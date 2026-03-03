Pepe Escobar

MOSKAU – Vier Jahre nach Beginn der Spezial-Militäroperation (SMO) im Februar 2022 – tatsächlich der Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland bis zum letzten Ukrainer – ist es kein Wunder, dass in Moskau über Tage hinweg jeder Machtkorridor und jeder Esstisch von den Pro- und Contra-Argumenten und den unzähligen Grautönen dieses de facto brutalen Flächenbrands surrte, in dem Slawen Slawen töten: ein Traumszenario für eine Reihe von Russophoben, die in ausgewählten politischen „Eliten“ der EU eingebettet sind.

Aus der Sicht eines Auslandskorrespondenten seit 40 Jahren, eines Editor-at-large und geopolitischen Analysten, könnte das Privileg, in diesem kritischen Moment Spitzenanalysten, Diplomaten und Militärexperten Russlands zuzuhören – zur SMO und darüber hinaus, bis hin zum geopolitischen Gesamtbild – kaum übertroffen werden.

Das wurde möglich dank des National Unity Club – eines neuen, dynamischen Raums für hochrangige Diskussionen, der in Moskau eingerichtet wurde (hier ist ihr YouTube-Kanal), der unter anderem von dem ehemaligen Ministerpräsidenten der Ukraine, Nikolai Asarow, und dem führenden Ökonomen sowie heutigen Leiter des Unionsstaates Russland–Belarus, Sergej Glasjew, mitgeleitet wird.

Mein lieber Freund Larry Johnson, ehemaliger CIA-Analyst, und ich sind nun Teil dessen, was man als den internationalen Zweig des Clubs bezeichnen könnte.

In zwei langen Sitzungen, die in den TASS-Studios stattfanden und von Igor Goncharenko und seinem unermüdlichen Team organisiert wurden, führten wir eine Reihe von Interviews, die besonders wichtig für ein globales Publikum sind. Die Interviews bestätigten, wie unmöglich es ist, all die komplexen, ineinandergreifenden Fragen rund um die SMO zu verstehen, ohne die Analysen dieser Spezialisten zu berücksichtigen.

Hier ist nur eine Auswahl unserer Gespräche.

Alexander Babakow: Der überaus höfliche Gentleman Babakow ist Vize-Sprecher der Duma und einer der bestinformierten Akteure in Russland. Dies ist unser drittes Gespräch in den vergangenen drei Monaten. Babakow gräbt tiefer – über das Kabuki der Genfer „Verhandlungen“ hinaus.

Andrej Guruljow: Ein Duma-Abgeordneter, pensionierter Generalleutnant und ehemaliger Kommandeur der 58. Kombinierten Waffenarmee. Guruljow ist eine absolute Fundgrube an knallharten militärischen Informationen. Er liefert eine kompromisslose Analyse der SMO, in der „Russland keinen Krieg mit der Ukraine führt, sondern mit dem kollektiven Westen, und die strategische Initiative behält.“ Guruljow betont, dass Europa aktiv einen Krieg mit Russland vorbereitet, seine Armeen ausbaut und den militärisch-industriellen Komplex hochfährt.

Wassili Prosorow: Ein ehemaliger SBU-Offizier von 1999 bis 2018, als er nach Russland überlief. Überlebte 2024 in Moskau einen Anschlagsversuch. Prosorow erläutert, wie seit dem Maidan 2014 „der SBU zu einer Maschine gegen das eigene Volk wurde“. Zuvor war der SBU in der Bekämpfung von Kriminalität, Korruption und Wirtschaftskriminalität tätig. Danach besteht die Hauptaufgabe darin, „Dissens und politische Gegner zu bekämpfen.“

Gen. Apti Alaudinow: Im Juni 2012, als er erst 38 Jahre alt war, wurde Alaudinow der jüngste Spitzen-General in der modernen Geschichte Russlands. Während der Kämpfe in Tschetschenien wurden Aptis Vater und älterer Bruder in Schlachten gegen die Kräfte Dudajews getötet, ebenso viele Familienangehörige. Seit 2022 ist er Sekretär des Wirtschafts- und Öffentlichkeits-Sicherheitsrates der Tschetschenischen Republik. Hier geht es um alles zur SMO und darüber hinaus – bis hin zu einem möglichen Angriff auf den Iran – gesehen durch den ultimativen kriegerisch-intellektuellen Insider.

Ehemaliger Ministerpräsident der Ukraine (2010–2014), Nikolai Asarow: Herr Asarow ist außerdem Co-Vorsitzender des National Unity Club. Das ist etwas ganz Besonderes: Hier wird er am exakt vierten Jahrestag der SMO von niemand anderem als George Galloway und mir interviewt. Asarow geht darauf ein, wie die SMO, die viele als kurzfristig betrachteten, zu einem langwierigen Krieg eskalierte.

In einem äußerst eindringlichen Zeugnis nennt Asarow das, was geschieht, eine persönliche Tragödie: Schließlich ist sein ganzes Leben sowohl mit Russland als auch mit der Ukraine verbunden. Er blickt zurück auf den Kurs Kiews nach 1991; auf den Maidan – den er als Staatsstreich interpretiert; und auf die Eskalation rund um den Donbass als Schlüsselfaktoren, die zur SMO führten.

Er erläutert außerdem, wie Waffenlieferungen, Finanzierung und Aufklärung aus NATO-Ländern den Krieg zwangsläufig in die Länge gezogen haben.

Und nun zu den zwei Bonussen

Dann boten diese vergangenen, hektischen Tage in Moskau zwei Bonussen – die für ein globales Publikum besonders reizvoll sein könnten.

Vor etwas mehr als einer Woche war Larry Johnson in Florida und ich in Moskau: Am Ende interviewten wir uns gegenseitig zur ganzen Iran-Kabuki, genau als Larry von seinen CIA-Quellen die besten Informationen erhalten hatte, dass ein Angriff auf den Iran unmittelbar bevorstehe. Das große Gesamtbild bleibt natürlich.

Dann griffen auch noch die Schicksalsmächte ein – in dieser Matroschka glücklicher Zufälle: George Galloway und ich interviewen uns gegenseitig in einem Moskauer Studio.

Wir sprechen über Westasien; warum ist die Verlegung von 50 % der US-Luftstreitkräfte in den Golf keine Übung, sondern eine Qual; was verbergen Epsteins unveröffentlichte Akten; warum kapituliert der Iran nicht; BRICS vs. NATO: Falls Iran angegriffen wird, wird China aufstehen? Wird Russland handeln? Warum haben die Vereinigten Staaten noch nicht begriffen, dass der Globale Süden Aggression nicht länger zulassen wird?

Hier ist es: aus Moskau, mit Biss. Graben Sie tiefer – das ist wirklich etwas ganz Besonderes.