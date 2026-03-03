Das Ende trügerischer Trump’scher Diplomatie

Alastair Crooke

Mit dem Niedergang der Diplomatie hat sich der Konflikt vom Bereich strategischer Kalkulation und Realpolitik in jenen der psychologischen Konditionierung verlagert.

Die diplomatischen Verhandlungen vom Donnerstag (26. Feb) – bei allem panglossianischen Lärm von Vermittlern und Unterhändlern – bestätigten die grundlegende Sackgasse. Die von den USA an Iran gestellten Forderungen lauteten:

Die vollständige Demontage der Nuklearanlagen in Fordow, Natanz und Isfahan.

Die Übergabe sämtlichen angereicherten Urans an die Vereinigten Staaten.

Das Ende aller Auslaufklauseln („sunset clauses“) und permanente Beschränkungen.

Die Akzeptanz von Null-Anreicherung – einzig der Teheraner Forschungsreaktor dürfte bestehen bleiben.

Minimale Sanktionslockerung im Voraus; weitere Erleichterungen erst nach vollständiger Umsetzung.

Diese Forderungen waren offensichtlich darauf ausgelegt, eine diplomatische Lösung zu behindern statt zu ermöglichen. Sie spiegeln eine Strategie wider, die auf der instinktiv vertretenen Annahme iranischer Schwäche beruht – in der Erwartung, dass Iran angesichts einer US-Militärmachtdemonstration kapitulieren würde. Diese Hypothese war von Anfang an hochmütig. Sie erwies sich erwartungsgemäß als falsch, da Teheran die US-Forderungen zurückwies:

Iran bestand auf der Anerkennung seines Rechts (gemäß NVV), Uran für zivile Zwecke anzureichern.

Es lehnte „Null-Anreicherung“ ab.

Es weigerte sich, angereichertes Uran aus seinem Staatsgebiet zu transferieren.

Es bestand darauf, dass jede Vereinbarung sowohl die Anerkennung seines Anreicherungsrechts als auch eine erhebliche Aufhebung der Sanktionen beinhalten müsse. Iran weist die Vorstellung unbefristeter Beschränkungen zurück.

Die Stimmung am Ende der Gespräche war demonstrativ optimistisch. Irans Chefunterhändler, Außenminister Araghchi, erklärte: „Die heutige Runde war die beste unter allen bisherigen. Wir haben unsere Forderungen klar dargelegt.“ Die iranische Seite wollte sowohl im Inland als auch international deutlich machen, dass sie ernsthaft verhandelt habe.

‼️Wir wurden wieder belogen‼️



🚨Omans Außenminister Badr bin Hamad Al Busaidi – der zentrale Vermittler der Gespräche und ununterbrochen beteiligt – bestätigt: Der Iran hatte einer „Null-Lagerung“ zugestimmt, kein atomwaffenfähiges Material, vollständige IAEO-Kontrollen,… pic.twitter.com/JnrHUviH5O — Don (@Donuncutschweiz) March 2, 2026

Berichte aus den USA deuten jedoch darauf hin, dass die Entscheidung zum Angriff bereits beim Gipfel in Mar-a-Lago am 29. Dezember 2025 zwischen Netanjahu und Trump gefallen war.

Die iranische Führung verstand sehr wohl, dass selbst vernünftige iranische Zugeständnisse Trump keinen schnellen politischen „Sieg“ verschafft hätten – umso mehr, da Iran seine Raketenverteidigung als nicht verhandelbar bezeichnete.

Obwohl das iranische Nuklearprogramm im Zentrum der Gespräche stand, unterstrich US-Außenminister Rubio vor dieser (letzten) Verhandlungsrunde, dass aus Washingtons Sicht die Bedrohung durch Irans ballistische Raketen „ein grundlegender Bestandteil sei, der nicht ignoriert werden könne“.

Rubios Behauptung deckt sich mit Berichten der israelischen hebräischen Presse, wonach Netanjahu nach dem Treffen im Dezember 2025 von Trump verlangte, die USA müssten Irans ballistische Raketenfähigkeiten angreifen – und dass diese Priorität vor Angriffen auf iranische Nuklearanlagen haben müssten.

Den gleichen Berichten zufolge akzeptierte Trump diese Forderung.

Insgesamt blieb Trump unnachgiebig, dass er – unabhängig vom Ausgang der Konfrontation – persönlich als „stark“ erscheinen und einen historischen „Erfolg“ vorweisen müsse.

Ein Krieg auf der Suche nach einer Begründung

Mit dem Ende der Diplomatie hat sich der Konflikt somit in den Bereich psychologischer Inszenierung verlagert: Wie lässt sich ein Krieg ohne klare Begründung einer zunehmend skeptischen amerikanischen Öffentlichkeit vermitteln? Und wie kann man ihn so auslösen, dass er Trump im Vorfeld der Zwischenwahlen psychologisch nützt?

Daher Trumps absurde Behauptung, Iran arbeite an Interkontinentalraketen, um das US-Festland anzugreifen. In dieser Erzählung rettet Trump nicht nur Israel – er rettet Amerika!

Diese psychologische Inszenierung zwingt ein gespaltenes Trump-Team immer weiter von der Realität weg, auf der Suche nach einem plausiblen Kriegsgrund. Iran bedroht die USA nicht mit ICBMs. Iran stellt keinerlei Bedrohung für die USA dar – und besitzt keine Atomwaffen.

Will Schryver bemerkte:

„Dies ist ein freiwilliger amerikanischer Krieg. Dieser Krieg – und all seine Folgen – gehören den Vereinigten Staaten. Dies ist Trumps Krieg. Dieser Krieg begann am 3. Januar 2020 auf direkten Befehl Donald Trumps.“

Doch offen zu sagen, dass ein Schlag gegen Iran der Festigung israelischer Hegemonie im Nahen Osten dient, gilt im Trump-Lager als politisch unverkäuflich gegenüber einer US-Wählerschaft, die Verluste scheut und zunehmend skeptisch gegenüber einer Priorisierung israelischer Interessen ist.

Das Begründungsdilemma wurde offenbar so akut, dass US-Beamte zustimmten, Israel solle zuerst zuschlagen, um einen Krieg gegen Iran innenpolitisch „verdaulicher“ zu machen.

Anna Barsky schrieb in Ma’ariv, die Idee, Israel solle „zuerst gehen“, sei von ironisch zu beunruhigend geworden – da sie ein Szenario skizziere, in dem Israel bewusst als Auftaktschuss fungiere, um in den USA einen psychologischen Effekt zu erzeugen.

Trump glaubte zunächst, die bloße militärische Aufrüstung werde Iran zur Kapitulation zwingen. Witkoff sagte auf Fox News, Trump sei verwirrt und frustriert gewesen, warum Iran angesichts dieser militärischen Präsenz nicht bereits nachgegeben habe.

Doch Leaks zeigten, dass die USA militärisch nicht in der Lage seien, mehr als vier bis fünf Tage intensiver Luftangriffe oder eine Woche niedriger Intensität durchzuhalten. Später widersprach Trump seinen Generälen.

Diese hatten ihm ein komplexeres Bild vermittelt: Kein Garant für Regimewechsel; keine Sicherheit über Dauer oder Ausgang; keine verlässliche Prognose über Teherans Reaktion oder regionale Folgen.

Trump hoffte offenbar auf einen kurzen blutigen Krieg von wenigen Tagen, um anschließend „Sieg“ zu verkünden und auf einen Waffenstillstand mit Schlagzeilen über „Trumps Frieden“ hinzuarbeiten.

Doch Kriege werden nicht von einer Seite allein bestimmt. Iran warnte vor einem umfassenden regionalen Krieg. Am ersten Kriegstag griff Iran US-Stützpunkte im Persischen Golf an. Militärbasen brennen. Große Ölkonzerne stoppten Lieferungen durch die Straße von Hormus.

Trump – genauer Netanjahu – hat einen Mehrfrontenkrieg ausgelöst. Ein langer Krieg ist wahrscheinlicher als ein kurzer.

Trump befindet sich im Zugzwang. Er ist gezwungen zu handeln, verschlechtert aber dadurch seine Lage. Berichten zufolge glauben viele im Pentagon, die USA würden bei einem großen Iran-Konflikt eine generationenprägende Katastrophe riskieren.

Doch der ideologische Druck aus Netanjahus Umfeld war überwältigend. Für diese ist ein US-Schlag eine „einmalige Chance“, die geopolitische Landkarte neu zu zeichnen.

Solche Vorstellungen sind tief kulturell und eschatologisch verwurzelt.

Kriegslogistik besitzt Eigendynamik: Ist die militärische „Feder“ einmal gespannt, lässt sie sich schwer zurückdrehen. Wie zu Beginn des Ersten Weltkriegs.

Trump kann, wie König Knut, die Flut nicht zurückbefehlen. Er hat Ereignisse ausgelöst, die unsere geopolitische Zukunft bestimmen werden. Auch die Zukunft Chinas, Russlands und Irans steht auf dem Spiel.

Ebenso die Wirtschaftsordnung. Trumps Schuldenstrategie hängt am Handelskrieg. Die Wirksamkeit seiner Zölle hängt an der Dollar-Hegemonie. Und diese wiederum am Mythos militärischer Unverwundbarkeit.

Da Iran Trumps Bluff aufgedeckt hat, steht er vor der Wahl: frühzeitig einen Waffenstillstand als „Sieg“ verkaufen – oder einen langen Krieg riskieren, in dem das US-Militär als Papiertiger erscheint, mit Folgen für die Schuldenmärkte.

Trump ist ein entschiedener Unterstützer Israels – doch er steht kurz davor, seine Präsidentschaft an diesem Felsen zerschellen zu lassen.

Vielleicht hatte er keine Wahl.