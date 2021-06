Der NHS hat gerade die Zählung von Covid-„Fällen“ geändert … hier ist der Grund

off-guardian.org: Die Quelle des NHS behauptet, dass neue Daten in Zukunft „realistischer“ sein werden, indem „zufälliges“ Covid aus den Aufzeichnungen entfernt wird.

Der Nationale Gesundheitsdienst Großbritanniens hat von der Regierung neue Anweisungen erhalten, wie er Covid19-„Fälle“ erfassen soll, wobei diejenigen, die tatsächlich krank sind, von denen, die nur positiv getestet wurden, getrennt werden.

Seit Beginn der „Pandemie“ im letzten Frühjahr hat der NHS (und andere Länder auf der ganzen Welt) einen „Fall“ als jeden definiert, der positiv auf das Sars-Cov-2-Virus getestet wurde, unabhängig davon, ob er Symptome hat oder nicht.

In Anbetracht der Tatsache, dass bis zu 80% der Infizierten keine Symptome haben, und der Neigung der fehlerhaften PCR-Tests, falsch-positive Ergebnisse zu liefern, führte dies zu einer wahrscheinlich massiv überhöhten Zahl von „Fällen“.

Nun aber will der NHS versuchen, zwischen Patienten zu unterscheiden, die tatsächlich die angebliche Krankheit „Covid19“ haben, und solchen, die aus anderen Gründen im Krankenhaus sind und nur „zufällig“ positiv auf das Virus getestet wurden.

Laut einem Bericht im Independent [Hervorhebung hinzugefügt]:

NHS England hat die Krankenhäuser angewiesen, den täglichen Datenfluss der NHS-Trusts zu ändern […] Die Krankenhäuser wurden angewiesen, die Art und Weise zu ändern, wie sie Daten über Patienten sammeln, die mit dem Coronavirus infiziert sind, um zwischen denen zu unterscheiden, die tatsächlich krank sind und Symptome haben, und denen, die positiv getestet wurden, während sie wegen etwas anderem Behandlung suchten.

Die Unterscheidung zwischen „mit“ und „von“ bei Covid-Todesfällen – und „mit“ und „für“ bei Krankenhausaufenthalten – wird von Covid-Skeptikern auf der ganzen Welt schon seit über einem Jahr gefordert, aber dies ist das erste Mal, dass eine Institution den Unterschied wirklich erkannt hat. Und ganz sicher ist es das erste Mal, dass sich ein Gesundheitsdienst darum bemüht, sie tatsächlich anders zu katalogisieren.

Welche Auswirkungen erwartet der NHS also von dieser Änderung? Wiederum aus dem Independent:

Eine NHS-Quelle sagte, die neuen Daten seien „realistischer“, da nicht alle Patienten an dem Virus erkrankt seien, und fügte hinzu: „Aber es wird die Zahlen besser aussehen lassen, da es immer einige gab, zum Beispiel Schlaganfall- [Patienten], die auch Covid als Zufallsbefund hatten“.

Das ist ein offenes Eingeständnis, und ein wichtiges dazu.

In den letzten anderthalb Jahren gab es überall in den alternativen Medien Stimmen, die sagten, die Covid-Zahlen seien unrealistisch, insbesondere weil sie auch Menschen einschließen, die nie wirklich krank waren. Wir wurden für unsere Mühe als „Leugner“ und „Verschwörungstheoretiker“ bezeichnet.

Aber jetzt hat eine NHS-Quelle tatsächlich gesagt, dass die Covid-Daten in Zukunft „realistischer“ sein werden, da sie alle Patienten ausschließen, bei denen Covid nur „ein zufälliger Befund“ war. Dies ist eine größere Geschichte, als die Medienberichterstattung vermuten lässt – nur der Indy und der Telegraph berichten im Moment darüber, und beide nicht mit dem Fokus, den sie verdient.

NHS England versteckt im Wesentlichen ein heimliches Eingeständnis, dass viele ihrer angstmachenden Statistiken nie „realistisch“ waren.

Warum sollten sie das tun? Und warum gerade jetzt?

Nun, hier ist, was sie behaupten [Hervorhebung hinzugefügt]:

[Der NHS sagte] die Änderung wurde durchgeführt, um die Wirkung des Impfprogramms zu analysieren und ob es erfolgreich die Covid-19-Krankheit reduziert.

Aber das ergibt nicht wirklich einen Sinn, wenn man darüber nachdenkt.

Es wird „helfen, die Wirkung des Impfprogramms zu analysieren“? Wie das?

Wie kann eine Änderung der Definition an dieser Stelle überhaupt helfen, irgendetwas zu „analysieren“? Verwirrt es nicht das Thema?

Wird es nicht in der Tat die Zahl der offiziellen „Covid-Fälle“ effektiv reduzieren? Lässt es den „Impfstoff“ nicht effektiver erscheinen, wenn man die Zahlen in diesem Stadium „besser aussehen“ lässt?

Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Änderungen in der Datenerfassung nur für neue Patienten gelten, sie werden nicht rückwirkend sein. Prof. Keith Willett, NHS Englands Direktor für Covid-Zwischenfälle, war diesbezüglich in einem Zitat für den Telegraph sehr deutlich [Hervorhebung hinzugefügt]:

Laienhaft ausgedrückt könnte man dies als eine binäre Aufteilung zwischen denen im Krankenhaus ‚für Covid-19‘ und denen im Krankenhaus ‚mit Covid-19‘ betrachten. Wir bitten um diese binäre Aufteilung für die Patienten, die neu ins Krankenhaus aufgenommen wurden, und für die, bei denen Covid während des Krankenhausaufenthalts neu diagnostiziert wurde.“

An den alten (und zugegebenermaßen unrealistischen) Daten wird sich also nichts ändern. Die Covid-„Fall“-Zahlen vor dem 7. Juni sind in Stein gemeißelt – jeder, der positiv getestet wurde, war ein „Fall“.

Aber nach dem 7. Juni werden sie die Covid-Fälle, die tatsächlich aufgrund von Covid19 ins Krankenhaus eingeliefert werden, von anderen Patienten trennen, die nur „zufällig Covid“ haben.

Jeder gute Wissenschaftler wird Ihnen sagen, dass Sie die Art und Weise, wie Sie Ihre Daten messen oder sammeln, nicht auf halbem Wege eines Experiments ändern können, und dass Sie Daten, die auf eine Weise gesammelt wurden, nicht mit Daten vergleichen können, die auf eine andere Weise gesammelt wurden. Das ist kein „Analysieren des Effekts“ von irgendetwas, es ist das Ändern der Experimentbedingungen.

Den Unterschied zwischen „mit“ und „für“ gab es schon immer, aber indem sie diesen Filter nur auf neue Daten anwenden, lassen sie es so aussehen, als sei es ein neues Phänomen, das durch das Impfprogramm verursacht wurde.

Das ist unglaublich schlechte Wissenschaft.

…aber es ist auch völlig im Einklang mit dem Trend, die Covid-Praktiken zu verändern, um den Eindruck zu erwecken, dass der „Impfstoff“ eine positive Wirkung hat.

Wir haben bereits berichtet, dass die WHO ihre Covid-Diagnose-Richtlinien und ihre PCR-Test-Richtlinien Ende 2020 und Anfang 2021 geändert hat, genau im Einklang mit dem Start der ersten Impfprogramme. Die US CDC hat ebenfalls wiederholt an ihrer Definition der „Durchbruchsinfektion“ herumgepfuscht, um die Impfstoffe effektiver erscheinen zu lassen.

Diese NHS-Änderung ist nur ein weiteres Beispiel dafür – die Veränderung der Versuchsbedingungen, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Eine totale, vollständige Umkehrung der wissenschaftlichen Methode, von den gleichen Leuten, die eifrig schreien, „der Wissenschaft zu folgen“.

Es ist eine absichtliche Manipulation der Daten, die schamlos in der Öffentlichkeit durchgeführt wird.

Aber welche Auswirkungen wird es tatsächlich haben? Während der gesamten Pandemie, wie viele Patienten waren jemals nur mit Covid krank, und wie viele hatten Krebs, oder einen Schlaganfall oder Alzheimer zusammen mit „zufälligem Covid“?

Nun, offizielle Zahlen über Todesfälle haben gezeigt, dass weit über 80% der sogenannten „Covid-Todesfälle“ mindestens eine ernsthafte Vorerkrankung hatten, und Bernard Marx hat eine großartige Aufschlüsselung darüber gemacht, wie die Todesursachen-Zahlen manipuliert werden. Aber das sind die Todesfälle, was ist mit den Krankenhauseinweisungen?

Obwohl nur anekdotisch, haben wir die Ergebnisse mehrerer Anfragen nach dem Freedom of Information Act erhalten, die britische Bürger an ihre lokalen NHS Trusts gestellt haben. Diese FOI-Anfragen fragen nach der Anzahl der Menschen, die derzeit im Krankenhaus wegen Covid behandelt werden, oder nach der Anzahl derer, die ausschließlich wegen Covid gestorben sind, oder Variationen dieses Themas. Hier sind 1, 2, 3 und 4 davon. Es sind noch viel mehr vorhanden.

Die Zahlen sind einheitlich klein. Es ist also durchaus möglich, dass unter dieser neuen Methode der „Analyse“ die Liste der „Covid-Fälle“ des NHS auf fast nichts schrumpft.

Aber keine Sorge, sollte das passieren, werden wir wahrscheinlich nie davon erfahren, denn NHS England hat ganz klar gesagt, dass sie diese Daten nie an die Öffentlichkeit geben werden. Sowohl der Independent als auch der Telegraph sagen das, und zwar fast wortwörtlich mit dem exakt gleichen Satz:

NHS England hat noch nicht bestätigt, ob die Daten öffentlich gemacht werden, da sie erst geprüft und verifiziert werden müssen.

Sie müssen die Daten „prüfen“ und „verifizieren“, bevor wir sie sehen dürfen, was? Es ist fast so, als ob sie etwas zu verbergen haben.