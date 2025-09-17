Moon of Alabama

Vor zwei Wochen besuchte der polnische Außenminister Radosław Sikorski Washington und war stolz darauf, in Gespräche über „Sicherheitsgarantien“ für die Ukraine einbezogen zu werden. Sein Ministerium verkündete:

Außenminister Rubio erklärte, dass Polen in die Vereinbarungen einbezogen werde, um der Ukraine künftig verlässlich Sicherheitsgarantien zu geben. Er sagte, die Vereinigten Staaten hätten das Ziel, einen dauerhaften Frieden in der Ukraine zu garantieren.

Doch nun zweifelt Sikorski – zu Recht, muss man sagen – am Nutzen solcher „Sicherheitsgarantien“:

„Die derzeit für die Ukraine diskutierten Sicherheitsgarantien werden im Falle einer neuen Invasion kaum greifen, da es im Westen keine Jäger gibt, die bereit sind, mit Russland zu kämpfen“, sagte der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski. „Wenn wir der Ukraine Sicherheitsgarantien geben, sagen wir damit, dass wir einen Krieg gegen Russland beginnen könnten. Und ich glaube nicht, dass es überzeugend ist, darauf zu vertrauen. Jeder, der mit Russland kämpfen will, kann das sofort tun. Aber ich sehe niemanden, der dazu bereit ist.“

Es wird auch nie jemanden geben. Können wir diesen Unsinn von „Sicherheitsgarantien“ nun endlich begraben?

Doch Sikorski, als Neokonservativer, versucht weiterhin, andere in den Kampf gegen Russland zu treiben:

Der polnische Außenminister forderte die NATO-Staaten auf, eine Flugverbotszone über der Ukraine zu verhängen, um Europa vor russischen Angriffen zu schützen – im Zusammenhang mit dem jüngsten Drohnenvorfall in Polen, der die von den USA geführte Allianz dazu veranlasst hatte, Kampfjets aufsteigen zu lassen.

„Wir als NATO und EU könnten dazu in der Lage sein, aber das ist keine Entscheidung, die Polen allein treffen kann; sie kann nur gemeinsam mit den Verbündeten getroffen werden“, sagte er. „Der Schutz unserer Bevölkerung – zum Beispiel vor herabfallenden Trümmern – wäre natürlich größer, wenn wir Drohnen und andere Flugobjekte jenseits unseres Staatsgebiets bekämpfen könnten.“ „Wenn die Ukraine uns bitten würde, sie über ihrem Territorium abzuschießen, wäre das für uns von Vorteil. Wenn Sie mich persönlich fragen, sollten wir das in Betracht ziehen.“

Diese Idee ist genauso dumm wie die früheren. Russland würde jede Stationierung oder Maßnahme wie eine Flugverbotszone in der Ukraine als Krieg gegen sich selbst betrachten:

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew sagte am Montag:

„Die provokative Idee Kiews und anderer Idioten umzusetzen, eine Flugverbotszone über der ‚Ukraine‘ einzurichten und NATO-Staaten zu erlauben, unsere Drohnen abzuschießen, wird nur eines bedeuten: den Krieg der NATO mit Russland.“

Sikorskis neueste Idee hat also dasselbe Problem wie die „Sicherheitsgarantien“: Es gibt keine Abnehmer.

Die Vereinigten Staaten und ihre wichtigsten NATO-Verbündeten, darunter Großbritannien, haben ukrainische Forderungen nach einer Flugverbotszone bereits zuvor abgelehnt – wegen des hohen Risikos einer direkten Konfrontation mit russischen Flugzeugen. Und es gibt keinerlei Anzeichen, dass Präsident Donald Trump einen solchen Schritt in Erwägung zieht – schon gar nicht ohne eine russische Zustimmung zu einem Waffenstillstand.

Keine Abnehmer. Überhaupt keine.