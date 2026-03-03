Der Weg in den Dritten Weltkrieg

Paul Craig Roberts

Das Versagen von Putin und Xi, angesichts der Aggression Washingtons für ihre Länder einzustehen, hat Trump davon überzeugt, dass er überall auf der Welt ungestraft handeln kann. Erinnern Sie sich: Trump sagte sinngemäß, er könne tun, was immer er wolle. Trumps Worte erinnerten mich an Lenin, als dieser erklärte, dass „der wissenschaftliche Begriff der Diktatur nichts anderes bedeutet als unbegrenzte Macht, die sich unmittelbar auf Gewalt stützt, durch nichts eingeschränkt, durch keinerlei Gesetze oder absolute Regeln begrenzt. Nichts anderes als das.“

Da KI endlos Tausende amerikanischer Arbeitsplätze vernichtet, wird Trump über reichlich Kanonenfutter verfügen, um Kuba, die Türkei, Ägypten („vom Nil bis zum Euphrat“) zu überfallen und Taiwan zu besetzen.

Die iranische Regierung trägt gemeinsam mit Russland, China, Israel und Trump Verantwortung für den Angriff auf Iran. Die leichtgläubige iranische Regierung ließ sich erneut täuschen, indem sie glaubte, sich in Friedensverhandlungen mit Trump zu befinden, während Trump und Israel einen Angriff auf Iran vorbereiteten. Die iranische Regierung verfügte nicht einmal über die nachrichtendienstlichen Fähigkeiten, die Führung des Landes vor der Ermordung durch israelische Raketen zu schützen. Die iranische Regierung versuchte, den bevorstehenden Angriff zu ignorieren, und überließ ihren Feinden die strategische Initiative. Putin hat dasselbe getan, und es scheint, dass Xi ebenfalls so handelt.

Das sind die falschen Signale an Trump und Israel. Gilbert Doctorow glaubt – meiner Meinung nach zu Recht –, dass die Unfähigkeit Irans, Russlands und Chinas, intelligent zu handeln, uns in die Anfangsphase des Dritten Weltkriegs geführt hat. Putin selbst hat sich – wie Iran – lange Zeit selbst und das russische Volk getäuscht, indem er an ukrainischen „Friedensverhandlungen“ teilnahm, obwohl er wiederholt gesagt hat, dass man den Amerikanern nicht trauen könne. Dennoch hat Putin sich und sein Land erneut für eine Täuschung wie das Minsker Abkommen aufgestellt. Chinas einzige Waffen sind Worte, die in Washington keinerlei Bedeutung haben.

Vielleicht werden die Demokraten Trump des Amtes entheben, weil er die Vereinigten Staaten ohne Zustimmung des Kongresses in ein Kriegsverbrechen verwickelt hat. Doch da Trump sich als wirksames Werkzeug Israels erwiesen hat, würden die Demokraten dem Israel-Lobby gegenüberstehen – ein Kampf, für den sie wenig Mut haben.

Meine Schlussfolgerung ist, dass Israel und seine amerikanische Marionette den Weg in den Dritten Weltkrieg weitergehen werden.