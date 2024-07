Der NATO-Gipfel findet heute, am 9. Juli statt, aber Zelensky ist bereits wütend

Ein weiteres Kriegsjahr und ein weiterer NATO-Gipfel, aber der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wird immer noch nicht die NATO-Mitgliedschaft bekommen, für die die Ukrainer kämpfen und sterben.

Auf dem letztjährigen NATO-Gipfel wurde Zelensky lediglich “eine Einladung an die Ukraine, dem Bündnis beizutreten, wenn die Bündnispartner zustimmen und die Bedingungen erfüllt sind” angeboten. “Die Ukraine ist nicht bereit für die NATO-Mitgliedschaft”, sagte US-Präsident Joe Biden, denn, wie er gegenüber CNN erklärte, gibt es “Qualifikationen, die erfüllt werden müssen, einschließlich der Demokratisierung”.

Zelensky war entrüstet: “Es ist beispiellos und absurd, wenn weder für die Einladung noch für die Mitgliedschaft der Ukraine ein Zeitrahmen festgelegt wird. Gleichzeitig werden sogar für die Einladung an die Ukraine vage Formulierungen über ‘Bedingungen’ hinzugefügt.”

Auf dem diesjährigen NATO-Gipfel, der vom 9. bis 11. Juli in Washington stattfindet, wird den demokratischen Reformen eine Korruptionsreform hinzugefügt. Der Ukraine wird weder die Mitgliedschaft in der NATO noch ein Zeitplan für die Mitgliedschaft angeboten werden. Stattdessen wird man ihr sagen, dass sie immer noch zu korrupt ist, um der NATO beizutreten.

Einem hochrangigen Beamten des Außenministeriums zufolge müssen die USA zwar “alles begrüßen, was die Ukraine in den letzten mehr als zwei Jahren im Namen der Reformen unternommen hat, aber wir wollen über zusätzliche Schritte sprechen, die unternommen werden müssen, insbesondere im Bereich der Korruptionsbekämpfung”. In einem kürzlich erschienenen Interview mit TIME nannte Biden “erhebliche Korruption” als Grund dafür, dass man nicht bereit sei, “die NATOisierung der Ukraine zu unterstützen.”

Anstatt die Mitgliedschaft zu erhalten, wird der Ukraine “eine Liste von Reformen vorgelegt, die sie durchführen muss, bevor ihre Beitrittsambitionen verwirklicht werden können.”

Als Trostpflaster wird der Ukraine ein Hauptquartier in Deutschland angeboten, “um Kiew auf dem Gipfel etwas Solides zu bieten, auch wenn die Zeit für einen Beitritt der Ukraine noch nicht reif ist”. Die Mission, die den Namen NATO Security Assistance and Training for Ukraine tragen soll, wird die Waffen, die der Westen schickt, an den ukrainischen Bedarf anpassen und die Ausbildung der ukrainischen Truppen koordinieren, ohne dass die NATO selbst diese Ausbildung übernimmt. Außerdem wird die NATO der Ukraine einen hochrangigen Zivilbeamten zur Verfügung stellen, der in Kiew stationiert wird und die “längerfristigen militärischen Modernisierungserfordernisse und die nichtmilitärische Unterstützung der Ukraine” überwachen soll.

Die Staats- und Regierungschefs der NATO werden auf dem diesjährigen Gipfeltreffen versuchen, das gleiche alte Angebot, das der Ukraine unterbreitet wurde, durch einen Taschenspielertrick glänzend und neu aussehen zu lassen. Das, was der Ukraine versprochen wird, wird sich zwar nicht ändern, wohl aber der Wortlaut des Versprechens. Der Ukraine wird nicht die Mitgliedschaft in der NATO angeboten, sondern “eine Brücke zu ihrer Mitgliedschaft in der Allianz”. Der Ukraine wird ein “Weg” zur Mitgliedschaft angeboten, obwohl die NATO “sehr skeptisch ist, die Ukraine in diesem Jahr auf dem Weg zu einer vollen Nato-Mitgliedschaft weiterzubringen.”

Um die Ukraine zu besänftigen, erwägt die NATO, den Weg zur NATO-Mitgliedschaft als “unumkehrbar” zu bezeichnen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich dieser Sprache bedient und versprochen, dass “die Arbeit, die wir jetzt leisten, Sie auf einen unumkehrbaren Weg zur NATO-Mitgliedschaft bringt, so dass die Ukraine, wenn die Zeit reif ist, sofort Mitglied der NATO werden kann”. Aber die Ukraine wird vielleicht nicht einmal das bekommen. Die USA und Deutschland haben Berichten zufolge selbst dieses Zugeständnis verhindert und den “unumkehrbaren Weg” durch eine “gut beleuchtete Brücke” ersetzt.

Um das Debakel des letztjährigen Angebots einer Einladung in die NATO, wenn die NATO bereit ist, und die wütende Reaktion Zelenskys zu vermeiden, haben NATO-Beamte “Erwartungsmanagement” betrieben, indem sie die NATO-Mitglieder, die den Beitritt der Ukraine unterstützen, zum Schweigen brachten, während sie Zelensky davor warnten, das “Unmögliche” zu verlangen. NATO-Vertreter haben Zelensky gebeten, die NATO-Mitglieder nicht unter Druck zu setzen, damit sie dieses Mal öffentlich einen Zeitplan für die NATO-Mitgliedschaft unterstützen. “Die Hoffnung”, so berichtet die New York Times, “ist, dass die Mission und die damit verbundene Verpflichtung Herrn Zelensky zufrieden stellen und zu einem reibungsloseren Gipfeltreffen als dem letzten vor einem Jahr in Vilnius führen wird, bei dem er seine Unzufriedenheit deutlich gemacht hat.”

Es hat nicht geklappt. Zelensky hat seine Frustration und seinen Ärger bereits öffentlich kundgetan. “Wir verstehen, dass das Weiße Haus nicht bereit ist, uns die Einladung zu geben”, sagte Zelensky am 30. Juni in einem Interview mit dem Philadelphia Inquirer. Er warf den USA vor, sie hätten “Angst, Putin zu verärgern”, und sagte: “Das ist der Grund, warum wir nicht eingeladen werden.” Zelensky kritisierte die US-Politik und sagte: “Ich glaube nicht, dass dies die Politik der führenden Politiker der Welt ist. Das sind die sehr vorsichtigen Schritte meiner Minenräumer auf dem Minenfeld”. Resigniert fügte er hinzu: “Wenn die NATO nicht bereit ist, uns zu schützen und uns in das Bündnis aufzunehmen, dann bitten wir die NATO, uns alles zu geben, damit wir uns selbst schützen können.”

Wenn sich bis zur Einberufung des NATO-Gipfels am 9. Juli nichts ändert, wird die Ukraine erneut nicht das bekommen, wofür sie zu kämpfen glaubt, und Zelensky wird erneut seinem Ärger lautstark Ausdruck verleihen.