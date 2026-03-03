Wie Iran Donald Trump besiegen kann

Larry C. Johnson

Donald Trump und sein nationales Sicherheitsteam treiben weiterhin die Erzählung voran, dass die USA Iran dominieren und es nur eine Frage der Zeit sei, bis Iran unter der Macht des US-Militärs zusammenbricht. Iran hat dieses Memo offenbar nicht erhalten und verfolgt seinen eigenen Kurs. Wir treten nun in den vierten Tag dieses unprovozierten Angriffs durch Israel und die USA ein, und Iran zeigt keinerlei Anzeichen von Schwäche. Tatsächlich hat Iran das US-Militär aus seinen Stützpunkten im Irak, in Kuwait, Bahrain, Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertrieben. Dies geschah durch Drohnen- und Raketenangriffe auf diese Basen und Einrichtungen, die die Amerikaner und ihre NATO-Verbündeten zwangen, diese Standorte zu verlassen.

In der fortschreitenden Eskalation des von den USA und Israel begonnenen Krieges (nach gemeinsamen US-israelischen Angriffen auf Iran, einschließlich der Tötung des Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei am 28. Februar 2026) startete das Korps der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) Vergeltungsangriffe mit ballistischen Raketen und Drohnen auf US-Radarsysteme in Katar und Bahrain.

Auf der Al-Udeid-Luftwaffenbasis in Katar zerstörte Iran das Radar AN/FPS-132 (auch bekannt als FPS-132 oder AN/FPS-132 Block 5 Upgraded Early Warning Radar/UEWR). Dabei handelt es sich um ein von der US-Luftwaffe betriebenes Langstrecken-Frühwarnradar, das zur Erkennung und Verfolgung ballistischer Raketen entwickelt wurde. Es ermöglicht eine großflächige Überwachung mit einer gemeldeten Erkennungsreichweite von bis zu 5.000 km (etwa 3.100 Meilen) für Raketenstarts. Dieses Radar wurde während des 12-tägigen Krieges im Juni 2025 eingesetzt, um iranische Raketen auf dem Weg nach Israel zu erkennen und zu verfolgen.

Iran zerstörte außerdem die große Luftsuchradarkuppel in Bahrain, die sich im Hauptquartier der Naval Support Activity Bahrain / US Navy Fifth Fleet befindet. Diese Art von Radar wird zur großflächigen Luft- und Oberflächenüberwachung sowie zur Weiterleitung von Luftlagebildern an Patriot/THAAD-Systeme und Flottenoperationen verwendet. Die Zerstörung dieser Einheit verringert die Fähigkeit der eingesetzten Luftabwehrsysteme erheblich, anfliegende Bedrohungen zu erkennen und zu verfolgen. Die Zerstörung dieser beiden Radarsysteme verbessert Irans Fähigkeit, Ziele in Israel zu treffen.

Iran scheint zudem drei F-15-Kampfflugzeuge abgeschossen zu haben. Das US-Zentralkommando beharrt darauf, dass die Flugzeuge durch Friendly Fire abgeschossen wurden, doch das ist Unsinn. Der offizielle Bericht des US-Militärs räumt ein, dass iranische Flugzeuge sie zu einem Zeitpunkt angriffen, als die „Luftüberlegenheit“ angeblich bereits hergestellt war. Diese Flugzeuge waren mit IFF (Identification Friend or Foe) ausgestattet, einem verschlüsselten Frage-Antwort-Funksystem, mit dem Radargeräte und andere Flugzeuge sie eindeutig als befreundet identifizieren können. Vor dem Flug laden Bodenpersonal oder Flugzeugbesatzung Kryptoschlüssel (für sichere Modi wie Mode 4/5) in das IFF-System und stellen die erforderlichen Missionscodes ein. Wenn das Kampfflugzeug während des Fluges auf dem Radar eines anderen Flugzeugs erscheint, sendet dieses Radar oder der Bordradar eine verschlüsselte Abfrage. Der Transponder des Jets erkennt den Abfragemodus und den Code, verwendet seinen geladenen Kryptoschlüssel, um eine gültige verschlüsselte Antwort zu generieren, und sendet diese auf einer Antwortfrequenz zurück, die die Identität und in manchen Modi auch die Höhe oder andere Daten enthält.

Mit anderen Worten: Das US-CENTCOM möchte glauben machen, dass das IFF-System an drei Flugzeugen ausgefallen sei oder dass die Patriot-Besatzungen die IFF-Signale nicht erkannt hätten. Wenn es nur ein Flugzeug gewesen wäre, würde ich der Erklärung Glauben schenken. Aber drei? Das ist kompletter Unsinn.

Nach dem Angriff am Samstagmorgen, bei dem Ayatollah Khomeini und hochrangige Führer des iranischen Militärs und der Sicherheitsdienste getötet wurden, verlor Iran keine Zeit und blockierte den Seeverkehr durch die Straße von Hormus. Während die USA und Israel weiterhin Raketen auf Iran abfeuern, scheinen IRGC und iranische Marine in der Lage zu sein, alle Schiffe mit Öl oder Flüssigerdgas daran zu hindern, den Persischen Golf zu verlassen. Wenn diese Blockade aufrechterhalten wird, kann Iran Ländern, die von Ölexporten aus dem Golf abhängig sind, erheblichen Schaden zufügen und sich eine starke Verhandlungsposition verschaffen.

Was könnte Iran vom Westen fordern, bevor es die Blockade aufhebt? Wahrscheinlich die vollständige Aufhebung westlicher Sanktionen. Zudem könnte Iran verlangen, dass Israel seine Truppen aus dem Gazastreifen abzieht und den Palästinensern freien, ungehinderten Zugang nach Ägypten für medizinische Behandlungen sowie eine ununterbrochene Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser gewährt.

Während Iran den Persischen Golf blockiert, wird es weiterhin Raketen auf Israel und verbleibende US-Stützpunkte abfeuern, die Kampfoperationen unterstützen. Ich glaube, dass Iran über ausreichende Vorräte an ballistischen und Marschflugkörpern sowie Tausende Drohnen verfügt, um mindestens zwei Monate lang anhaltend schwere Angriffe durchzuführen. Das wird für Israel und die USA ein großes Problem darstellen – beide dürften ihre Vorräte an Iron-Dome-, Patriot- und THAAD-Abwehrraketen innerhalb von drei Wochen erschöpfen, falls Iran täglich 100 Raketen oder Drohnen einsetzt. Iran ist für einen Abnutzungskrieg gerüstet – die USA und Israel nicht.

Dauert dieser Krieg länger als vier Wochen, werden die Kosten für zwei Flugzeugträgerkampfgruppen, sieben F-35A-Staffeln und 108 KC-135-Tankflugzeuge auf nahezu zwei Milliarden Dollar ansteigen – ohne die Kosten der abgefeuerten Tomahawk-Marschflugkörper einzurechnen. Jeder Tomahawk kostet etwa 2,5 Millionen Dollar. In den ersten drei Kriegstagen wurden offenbar 200 Tomahawks abgefeuert – das entspricht geschätzten 500 Millionen Dollar.

Donald Trump hat sein Versprechen gegenüber dem amerikanischen Volk gebrochen, indem er die USA in einen weiteren kostspieligen und unnötigen Krieg verwickelt hat. Und welchen Preis setzen wir für die getöteten oder schwer verwundeten Soldaten an? Schauen Sie sich das Bild von Donald Trump an, wie er Pete Hegseth anschreit, das am Anfang dieses Artikels steht. Sieht das aus wie ein Mann, der glaubt, dass dieser Krieg nach Plan verläuft? Ich denke nicht.