Der nächste US-Bürgerkrieg

armstrongeconomics: KOMMENTAR: Marty,

Sie haben mit allem Recht gehabt! Dieser Alptraum hat sich genau so entwickelt, wie Sie es gesagt haben, nicht nur hier in den USA, sondern weltweit, und niemand hat zugehört. Ich habe an vielen WECs teilgenommen und bin so dankbar für Sie und Ihre Mitarbeiter. Dies fühlt sich hoffnungslos an. Ist es an der Zeit, die USA zu verlassen? Wohin soll ich gehen? Ich werde diesen Versuch nicht wagen, und wie viele andere auch. Meine Familie und ich werden wegen dieser Politik alles verlieren.

Bleiben Sie gesund und ich freue mich auf die WEC im November!

Prost!

JS

ANTWORT: Das ist eine sehr wichtige Frage, und sie wird ganz oben auf der Liste der Themen stehen, die wir zusätzlich zu 2022, 2024 und 2032 behandeln werden. Wir haben es mit einer GLOBALEN separatistischen Bewegung zu tun, die sich nicht nur auf die Vereinigten Staaten beschränkt. Überall, von Nordamerika bis Europa und Asien, gibt es Anzeichen für enormen Stress, der sich entlang historischer Trennungslinien entfaltet.

Ich habe jeden Baum geschüttelt, um herauszufinden, was in diesem Impfstoff enthalten ist, der die Regierungen so verdammt hartnäckig dazu bringt, dass jeder gegen eine Krankheit geimpft werden muss, die eine Sterblichkeitsrate von weniger als 1 % hat, und es sind typischerweise dieselben Menschen, die an der Grippe/Lungenentzündung sterben. Ich glaube nicht, dass die Verantwortlichen in der Regierung glauben, dass jeder, der sich impfen lässt, in 2 bis 3 Jahren sterben wird. Sie scheinen zu glauben, dass dies eine Möglichkeit ist, die Menschen zu kontrollieren.

Das eigentliche Problem ist jedoch, dass diese Impfstoffe nicht alle gleich sind. Es gibt Menschen, bei denen ein Magnet an der Stelle haftet, an der sie geimpft wurden, und bei anderen ist das nicht der Fall. Und warum? Manche glauben, dass es Unterschiede zwischen den Impfstoffen gibt und dass Gates dahintersteckt, um die Herde auszudünnen. Nichts kann bestätigt werden. Das sind alles nur wilde Gerüchte. Was mir nicht gefällt, ist, dass die Politiker gekauft wurden, weil sie das Weltfinanzsystem durch endlose Kreditaufnahme ohne die Absicht, irgendetwas zurückzuzahlen, völlig in den Sand gesetzt haben.

Alles, was ich bestätigen kann, ist die Dummheit derjenigen, die an der Macht sind, und sie haben sich geweigert, sich zu reformieren oder auch nur das Geringste von ihrer Macht abzugeben. Die Lösung ist immer mehr Macht, und dieser COVID-Betrug scheint eher eine Machtübernahme zu sein, und sie beabsichtigen, den Impfstoff als Vorwand zu benutzen, um Internierungslager einzurichten, in denen diejenigen eingesperrt werden, die sich ihrer Autorität widersetzen.

Der Zaun wird aus Angst vor Protesten wieder hochgezogen. Ja, Pelosis Festung wird immer dauerhafter und zeigt, dass sie wissen, dass das, was sie tun, falsch ist. Wir können sehen, was sich im Land der Freien abspielt, das nicht mehr frei ist. Die Truppen werden geladene Waffen haben, die nach der Ermordung von Studenten in Kent State verboten wurden. Es wird gemunkelt, dass die Truppen überprüft werden sollen, und wenn sie für Trump gestimmt haben, werden sie entlassen. Sie wollen nicht, dass ein „Republikaner“ eine Waffe innerhalb des Zauns hat. Das sagt alles.

Ich kann auch bestätigen, dass wir wie Tiere betrachtet werden. Sie haben nicht die Absicht, uns zuzuhören, und was die verfassungsmäßigen Rechte angeht, so sind sie der Meinung, dass wir keine haben. Wenn Sie nun eines Verbrechens angeklagt werden, wird Ihnen auch das Wahlrecht entzogen. Willkommen beim Aufwachen, denn ihr seid die großen Ungewaschenen. Wie man so schön sagt:

Macht korrumpiert, aber ultimative Macht korrumpiert alles!