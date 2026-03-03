Es ist Zeit, den Fall Franklin zur Kinderprostitution nach den Enthüllungen über Epstein wieder aufzurollen

Von Brandon Smith

Die Schwere einer Verschwörung lässt sich oft daran messen, wie viel Energie das Establishment aufwendet, um sie zu vertuschen. Denken Sie einmal darüber nach, dass Jeffery Epsteins monströser Eliteclub über 20 Jahre lang fast gar nicht in den Mainstream-Medien thematisiert wurde, obwohl er 2006 wegen Menschenhandels verhaftet worden war.

Denken Sie an das Ausmaß der politischen und medialen Einmischung, die hochgradig organisierte Propaganda, die gezielten Angriffe gegen Verschwörungsforscher – denken Sie an die Menge an Geld und Zeit, die aufgewendet wurde, nur um uns zum Schweigen zu bringen und die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass die Epstein-Situation „übertrieben” sei.

Die Enthüllungen über den „Lolita Express” und die Flüge nach Little Saint James Island sind nichts im Vergleich zu dem, was wir jetzt in den Millionen von Dokumenten finden, die im letzten Monat veröffentlicht wurden. Hinweise auf Vergewaltigung, Folter, möglichen Mord und sogar Kannibalismus finden sich in der verschlüsselten (und nicht so verschlüsselten) Sprache von Epsteins E-Mails. Und wenn die Enthüllungen von „Pizzagate“ und die E-Mails von John Podesta stimmen, dann waren viele der Gräueltaten, die auf Epsteins Insel begangen wurden, an kleinen Kindern verübt.

Wie ich in meinem letzten Artikel erwähnt habe, enthalten Epsteins private E-Mails über 900 verschlüsselte Verweise auf „Pizza“ (ein vom FBI bestätigter Code, der von Pädophilen verwendet wird, um junge Jungen zu beschreiben). Seltsamerweise sprechen sie über 380 Mal von „Jerky“, darunter Erwähnungen von „gefrorenem Jerky“, „wandern“ von einem Ort zum anderen und der Untersuchung von Jerky in einem Labor auf „Sicherheit“.

Die Establishment-Maschinerie gerät in Panik und versucht erneut, die dunkleren Aspekte der Epstein-Akten als „Verschwörungstheorie” und „moralische Panik” zu verschleiern. Es gibt einen klaren Versuch, die Schäden zu mildern und Schadensbegrenzung zu betreiben.

Mit anderen Worten: Die Eliten sind bereit, den Kampf gegen den Sexhandel mit Minderjährigen aufzugeben. Sie wissen, dass der Missbrauch von Teenagern nicht genug Empörung auslöst, um sie von wütenden Bürgern zu Tode prügeln zu lassen. Sie sind jedoch VERZWEIFELT bemüht, jede Diskussion über den Missbrauch sehr kleiner Kinder, einschließlich Babys, zu unterbinden. Sie werden alles tun, um zu verhindern, dass die Ermittlungen auf Themen wie Kannibalismus und Okkultismus ausgeweitet werden.

Solange die Öffentlichkeit glaubt, dass es nur um reiche und mächtige Perverse ging, die sich an 16- und 17-jährigen Mädchen vergnügt haben, glauben die Eliten, dass sie den Sturm überstehen können. Schließlich liegt das Schutzalter in den meisten Bundesstaaten bei 16 Jahren. Sie könnten sogar einen großen Teil der Bevölkerung davon überzeugen, dass diese Mädchen diese Dinge „aus freiem Willen” getan haben.

Ich kann mir schon vorstellen, wie sie die Wende herbeiführen werden, falls einer der Täter tatsächlich vor Gericht gestellt wird. Wenn das vorbei ist, werden die Leute sich fragen, ob überhaupt etwas Kriminelles passiert ist. So funktioniert das System. Es verlangt von der Öffentlichkeit, das Offensichtliche zu ignorieren und auf die offizielle Bestätigung der Schuld zu warten, die selten kommt, wenn Oligarchen involviert sind.

Ich würde die Menschen weiterhin davor warnen, zu viel Hoffnung in die Vorstellung zu setzen, dass einer der Epstein-Verdächtigen mit legitimen rechtlichen Konsequenzen rechnen muss. Schauen Sie sich nur an, wie viele korrupte Richter wir in den USA im Zusammenhang mit der Einwanderungsfrage erlebt haben. Stellen Sie sich nun die Armee linker Richter vor, die aus ihren Löchern kriechen werden, um Epsteins Kunden zu schützen.

Der Fall Epstein ist kein Allheilmittel, um die Eliten und ihre Kabale zu beseitigen, aber er ist ein Moment des Massenbewusstseins, der nicht aufzuhalten ist. Nie zuvor waren Verschwörungsanalysten so nah daran, den Normalbürgern die Realität der „Neuen Weltordnung” aufzudecken. Dies eröffnet neue Möglichkeiten, darunter die Wiederaufnahme von Verschwörungsfällen, die vor langer Zeit vom Establishment begraben wurden.

Eine solche Verschwörung des Bösen aus der Vergangenheit sticht für mich als direkt mit dem Fall Epstein verbunden hervor, und ich denke, sie sollte angesichts der Veröffentlichung der Epstein-Akten erneut untersucht werden.

Der Franklin-Fall von Kinderprostitution

In Omaha, Nebraska, wurde in den 1980er Jahren ein Skandal um sexuellen Kindesmissbrauch aufgedeckt, in den hochrangige Politiker und Wirtschaftsmagnaten verwickelt waren. Die zentrale Figur, Lawrence King Jr., war ein Favorit der Republikaner und Manager der Franklin Federal Credit Union, einer Institution, die schließlich in eine Unterschlagungsuntersuchung verwickelt wurde.

Ihm wurde vorgeworfen, rauschende Partys veranstaltet zu haben, auf denen Minderjährige sexuell missbraucht und okkulte Rituale praktiziert wurden.

Die Opfer, die oft aus Pflegefamilien oder einem regionalen Boys-Town-Waisenhaus stammten, gaben an, dass sie unter Vorspiegelung falscher Tatsachen rekrutiert und dann an Orte wie Washington, D.C. geflogen wurden, um dort von hochrangigen Personen, darunter Politiker, Geschäftsleute und Strafverfolgungsbeamte, ausgebeutet zu werden. Zu den wichtigsten Anklägern gehörten Alisha Owen, Paul Bonacci und Troy Boner. Sie behaupteten, dass es ein elitäres Netzwerk gebe, das sich mit rituellen Praktiken, Drogenkonsum und Nötigung befasse.

Die Ankläger standen unter extremem Druck, ihre Aussagen zu widerrufen. Alisha Owen wurde wegen „Meineids” von einer Grand Jury zu einer Haftstrafe verurteilt – sie widerrief ihre Aussage jedoch nie. Troy Boner widerrief aufgrund von Androhungen rechtlicher Konsequenzen, kehrte dann aber zurück und behauptete, dass alles, was er ursprünglich gesagt hatte, wahr sei, nachdem der Ermittler Gary Candori vorzeitig verstorben war. Boner starb 2003 im Alter von 36 Jahren auf mysteriöse Weise in Texas, ohne dass die Öffentlichkeit über die Ursache informiert wurde.

Paul Bonacci gewann daraufhin eine Zivilklage gegen Lawrence King und erhielt eine Millionen Dollar Schadenersatz wegen Kindesmissbrauchs. King verteidigte sich nicht in dem Verfahren, und der Richter befand Bonaccis Behauptungen für glaubwürdig.

Gary Caradori, ein Privatdetektiv, der im August 1989 vom Sonderausschuss „Franklin Committee” der Legislative von Nebraska beauftragt wurde, Beweise für Kindesmissbrauch zu untersuchen, führte umfangreiche Befragungen durch. Er sammelte über 21 Stunden Videomaterial mit Aussagen von mutmaßlichen Opfern wie Alisha Owen, Paul Bonacci und anderen. Er deckte auf, was er als bahnbrechende Beweise bezeichnete, darunter Fotos und Hinweise, die prominente Persönlichkeiten belasteten.

1990 kam Candori zusammen mit seinem 8-jährigen Sohn ums Leben, als er mit seinem einmotorigen Flugzeug über Illinois flog. Das Flugzeug soll „in der Luft zerbrochen” sein, und die Trümmer wurden verstreut auf einem Feld in der Nähe von Ashton im Lee County gefunden. Die FAA entschied schließlich, dass es sich um einen „Unfall” handelte.

Die verschüttete Dokumentation

1993 produzierte die britische Firma Yorkshire Television für den Discovery Channel eine 60-minütige Dokumentation mit dem Titel „Conspiracy Of Silence” (Verschwörung des Schweigens). Die Produktion konzentrierte sich auf die Ermittlungen von John Decamp, einem Captain der US-Armee, Anwalt und ehemaligen Berater des CIA-Direktors William Colby (der 1996 ebenfalls auf mysteriöse Weise durch „Ertrinken” im Wicomico River in der Nähe seines Hauses ums Leben kam).

Decamp war zum Zeitpunkt des Bekanntwerdens des Franklin-Falls republikanischer Abgeordneter in Nebraska. Er behauptete, dass die Missbrauchsvorwürfe wahr seien und dass die beteiligten Politiker Verbindungen zum Iran-Contra-Drogenskandal hätten. Er nannte auch fünf prominente lokale Beamte und Geschäftsleute, darunter:

Harold Andersen: Herausgeber der Zeitung Omaha World-Herald (oft als zentraler Akteur der angeblichen Vertuschung genannt; DeCamp warf der Zeitung Voreingenommenheit und Unterdrückung vor).

Alan Baer: Ein wohlhabender Geschäftsmann aus Omaha (1990 wegen Zuhälterei im Zusammenhang mit dem Skandal angeklagt, wenn auch nicht direkt wegen Kindesmissbrauchs; er bekannte sich zu geringeren Anklagepunkten schuldig).

Robert Wadman: Ehemaliger Polizeichef von Omaha (in Opferaussagen der Beteiligung beschuldigt; er bestritt dies und klagte wegen der Behauptungen).

Peter Citron: Ehemaliger Kolumnist der Zeitung World-Herald (1990 wegen separater Vorwürfe sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt; in den Vorwürfen mit dem Netzwerk in Verbindung gebracht).

Lawrence E. „Larry” King Jr.: Manager der Franklin Credit Union (zentrale Figur; wegen Unterschlagung verurteilt, jedoch nie wegen Missbrauchsvorwürfen).

Diese Personen wurden wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an der Beschaffung von Kindern als Opfer für politische Eliten in Washington DC oder wegen der Vertuschung der Verbrechen genannt.

Die Discovery-Dokumentation konzentrierte sich auf diesen Aspekt sowie auf Interviews mit den Opfern und skizzierte dann die Unterdrückungskampagne der Regierung und der Medien, mit der sie bedroht wurden. Sie sollte im Mai 1994 ausgestrahlt werden, wurde jedoch wenige Wochen vor der Ausstrahlung offenbar aufgrund des Drucks von Politikern in den USA abrupt zurückgezogen. Alle Masterkopien mussten vernichtet werden.

Der einzige Grund, warum wir von ihrer Existenz wissen, ist, dass ein anonymer Held eine Rohfassung an einen in den Fall involvierten Anwalt weitergegeben hat. Die vollständige Dokumentation kann HIER ANGESEHEN WERDEN.

Die Unterdrückung dieser Dokumentation ist ein klarer Beweis für eine Verschwörung. Damals wurden die meisten Anschuldigungen im Zusammenhang mit dem Franklin-Fall von den Medien als „Satanic Panic” abgetan. Diese Erzählung wurde auch verwendet, um die dunklen Verbrechen hinter dem Epstein-Fall und anderen Fällen zu verschleiern. Es ist an der Zeit, diese Lüge zu entlarven und diese Menschen als das zu entlarven, was sie wirklich sind.

Darüber hinaus ist es an der Zeit, die Tatsache anzuerkennen, dass ritueller Kindesmissbrauch seit vielen Jahrzehnten und lange vor Epstein im Verborgenen, an dunklen und grotesken Orten, stattfindet. Seine Insel ist nur einer von vielen elitären Rückzugsorten, an denen solche Übel praktiziert werden. Esptein war lediglich ein Mittelsmann in einem viel größeren Netzwerk von Pädophilen und Luziferianern, die seit Generationen ungestraft agieren.