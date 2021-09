Plötzliche Todesfälle bei jungen Sportlern und die „Impfmafia“-Verschwörung des Schweigens

„Der junge Sportler Christian Blandini, der im vergangenen Juni 20 Jahre alt wurde und ein vielversprechender Volleyball- und Beachvolleyballspieler in Catania ist, ist am 9. September plötzlich gestorben“, schreibt Catania Today.

Seit Beginn der Impfkampagne gab es eine Reihe von „plötzlichen Todesfällen“ bei jungen Menschen, die vor dem „plötzlichen Tod“ bei bester Gesundheit waren. Das Bizarre daran ist, dass nur wenige Medien darüber berichten, ob das Opfer vor seinem Tod mit dem experimentellen Gen-Medikament erhalten hatte. Das Fehlen von Ermittlungen durch einen „Verbrechens“-Reporter erweckt weitere Verdachtsmomente, insbesondere wenn der „plötzliche Tod“ einen 20-jährigen Sportler betrifft.

Damit soll keinesfalls behauptet werden, dass der arme Christian Blandini an den Folgen einer Impfung gestorben ist, denn darüber gibt es keine Informationen. Es wäre jedoch interessant zu erfahren, ob es diese Art von Nachrichten nicht gibt, oder ob diese Berichte absichtlich unterlassen werden, wie es bei einigen „unvorsichtigen“ Ärzten der Fall ist.

Man hat den deutlichen Eindruck, dass diese Todesfälle die italienische omertà an die Oberfläche bringen, jetzt auch vom Typ „Mafia-Impfung“, bei der der Anstifter des Verbrechens aus Angst vor Vergeltung verschwiegen werden muss. All dies ist wirklich skandalös, wenn man an die echten Journalisten denkt, die unter Einsatz ihres Lebens über Menschen recherchieren, die durch die Hand des organisierten Verbrechens gestorben sind.

Im Bild: Christian Blandini – Catania Today