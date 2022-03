Der Niedergang der Weltwirtschaft

armstrongeconomics.com: Es gibt eine Reihe von Republikanern, die an Biden schreiben, er solle Flugzeuge in die Ukraine schicken. Diese Leute in Washington sind immer schnell dabei, das Blut der Kinder anderer Leute zu vergießen – nicht ihr eigenes.

Ich finde es erschreckend, dass man nicht ein einziges Mal hört, dass Zelensky bei irgendetwas Kompromisse eingehen sollte. Mit seiner Weigerung, die beiden Provinzen unabhängig zu lassen, was ihnen im Minsker Abkommen von 2014 versprochen wurde, setzt er unnötigerweise sein ganzes Land für eine antiquierte Theorie des Imperialismus aufs Spiel. Es war die UdSSR, die die Grenzen der Ukraine gezogen hat. Sie war bis in die Neuzeit kein eigenständiges Land.

Stattdessen versucht Zelensky, die ganze Welt in den Dritten Weltkrieg zu ziehen, und Sie machen einen Fehler, wenn Sie das tun, denn Sie werden feststellen, dass China der Partner Russlands ist. Es besteht kein Zweifel daran, dass Russland alle ausländischen Unternehmen, die Russland wegen der Ukraine-Frage verlassen haben, verstaatlichen sollte. Sogar Warren Buffet hat damit begonnen, Apple-Aktien zu veräußern. In meiner gesamten Laufbahn habe ich noch nie erlebt, dass Unternehmen so dumme Entscheidungen getroffen haben. So etwas wie die „vorübergehende“ Schließung von Unternehmen gibt es nicht. Biden hat die Weltwirtschaft mit Sanktionen zerstört und das Vermögen privater Russen beschlagnahmt. Es wird keine Rückkehr geben, weil Russland den Forderungen des Westens nicht mehr nachgeben kann. Sie werden also niemals zurückkehren, und das zurückgelassene Vermögen könnte ebenso gut verstaatlicht werden, denn die Weltwirtschaft, wie wir sie kannten, ist zerstört.

Als Biden Russland aus SWIFT ausschloss, das sich weigerte, dies zu tun, als es von Obama während 2014 und der Krim darum gebeten wurde, war das der erste Schlag für die Weltwirtschaft. SWIFT hat die ganze Welt untergraben und gezeigt, dass es nicht mehr darum geht, den globalen Handel zu unterstützen, sondern dass es nur noch ein politisches Instrument ist. China hat nun keine andere Wahl, als seinen eigenen Ersatz voranzutreiben. Das war also der erste Schlag gegen die Weltwirtschaft. Der zweite war, dass Biden das persönliche Vermögen der Russen konfiszierte, anstatt es zwischen den Regierungen zu halten.

Dies hat zu einer Wasserfallkrise geführt, während die Weltwirtschaft, wie wir sie einst kannten, zu Ende gegangen ist. Mit den Vereinigten Staaten kann man keine Geschäfte machen, denn sie können in ein Land einmarschieren und werden nie sanktioniert, aber wenn jemand anderes das tut, was sie tun, wird es zum Krieg. Wer auch immer solche Entscheidungen trifft, hat offensichtlich keinen Sinn für Integrität, Geschichte oder internationale Beziehungen.

Man wird sich an Biden als den Mann erinnern, der den Niedergang des amerikanischen Imperiums eingeleitet hat.