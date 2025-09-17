Wer tötete Charlie Kirk?

von Ron Paul

Ich hatte das Vergnügen, im Laufe der Jahre einige Male in Charlie Kirks Programm aufzutreten, und ich fand ihn immer höflich, respektvoll und aufrichtig an Ideen interessiert. Selbst in Bereichen, in denen wir vielleicht nicht einer Meinung waren, hörte er aufmerksam zu. Er war ein starker Verfechter der freien Meinungsäußerung und machte Karriere mit dem Versuch, die Jugend vom Wert der freien Meinungsäußerung und des Dialogs unabhängig von politischen Differenzen zu überzeugen.

Im jungen Alter von 31 Jahren hatte er bereits die größte konservative Jugendorganisation des Landes gegründet und geleitet, und als solcher hatte er enormen Einfluss auf die Zukunft der konservativen Bewegung und sogar der Republikanischen Partei. Wie ich während meiner republikanischen Präsidentschaftskandidatur festgestellt habe, ist die Jugend dieses Landes wirklich von den Ideen der Freiheit, des Friedens und des Wohlstands inspiriert.

Ich glaube nicht, dass wir auch nur annähernd die wahre Geschichte über den grausamen Mord an Charlie Kirk in der vergangenen Woche kennen. Die vom FBI und anderen Regierungsbehörden vorgetragene Geschichte ist äußerst widersprüchlich, mit einem sich ständig ändernden Handlungsstrang, der wenig Sinn ergibt.

Einige Personen, die Kirk nahe stehen, haben berichtet, dass sich seine außenpolitische Position vom üblichen neokonservativen Militarismus zugunsten eines eher nicht-interventionistischen Ansatzes wegbewegt hat. Tucker Carlson berichtete kürzlich, dass Kirk sogar persönlich zum Weißen Haus gegangen sei, um Präsident Trump zu drängen, keine militärischen Maßnahmen gegen den Iran zu ergreifen. Er wurde von Präsident Trump abgewiesen, so Carlson.

Ebenso hat die konservative Podcasterin Candace Owens, die eng mit Charlie Kirk befreundet war, in ihrer Sendung erklärt, dass Kirk eine „spirituelle Krise“ durchmache und sich von seiner früheren Befürwortung des Militarismus abwende und sich für einen Amerika-zuerst-Nicht-Interventionismus ausspreche, insbesondere im Hinblick auf die aktuellen Unruhen im Nahen Osten.

Wurde Charlie Kirk – direkt oder indirekt – von mächtigen Kräften ermordet, die einen solchen Gesinnungswandel bei einer so einflussreichen Führungspersönlichkeit nicht dulden konnten? Wir wissen es nicht.

Diejenigen, die verhindern wollen, dass die Idee des Friedens ausbricht, würden dies eher vertuschen wollen, wie sie es bei so vielen politischen Morden in der Vergangenheit getan haben. Wie ich in meinem jüngsten Buch The Surreptitious Coup: Wer hat die westliche Zivilisation gestohlen? dargelegt habe, wurden in den turbulenten 1960er Jahren mehrere bedeutende US-Persönlichkeiten ermordet, darunter JFK, RFK und Martin Luther King, die den Status quo in Frage stellten und sich für eine Abkehr von der Konfrontationsmentalität des Kalten Krieges einsetzten.

Die wahren Mörder dieser Friedensführer des letzten Jahrhunderts waren Nihilisten, die nicht an die Wahrheit glaubten. Sie glaubten nur an die Macht – die Macht, die aus dem Lauf einer Waffe kommt. Anstatt auf dem Markt der Ideen zu konkurrieren, zogen sie es vor, jede Herausforderung auszulöschen und damit jede Möglichkeit, dass unser Land einen anderen Kurs einschlagen könnte, zu enthaupten.

Mehr als sechzig Jahre nach der Ermordung von Präsident Kennedy glaubt die große Mehrheit des amerikanischen Volkes nicht an die offizielle Geschichte, wie und warum er getötet wurde. Die Wahrheit wird schließlich durchbrechen, selbst wenn die Mauer der Lügen undurchdringlich scheint.

Wenn es stimmt, dass Charlie Kirk sich darauf vorbereitete, seine Organisation auf eine Außenpolitik auszurichten, die von unseren Gründern befürwortet wurde, dann war die Ermordung umso tragischer. Aber keine Armee – oder ein Attentäter – kann eine Idee aufhalten, deren Zeit gekommen ist. Das mag sein wichtigstes Vermächtnis sein.

Ruhe in Frieden