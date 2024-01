„Der nächste Terrorfeldzug gegen die Welt wird schon vorbereitet“.

Das Weltwirtschaftsforum in Davos diskutierte letzte Woche unter anderem über die „Krankheit X“. WHO-Chef Tedros sagte, die Frage sei nicht ob, sondern wann die nächste Pandemie ausbreche.

Der Arzt Dr. David Martin warnte, dass die nächste Terrorkampagne gegen die Menschheit bereits im Gange sei.

Sie planen eine Reihe von Veranstaltungen, nach denen sie eine neue Terrorkampagne starten werden, sagte Martin. Wieder werde eine medizinische Gegenmaßnahme nötig sein, aber dieses Mal würden sie noch einen Schritt weiter gehen.

„Was sie jetzt tun, ist, die Abfolge von Ereignissen zu planen, mit denen sie eine weitere Terrorkampagne auslösen können, die dann nicht nur die Notwendigkeit einer weiteren medizinischen Gegenmaßnahme auslöst, sondern dieses Mal auch den anderen Teil einbezieht, den sie mit der COVID-Kampagne nicht erreicht haben, nämlich die Ausrottung des Bargeldverkehrs…“.“Sie haben sich den Weg zu Covid blockiert und leider (für sie) nicht die volle Kontrolle bekommen, die sie wollten, und das ist genau das, was diese Woche in Davos auf der Tagesordnung steht“.

