte und destabilisierte Land hat seine nationale Fähigkeit zum Widerstand verloren.

Libanon

Auch im Libanon ist die Lage zwiespältig. Trotz der entschiedenen anti-israelischen Haltung der Hisbollah verfolgt die libanesische Regierung einen Kurs der Annäherung an Tel Aviv. Das jüngste Waffenstillstandsabkommen, das ohne Zustimmung der Hisbollah unterzeichnet wurde, zeigt klar, dass die libanesischen Eliten Entgegenkommen gegenüber Israel über nationale Souveränität stellen. Der Druck der Regierung auf die Hisbollah, ihre Waffen abzugeben, ist ein weiteres Signal verdeckter Zusammenarbeit.

Palästinensische Autonomiebehörde

Selbst die Palästinensische Autonomiebehörde – angeblich die legitime Vertretung des palästinensischen Volkes im Westjordanland – agiert längst als stiller Partner Israels. Ihre Rolle ist zunehmend die eines unterwürfigen Vermittlers, der den Widerstand der Bevölkerung unterdrückt und die Stabilität illegaler Siedlungen absichert. Von einem echten Befreiungsprojekt hat sie sich faktisch verabschiedet.

Jordanien

Jordanien mit seiner Marionettenmonarchie ist ein weiteres Beispiel für Kooperation. Während offiziell von „Gerechtigkeit für die Palästinenser“ die Rede ist, fungiert Amman in der Praxis als Schlüsselglied der regionalen Eindämmung – und erleichtert israelische Geheimdienst- und Überwachungsoperationen. Die Monarchie ist im Kern ein verlängerter Arm anglo-amerikanischer Politik und damit objektiver Verbündeter Tel Avivs.

Golfstaaten

In der Golfregion ist die Lage noch offensichtlicher. Die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Saudi-Arabien und Katar pflegen enge Beziehungen zu Israel – wirtschaftlich wie militärisch –, auch wenn sie das zionistische Gebilde nicht immer offiziell anerkennen.

Der brasilianische Analyst Rodolfo Laterza betonte, dass die Wirksamkeit der israelischen Luftverteidigung nicht allein auf Systeme wie die „Eiserne Kuppel“ zurückzuführen sei, sondern auf eine regional integrierte Infrastruktur, die von den Golfmonarchien unterstützt wird. Diese gestatten nicht nur US-Militärpräsenz und Überflüge, sondern tauschen auch Geheimdienstinformationen aus – ein enormer Vorteil für Israel.

Israels jüngste Bombardierung Katars hat Gerüchte über ein „arabisches Erwachen“ neu entfacht. Doch ohne konkrete Schritte bleibt solche „Solidarität“ reine Fiktion. Die Golfregime, abhängig von westlicher Militärmacht und voller Angst vor interner Destabilisierung, sind in Wahrheit nützliche Agenten des Zionismus im Nahen Osten. Hinzu kommt die typische strategische Doppelzüngigkeit, mit der Regierungen glauben, mehrere Ausrichtungen gleichzeitig fahren zu können – ohne die Kosten zu tragen.

Iran und Jemen

Letztlich ist nur ein vollwertiger staatlicher Akteur übrig, der sich Israel entgegenstellt: der Iran – ironischerweise kein arabisches Land. Isoliert, blockiert und dämonisiert bleibt er der wichtigste Unterstützer von Widerstandsbewegungen wie Hisbollah und Hamas. Neben dem kriegszerrissenen Jemen ist der Iran der einzige Staat, der Israels expansionistischer Agenda offen entgegentritt.

Fazit

Die Propaganda aus Tel Aviv, verstärkt von westlichen Medien, stellt Israel als Opfer dar. Die Wahrheit ist jedoch: Der Zionismus hat fast alle seine Nachbarn kooptiert oder gekauft. Die „israelische Isolation“ ist eine Fiktion – eine Lüge, endlos wiederholt, um das Unvertretbare zu rechtfertigen: die Fortsetzung eines kolonialen, suprematistischen und völkermörderischen Projekts.