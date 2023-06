Der Niedergang des amerikanischen Imperiums und der Abstieg in ein neues dunkles Zeitalter

Jim Quinn

„Die Geschichte seines Untergangs ist einfach und offensichtlich; und anstatt sich zu fragen, warum das Römische Reich zerstört wurde, sollte man sich eher wundern, dass es so lange überlebt hat. Die siegreichen Legionen, die sich in fernen Kriegen die Laster von Fremden und Söldnern angeeignet hatten, unterdrückten zuerst die Freiheit der Republik und schändeten dann die Majestät des Purpurs. Die Kaiser, die um ihre persönliche Sicherheit und den öffentlichen Frieden besorgt waren, sahen sich gezwungen, die Disziplin zu verderben, die sie für ihren Herrscher und den Feind gleichermaßen gefährlich machte; die Stärke der Militärregierung wurde durch die partiellen Institutionen Konstantins gelockert und schließlich aufgelöst, und die römische Welt wurde von einer Flut von Barbaren überschwemmt.“ – Edward Gibbons. The Decline and Fall of the Roman Empire, Kapitel 38 „General Observations on the Fall of the Roman Empire in the West“

„Nach einer sorgfältigen Untersuchung kann ich vier Hauptursachen für den Untergang Roms ausmachen, die über einen Zeitraum von mehr als tausend Jahren fortwirkten. I. Die Verletzungen der Zeit und der Natur. II. Die feindlichen Angriffe der Barbaren und Christen. III. Der Gebrauch und Missbrauch der Materialien. Und, IV. Die inneren Streitigkeiten der Römer.“ – Edward Gibbons. The Decline and Fall of the Roman Empire, Kapitel 71 „Four Causes of Decay ans Destruction“

Der Name meiner Website geht auf ein Zitat von David Walker, dem damaligen Comptroller General der Vereinigten Staaten (Vorsitzender des US Bundesrechnungshofes), aus dem Jahr 2007 zurück. Ich schloss mich Walkers Standpunkt von ganzem Herzen an und engagierte mich politisch für die Wahl von Ron Paul zum Präsidenten in den Jahren 2008 und 2012. Es war ein vergeblicher Versuch, da die Einheitspartei in Washington DC, die von den dunklen Kräften des Tiefen Staates kontrolliert wird, es nicht zulässt, dass Männer und Frauen, die wirklich die Größe und den Umfang der Regierung reduzieren wollen, jemals gewählt werden. Seine Warnung vor sechzehn Jahren ist ein perfektes Beispiel dafür, dass er Recht hatte, aber sie kam zu früh. Wenn man über den Niedergang von Imperien spricht, geht es eigentlich um einen Prozess, nicht um ein Ereignis. Das Römische Reich ist nicht an einem bestimmten Tag und aus einer bestimmten Ursache zusammengebrochen. Es brach über Hunderte von Jahren schrittweise zusammen, und zwar aus zahlreichen Gründen, die jeweils Ereignisse auslösten, die sich gegenseitig verstärkten und schließlich zum endgültigen Zusammenbruch führten.

Walker sagte: „Die US-Regierung befindet sich auf einer „brennenden Plattform“ von unhaltbaren Politiken und Praktiken mit Haushaltsdefiziten, chronischer Unterfinanzierung des Gesundheitswesens, Einwanderung und militärischen Verpflichtungen in Übersee, die eine Krise heraufbeschwören, wenn nicht bald gehandelt wird.“ Er war der Ansicht, dass wir uns auf den Lorbeeren der alleinigen Supermacht ausruhen, während unser auf Schulden aufgebautes Imperium langsam und methodisch zerbröckelt. Er nannte drei Gründe für den Untergang der Römischen Republik, die 2007 auch für das amerikanische Imperium (früher eine Republik) galten:

– Es gab einen Niedergang der moralischen Werte und des politischen Anstands im eigenen Land. Beispiele dafür sind die Abwertung des Lebens, die stärkere Selbstbezogenheit des Einzelnen und die zunehmende Parteilichkeit und ideologische Spaltung im Kongress.

– Wir haben jetzt ein überfordertes Militär in der ganzen Welt. Die Fähigkeiten des US-Militärs sind zwar unübertroffen, aber es steht unter Stress und ist sehr stark beansprucht.

– Die Zentralregierung ist fiskalisch unverantwortlich. Unser Schuldenstand wird dramatisch ansteigen, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen.

Es ist fast schon witzig, dass Walker diese düsteren Warnungen aussprach, als das jährliche Defizit 2007 bei 160 Milliarden Dollar lag. Bei unserer derzeitigen Schuldenanhäufungsrate häufen wir 160 Milliarden Dollar in einem Monat an. In den Jahren 2020 und 2021 dauerte es nur 20 Tage, um 160 Mrd. Dollar anzuhäufen. Die Staatsverschuldung lag 2007 bei 9 Billionen Dollar, im Jahr 2000 waren es noch 5,6 Billionen Dollar. Heute beläuft sie sich auf 31,8 Billionen Dollar. Die Zinsen für die Staatsverschuldung werden sich in diesem Jahr auf 900 Milliarden Dollar belaufen und damit die Verteidigungsausgaben übersteigen.

Walker warnte davor, dass unsere Schuldenquote in die Höhe schießen würde, wenn die Babyboomer in Rente gehen. Nun, die Verschuldung im Verhältnis zum BIP hat sich von 62% im Jahr 2007 auf heute 124% verdoppelt, und die meisten Boomer können es sich nicht einmal leisten, in Rente zu gehen. Die ungedeckten Verbindlichkeiten der USA belaufen sich auf 188 Billionen Dollar. Die persönlichen Schulden belaufen sich auf 25 Billionen Dollar, davon 1,8 Billionen Dollar für Studentenkredite und 1,3 Billionen Dollar für Kreditkartenschulden. Die fiskalische Verantwortungslosigkeit unserer Regierung und ihrer Bürger ist atemberaubend, untragbar und letztlich tödlich für unser Imperium. Walker mag früh dran gewesen sein, aber falsch lag er sicher nicht.

Die aktuelle Kabuki-Theater-Farce um die Anhebung des Schuldenlimits ist ein perfektes Beispiel dafür, wie rückgratlose Politiker die Öffentlichkeit mit voller Unterstützung der Regime-Medien offenkundig täuschen, indem sie Ausgabenkürzungen und fiskalische Verantwortung verkünden, während die CBO-Prognosen zeigen, dass die Staatsverschuldung in den nächsten zehn Jahren auf über 50 Billionen Dollar ansteigen wird, da die meisten Ausgaben auf Autopilot laufen. Und das, bevor die kommende Rezession/Depression die übliche politische Reaktion der fiskalischen Stimulierung hervorruft, die die Schulden weiter in die Höhe treibt.

Drohungen mit einem Staatsbankrott, hysterische Artikel in den Regime-Medien und Deals in letzter Minute sind nichts weiter als eine Show für die unwissenden Massen, während die wahre globalistische Agenda der Einen Weltordnung (One World Order), in der das Fußvolk nichts besitzen und glücklich sein wird, in beschleunigtem Tempo ausgerollt wird. Sie wissen, dass die fiskalische Nachhaltigkeit der westlichen Welt bedrohlich ist, und handeln daher rücksichtslos, was die Welt in einen potenziellen globalen Krieg stürzt.

Walkers erster Punkt über den Verfall der moralischen Werte und die politische Inkonsequenz hat ein bürgerkriegsähnliches Ausmaß an Erniedrigung, Abartigkeit und verräterischen politischen Aktivitäten erreicht. Nicht in Walkers kühnsten Träumen hätte er sich vorstellen können, dass Kinder präpariert und gehandelt werden, dass es Drag Queen Story Hours für Kleinkinder geben wird, dass Kinder dazu gedrängt werden, verstümmelt zu werden und zu glauben, sie seien das andere Geschlecht, dass Abartigkeit gefördert wird und dass uns dieses degenerierte Verhalten von der Regierung, den Unternehmen und den Medien aufgedrängt wird.

Die Zerstörung unserer Kultur, die Förderung von Abnormität und Faulheit, das Zerreißen des Gefüges unserer Gesellschaft, die Ermutigung zu Gesetzlosigkeit, Plünderung und Mord und die Verfolgung normaler weißer Amerikaner, die anderer Meinung sind, wird von Soros, Gates und dem Rest der globalistischen Psychopathen von Davos und dem WEF aktiv gefördert und finanziert. Die Entwertung unseres Lebens war nie offensichtlicher als während der Covid-Pandemie, bei der die jährliche Grippe als Waffe eingesetzt wurde, um die Welt abzuriegeln, Chaos und Verwüstung zu stiften, totalitäre Maßnahmen zu ergreifen, um unsere Freiheiten zu beschneiden, das Leben von Vaxx-Verweigerern zu zerstören und schließlich das Leben von Millionen zu zerstören, die gehorchten und sich das ungetestete, genverändernde, Spikes produzierende und Big Pharma bereichernde Gebräu spritzen ließen.

Um es mit dem Römischen Reich zu verbinden: Was Clinton, Obama, Comey, Wray, Brennan, Clapper, Pelosi und ihre Schar von verräterischen Mitverschwörern seit 2016 angerichtet haben, markiert die heutige Überschreitung des Rubikon. Politik war schon immer ein schmutziges Spiel, aber die Machenschaften zum Sturz eines ordnungsgemäß gewählten amtierenden Präsidenten, die bis heute unter der Leitung von Bidens Handlangern andauern, erinnern an die Komplotte, Putsche und Morde, als das Römische Reich in Korruption, Wahnsinn und abweichendes Verhalten versank.

Der Durham-Bericht dokumentierte die eindeutigen Fakten bezüglich des unerbittlichen Putschversuchs gegen Trump, aber die vollständige Vertuschung durch die Regime-Medien und die zahnlose, nicht vorhandene Strafverfolgung der kriminellen Deep State-Charaktere, die an diesem verräterischen Akt beteiligt waren, beweist, dass es keine repräsentative Regierung mehr gibt, die sich um die Bürger dieses Landes kümmert. Wir sind eine faschistische Unternehmensoligarchie, regiert von den Wenigen, für die Wenigen. Wir sind nichts weiter als Leibeigene, Bauern und nutzlose Esser für die herrschende Klasse, die weiterhin plündert und brandschatzt, was von der Staatskasse übrig ist.

Walker dachte, unser Militär sei 2007 überfordert, als die Neokonservativen uns einen Zweifrontenkrieg im Irak und in Afghanistan führen ließen, um den militärisch-industriellen Komplex zu bereichern, basierend auf falschen Behauptungen über Massenvernichtungswaffen und dem vergeblichen Versuch, unseren von der CIA geschaffenen globalen terroristischen Drahtzieher Osama bin Laden zu finden. Er ahnte nicht, dass wir zwanzig Jahre nach dem Einmarsch in Afghanistan, um die Taliban zu vernichten, einen katastrophalen Rückzug antreten und das Land den Taliban zurückgeben würden, mit einem Geschenk von etwa 10 Milliarden Dollar an militärischer Ausrüstung.

„Die Vergangenheit war veränderbar. Die Vergangenheit ist nie verändert worden. Ozeanien befand sich im Krieg mit Eastasia. Ozeanien befand sich schon immer im Krieg mit Eastasia.“ – George Orwell, 1984

Der Verteidigungshaushalt belief sich im Jahr 2007, als zwei Kriege geführt wurden, auf 700 Milliarden Dollar. Heute nähert sich der Haushalt 900 Milliarden Dollar, obwohl wir uns angeblich mit niemandem im Krieg befinden. Da der Tiefe Staat beide politischen Parteien fest im Griff hat, werden die Waffenhändler immer in euren Steuergeldern schwimmen, egal ob sie ihre mörderischen Waren an Selenski, nach Israel, Taiwan oder in ein anderes Land liefern, das gegen unsere derzeitigen Todfeinde kämpft – Russland, China, Syrien und Iran.

Herr Walker war naiv in seiner Einschätzung über die Stärke des US-Militärs. Kriege zu gewinnen, um Amerika zu schützen, war noch nie das Ziel. Krieg ist ein großes Geschäft und hält die Politiker auf beiden Seiten des Ganges mit politischen Spenden (auch bekannt als Bestechungsgelder) satt. Die herrschende Klasse hatte kein Problem damit, ein paar hunderttausend arme, patriotische und nutzlose Esser als Kanonenfutter im Irak und in Afghanistan zu benutzen, um sich weiter zu bereichern. Aber es ist viel einfacher, in anderen Ländern Chaos und Krieg zu verursachen und ihre armen Trottel für eine aussichtslose falsche Sache sterben zu lassen, während sie beide Seiten mit Waffen versorgen. Ich frage mich, ob Walker von Obamas Kriegen in Libyen und Syrien im Jahr 2011 überrumpelt wurde.

Wir haben Gaddafi getötet und Libyen als rauchende, chaotische Ruine zurückgelassen, in der islamische Terroristen ihr Unwesen treiben. Obama hat ISIS geschaffen, damit wir einen Grund hatten, Syrien und Assad zu vernichten. Russland hat ISIS ausgelöscht und Assad erfolgreich an der Macht gehalten, was die Neokons verärgert und den nächsten Zug auf dem globalen Schachbrett provoziert. All jene die ukrainische Flagge schwenkenden NPC-Tölpel, die alles glauben, was die Regime-Medien wiederkäuen, wie von ihren Meistern angewiesen, sind ahnungslos, warum Biden und seine neokonservativen Handlanger uns zu einem direkten Konflikt mit Russland drängen. Obama, Clinton, Victoria Nuland, John Brennan, McCain, Graham und eine Reihe anderer Lakaien des Tiefen Staates stürzten 2014 den demokratisch gewählten Präsidenten der Ukraine, weil er Russland gegenüber freundlich gesinnt war, und lösten damit einen Dominoeffekt in der Ukraine aus, der uns an die Schwelle zum Dritten Weltkrieg geführt hat.

Die römische Wirtschaft war im Wesentlichen eine Raubwirtschaft. Wie alle Sklavenhaltergesellschaften hatte Rom keine Mittelschicht, eine entwertete Währung und keine Exportproduktion – es lebte von Eroberungen, Sklavenhandel und der Ausplünderung der eroberten Provinzen. Solche Volkswirtschaften können nur so lange existieren, wie sie expandieren; wenn die Expansion endet, ist der Untergang unvermeidlich. Seht Ihr eine Ähnlichkeit mit der amerikanischen Wirtschaft? Wenn die Fed aufhört zu drucken, bricht alles zusammen. Im dritten Jahrhundert war ihre Währung wertlos, und eine Tauschwirtschaft erwachte zum Leben.

Im Jahr 451 n. Chr. war das Reich bankrott, die Steuern lagen bei 40 bis 60%, und es war nichts mehr in den Kassen, um das Militär zu bezahlen oder die Infrastruktur vor dem Zerfall zu bewahren. Die Barbaren setzten mit der Plünderung Roms den Schlusspunkt, und das dunkle Zeitalter war geboren. Sklaverei und Leibeigenschaft waren das Schicksal der römischen Bauern. Der Zusammenbruch des Mittelmeerhandels bedeutete den Zusammenbruch der Papyrusimporte, und die Schrift verschwand. Die Alphabetisierung verschwand. Die römische Zivilisation wurde nur in Kirchen und Klöstern am Leben erhalten, die sich Pergament und Velinpapier leisten konnten. Was wird der Bankrott des amerikanischen Imperiums nach sich ziehen und wie wird es den in den Städten lebenden Sozialhilfeempfängern ergehen? Ich vermute, nicht sehr gut.

So wie die Römer fett und glücklich wurden und die Früchte der Anstrengungen, Innovationen und Opfer früherer Generationen genossen, glauben die Amerikaner, dass sie die reichste, freieste und mächtigste Nation der Welt sind. Sie glauben, es sei ihr Privileg, die Welt zu beherrschen. So wie die Römer Söldnerarmeen anheuerten, um ihre Kriege zu führen, weil es für die Bürger unter ihrer Würde war, ihr riesiges Imperium zu verteidigen, haben die USA im Irak und in Afghanistan bezahlte Söldner (Blackwater) eingesetzt, um ihre Kriege zu führen. Jetzt lagern wir das Sterben einfach an Ukrainer, Libyer, Syrer und Somalier aus, während wir ihnen die Waffen, die Technologie und die Logistik zur Verfügung stellen, um endlose Kriege in unserem Namen zu führen.

Als Nächstes sind die Taiwanesen an der Reihe, wenn wir China zu unserem nächsten Krieg provozieren. Wie bereits dokumentiert, befindet sich unser Imperium fiskalisch auf einem Kurs in Richtung Armageddon, und die Waffenlieferungen in zweistelliger Milliardenhöhe an die korrupteste Nation der Welt – die Ukraine – sind schlichtweg wahnsinnig. Biden verhält sich wie ein römischer Kaiser und Diktator (mit Demenz) in der Endphase des Zusammenbruchs Roms, während die unfähigen Politiker im Repräsentantenhaus und im Senat tatenlos zusehen und unseren Abstieg in den Staatsbankrott bejubeln.

Der endgültige Zusammenbruch des Weströmischen Reiches wurde hauptsächlich durch die Schwäche seiner späten Kaiser, das Versagen seiner zivilen Verwalter, Krankheiten, Epidemien und die unaufhörliche Invasion seiner Länder durch die barbarischen Westgoten und Vandalen ausgelöst. Militärisches Versagen und Währungsschwäche waren die letzten Nägel im Sarg. Die Parallelen zur Spätphase des amerikanischen Imperiums sind unheimlich.

Kann sich jemand einen schwächeren Imperator als den dementen Joe Biden vorstellen? Er ist ein lügender, durch und durch korrupter, stümperhafter, kinderschnüffelnder Narr, der auf Geheiß des Tiefen Staates und seiner globalistischen Kabale handelt. In seiner Regierung wimmelt es von Abartigen, Idioten und denen, die die Zerstörung unseres Landes anstreben. Die barbarischen Horden strömen über unsere südliche Grenze und werden mit staatlich genehmigten Flügen und Busfahrten in Gemeinden im ganzen Land eingeschleust. Diese zumeist männlichen Hispanoamerikaner, Haitianer, Somalier, muslimischen Terroristen und chinesischen Staatsbürger werden unser Land nicht stärken, sondern vielmehr zu seinem Untergang beitragen. Aber zumindest wird die herrschende Klasse Dienstmädchen und Gärtner haben, während Big-Agro billige Arbeitskräfte für die Ernte haben wird.

Edward Gibbons Erkenntnis, dass die Hauptursache für den Untergang Roms „die Verletzungen der Zeit und der Natur“ waren, ist tiefgründiger, als es vielleicht den Anschein hat. Seine Fähigkeit, sich fast tausend Jahre lang zu halten, ist bemerkenswert, aber wie alle großen Gebilde unterlag es der Entropie, der Entwertung der Währung, der Abartigkeit und Korrumpierbarkeit der herrschenden Klasse und der Apathie der Bürger. Alles tendiert zu Unordnung, Chaos und schließlich zum Zusammenbruch. Vergnügen ohne Schmerz, Ruhm ohne Opfer, Müßiggang ohne Arbeit, als Kreativität getarnte Entartung und als Politik dargestellter Verrat führten im Laufe der Jahrhunderte zu einem langsamen spiralförmigen Zerfall ihrer Gesellschaft und Kultur.

Genau dieselben Merkmale zeigen sich jetzt in den späten Phasen des Niedergangs des amerikanischen Imperiums. Es ist faszinierend, dass der römische Historiker Tacitus bereits im ersten Jahrhundert die Merkmale eines untergehenden Nationalstaates dokumentierte, während es bis zum fünften Jahrhundert dauerte, bis das Weströmische Reich endgültig zusammenbrach. Der Zeitpunkt des Untergangs ist immer ungewiss, denn es werden immer mehr Sandkörner aufgeschüttet, bis die Entropie siegt und alles zusammenbricht.

„Du hast die Knechtschaft nicht gekostet. Es gibt kein Land jenseits von uns, und selbst das Meer ist keine sichere Zuflucht, wenn wir von der römischen Flotte bedroht werden. Wir sind das letzte Volk auf Erden und das letzte, das frei ist: Unsere Abgeschiedenheit in einem Land, das nur Gerüchten zufolge bekannt ist, hat uns bis heute geschützt. Heute liegen die äußersten Grenzen Britanniens offen – und alles, was unbekannt ist, erhält einen überhöhten Wert. Aber jetzt gibt es kein Volk mehr jenseits von uns, nichts außer den Gezeiten und den Felsen und, tödlicher als diese, den Römern. Es ist sinnlos, zu versuchen, ihrer Arroganz durch Unterwerfung oder gutes Benehmen zu entkommen. Sie haben die Welt geplündert: Wenn das Land nichts mehr für die Menschen übrig hat, die alles verwüsten, suchen sie das Meer ab. Ist ein Feind reich, sind sie gierig, ist er arm, gieren sie nach Ruhm. Weder Ost noch West können ihren Appetit stillen. Sie sind das einzige Volk auf Erden, das Reichtum und Armut gleichermaßen begehrt. Sie plündern, sie schlachten, sie schänden, und geben ihm den verlogenen Namen ‚Reich‘. Sie machen eine Verwüstung und nennen es ‚Frieden’“ – Tacitus

Es ist, als ob Tacitus heute unter uns leben würde. Seine Beschreibung passt perfekt auf die Psychopathen, die das US-Imperium und den größten Teil der westlichen Welt kontrollieren, während sie im Namen der Freiheit fremde Länder vergewaltigen, plündern, brandschatzen und verwüsten und dies Friedenssicherung nennen. Das US-Imperium ist bereit, Putin zu bekämpfen, bis der letzte Ukrainer auf dem Schlachtfeld tot ist. Wie nobel. Das Abschlachten und die Beschlagnahme natürlicher Ressourcen unter falschem Vorwand (Massenvernichtungswaffen) werden als Verbreitung der Demokratie in Ländern der Dritten Welt gepriesen.

Das Römische Reich brauchte etwa 1.000 Jahre, um zu fallen. Das Britische Reich brauchte etwa 300 Jahre, um zu fallen. Die Vereinigten Staaten gibt es seit 234 Jahren als Nation, aber als Imperium erst seit 1946, also seit gerade einmal 77 Jahren. Haben der technologische Fortschritt, die Geschwindigkeit der Kommunikation, die Währungsmanipulationen und die militärische Feuerkraft den Untergang von Imperien beschleunigt? Es sieht ganz danach aus, denn das amerikanische Imperium ist auf dem besten Weg, innerhalb der nächsten zehn Jahre, am Ende dieser Vierten Wende, zu fallen.

Es wird allgemein angenommen, dass das dunkle Zeitalter mit dem Untergang des Römischen Reiches begann. Natürlich ist die Definition des dunklen Zeitalters seit Jahrhunderten umstritten, wobei der Zeitrahmen manchmal von 500 n. Chr. bis 1000 n. Chr. und manchmal bis 1500 n. Chr. festgelegt wird. Es gab Überschneidungen mit dem Mittelalter, und einige Gelehrte behaupten, es sei gar nicht so dunkel gewesen. Ich finde es interessant, dass, während wir in ein neues dunkles Zeitalter eintreten, die Regime-Medien damit beschäftigt sind, Artikel zu schreiben, in denen behauptet wird, dass das vorherige dunkle Zeitalter doch nicht so schlimm gewesen sei.

Das Ausmaß der Verarschung, das die Propagandisten täglich produzieren, um die Massen unwissend und verwirrt zu halten, übersteigt das Verständnis des durchschnittlichen Amerikaners, der versucht, seinen Lebensunterhalt zu verdienen und seiner Regierung zu vertrauen. In Wirklichkeit fiel das finstere Mittelalter mit dem kulturellen Verfall und der Dekadenz Roms in seiner Spätphase zusammen, als die Laster Völlerei, Wollust und Gier zur Wurzel ihrer Zivilisation wurden und wie Ketten wirkten, die ihre Kultur versklavten und niederdrückten.

Während der glorreichen Zeit des Römischen Reiches wurden enorme Fortschritte in den Bereichen Wissenschaft, Literatur, Philosophie, Regierung und Architektur erzielt. Der Untergang des Reiches hinterließ in diesen Bereichen über Jahrhunderte ein Vakuum. Der Tod einer Kultur ist kein Ereignis, von dem man sich leicht erholt. Die Aufzeichnungen während des dunklen Mittelalters waren minimal, so dass die Historiker im Dunkeln tappen, was passiert ist. Nach dem Untergang kam der Feudalismus auf, und die katholische Kirche gewann immer mehr Macht.

Die Verquickung von Kirche und Staat trug dazu bei, dass der kulturelle Fortschritt ausblieb. Die ungebildeten Bauern waren ängstlich und abergläubisch und lebten ein Leben in Armut und Not. Die Renaissance, das Zeitalter der Aufklärung, das auf das finstere Mittelalter folgte, bildete das Gegenmodell zum finsteren Mittelalter. Der italienische Gelehrte Petrarca, der im 14. Jahrhundert lebte, bezeichnete diese Zeit als „jene Männer mit intellektuellen Fähigkeiten, die in Dunkelheit gehüllt leben“.

Ich möchte behaupten, dass wir bereits in ein neues finsteres Zeitalter eingetreten sind, das auf dem Zusammenbruch unserer Kultur, der Unwissenheit der Massen, dem Versagen unseres Bildungssystems, dem Zelebrieren von Abartigem, dem Mangel an Höflichkeit und der Gesetzlosigkeit in unseren Städten beruht. Die meisten Amerikaner würden sich über die Vorstellung lustig machen, dass wir bereits in ein neues dunkles Zeitalter eingetreten sind. Jeder (einschließlich der verzweifelt „armen“ illegalen Einwanderer, die über unsere Grenze strömen) hat rund um die Uhr ein Supercomputer-Telefon in der Hand. Jedes Wissen, das jemals erdacht wurde, ist über das Internet abrufbar.

Wir geben Zehntausende von Dollar pro Schüler und Jahr in unseren öffentlichen Schulen aus, um unsere Kinder auszubilden. Unsere Universitäten sind weltberühmt. Wir sind die reichste Nation der Geschichte. Wir haben Zehntausende von Gesetzen, Vorschriften und Regeln, um uns zu schützen. Und angeblich ist der amerikanische Traum für jeden, der in diesem Land geboren wurde, erreichbar. Das klingt, als sollten wir in einem neuen Zeitalter der Aufklärung leben. Aber nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Technischen Fortschritt und die Verabschiedung von Gesetzen mit kulturellem und gesellschaftlichem Fortschritt zu verwechseln, ist ein völliger Irrtum, wie Albert Einstein und Aldous Huxley vor fast einem Jahrhundert beschrieben haben:

„Ich fürchte den Tag, an dem Technologie unsere menschliche Interaktion übertrifft. Die Welt wird eine Generation von Idioten haben.“ – Albert Einstein

„Der technologische Fortschritt hat uns nur mit effizienteren Mitteln ausgestattet, um rückwärts zu gehen.“ – Aldous Huxlex, Ends and Means

Falls Ihr es noch nicht bemerkt habt, unsere Kultur ist in die Gosse gesunken, gesellschaftliche Normen, die das Land seit seiner Gründung relativ zusammenhalten, werden von Abartigen und Degenerierten angegriffen und ausgelöscht, und jeder Anschein einer einheitlichen Vision dessen, wofür Amerika steht, wird aktiv von der globalistischen Davos-Crowd zerstört, die versucht, ihre Great-Reset-Agenda der technokratischen Kontrolle über das niedere Fußvolk umzusetzen, während sie schlemmen und den Planeten plündern und brandschatzen – die wahre psychopathische, barbarische Milliardärshorde.

Die Perversion der Normalität durch die Verherrlichung von Pädophilen, Drag Queens, Transgender-Freaks, drogenabhängigen Schwerverbrechern, Race-Hustlern und Organisationen, die Gesetzlosigkeit, Plünderung und Mord fördern, während normale, hart arbeitende, zivilisierte weiße Menschen verfolgt und strafrechtlich verfolgt werden, hat das Land an den Rand des Chaos gebracht. Die Technologie hat nichts anderes getan, als uns dümmer zu machen, abzulenken und leicht von den Bernaysischen Meistern der Manipulation zu manipulieren.

Mehrere Generationen wurden inzwischen von den staatlichen Schulen sozial indoktriniert, zu gehorchen, emotional zu geifern, zu glauben und zu fürchten, was (Covid) und wen (Putin) man ihnen zu fürchten befiehlt. Was ihnen nicht beigebracht wird, ist, kritisch zu denken, alles zu hinterfragen und ihre eigenen Entscheidungen auf der Grundlage tatsächlicher Fakten zu treffen. Die Testergebnisse in den Bereichen Lesen, Schreiben und Mathematik sind auf einem historischen Tiefstand. Die Lösung besteht darin, die Standards immer weiter zu senken und niemanden für die Ergebnisse verantwortlich zu machen.

Wir sind eine Nation von Idioten, die von einem Kader von Psychopathen geführt wird. Kinder werden von ihren Eltern und Ärzten ermutigt, ihre Brüste und Penisse abzuschneiden, weil Gruppenzwang und Abartige die Schulen und Medien kontrollieren. Groomer bringen Kleinkinder dazu, Transgender-Freaks bei ihren Sexualpraktiken auf der Bühne zuzusehen. In Bibliotheksbüchern für 8-Jährige werden Analsex, Masturbation und andere perverse Handlungen beschrieben.

Statuen, die unsere Geschichte darstellen, werden vom Mob niedergerissen, während das, was heute als Kunst und Architektur gilt, pervertiert, frivol und belanglos ist. In unserer verrottenden Gesellschaft werden keine literarischen Meisterwerke geschaffen. Das Einzige, was zählt, ist die Monetarisierung von Inhalten und die Zahl der Zuschauer. Qualität gibt es nicht mehr, sie wird durch Quantität und Ersetzbarkeit verdrängt. Filme und Fernsehsendungen werden von untalentierten Schreiberlingen erstellt, die auf Fokusgruppen reagieren und in jede Sendung die erforderlichen rassistischen und homosexuell angehauchten Handlungsstränge einfügen müssen.

Es werden keine Godfathers oder Casablancas produziert. Es gibt keine Romanautoren, die Meisterwerke auf dem Niveau von Steinbeck oder Hemingway schreiben. Aber wir haben Cardi B, die ihren Bestsellersong WAP (Akronym für Wet-Ass Pussy) schmettert, und Sports Illustrated mit transsexuellen und fettleibigen Bademodenmodellen. Ausgehend von der Fernsehwerbung sind 90% der Amerikaner entweder schwarz, in einer gemischtrassigen Beziehung, schwul oder transsexuell. Wir sind eine episch unseriöse Gesellschaft. Jeder, der Amerika und den größten Teil der westlichen Welt unvoreingenommen beobachtet, müsste zu dem Schluss kommen, dass wir bereits in einem neuen dunklen Zeitalter der Ignoranz, des Aberglaubens und der Erniedrigung leben, noch vor dem endgültigen Zusammenbruch des Imperiums.

Bei meinen Nachforschungen über das finstere Mittelalter bin ich zu meiner Überraschung über einige klimabezogene Informationen gestolpert, die die derzeitige hysterische Darstellung des Klimawandels ins rechte Licht rücken. Der derzeitige Krieg gegen CO2, Kuhfürze, erdölbetriebene Fahrzeuge, Landwirte und Menschen, die in Frieden leben, ist nichts anderes als eine Agenda, die darauf abzielt, den Planeten zu entvölkern, unser Leben miserabel zu machen und diejenigen weiter zu bereichern, die das Narrativ kontrollieren, in Privatjets fliegen, auf riesigen Yachten Urlaub machen und in 50-Zimmer-Villen in den Hamptons leben.

Die grüne Agenda besteht darin, einen stärker zu besteuern, ohne dass dies Auswirkungen auf das Klima hat, und gleichzeitig mit Tugendwedeln einen Erfolg darzustellen. In der Zwischenzeit werden die Sonne und die Kraft im Erdkern unser Klima diktieren, trotz aller fruchtlosen Bemühungen des Menschen, darauf Einfluss zu nehmen. George Carlins Wutrede „The Planet is Fine“ bringt die Heuchelei jener Menschen auf den Punkt, die meinen, sie seien wichtig, wenn es um den Planeten geht.

„Dem Planeten geht es gut; die Menschen sind am Arsch! Der Planet geht nirgendwo hin; wir schon! Wir gehen weg! Packt euren Scheiß, Leute! Wir gehen weg, und wir werden auch keine großen Spuren hinterlassen, Gott sei Dank.“ – George Carlin

Wie man feststellen kann, erlebte Rom seine Blütezeit während einer Wärmeperiode und das finstere Mittelalter fiel mit einer Abkühlungsperiode zusammen. Beides war nicht auf menschliche Aktivitäten, Erdölprodukte, zu wenig Recycling oder Kuhfürze zurückzuführen. Vielmehr waren es Sonneneinstrahlung und Vulkanismus, die die Dynamik, die das finstere Zeitalter auslöste, möglicherweise mit verursacht haben. Die Kleine Eiszeit fiel mit dem Maunder-Minimum von 1645 bis 1715 zusammen, als die Sonnenflecken auf ein Minimum sanken. Große Vulkanausbrüche im 13. Jahrhundert, die das Sonnenlicht auf dem gesamten Planeten verdunkelten, trugen ebenfalls zur Abkühlung des Planeten bei.

Jüngste Untersuchungen von Eisbohrkernen durch echte Wissenschaftler scheinen zu bestätigen, dass die Zeit um 536 n. Chr. die schlimmste Zeit in der Geschichte unseres Planeten gewesen sein könnte. Ein katastrophaler Vulkanausbruch in Island im Jahr 536 n. Chr. spuckte Asche über die nördliche Hemisphäre und erzeugte einen mysteriösen Nebel, der Europa, den Nahen Osten und Teile Asiens Tag und Nacht in Dunkelheit tauchte – 18 Monate lang. In China fiel während des Sommers Schnee. Es folgten zwei weitere gewaltige Eruptionen in den Jahren 540 und 547. Die wiederholten Ausbrüche, gefolgt von der Beulenpest, stürzten Europa in eine wirtschaftliche Stagnation, die bis 640 andauerte.

Der Mensch wird immer der Gnade von Mutter Natur, der Sonne und der vulkanischen Aktivität in den Eingeweiden unseres Planeten ausgeliefert sein. Steuern, Recycling und Elektroautos haben nicht den geringsten Einfluss auf die Zukunft des Planeten. Die Auswirkungen von wenig oder gar keiner Sonne im Laufe der Jahre führten zu Missernten, Hungersnöten und Pest, die das Europa des sechsten Jahrhunderts in Dunkelheit und Verzweiflung tauchten. Ohne Sonne können keine Feldfrüchte wachsen. Hunger und Mangel an Vitamin D machten die Bevölkerung anfällig für Krankheiten. Die Beulenpest tötete in diesen dunklen Tagen die Hälfte der Einwohner des Oströmischen Reiches und beschleunigte dessen Zusammenbruch.

Da es keinen Weizen gab, gab es auch kein Brot, ein Grundnahrungsmittel der damaligen Zeit. Die Menschen in Europa waren mit dem Überleben beschäftigt und lebten ein brutales Leben, das wenig Zeit für kulturellen Fortschritt ließ. Die in der Geschichte dokumentierten Irrungen und Wirrungen sind durch eine Kombination aus kontrollierbaren menschlichen Handlungen und unkontrollierbaren natürlichen Ursachen bestimmt.

Das Erdbeben und der Tsunami im Indischen Ozean 2004 und das Erdbeben und der Tsunami in Japan 2011 haben uns tödlich an unsere Verwundbarkeit und Ohnmacht erinnert. Wir wissen bereits, dass Schwab, Soros, Gates, Tedros und der Rest der Great Reset New World Order-Kabale aktiv versuchen, das amerikanische Imperium zu Fall zu bringen und es durch eine globale Oligarchie zu ersetzen, in der wir nichts besitzen und ihnen alles gehört. Mit dem Klimawandel als Knüppel führen sie bereits einen Krieg gegen die Landwirte, indem sie die Produktion von Nahrungsmitteln für die Massen absichtlich einschränken.

In Kombination mit der grassierenden, von den Zentralbanken verursachten Inflation auf der ganzen Welt, den Kriegen, die in den Kornkammern der Welt geführt werden, und den extremen Dürrebedingungen in den wichtigsten landwirtschaftlichen Regionen befindet sich die Landschaft bereits in der Gefahrenzone. Da der mexikanische Vulkan Popocatépetl Anzeichen eines größeren Ausbruchs zeigt und Hunderte von anderen schlafenden Vulkanen auf der ganzen Welt zu Ausbrüchen fähig sind, die mit dem Ausbruch von 536 n. Chr. vergleichbar sind, ist es nur eine Frage des Wann, nicht des Ob. Viele Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Sonne in das moderne Große Sonnenminimum (2022-2053) eingetreten ist, das zu einer erheblichen Verringerung des Sonnenmagnetfelds und der Sonnenaktivität wie während des Maunder-Minimums führen wird, was einen spürbaren Rückgang der Erdtemperaturen zur Folge haben wird. Wir haben keinerlei Kontrolle oder Einfluss auf diese Ereignisse.

Zitate von Tacitus vor fast 2.000 Jahren sind der Beweis dafür, dass sich die menschliche Natur nie ändert und sich die Zyklen der Geschichte über Imperien hinweg wiederholen. Bidens illegale Durchführungsverordnungen, die Missachtung der Verfassung und die eklatante Korruption sowie die Unterdrückung legitimer Meinungsverschiedenheiten über Faucis Lügen, die Fälschung von Studiendaten durch Pfizer und die Zusammenarbeit der FDA mit Twitter zur Zensur von Ärzten passen perfekt in Tacitus‘ Weltbild.

„Je korrupter der Staat, desto zahlreicher die Gesetze.“ — Tacitus

„Wenn ihr wissen wollt, wer euch kontrolliert, seht, wen ihr nicht kritisieren dürft.“ – Tacitus

Die verräterischen Handlungen von Obama, Biden, Clinton, Comey, Brennan und des gesamten FBI- und CIA-Komplexes bei der Durchführung eines Staatsstreichs gegen einen ordnungsgemäß gewählten Präsidenten und der anschließenden Vertuschung ihres Verrats unter voller Mitwirkung der Regime-Medien war und ist ein dreistes Verbrechen. Diese Verbrechen sind im Durham-Bericht und auf Hunter Bidens Laptop detailliert beschrieben, aber niemand wird ins Gefängnis gehen, weil die Hälfte des Landes das Verbrechen unterstützt, die andere Hälfte apathisch und desinteressiert ist und unsere gewählten Führer dabei sind. Zweitausend Jahre und nichts ändert sich.

„Das Verbrechen, einmal aufgedeckt, hat keine andere Zuflucht als die Kühnheit.“ — Tacitus

„Die schlimmsten Verbrechen wurden von einigen wenigen gewagt, von vielen gewollt und von allen geduldet.“ — Tacitus

Das amerikanische Imperium zeigt all die schlimmsten Eigenschaften Roms in seinem Todeskampf, während die Oligarchie immer dreister wird, weil sie weiß, dass sie illegitim ist, sich aber nicht darum kümmert, vor Gericht gestellt zu werden, weil sie die Exekutive, die Judikative und die Legislative der Regierung kontrolliert. Sie fürchten niemanden, sollen die Bauern doch versuchen, sie zu stoppen. Die Oligarchen provozieren Krisen, Chaos, Angst und Zwietracht. Sie verstecken sich im Schatten und fungieren als unsichtbare Regierungsmacht, die die Köpfe der Massen manipuliert, in ihrem psychotischen Glauben, die Welt kontrollieren und regieren zu können, weil sie an Intellekt, Integrität und der Fähigkeit, die Zukunft vorauszusehen, überlegen sind.

Dieser relativ kleine Kreis von Psychopathen, die das Imperium in diesen Schlamassel gebracht haben, wird immer mächtiger, während sie uns auf den Weg in die Katastrophe führen. Ihre Hybris und ihre arrogante Missachtung der Wünsche des Volkes, ihr Glaube an ihre eigene Unbesiegbarkeit und die Tatsache, dass sie keine Vergeltung für ihre Verbrechen des Verrats fürchten, lassen sie an der Spitze eines zerfallenden Imperiums stehen – so dass sie am tiefsten fallen werden.

Alles an unserem Imperium ist untragbar. Letztendlich wird es finanziell unter dem Gewicht seiner unbezahlbaren Schulden zusammenbrechen. Mit Psychopathen an der Spitze, die glauben, einen Zweifrontenkrieg gegen Russland und China gewinnen zu können, können wir von Glück reden, wenn unser Imperium nicht nur ein Haufen schwelender Ruinen ist, wenn sie damit fertig sind. Es gibt absolut keine Möglichkeit, uns aus dieser Situation herauszuwählen, weil der Tiefe Staat die Stimmen zählt.

Die Andersdenkenden sind nicht geeint genug, um uns den Weg aus der Sache herauszuschießen. Man kann weglaufen, aber man kann sich nicht vor den Auswirkungen des kommenden Zusammenbruchs verstecken. Die unbekannte Zutat zu dieser toxischen Mischung des Todes ist der Einfluss der Natur. Wenn ein Vulkanausbruch oder mehrere Vulkanausbrüche in der Größenordnung des Ereignisses von 536 n. Chr. gleichzeitig mit dem wirtschaftlichen Zusammenbruch stattfinden würden, würde sich die Erdbevölkerung von 8 Milliarden Menschen in kurzer Zeit drastisch reduzieren.

Zum jetzigen Zeitpunkt können wir bestenfalls auf einen relativ gewaltfreien Zusammenbruch hoffen, bei dem die kritisch denkenden, selbständigen Menschen in ländliche Regionen abwandern und wieder lernen, von der Natur zu leben. Das einfache Leben, bei dem man von Tag zu Tag aus eigener Kraft und mit den Bemühungen seiner kleinen homogenen Gemeinschaft überlebt, ist das wahrscheinliche Schicksal von Millionen. Niemand wird kommen, um uns zu retten. Wir werden uns selbst retten müssen. Wir wurden zufällig an einem Punkt der Geschichte geboren, an dem eine Krise der Vierten Wende ein Imperium beendete. Wir haben uns unser Schicksal nicht ausgesucht, aber wir müssen uns vorbereiten und das Beste aus unserer Situation machen.

Ich finde nichts passender, um den Untergang unseres Clown-Imperiums visuell darzustellen, als das Bild eines zwergwüchsigen Clowns, der eine Zigarette raucht und einen Strauß verwelkter Blumen im strömenden Regen vor einem zerfallenen Zirkuszelt in der Hand hält. Wenn der Clownsschuh passt, zieh ihn an. Die Jahreszeit ist im Umbruch.

Eine Zeit zum Geborenwerden, eine Zeit zum Sterben

Eine Zeit zu pflanzen, eine Zeit zu ernten

Eine Zeit zu töten, eine Zeit zu heilen

Eine Zeit zu lachen, eine Zeit zu weinen

Alles dreht sich, dreht sich, dreht sich

Es gibt eine Zeit, sie dreht sich, dreht sich

Und eine Zeit für jeden Zweck unter dem Himmel – The Byrds

„Die vierte Zeitenwende könnte das Ende der Moderne bedeuten. Der westliche säkulare Rhythmus – der in der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts mit der Renaissance begann – könnte zu einem abrupten Ende kommen. Das siebte moderne Jahrhundert würde das letzte sein. Auch hier könnte es zu einem totalen Krieg kommen, schrecklich, aber nicht endgültig. Es könnte zu einem vollständigen Zusammenbruch von Wissenschaft, Kultur, Politik und Gesellschaft kommen. Ein solch schreckliches Ergebnis würde wahrscheinlich nur dann eintreten, wenn eine dominierende Nation (wie das heutige Amerika) einen Weltenbrand der Vierten Wende über den Planeten hereinbrechen ließe. Aber dieses Ergebnis liegt durchaus in der Reichweite der vorhersehbaren Technologie und Bösartigkeit.“ – Strauss & Howe – The Fourth Turning