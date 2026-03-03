Die finanzielle „Samson-Option“: Was zu tun ist, bevor Regierungen den Abzug betätigen

von Nick Giambruno

Anfang der 1990er Jahre enthüllte der legendäre Investigativjournalist Seymour Hersh die „Samson-Option“, eine geheime israelische Nuklear-Abschreckungsstrategie.

Sie besagt, dass Israel im Falle einer drohenden Überwältigung durch seine Feinde als letztes Mittel massiv Atomwaffen einsetzen würde.

Das Konzept stammt aus der biblischen Figur Samson, der die Säulen eines philistäischen Tempels auseinanderdrückte, das Dach zum Einsturz brachte und sich selbst – zusammen mit den Philistern, die ihn gefangen hielten – tötete.

Kurz gesagt bedeutet die Samson-Option: „Wenn wir untergehen, nehmen wir euch mit.“

Ich erwähne das, weil auch Regierungen eine finanzielle Samson-Option haben – und sie könnten sie bald mit verheerender Wirkung einsetzen.

Dank Zentralbanken und Fiat-Währungen können Regierungen die Ersparnisse einer Nation durch Währungsentwertung stehlen. Im Falle einer Insolvenz – oder anderer existenzieller Situationen – können Regierungen auf den Reichtum eines Landes zugreifen, indem sie neue Währungseinheiten schaffen, während sie verzweifelt versuchen zu überleben.

Es besteht kein Zweifel, dass sie diese Option nutzen werden, bevor sie untergehen.

Sie gibt einer Regierung die Möglichkeit, alle – zumindest die Unvorbereiteten – in den Bankrott zu treiben, während sie selbst bankrottgeht. „Wenn wir untergehen, nehmen wir euch mit.“

Kurz gesagt: Das ist die finanzielle Samson-Option der Regierung. Und sie bereiten sich darauf vor, sie bald einzusetzen.

Wenn die nächste Krise eintritt

Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten 50 Jahre lang von 9 bis 17 Uhr – nur damit die Federal Reserve 40 % der Geldmenge druckt und 20 Jahre Ihrer harten Arbeit weginflationiert.

Sie müssen es sich nicht vorstellen – es ist tatsächlich während der COVID-Massenpsychose passiert, als Regierungen weltweit in einen Rausch der Währungsentwertung verfielen.

Es war das jüngste Beispiel dafür, was geschieht, wenn die US-Regierung vor einer unmittelbar bevorstehenden Finanzkrise steht. Innerhalb weniger Tage schuf die Fed mehr Dollar aus dem Nichts, als in den fast 250 Jahren der US-Geschichte zuvor existiert hatten.

Die Maßnahmen der Fed während der COVID-Hysterie stellten die größte monetäre Explosion in der Geschichte der USA dar. Das ist ein starkes Indiz dafür, dass sie bei der nächsten Krise nicht zögern wird, die finanzielle Samson-Option einzusetzen – eine Krise, die wahrscheinlich früher als später kommt und deutlich größer sein könnte als das, was 2020 geschah.

Und egal, wie sehr man es mit verwirrenden Euphemismen verschleiert – quantitative Lockerung, Reservemanagement, Zinskurvenkontrolle, groß angelegte Vermögensankäufe, Offenmarktgeschäfte, Bilanzausweitung, Liquiditätsspritzen, Notkreditfazilitäten, Repo-Operationen und zahlloser anderer Finanzjargon – das Endergebnis ist immer dasselbe: Währungsentwertung.

Wenn die nächste Krise unausweichlich eintritt – und ich denke, das wird bald geschehen –, werden die Programme zum Gelddrucken die bisherigen wahrscheinlich in den Schatten stellen.

Hier ein Kontext:

Während der COVID-Hysterie schuf die Fed monatlich 120 Milliarden Dollar aus dem Nichts – deutlich mehr als die 40 Milliarden pro Monat während QE3, das selbst höher war als das monatliche Tempo während QE1 und QE2.

Deshalb erwarte ich, dass die kommende quantitative Lockerung – oder wie auch immer man sie nennen wird – deutlich größer sein wird als die 120 Milliarden Dollar pro Monat, die während des COVID-Betrugs in die Wirtschaft gepumpt wurden.

Und wenn Gold bereits Rekordhöhen erreicht, stellen Sie sich vor, was passiert, wenn die Fed noch mehr Währungsentwertung entfesselt als in den letzten „Stimulus“-Runden.

Der größte Vermögenstransfer der Geschichte

Die US-Regierung nähert sich dem finanziellen Endspiel. Sie kann ihre Insolvenz nicht länger verschleiern.

Wenn die nächste Krise kommt – und ich halte das für unmittelbar möglich –, wird der US-Regierung keine andere Wahl bleiben, als ihre finanzielle Samson-Option umzusetzen.

Mit anderen Worten: Während die US-Regierung bankrottgeht, wird sie in einem verzweifelten Griff nach Vermögen alle mit in den Abgrund reißen.

Deshalb glaube ich, dass eine ausufernde Währungsentwertung der wichtigste Investmenttrend dieses Jahrzehnts sein wird – und die meisten Menschen wird sie verwüsten.

Das Schlimmste könnte sehr bald geschehen – und es wird nicht schön sein.

Es wird einen enormen Vermögenstransfer von Sparern und normalen Bürgern hin zur parasitären Klasse auslösen – Politikern, Zentralbankern und denen, die mit ihnen verbunden sind.

Kurz gesagt: Ich glaube, wir stehen am Rande des größten Vermögenstransfers der Geschichte.

Und diejenigen, die US-Dollar, Staatsanleihen und andere Fiat-Währungen halten, werden auf der Verliererseite stehen.

Unzählige Millionen Menschen in der Geschichte wurden finanziell ausgelöscht – oder Schlimmeres –, weil sie das große Gesamtbild nicht erkannten, während ihre Regierungen bankrottgingen.

Seien Sie keiner von ihnen.

Aber was, wenn Sie das Gesamtbild richtig erkennen?

Sie können eine finanzielle Katastrophe vermeiden – und sich möglicherweise auf lebensverändernde Gewinne vorbereiten.

Das ist der Unterschied zwischen der richtigen und der falschen Seite historischer Umbrüche.

Es ist eine seltene Gelegenheit zum Vermögensaufbau für jene, die die Zeichen der Zeit erkennen und heute die richtigen Maßnahmen ergreifen.

Was können Sie also tun?

Ich erläutere die Details in einem dringenden, kostenlosen PDF-Bericht, den ich gerade veröffentlicht habe und der erklärt, wohin sich das alles entwickelt.