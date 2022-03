Sojaöl kann unumkehrbare Veränderungen im Gehirn verursachen

Mercola.com

Pflanzliche Öle und Samenöle wie Soja-, Raps-, Sonnenblumen-, Traubenkern-, Mais-, Distel-, Erdnuss- und Reiskleieöl enthalten viel Omega-6-Linolsäure (LA), die bei übermäßigem Verzehr wie ein Stoffwechselgift wirkt. Alles, was über 10 Gramm pro Tag hinausgeht, verursacht auf Dauer Probleme.

Samenöle sind unglaublich entzündungsfördernd und fördern die Oxidation im Körper. Diese Oxidation wiederum löst eine mitochondriale Dysfunktion aus, die dann den Krankheitsprozess vorantreibt.

Sojaöl verursacht nachweislich irreversible genetische Veränderungen in den Gehirnen von Mäusen. Dies gilt sowohl für unverändertes Sojaöl als auch für Sojaöl, das so verändert wurde, dass es wenig LA enthält. Beide führten zu ausgeprägten Auswirkungen auf den Hypothalamus, der den Stoffwechsel und die Stressreaktionen reguliert.

Bei den Mäusen, die mit Sojabohnenöl gefüttert wurden, funktionierte eine Reihe von Genen nicht richtig, darunter ein Gen, das Oxytocin, das „Liebeshormon“, produziert. Etwa 100 weitere Gene waren ebenfalls betroffen. Diese Veränderungen könnten Auswirkungen auf den Energiestoffwechsel, die richtige Gehirnfunktion und Krankheiten wie Autismus und Parkinson haben.

Olivenöl und Avocadoöl werden häufig mit billigeren Samenölen gepanscht, und selbst reines Olivenöl ist mit LA belastet. Wenn Sie gewohnt sind, Olivenöl zu essen, sollten Sie Ihre Aufnahme auf 1 Esslöffel pro Tag oder weniger beschränken.

Die Wahl des Speiseöls kann einen großen Einfluss auf Ihre Gesundheit haben. Ich habe schon oft vor der Verwendung von Sojabohnenöl gewarnt. Teilweise hydriertes Sojabohnenöl enthält nicht nur Transfette, die mit Herzkrankheiten in Verbindung gebracht werden, es ist auch eine Quelle für ein Omega-6-Fett namens Linolsäure (LA), das sehr oxidationsanfällig ist und in der Regel aus GVO-Samen stammt.

Das Problem entsteht, sobald man beginnt, dieses Fett zu verdauen, da es in schädliche Unterkomponenten aufgespalten wird, die als fortgeschrittene Lipidoxidationsendprodukte (ALEs) und oxidierte LA-Metaboliten (OXLAMs) bezeichnet werden und erhebliche Schäden auf zellulärer Ebene verursachen können. Ein ALE namens 4HNE zum Beispiel ist ein Mutagen, das bekanntermaßen DNA-Schäden verursacht. Studien haben gezeigt, dass es einen eindeutigen Zusammenhang zwischen erhöhten 4HNE-Werten und Herzversagen gibt.

Außerdem wird LA schneller zu 4HNE abgebaut, wenn das Öl, in dem es enthalten ist, erhitzt wird. Dies ist einer der Hauptgründe, warum Kardiologen empfehlen, frittierte Lebensmittel zu vermeiden. ALEs und OXLAMs spielen auch eine sehr wichtige Rolle bei Krebs und Herzerkrankungen.

LA-reiches Sojabohnenöl wird mit Fettleibigkeit und Diabetes in Verbindung gebracht

Im Jahr 2015 stellte ein Forschungsteam der UC Riverside fest, dass Sojaöl bei Mäusen Fettleibigkeit, Insulinresistenz, Diabetes und eine Fettleber hervorruft. Zwei Jahre später bestätigten sie dies, indem sie zeigten, dass Sojaöl, das so modifiziert wurde, dass es wenig LA enthält, weniger Fettleibigkeit und Insulinresistenz hervorruft als das nicht modifizierte Sojaöl.

Das Dogma lautet, dass gesättigte Fette schlecht und ungesättigte Fette gut sind. Sojaöl ist ein mehrfach ungesättigtes Fett, aber die Vorstellung, dass es gut für Sie ist, ist einfach nicht bewiesen. ~ Frances Sladek, Toxikologin an der UC Riverside

Dann, im Jahr 2020, veröffentlichte dasselbe Team Forschungsergebnisse, die zeigten, dass Sojaöl, sowohl die modifizierte als auch die nicht modifizierte Version, tatsächlich genetische Veränderungen im Gehirn von Mäusen hervorrief, und zwar nicht zum Guten. Diesmal war LA jedoch nicht der Hauptverursacher.

Sojaöl führt zu genetischen Veränderungen im Gehirn

In dieser überraschenden Studie verglichen die Forscher eine Ernährung mit einem hohen Anteil an drei verschiedenen Fettarten.

Sojabohnenöl, das einen hohen LA-Gehalt aufweist

Sojabohnenöl, das so verändert wurde, dass es wenig LA enthält

Kokosnussöl

Das ist überraschend, denn ich hätte gedacht, dass das LA die schädlichen Wirkungen hervorruft, aber LA wurde ausgeschlossen. Sie haben also einen weiteren Grund gefunden, den Verzehr von Sojaprodukten zu vermeiden. Wie von der UC Riverside berichtet, haben die Forscher:

… fanden keinen Unterschied zwischen den Auswirkungen des modifizierten und des unmodifizierten Sojaöls auf das Gehirn. Insbesondere fanden die Wissenschaftler ausgeprägte Auswirkungen des Öls auf den Hypothalamus, in dem eine Reihe wichtiger Prozesse ablaufen. Der Hypothalamus reguliert das Körpergewicht über den Stoffwechsel, hält die Körpertemperatur aufrecht, ist entscheidend für die Fortpflanzung und das körperliche Wachstum sowie für die Reaktion auf Stress“, sagte Margarita Curras-Collazo, außerordentliche Professorin für Neurowissenschaften an der UC Riverside und Hauptautorin der Studie.

Das Team stellte fest, dass bei Mäusen, die mit Sojabohnenöl gefüttert wurden, eine Reihe von Genen nicht richtig funktionierte. Eines dieser Gene produziert das „Liebes“-Hormon Oxytocin. Bei Mäusen, die mit Sojabohnenöl gefüttert wurden, sank der Oxytocinspiegel im Hypothalamus. Das Forscherteam entdeckte etwa 100 weitere Gene, die ebenfalls von der Sojaöl-Diät betroffen sind. Sie glauben, dass diese Entdeckung nicht nur Auswirkungen auf den Energiestoffwechsel, sondern auch auf die Funktion des Gehirns und auf Krankheiten wie Autismus oder Parkinson haben könnte …

Das Forscherteam hat noch nicht herausgefunden, welche Chemikalien im Öl für die im Hypothalamus festgestellten Veränderungen verantwortlich sind. Aber sie haben zwei Kandidaten ausgeschlossen. Es handelt sich nicht um Linolsäure, da das veränderte Öl ebenfalls genetische Störungen verursachte, und auch nicht um Stigmasterol, eine cholesterinähnliche Chemikalie, die natürlicherweise in Sojabohnenöl vorkommt. Die Identifizierung der Verbindungen, die für die negativen Auswirkungen verantwortlich sind, ist ein wichtiger Bereich für die zukünftige Forschung des Teams …

Das Dogma besagt, dass gesättigtes Fett schlecht und ungesättigtes Fett gut ist. Sojabohnenöl ist ein mehrfach ungesättigtes Fett, aber die Vorstellung, dass es gut für den Menschen ist, ist nicht bewiesen, sagte Frances Sladek, Toxikologin an der UC Riverside. Kokosnussöl, das gesättigte Fette enthält, verursachte in der Tat nur sehr wenige Veränderungen in den Genen des Hypothalamus. Wenn es eine Botschaft gibt, die ich den Menschen mit auf den Weg geben möchte, dann ist es diese: Reduzieren Sie den Konsum von Sojaöl“, sagte [die stellvertretende Projektwissenschaftlerin Poonamjot] Deol …

Samenöle – eine höchst schädliche Zutat in der modernen Ernährung

Während die UC Riverside-Studie behauptete, dass die genetischen Veränderungen im Gehirn nur für Sojaöl und nicht für andere pflanzliche Öle galten, gibt es eine Menge anderer Untersuchungen, die zeigen, dass pflanzliche Öle, auch als Samenöle bekannt, zu den schädlichsten Lebensmitteln gehören, die man essen kann.

Im obigen Video gibt Dr. Chris Knobbe, Augenarzt und Gründer und Präsident der Cure AMD Foundation, einer gemeinnützigen Organisation, die sich der Prävention der altersbedingten Makuladegeneration (AMD) widmet, einen hervorragenden Überblick darüber, warum Samenöle der verbindende Mechanismus hinter westlich geprägten chronischen Krankheiten wie Herzerkrankungen, Fettleibigkeit, Krebs und Diabetes sind. Einige der Punkte, die er anführt, sind:

Herzkrankheiten, heute die häufigste Todesursache in den USA, waren im 19. Jahrhundert praktisch unbekannt. Das Gleiche gilt für Krebs, der 1811 0,5 % der Todesfälle und 1900 5,8 % der Todesfälle verursachte – und im Jahr 2010 auf über 31 % der Todesfälle anstieg.

Ein ähnliches Muster zeigt sich bei Diabetes, der im 19. Jahrhundert selten war und 1935 eine Prävalenz von 0,37 % aufwies. Bis 2020 stieg die Prävalenz innerhalb von 85 Jahren um das 28-fache auf 10,5 %.

Fettleibigkeit? Dieselbe Geschichte. Mit einer Prävalenz von nur 1,2 % im 19. Jahrhundert stieg die Fettleibigkeit innerhalb von 115 Jahren um das 33-fache auf 39,8 % im Jahr 2015.12 1990 wurde bei 24 % der Erwachsenen in den USA das metabolische Syndrom diagnostiziert, eine Kombination aus Bluthochdruck, Dyslipidämie, Insulinresistenz, Hyperglykämie und viszeraler Adipositas.

Im Jahr 2015 erfüllten 88 % der Erwachsenen in den USA nicht die fünf Kriterien für metabolische Gesundheit, die anhand von Blutzucker, Triglyceriden, HDL-Cholesterin, Blutdruck und Taillenumfang gemessen werden.

Makuladegeneration und Osteoarthritis folgten auf ähnlich auffällige Anstiege, was Knobbe zu der Frage veranlasste: „Was war in dieser Zeit so allgegenwärtig, dass es zu diesen Veränderungen kommen konnte?“ Die Antwort findet sich in der Geschichte der Ernährung, wobei die Einführung von vier primär verarbeiteten Lebensmitteln – Zucker, industriell verarbeitete Samenöle, raffiniertes Mehl und Transfette – als die Schuldigen gelten.

Saatenöle sind unglaublich entzündungsfördernd

Das Problem mit Samenölen ist, dass sie unglaublich entzündungsfördernd sind und übermäßige oxidative Schäden im Körper verstärken. Dieser oxidative Stress wiederum löst mitochondriale Schäden und Funktionsstörungen aus, die dann den Krankheitsprozess vorantreiben. Mehrere Studien haben dies bewiesen.

Die OXLAMs (LA-Metaboliten) sind außerdem zytotoxisch, genotoxisch, mutagen, krebserregend, thrombogen, atherogen und fettleibigkeitsfördernd. Hinzu kommt die direkte Toxizität von Pestiziden und Herbiziden.

Die meisten der heute produzierten Pflanzenöle – vor allem Raps, Mais und Soja – werden aus gentechnisch veränderten Pflanzen hergestellt und sind daher eine bedeutende Quelle für toxische Glyphosatbelastungen. Knobbe zufolge ist der Grund, warum diese Öle trotz ihrer hohen Toxizität in der Lebensmittelversorgung bleiben konnten, der, dass es sich nicht um akute, sondern um chronische biologische Gifte handelt.

Saatgutöle wurden 1866 in die amerikanische Ernährung eingeführt. Im Jahr 2010 machten sie 32 % der Ernährung der Amerikaner aus, was 80 Gramm pro Person und Tag entspricht. Im Gegensatz dazu hatten die meisten Menschen im Jahr 1865 nur etwa 2 bis 3 % ihrer Kalorienzufuhr aus Omega-6-LA aus Butter, Schmalz und Rindertalg.

Ursprünglich gezüchtete Tiere wiesen einen sehr niedrigen Omega-6-Gehalt auf, doch änderte sich dies erheblich, als man begann, Tiere in Kraftfutterbetrieben (CAFOs) zu züchten. CAFO-Schweinefleisch beispielsweise kann bis zu 20 % Omega-6-Fettsäuren enthalten, da die Tiere mit einem hohen Anteil an Omega-6-Getreide gefüttert werden.25 Die Folgen dieser Ernährungsumstellung sind erheblich.

Heute machen Omega-6-Fette zwischen 20 und 30 % der täglichen Kalorien eines Durchschnittsmenschen aus, wobei 80 % davon LA sind. Ihr Ziel ist es, statt 80 Gramm pro Tag unter 7 Gramm pro Tag zu kommen. Damit würden Sie in den gesunden prozentualen Bereich von LA kommen, den unsere Vorfahren vor nur 150 Jahren zu sich genommen haben.

Laut einem Bericht von Jeff Nobbs haben 6 von 10 Amerikanern eine chronische Krankheit, und Herzkrankheiten, Asthma, Krebs und Diabetes haben seit 1935 um 700 % zugenommen. In dieser Zeit haben die Amerikaner weniger geraucht und getrunken, mehr Sport getrieben und sich „gesünder“ ernährt, wie es die konventionellen Richtlinien vorsehen, um gesättigte Fette und Natrium zu reduzieren. Auch Nobbs glaubt, dass Samenöl das fehlende Glied ist, das erklärt, warum die Amerikaner immer kränker werden.

Verarbeitete Samenöle schaden Ihrer Gesundheit in vielerlei Hinsicht

Abgesehen von Oxidation, Entzündung und mitochondrialer Dysfunktion schaden verarbeitete Samenöle und Pflanzenöle wie Sojaöl auch auf andere Weise der Gesundheit. Es wurde zum Beispiel festgestellt, dass sie:

Sie schädigen das Endothel (die Zellen, die Ihre Blutgefäße auskleiden) und führen zu einem verstärkten Eindringen von LDL- und VLDL-Partikeln (Very Low Density Lipoprotein) in das Subendothel. Mit anderen Worten: Diese Öle werden in die Zell- und Mitochondrienmembranen integriert, und sobald diese Membranen geschädigt sind, sind die Voraussetzungen für alle Arten von Gesundheitsproblemen gegeben. Mit einer Halbwertszeit von 600 bis 680 Tagen kann es Jahre dauern, bis sie aus dem Körper ausgeschieden sind. Sie werden auch in Gewebe wie Herz und Gehirn eingebaut. Eine Folge davon könnten Gedächtnisstörungen und ein erhöhtes Risiko für die Alzheimer-Krankheit sein. Insbesondere Rapsöl wird mit der Alzheimer-Krankheit in Verbindung gebracht.

Sie machen Ihre Zellmembranen durchlässiger, sodass Dinge eindringen können, die nicht eindringen sollten.

Die Zellmembranen werden weniger flüssig, was sich auf die Hormontransporter in der Zellmembran auswirkt und den Stoffwechsel verlangsamt.

Sie hemmen Cardiolipin, ein wichtiges Fett in der inneren Membran Ihrer Mitochondrien, das unbeschädigtes Fett benötigt, um optimal zu funktionieren und die optimale Funktion der Elektronentransportkette und die Produktion von ATP zu ermöglichen. Cardiolipin wirkt auch wie ein zelluläres Alarmsystem, das die Apoptose (den Zelltod) auslöst, indem es Caspase-3 signalisiert, wenn in der Zelle etwas schief läuft. Wenn das Cardiolipin nicht mit DHA gesättigt ist, kann es Caspase-3 kein Signal geben, sodass die Apoptose nicht eintritt. Infolgedessen können dysfunktionale Zellen weiter wachsen, was zu einer Krebszelle führen kann.

Hemmung des Abbaus seneszenter Zellen, d. h. gealterter, geschädigter oder verkrüppelter Zellen, die ihre Fähigkeit zur Vermehrung verloren haben und entzündliche Zytokine produzieren, die Krankheit und Alterung rasch beschleunigen.

Sie entziehen der Leber Glutathion (das antioxidative Enzyme produziert) und schwächen so die antioxidativen Abwehrkräfte.

Hemmung der Delta-6-Desaturase (Delta-6), eines Enzyms, das an der Umwandlung von kurzkettigen Omega-3-Fettsäuren in längerkettige Omega-3-Fettsäuren in der Leber beteiligt ist.

Beeinträchtigung der Immunfunktion und Erhöhung der Sterblichkeit durch COVID-19. Gesättigte Fette hingegen können das Sterberisiko senken. Die Autoren dieser Studie stellten fest, dass ungesättigte Fette „Verletzungen [und] Organversagen verursachen, die COVID-19 ähneln“. Genauer gesagt sind ungesättigte Fette dafür bekannt, eine lipotoxische akute Pankreatitis auszulösen, und die Sepsis und das Multisystem-Organversagen, die in schweren Fällen von COVID-19 auftreten, ähneln diesem Zustand sehr. Kurz gesagt, Linolsäure trägt zu dem entzündlichen Dominoeffekt bei, der bei einigen COVID-19-Patienten zum Tod führt.

Sie macht die Fettzellen empfindlicher für Insulin und verursacht dadurch eine Insulinresistenz.

Wie man diese gefährlichen Fette vermeidet

In Anbetracht der schwerwiegenden Schäden, die sie verursachen, kann der Verzicht auf Samen- und Pflanzenöle in Ihrer Ernährung einen großen Beitrag zur Verbesserung Ihrer Gesundheit leisten. Dazu gehören Soja-, Raps-, Sonnenblumen-, Traubenkern-, Mais-, Färberdistel-, Erdnuss- und Reiskleieöl.

Achten Sie auch auf Olivenöl und Avocadoöl, da beide häufig mit billigeren Samenölen gepanscht werden. Aber auch reines Oliven- und Avocado-Öl enthält viel LA. Wenn Sie wie ich die Gewohnheit haben, Olivenöl zu essen, würde ich Ihnen dringend raten, Ihren Konsum auf 1 Esslöffel pro Tag oder weniger zu beschränken. Meiner Meinung nach ist Olivenöl kein Wundermittel, und wenn Sie bereits 80 Gramm LA pro Tag zu sich nehmen, wird es Ihre Gesundheit eher verschlechtern als verbessern.

Um diese Öle zu vermeiden, sollten Sie natürlich nicht mit ihnen kochen, aber auch verarbeitete Lebensmittel, Gewürze, Fast Food und Restaurantessen meiden. Wenn Sie auswärts essen, nehmen Sie zweifellos ungesunde Mengen an Samenölen zu sich, denn die meisten Restaurantgerichte sind damit belastet.

Frittierte Speisen, Dressings und Soßen sind die Hauptverursacher. Am besten bereiten Sie die meisten Ihrer Speisen zu Hause zu, damit Sie wissen, was Sie essen und – im Falle der Samenöle – was nicht.

Konventionell gezüchtetes Hühner- und Schweinefleisch enthält ebenfalls sehr viel LA und sollte daher vermieden werden. Wie bereits erwähnt, werden CAFO-Tiere routinemäßig mit Getreide wie Mais gefüttert, was dazu führt, dass ihr Fleisch einen hohen LA-Gehalt aufweist, da der Mais mit LA belastet ist. Mehr darüber erfahren Sie im Interview von Joe Rogan mit Dr. Paul Saladino, dem Autor von „The Carnivore Code“.

Wie viel Linolsäure ist zu viel?

Viele wissen inzwischen, dass das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 sehr wichtig ist und etwa 1:1 oder sogar bis zu 4:1 betragen sollte, aber eine einfache Erhöhung der Omega-3-Zufuhr wirkt den Schäden durch zu viel LA nicht entgegen. Sie müssen die Omega-6-Fettsäuren wirklich minimieren, um Schäden zu vermeiden.

Idealerweise sollten Sie die LA-Zufuhr auf unter 7 Gramm pro Tag senken, was in etwa dem entspricht, was unsere Vorfahren zu sich nahmen, bevor all diese chronischen Krankheiten wie Fettleibigkeit, Diabetes, Herzerkrankungen und Krebs weit verbreitet waren. Wenn Sie mit Olivenöl die Grenze überschreiten, sollten Sie stattdessen mit Talg oder Schmalz kochen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie viel Sie essen, geben Sie Ihre Nahrungsaufnahme in Cronometer ein – ein kostenloses Online-Ernährungsprogramm – und Sie erhalten Ihre gesamte LA-Aufnahme. Der Schlüssel für eine genaue Eingabe ist das sorgfältige Abwiegen Ihrer Lebensmittel mit einer digitalen Küchenwaage, damit Sie das Gewicht Ihrer Lebensmittel auf das Gramm genau eingeben können.

Das Cronometer zeigt Ihnen auf das Zehntel Gramm genau an, wie viel Omega-6 Sie mit Ihrer Nahrung zu sich nehmen, und Sie können davon ausgehen, dass 90 % davon LA sind. Alles, was über 10 Gramm liegt, kann zu Problemen führen.

