Michael Hudson: Die Biden Admin führt ‚Klassenkrieg‘ gegen arbeitende Amerikaner

Die Wirtschaftspolitik von US-Präsident Joe Biden habe die Finanzelite auf Kosten der amerikanischen Arbeiterschaft weiter bereichert, sagte Prof. Michael Hudson, US-Ökonom und ehemaliger Wall-Street-Analyst, in Sputniks Podcast „New Rules“.

Biden einigte sich mit dem Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, Ende letzten Monats mit großem Tamtam auf eine Schuldenobergrenze, nachdem Finanzministerin Janet Yellen apokalyptische Prognosen über einen „unmittelbar bevorstehenden“ Zahlungsausfall der USA abgegeben hatte. Hudson zufolge sollten diese dramatischen Warnungen jedoch die wahren Ziele der Regierung Biden verschleiern.

„Es hat nie eine Schuldenkrise gegeben“, sagte Hudson gegenüber Sputnik. „Die Regierung hätte einfach weiter ihre Rechnungen für Projekte bezahlen können, die der Kongress bereits genehmigt hatte. Es gibt keine Möglichkeit, dass die Regierung mit ihren Staatsschulden in Verzug gerät, denn schließlich werden die Staatsschulden von den reichsten 10 % gehalten und die Regierung wird nichts tun, was den 10 % schadet und den 90 % nützt.“

Zweiparteien-Konsens über Vermögenstransfer von den 90 % zu den 10 %

Was wirklich geschah, war nach Ansicht von Wirtschaftswissenschaftlern ein parteiübergreifender Konsens über eine weitere Umverteilung des Reichtums von den 90 % auf die 10 %. Die Demokraten konnten sich jedoch nicht einfach darauf einlassen, da sie sich immer als Partei der Arbeitnehmer und der wirtschaftlichen Gerechtigkeit positioniert haben. Daher habe es einen monatelangen „Kampf der Guten gegen die Bösen“ zwischen dem Präsidenten und der GOP gegeben, so Hudson. Schließlich stimmte Biden „widerwillig“ den Kürzungen bei den Sozialprogrammen und der Streichung der Unterstützung für die Armen zu.

Man sollte bedenken, dass Joe Biden aus Delaware stammt – einem „Staat, in dem die meisten Unternehmen in Amerika ihren Hauptsitz haben, weil die Regeln in Delaware so unternehmensfreundlich und arbeitnehmerfeindlich sind, dass die Unternehmen sich dort niederlassen wollen.“

„Das ist alles nur erfunden“, fuhr Hudson fort. „Wenn sie über den Abbau der Staatsschulden sprechen, meinen sie den Abbau von Sozialleistungen. Sie würden gerne das tun, was Biden und [Barack] Obama nach 2009 tun wollten. Sie wollen die Sozialversicherung kürzen. Sie wollen sie privatisieren, als ob das das Problem lösen würde. Sie möchten die medizinische Versorgung einschränken. Sie wollen die meisten Sozialprogramme kürzen, sodass das Geld, das die Regierung ausgibt, ausschließlich zur Unterstützung des Finanzsektors, des Militärsektors, des Versicherungssektors und des Immobiliensektors verwendet wird.“

Zur Veranschaulichung seines Standpunkts verwies Hudson auf die Tatsache, dass einige GOP-Kongressabgeordnete, namentlich Senatorin Susan Collins aus Maine, nur einen Tag nach der Einigung über die Schulden und die Kürzung von Sozialprogrammen höhere Militärausgaben forderten, um den Stellvertreterkrieg der USA in der Ukraine zu finanzieren. Diese Erhöhung der Militärausgaben würde auf Kosten der US-Sozialprogramme gehen, so der Wirtschaftswissenschaftler.

Es überrascht nicht, dass die Einigung über die Schuldenobergrenze vom Progressive Caucus im US-Repräsentantenhaus angegriffen wurde. Die Vorsitzende des Caucus, die Abgeordnete Pramila Jayapal, stellte offen die „Rückforderungen“ der COVID-Entlastung sowie die Arbeitsanforderungen für das Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), auch bekannt als „Lebensmittelmarken“, in Frage. Jayapal gehörte zu den 46 Demokraten, die in der vergangenen Woche im Repräsentantenhaus gegen das Schuldenabkommen gestimmt haben, das als „Fiscal Responsibility Act“ verabschiedet wurde.

„Der Klassenkampf ist in den Vereinigten Staaten wieder voll im Gange“, sagte Hudson. „Das ist ein Klassenkampf mit voller Wucht, den wir hier sehen, und wir sehen, dass die Arbeiterschaft unter Druck gesetzt wird, ohne wirklich viel zu tun. Die Budgets der Städte und Gemeinden werden überall im Land zusammengestrichen. Das ist eines der großen Probleme – die Haushaltsknappheit. Die Banken werden durch die Ausfälle bei Gewerbeimmobilien, denen sie ausgesetzt sind, und die zunehmenden Ausfälle bei den privaten Schulden, denen sie ausgesetzt sind, unter Druck gesetzt. Die Wirtschaft ist also wirklich in Schwierigkeiten, und in einer Krise wie dieser wird mit der Notlage anderer Leute ein Vermögen gemacht. Es wird zu einem enormen Geldabfluss von den 90 % der Bevölkerung zu den reichsten 10 % der Finanzwelt kommen.“

Wie lange können die USA ihre „unbegrenzten Ausgaben“ aufrechterhalten?

Angesichts der Tatsache, dass die Schuldengrenze bis zum 1. Januar 2025 ausgesetzt wurde, fragen sich viele Beobachter, wie lange die USA ihre scheinbar unbegrenzten Ausgaben noch aufrechterhalten können. Die Staatsverschuldung der USA steigt ins Unermessliche, und das Haushaltsdefizit der Bundesregierung erreichte in der ersten Hälfte dieses Haushaltsjahres 1,1 Billionen. Das Congressional Budget Office (CBO) prognostiziert, dass sich dieses Problem in den nächsten zehn Jahren noch verschärfen wird, da die Zinssätze steigen werden.

„Da die Schulden in ihrer eigenen Währung bestehen und solange man die Währung druckt, kann man so viel drucken, wie man will“, antwortete Hudson.

„Man wird nie in Verzug geraten, weil man einfach einen Kredit schaffen kann“, erklärte der Wirtschaftswissenschaftler. „Das ist es, was die Federal Reserve mit ihrer Nullzinspolitik getan hat. Sie verzerrt die Wirtschaft, und die Wirtschaft kann schrumpfen und auseinandergerissen werden. Aber die Regierung kann ihre Schulden immer bezahlen, indem sie einfach Geld druckt. Das Problem, das die amerikanische Wirtschaft auseinander reißt, sind nicht die Staatsschulden. Es sind die privaten Schulden, die zu einem Zahlungsausfall führen. Und wenn man seine Schulden nicht bezahlt, verliert man sein Eigentum an die Gläubiger. Was wir jetzt sehen, ist ein großangelegter Transfer von Eigentum, von Immobilien, von Autos, die die Leute gekauft hatten, aber nicht mehr abbezahlen konnten, ein Transfer von Einkommen von den 90 % zu den 10 %. Und das ist die private Verschuldung. Darin liegt das eigentliche Problem.“

Der springende Punkt ist, dass die US-Regierung das Ziel verfolgt, den obersten 1 % auf Kosten der 99 % zu helfen, so Hudson: „Sie wollen die Sozialversicherung, Medicare, die lokalen Sozialausgaben, die Unterstützung für Städte und Bundesstaaten kürzen – alles, was Amerika in der Vergangenheit demokratischer und stärker gemacht hat“, so der Wirtschaftswissenschaftler.

Wer ist schuld an der Aushöhlung der US-Wirtschaft?

Um die Situation weiter zu verkomplizieren, hat die unparteiische US-Elite zahlreiche Arbeitsplätze ins Ausland verlagert und den Amerikanern dabei versprochen, dass sie im Gegenzug fortschrittlichere Anstellungen im Finanz- und Technologiebereich erhalten würden. Hudson hat jedoch darauf hingewiesen, dass diese Auslagerung von Produktion und Dienstleistungen nach China und Asien letztlich die US-Wirtschaft aushöhlen könnte.

Der Analyst betonte, dass das Finanzwesen nicht wirklich ein integraler Bestandteil der Wirtschaft sei. Er veranschaulichte dies mit dem Bild von zwei separaten Wirtschaftszweigen in jedem Land. Einerseits gibt es die Produktions- und Konsumwirtschaft, oft als „Realwirtschaft“ bezeichnet, in der Waren hergestellt, verkauft und genutzt werden. Auf der anderen Seite steht der Finanzsektor, der hauptsächlich Kredite vergibt und kurzfristig agiert.

„Wenn Ihre Vorstellung von Wohlstand der Marktpreis Ihrer Häuser und Ihrer Aktien und Anleihen ist, dann wurde Amerika [in den vergangenen Jahrzehnten] finanziell reicher. Aber es wurde nicht reicher für die Realwirtschaft. Die Reallöhne stiegen nicht. Der Reichtum an Aktien und Anleihen, die den reichsten 10 % gehören, hat enorm zugenommen, aber die anderen 90 % der Bevölkerung besitzen nur 10 % der Aktien und Anleihen. Sie sind darauf angewiesen, für ihren Lebensunterhalt zu arbeiten und einen Gehaltsscheck zu erhalten. Ihr Lebensstandard ist nicht gestiegen, und ihre Arbeitsbedingungen haben sich stark verschlechtert und sind viel strenger und unangenehmer geworden“, so Hudson weiter.

Normalerweise wird eine solche Situation durch eine politische Revolution beendet, so Hudson. Aber solange die USA ein politisches System haben, in dem es nur zwei Parteien gibt, die in Wirklichkeit dieselbe Partei sind, kann das unbegrenzt so weitergehen, weil die Menschen keine politische Alternative haben, die sie wählen können, so Hudson.

„Es gibt keine Alternative. Die Wahlen werden hin und her gehen, von den Republikanern zu den Demokraten und zurück. Und doch ist keiner von ihnen eine Alternative zur gesamten Finanzialisierung der Wirtschaft, die seit dem Zweiten Weltkrieg und insbesondere seit den 1980er-Jahren stattgefunden hat.“

Sowohl die Demokraten als auch die Republikaner sind für die gegenwärtige Situation verantwortlich; darüber hinaus scheinen sie entschlossen zu sein, das Schuldenproblem dadurch zu lösen, dass die Amerikaner immer weniger konsumieren, dass der Lebensstandard immer weiter sinkt, dass die Reallöhne immer weiter sinken, dass die Sozialleistungen immer weiter gekürzt werden, dass die soziale Sicherheit und die medizinische Versorgung immer weiter gekürzt werden, so der Ökonom.

„Das ist das Programm beider amerikanischer Parteien“, so Hudson abschließend.

