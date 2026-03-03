Der Krieg zwischen den USA und Israel gegen den Iran dreht sich NICHT um Atomwaffen. Es geht um Imperialismus.

Die USA und Israel führen einen Angriffskrieg gegen den Iran. Nicht existierende „Atomwaffen“ sind ein absurder Vorwand. Trump und Netanjahu gaben zu, einen Regimewechsel anzustreben, um eine Marionette in Teheran zu installieren.

Die Vereinigten Staaten und Israel führen einen Angriffskrieg gegen den Iran . Es geht hier nicht um Atomwaffen, sondern um Imperialismus .

Am frühen Morgen des 28. Februar veröffentlichte Trump ein Video in den sozialen Medien, in dem er verkündete: „Das US-Militär hat größere Kampfeinsätze im Iran begonnen.“

Während die USA und Israel Teheran brutal bombardierten, gab Donald Trump zu, dass sie einen Regimewechsel anstreben.

Trump befahl den Mitgliedern des iranischen Militärs, „ihre Waffen niederzulegen“, andernfalls würden sie „den sicheren Tod erleiden“.

Der US-Präsident rief daraufhin die Anhänger der iranischen Opposition auf, „die Regierung zu übernehmen“ und behauptete: „Sie wird euch gehören. Dies wird wahrscheinlich eure einzige Chance für Generationen sein.“

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu behauptete, der Krieg werde die Regierung in Teheran stürzen, um „ das Joch der Tyrannei abzuschütteln und Iran Freiheit und friedliebende Werte zu bringen“. (Gleichzeitig liegt gegen Netanjahu ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vor, wegen der von ihm mit unerschütterlicher Unterstützung der USA begangenen Völkermordverbrechen gegen die Menschlichkeit an der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen.)

Der Iran reagierte umgehend mit Vergeltungsangriffen in Selbstverteidigung gegen mehrere US-Militärstützpunkte in Katar, Bahrain, Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auch der größte Pentagon-Stützpunkt in der Region, Al-Udeid in Katar, wurde getroffen.

Die absurde Erzählung, die Washington und Tel Aviv verbreiten, lautet, dass sie „Präventivschläge“ durchführen mussten (die nach internationalem Recht illegal sind), weil Teheran angeblich nach Atomwaffen strebt.

Das ist Unsinn. Der Iran unterzeichnete 2015 das Atomabkommen, den Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (JCPOA), in dem er sich verpflichtete, keine Atomwaffen zu entwickeln, im Gegenzug dafür, dass die USA und die europäischen Länder ihre illegalen einseitigen Sanktionen aufhoben.

Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) bestätigte, dass sich der Iran an das Atomabkommen hielt . Dennoch kündigte Trump es 2018, während seiner ersten Amtszeit als US-Präsident, einseitig auf und verstieß damit eklatant gegen das Völkerrecht (da das JCPOA durch die Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrates gebilligt worden war, für die sogar die USA unter Obama gestimmt hatten).

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian ist ironischerweise ein Reformer , der versucht, ein neues Abkommen mit denselben US-Aggressoren auszuhandeln, die das vorherige nur wenige Jahre zuvor sabotiert hatten.

Als Trump 2025 seine zweite Amtszeit antrat, leitete er mehrere Runden von Scheinverhandlungen mit dem Iran. Mitten in diesen Gesprächen bombardierten die USA und Israel im Juni 2025 überraschend den Iran. Das Wall Street Journal räumte ein: „ Die US-Diplomatie diente als Deckmantel für den israelischen Überraschungsangriff.“

Dasselbe geschah im Februar 2026. Die Trump-Regierung beteiligte sich an Scheinverhandlungen mit dem Iran.

Am 27. Februar erklärte der omanische Außenminister Badr Albusaidi, der die Gespräche moderiert hatte, man habe „wesentliche Fortschritte“ erzielt, und ein „ Friedensabkommen sei in greifbarer Nähe “.

Nur wenige Stunden später starteten Trump und Netanjahu eine massive Bombardierungskampagne im Iran.

Die Realität ist, dass die USA und Israel keinen Frieden wollen .

Das Ziel dieses Angriffskrieges ist klar: Washington will die unabhängige Regierung Irans stürzen und die iranische Revolution von 1979 endgültig rückgängig machen, die eine der Säulen der „Zwillingssäulen“-Strategie des US-Imperiums in Westasien beseitigte.

Das US-Imperium und insbesondere die großen US-Konzerne, die es repräsentiert, wollen die reichhaltigen Ressourcen nicht nur im Iran, sondern in der gesamten Region kontrollieren, die die Heimat der weltweit führenden Produzenten von Öl und Erdgas sowie kritischer Mineralien und anderer wichtiger Rohstoffe ist.

Washington hofft außerdem, China den Zugang zu seinen wichtigsten Energielieferanten abzuschneiden.

Wesley Clark, ein ehemaliger hochrangiger US-General und NATO-Kommandeur, enthüllte vor mehr als zwei Jahrzehnten, dass nach den Anschlägen vom 11. September 2001 imperialistische Strategen im Pentagon Pläne schmiedeten, die Regierungen von sieben Ländern in Westasien und Nordafrika zu stürzen.

Auf der Zielliste des US-Imperiums standen Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und Iran.

Washington gelang es, in sechs dieser sieben Länder die Regierungen zu destabilisieren. Iran ist das letzte verbliebene Land.

Mit ihrem Krieg hoffen die Vereinigten Staaten, in Teheran eine Marionette zu installieren, wie etwa den Sohn des ehemaligen Schahs, des mörderischen Monarchen, der 1953 nach einem von der CIA orchestrierten Putsch gegen den demokratisch gewählten iranischen Premierminister Mohammad Mossadegh an die Macht kam.

Ein Korrespondent von Fox News berichtete, dass der mit der CIA verbundene US-Staatssender VOA Persian im Iran Propaganda zugunsten des sogenannten „im Exil lebenden Kronprinzen“ Reza Pahlavi verbreitet , der einen Großteil seines Lebens in den USA verbracht hat und dessen diktatorischer Vater den Iran mit starker Unterstützung der USA bis zur Revolution von 1979 terrorisierte.

Hochrangige US-Beamte trafen sich im Geheimen mit dem sogenannten „im Exil lebenden Kronprinzen“, wie der ehemalige israelische Geheimdienstoffizier Barak Ravid im Januar berichtete. Auf Twitter überschüttete Reza Pahlavi Trump mit Lob , behauptete, die „Islamische Republik zerfalle“ und rief das iranische Volk auf, ihm zur Macht zu verhelfen.

Die imperialen Strategen der USA glauben, dass die iranische Regierung im Moment schwach ist, und sie gehen aufs Ganze.

Damit erfüllt der milliardenschwere, vermeintliche „Populist“ Trump die Träume der glühendsten neokonservativen Falken – und das, obwohl er sich selbst als „Friedenspräsident“ bezeichnet .

Im folgenden Video erklärt Ben Norton, Redakteur des Geopolitical Economy Report, die wahren Gründe für den US-amerikanisch-israelischen Angriffskrieg und entlarvt die von Washington verbreiteten Lügen:

Zeitcodes:

0:00 USA und Israel bombardieren Iran

1:21 (Ausschnitt) Trump droht dem iranischen Militär

1:49 (Ausschnitt) Trump fordert Regimewechsel

2:33 Iran reagiert mit Vergeltungsschlägen gegen US-Stützpunkte

3:26 Iran ist nicht Venezuela oder Irak

4:18 (Ausschnitt) Trump befürchtet US-Verluste

4:52 Israels Premierminister Netanjahu

6:08 Die Pläne des US-Imperiums für Westasien

7:39 (Ausschnitt) Wesley Clark: 7 Länder im Visier

8:14 Atomwaffen

9:15 Iran-Atomabkommen (JCPOA)

10:31 Gefälschte US-„Verhandlungen“

12:21 Öl und Gas im Nahen Osten (Westasien)

12:45 Uhr: Die USA wollen Chinas Öllieferungen unterbrechen.

13:55 Trumps Ölblockade gegen Kuba

14:25 Israel: Flugzeugträger des US-Imperiums

15:26 CIA-Putsch im Iran im Jahr 1953

16:04 Vom US-Kapital unterstützter Diktator, der Schah

16:54 Iranische Revolution

17:20 Iran-Irak-Krieg

17:52 US-Marionette, „Kronprinz“ Reza Pahlavi

19:56 Von den USA unterstützter Regimewechsel in Syrien

21:01 Imperialismus

21:24 Abspann