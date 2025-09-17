Netanjahus „Heiliger Krieg“ scheitert: Sieben Fronten, null Sieg

Israels zweijähriger „Mehrfrontenkrieg“, getrieben von Benjamin Netanjahus selbst ernannter „historischer und spiritueller Mission“, blutet an internationaler Unterstützung aus und befeuert die Anerkennung der Palästinenser, wodurch kurzfristige militärische Gewinne in eine drohende strategische Niederlage umschlagen.

Mohamad Hasan Sweidan

Seit fast zwei Jahren führt Israel das, was Netanjahu einen „Mehrfrontenkrieg“ nennt. Dieser Krieg umfasst neben Gaza auch den Libanon, Syrien, Irak, Jemen, das besetzte Westjordanland und Iran. In einem seiner Interviews betonte Israels Premierminister Benjamin Netanjahu, er befinde sich auf einer „historischen und spirituellen Mission“ und sei „tief verbunden“ mit der Vision des Gelobten Landes und Großisraels. Mit diesen Worten bestätigt Netanjahu, dass das, was er „Mehrfrontenkrieg“ nennt, sowohl von religiösen als auch politischen Motiven angetrieben wird.

Die Gefahr liegt darin, dass Netanjahu und die radikal-religiöse zionistische Rechte glauben, die Welt müsse sich dem Rand eines großen Krieges nähern, „damit der Messias herabsteigt und sie rettet“. Deshalb ermutigen sie dazu, die Gewalt in Gaza fortzusetzen und auf den Libanon, den Iran und darüber hinaus auszuweiten, da sie dies als das „Zeitalter des Messias“ ansehen.

Die sieben Fronten des Krieges

Am 9. Oktober 2023, nur zwei Tage nach der Operation „Al-Aqsa-Flut“, erklärte der Premierminister Israels bei einem Treffen mit den Bürgermeistern der südlichen Grenzstädte, die von dem Angriff vom 7. Oktober betroffen waren, dass die Antwort Tel Avivs auf den beispiellosen Mehrfrontenangriff palästinensischer Kämpfer aus Gaza „den Nahen Osten verändern wird“. Von diesem Moment an war klar, dass der Krieg nicht auf Gaza beschränkt bleiben würde, sondern dass Israel ihn ausweiten würde, um sein Hauptziel zu erreichen: eine neue regionale Ordnung, in der das Kräftegleichgewicht zugunsten Tel Avivs verschoben wird.

Die israelische Führung hat wiederholt behauptet, sie kämpfe gleichzeitig an sieben Fronten – Gaza, Libanon, Syrien, Irak, Jemen, besetztes Westjordanland und Iran – und stellte all diese Konflikte als Angriff auf eine „vom Iran geführte Achse“ dar, die angeblich versuche, „den jüdischen Staat zu zerstören“.

Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt Israel zwei Hauptwege: die Schwächung seiner Feinde und die gewaltsame Erzwingung der Gefügigkeit der übrigen Staaten der Region, einschließlich der US-Verbündeten. Auf dem ersten Weg stützte sich Israel auf direkte Militärschläge, die es als „Mehrfrontenkriege“ mit „defensiver“ Begründung darstellt.

Auf dem zweiten Weg – der erzwungenen Gefügigkeit – griff Israel wiederholt das „neue Syrien“ an, einen Staat, der Israel und den USA nicht mehr feindlich gesinnt ist, und besetzte Teile seines Territoriums. Syriens durchweg positives Entgegenkommen gegenüber Tel Aviv schreckte Israel nicht ab, das seine Angriffe und die fortgesetzte Besetzung fortführte.

Der jüngste Angriff Israels auf Katar am 9. September fügt sich in zwei parallele Wege seiner Politik ein. Der erste richtet sich direkt gegen die politische Führung der Hamas und signalisiert, dass es für sie nirgendwo auf der Welt einen sicheren Hafen gibt. Der zweite vermittelt eine klare Botschaft an Katar und andere US-Verbündete in der Region: Israels Vorgehen basiert nicht auf gemeinsamen Interessen, sondern auf der Angst vor Konsequenzen. Allianzen auf Grundlage gemeinsamer Interessen sind das eine, durch Angst erzwungener Gehorsam das andere. Genau diese Botschaft versucht Trump derzeit den Staaten der Region zu senden: „Gehorcht mir, oder ich kann nicht garantieren, dass Israel auf Distanz zu euch bleibt.“ Im Kern richtet sich diese Warnung an alle Staaten der Region, ohne Ausnahme.

Die Staaten der Region müssen verstehen, dass das, was ihre Hauptstädte einst vor israelisch-amerikanischen Aggressionen schützte, die Präsenz der Achse des Widerstands war, die jahrelang ein regionales Abschreckungsgleichgewicht aufrechterhielt. Sobald diese Achse geschwächt war, wurde Israel von den Zwängen befreit und konnte ohne Grenzen operieren. Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass Katar offiziell als „wichtiger Nicht-NATO-Verbündeter“ der USA bezeichnet ist, ein Status, der ihm von der Biden-Regierung seit März 2022 verliehen wurde. Darüber hinaus beherbergt Katar den Luftwaffenstützpunkt Al-Udeid, der weit mehr als ein konventioneller Militärstützpunkt ist, sondern als Hauptquartier des US Central Command (CENTCOM) in der Region dient und damit zu einem der strategisch wichtigsten Knotenpunkte Washingtons weltweit wird. Doch all dies hielt Tel Aviv nicht davon ab, ihn anzugreifen.

Was hat Israel erreicht?

Wir müssen damit beginnen, strategische Errungenschaften zu definieren. In den internationalen Beziehungen kann ein strategischer Erfolg als das Erreichen langfristiger Ziele definiert werden, die das Kräftegleichgewicht verändern, die Sicherheit eines Staates erhöhen oder den Einfluss im internationalen System ausweiten. Strategische Erfolge unterscheiden sich von kurzfristigen taktischen oder operativen Gewinnen dadurch, dass sie „Veränderungen in den grundlegenden Strukturen der Interaktion zwischen Staaten und nichtstaatlichen Akteuren“ bewirken. Das bedeutet, dass ein strategischer Erfolg einen dauerhaften Vorteil in der geopolitischen Arena konsolidieren muss.

Aus dieser Perspektive hat Israel bisher keine strategischen Errungenschaften in Westasien erzielt. Stattdessen hat es in den letzten zwei Jahren eine Reihe taktischer Gewinne angehäuft, die es in strategische Vorteile umzuwandeln gedenkt. In Gaza ist Tel Aviv nach wie vor nicht in der Lage, die Hamas zu eliminieren, und im Libanon konnte es ebenso wenig die Hisbollah zerschlagen – obwohl es beide Widerstandsbewegungen geschwächt hat. Im Iran scheiterten die Versuche, einen Regimewechsel herbeizuführen oder Teheran von der Unterstützung der Widerstandsbewegungen abzubringen. Im Jemen konnten seine Maßnahmen die Unterstützung Gazas durch Sanaa nicht stoppen.

Daher besteht der Kern des gegenwärtigen Kampfes darin, Tel Aviv daran zu hindern, seine taktischen Gewinne in gefestigte strategische Vorteile umzuwandeln. Wenn es Israel nicht gelingt, den palästinensischen Widerstand auszuschalten, die Hisbollah im Libanon zu isolieren und zu entwaffnen, wenn Iran weiterhin die Widerstandsbewegungen und den Anti-Hegemonie-Diskurs unterstützt und wenn die jemenitische Unterstützungsfront stabil bleibt, dann wird Israel das Maximum seiner Macht ausgeschöpft haben, um eine regionale Realität durchzusetzen, die ihm eine zeitweilige Überlegenheit gewährt, die jedoch mittel- und langfristig zerbrechlich und unhaltbar bleibt.

Der Ausgang dieses Kampfes hängt letztlich davon ab, ob die Gegner Tel Avivs die vielfältigen Herausforderungen bewältigen, die seine Kriege in Westasien mit sich bringen. Entweder gelingt es den Widerstandskräften, Tel Avivs Versuche zu vereiteln, vorübergehende Gewinne in eine langfristige strategische Errungenschaft umzuwandeln, oder Tel Aviv und Washington gelingt es, diese taktischen Gewinne zu nutzen, um eine neue strategische Realität durchzusetzen, die ihren Interessen dient.

Dann stellt sich eine entscheidende Frage: Welchen Preis hat Israel für seine gegenwärtigen „Erfolge“ gezahlt?

In einem kürzlich erschienenen Artikel mit dem Titel „Israel kämpft einen Krieg, den es nicht gewinnen kann“ schreibt Ami Ayalon, ehemaliger Chef der israelischen Marine und ehemaliger Direktor des Shin Bet: „Der Kurs, den Israel derzeit verfolgt, wird die bestehenden Friedensverträge mit Ägypten und Jordanien aushöhlen, die internen Spaltungen vertiefen und die internationale Isolation verstärken. Er wird den Extremismus in der gesamten Region anheizen, die religiös-nationalistische Gewalt durch globale dschihadistische Gruppen, die vom Chaos leben, eskalieren lassen, die Unterstützung der US-Politiker und -Bürger schwächen und zu einem Anstieg des Antisemitismus weltweit führen.“ Er schließt mit den Worten: „Israels militärische Abschreckung ist wiederhergestellt und beweist seine Fähigkeit, sich selbst zu verteidigen und seine Feinde abzuschrecken. Aber Gewalt allein kann weder Irans Netzwerk von Stellvertretern zerschlagen noch dauerhaften Frieden und Stabilität für Israel für kommende Generationen sichern.“

Darüber hinaus hat sich infolge der israelischen Verbrechen in Gaza die Verantwortung für die humanitäre Katastrophe dort von der Hamas auf Israel verlagert. Lange Zeit versuchte Tel Aviv, die Hamas als Hauptverantwortliche für die schwierige humanitäre Lage in Gaza darzustellen. Die grenzenlose Aggressivität Israels hat diese Bemühungen jedoch untergraben.

Eine Umfrage des israelischen Außenministeriums zur Bewertung des globalen Ansehens Israels ergab, dass Befragte in den USA, Deutschland, Großbritannien, Spanien und Frankreich glauben, dass die Mehrheit der von Israel im Gazastreifen Getöteten Zivilisten sind. Die Umfrage ergab außerdem, dass insbesondere die Europäer „der Charakterisierung Israels als Staat, der Völkermord und Apartheid praktiziert, zustimmen, obwohl sie gegen die Hamas und den Iran sind“. Eine Umfrage der Quinnipiac University ergab zudem, dass 37 Prozent der US-Wähler die Palästinenser unterstützen, gegenüber 36 Prozent, die die Israelis unterstützen. Die Gefahr dieser Zahlen liegt darin, dass sie zeigen, dass Israel die öffentliche Meinung im Westen verliert, was die Unterstützung für Tel Aviv zu einem Schlüsselfaktor bei künftigen Wahlen machen könnte.

Darüber hinaus haben im vergangenen Jahr neun Staaten die rechtlichen Verfahren abgeschlossen, die erforderlich sind, um den Staat Palästina formell anzuerkennen – der größte jährliche Anstieg seit 2011:

Datum – Staat

20. April – Barbados

23. April – Jamaika

2. Mai – Trinidad und Tobago

7. Mai – Bahamas

28. Mai – Norwegen

28. Mai – Irland

28. Mai – Spanien

4. Juni – Slowenien

21. Juni – Armenien

Mit diesen Anerkennungen stieg die Gesamtzahl weltweit von 138 auf 147 im Jahr 2024, was bedeutet, dass fast drei Viertel der UN-Mitgliedsstaaten (147 von 193) den Staat Palästina nun offiziell anerkennen.

Darüber hinaus kündigten drei der wichtigsten US-Verbündeten – Frankreich, Großbritannien und Kanada – ihre Absicht an, einen palästinensischen Staat anzuerkennen, während mehrere andere Länder denselben Schritt erwägen. Dies ist ein bedeutender Schritt, der Israel angesichts der wachsenden internationalen Besorgnis über die humanitäre Krise in Gaza weiter isoliert. Diese drei Länder werden die ersten G7-Mitglieder sein, die Palästina offiziell anerkennen und damit eine klare Herausforderung für Israel darstellen. Sollten sie dies tun, wären die USA das einzige ständige Mitglied des UN-Sicherheitsrats, das Palästina nicht anerkennt.

Eine neue Kampfdoktrin

Es besteht kein Zweifel, dass der 7. Oktober einen Wendepunkt in der israelischen Militärstrategie markierte. Von diesem Tag an gab Israel zum ersten Mal die von David Ben Gurion, Israels erstem Premierminister, aufgestellte Kampfdoktrin auf. Blitzkriege waren nicht mehr die bevorzugte Option, die Rückführung von Gefangenen war keine zentrale Priorität mehr, und die Schwelle für menschliche und materielle Verluste in jeder militärischen Konfrontation stieg erheblich. Dieser Wandel zwingt alle Staaten der Region, ihre Strategien an Tel Avivs neue Kampfdoktrin anzupassen.

Es ist wichtig zu betonen, dass Ben Gurion Israels Kampfdoktrin auf die geografischen und demografischen Gegebenheiten des Landes abgestimmt hat. Dies mag den pensionierten Oberst Gur Laish, ehemaligen Leiter der Kriegsplanung in der israelischen Luftwaffe und einen der Hauptbeteiligten an der strategischen Planung der Armee, dazu veranlasst haben, am 19. August im Begin-Sadat-Zentrum für Strategische Studien ein Papier zu veröffentlichen, in dem er die israelische Führung davor warnt, eine neue Sicherheitsdoktrin zu verabschieden, die die Grenzen der israelischen Macht außer Acht lässt. Dennoch bleibt die entscheidende Frage bestehen: Wird es Netanjahu gelingen, die Wirksamkeit des neuen israelischen Ansatzes unter Beweis zu stellen, oder markiert die Aufgabe der Ben-Gurion-Doktrin den Anfang vom Ende Israels?