„Der neue Papst ist derselbe wie der alte …“ Werden wir wieder zum Narren gehalten? Und was wird uns absichtlich vorenthalten?

John Whitehead, renommierter Verfassungsrechtler und Bürgerrechtler, äußert sich zur bizarren Durchführungsverordnung, die Donald Trump am 28. April unterzeichnete.

Leo Hohmann

Die große Nachricht des Tages lautet, dass Donald Trump ein Handelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich unterzeichnet hat. Kaum zu glauben, dass das Trumps „große Ankündigung“ sein soll – ein Abkommen mit dem neuntgrößten Handelspartner der USA? Das ist ein schlechter Scherz. Ich kann mich nicht erinnern, jemals ein Produkt mit der Aufschrift „Made in the UK“ gekauft zu haben. Sparen Sie sich das. Das ist keine Nachricht.

Die sogenannten Nachrichtendienste – in Wahrheit professionelle Propagandisten – möchten außerdem, dass wir unseren Blick auf den Vatikan richten und darauf, wer der nächste Papst sein wird. Und siehe da: ein amerikanischer Liberaler aus Obamas Wahlheimat Chicago.

Hier ist, was man über den neuen Papst, Kardinal Robert Prevost, jetzt Papst Leo XIV., wissen muss, laut The Hill:

„Der neue Papst gilt als Verbündeter von Franziskus, der ihn zum Kardinal ernannt hatte. Er war zuständig für die Auswahl und Verwaltung der Bischöfe weltweit. Franziskus ernannte Prevost 2023 zum Präfekten der Bischofskongregation und zum Präsidenten der Päpstlichen Kommission für Lateinamerika. Diese Funktion umfasst die Empfehlung von Bischofskandidaten und die Aufsicht über die Kommission, die die katholische Kirche in Lateinamerika untersucht.“

Damit ist bestätigt: Der neue Papst wird genauso liberal und der biblischen Wahrheit gegenüber feindlich eingestellt sein wie sein Vorgänger. Punkt. Das erinnert an den Song „Won’t Get Fooled Again“ von The Who aus dem Jahr 1971 – besonders an die Zeile: „Meet the new boss… Same as the old boss.“

Wenn es also nicht der Papst ist – worauf sollten wir dann in dieser Woche wirklich achten? Was ist die Geschichte, die man uns bewusst vorenthält?

Behalten Sie den Text des Liedes im Hinterkopf, wenn wir vom Papst zum Präsidenten übergehen. Ich richte meinen Blick auf das, was die Trump-Regierung abseits des Rampenlichts tut – jenseits von Tweets, Pressekonferenzen und Truth Social-Posts, abseits der Scherze über die Annexion Grönlands, Kanada als 51. Bundesstaat oder Alcatraz als Rehabilitationszentrum. Dieses ganze Geplänkel – von linker wie rechter Seite – dient der gezielten Ablenkung.

Hier ist, was Sie nicht erfahren sollen:

Am 28. April unterzeichnete Präsident Trump eine verstörende Durchführungsverordnung, die auf WhiteHouse.gov unter dem Titel „Stärkung und Freisetzung der Strafverfolgung zur Verfolgung von Kriminellen und zum Schutz unschuldiger Bürger“ zu finden ist.

Mein erster Gedanke war: Was denkt wohl John Whitehead über dieses Dokument?

Seit 45 Jahren gibt es in den USA wohl niemanden, der der Regierung so konsequent entgegentritt und sie für die Verletzung der Bürgerrechte zur Verantwortung zieht wie John Whitehead. Er hat zahllose wichtige Fälle verhandelt, teils bis zum Supreme Court, und Bücher wie Battlefield America, Eric Blairs Tagebücher und Eine Regierung der Wölfe geschrieben.

Ich rief ihn an, und der Gründer des Rutherford Institute gewährte mir ein 20-minütiges Interview. Der Rest dieses Artikels basiert auf seinen Einschätzungen.

Ich fragte ihn nach seinem ersten Eindruck zur neuen Verordnung. Seine Antwort:

„Mir fiel sofort George Washingtons Warnung ein, keine große stehende Armee auf amerikanischem Boden zuzulassen. Alles begann mit Obama und anderen Präsidenten: Das Heimatschutzministerium wurde mit militärischer Ausrüstung ausgestattet – MRAPs, Granatwerfer, alles. Der letzte Schritt ist nun die Einbindung der örtlichen Polizei in diesen Prozess. Und genau das bewirkt diese Anordnung.“

Wenn sie umgesetzt wird, ist diese Verordnung laut Whitehead „im Grunde genommen Kriegsrecht zur Durchsetzung der politischen Prioritäten des Präsidenten“.

Der Posse Comitatus Act von 1878 verbietet dem Präsidenten den Einsatz des Militärs zur innerstaatlichen Polizeiarbeit. Doch Whitehead glaubt: Genau in diese Richtung bewegt sich das Land – durch die Kombination dieser und früherer Verordnungen.

Die Grundlage ist bereits gelegt. Die hegelsche Dialektik greift.

Erst ließ Biden die Grenzen öffnen, ließ Kriminelle ins Land, kooperierte mit liberalen Soros-Staatsanwälten. Die Kriminalität stieg in den letzten fünf Jahren rasant. Die Bürger flehen nach Lösungen.

Dann kommt Trump – und präsentiert die Gegenmaßnahme: eine militarisierte Polizei mit beispielloser Macht. Seine Verordnung sieht neue Gefängnisse vor und eine Einschränkung rechtsstaatlicher Verfahren. In einem NBC-Interview sagte Trump kürzlich, er wisse nicht, „wer überhaupt Anspruch auf die Verfahrensrechte nach dem 5. und 14. Verfassungszusatz“ habe.

Trump verklärt regelmäßig militarisierte Polizeitaktiken. Whitehead dazu:

„Wir haben so viele Fälle untersucht, wie man Polizisten für Verbrechen haftbar machen kann. Mit dieser Anordnung wird das fast unmöglich. Die Polizei kann tun, was sie will – sofern die Gemeinschaft es zulässt.“

Was passiert, wenn man sich einem verfassungswidrigen Befehl widersetzt?

Die Verordnung droht mit „verschärften Strafen“ bei „Verbrechen gegen Vollzugsbeamte“. Was genau das heißt, bleibt undefiniert.

Whitehead erklärt: „Die Polizei sollte ursprünglich die Bevölkerung nicht nur vor Kriminellen, sondern auch vor Übergriffen der Bundesregierung schützen. Das ist heute nicht mehr der Fall.“ Stattdessen verschmelzen Bundes-, Landes- und Lokalpolizei immer weiter – und Trumps Verordnung beschleunigt diesen Prozess.

„Das ist faktisch Kriegsrecht“, so Whitehead. „Ich habe mit vielen Polizeichefs gesprochen – sie arbeiten eng mit dem FBI zusammen, lassen sie sogar Büros in ihren Reviergebäuden nutzen. Der Heimatschutz koordiniert die lokalen Einsatzkräfte.“

Er verweist auf ein 5-minütiges Schulungsvideo des Pentagon von 2016: Megacities: Urban Future, the Emerging Complexities. Es prognostiziert bis 2030 gesellschaftlichen Zusammenbruch, wirtschaftliche Unfähigkeit zur Selbstversorgung und ein Chaos, das nur durch das Militär kontrolliert werden könne.

Whitehead warnt: Das Zeitfenster für zivilen Widerstand schließt sich rasch. Der 10. Zusatzartikel gäbe theoretisch die Möglichkeit – doch viele Amerikaner seien zu leichtgläubig gegenüber Trump.

„Er stellt die Polizei als Helden dar – ich verstehe das. Es gibt gute Polizisten. Aber viele sind psychisch instabil oder drogenabhängig. Und Trump behandelt sie wie Halbgötter.“

Diese Verordnung erlaubt erweiterte Überwachung. Mit KI sollen Verbrechen vorab erkannt werden – sogenannte „präventive Verhaftungen“. In Kombination mit dem biometrischen Ausweis Real ID ergibt das die Infrastruktur eines totalitären Systems.

„Die Polizei kann an Ihre Tür klopfen, basierend auf Algorithmen – und Sie verhaften, weil Sie womöglich etwas tun könnten. Das ist Kriegsrecht, direkt aus Washington. Und die Regierung tut so, als sei das alles zu unserem Schutz.“

Trump will der Polizei Immunität gewähren – explizit heißt es in Abschnitt 3: „Stärkung und Erweiterung des Rechtsschutzes für Vollzugsbeamte“. Obwohl Polizisten bereits durch „qualifizierte Immunität“ geschützt sind, bleibt unklar, was Trump darüber hinaus plant.

Whitehead warnt: „Trump sagt de facto: Die Polizei wird zur herrschenden Klasse. Sie hat das Equipment, sie hat die Technologie.“

Beide großen Parteien – Republikaner wie Demokraten – unterstützen diesen Kurs. Aus Angst, sich zu widersetzen.

„Die Gründerväter waren klar: Was dürfen Behörden? Was sind unsere Rechte? Heute erleben wir eine Militarisierung der Polizei, wie sie für Amerika nie gedacht war. Das ist nicht China oder Russland – und doch bewegen wir uns genau dorthin. Menschen werden als psychisch krank eingestuft, weil sie online Kritik äußern – etwa ‚Polizisten sind dumm‘. Und dann verschwinden sie. Wir hatten solche Fälle bereits.“

„Wenn sich die Leute erst mal daran gewöhnt haben, dass Panzer durch die Straßen rollen – ist es vorbei.“

Am Ende stellt Whitehead die entscheidende Frage:

„Haben wir Rechte – oder nur Privilegien?“

Solange die Menschen sich dieser Frage nicht ehrlich stellen, wird sich nichts ändern. Whitehead fordert seit Jahren, dass jeder Beamte vor Amtsantritt einen Verfassungstest bestehen muss.

„Wenn Trump ein guter Präsident wäre, würde er dafür sorgen, dass in Schulen die Verfassung gelehrt wird. Staaten, die das nicht tun, enden immer in der Katastrophe.“

Abschließend sagt Whitehead:

„Wenn diese Verordnung in Kraft tritt, werden viele in Schwierigkeiten geraten. Die Polizei erhält KI, Überwachungstechnik, alles. Das Ministerium für Heimatschutz scannt bereits Häuser im ganzen Land. Wir sind mitten in dem, wovor George Orwell 1984 warnte.“