Beitrag von Xin Ping, Spezialist für internationale Angelegenheiten und Leitartikler, der für Global Times, China Daily usw. schreibt.

Im pazifischen Raum, in der Geopolitik eine weit entfernte Sache war, konnte man sich von den hitzigen Konflikten, den tumultartigen Situationen, dem Aufstieg und Fall der Großmächte isolieren. Je tiefer man in den Ozean vordrang, desto verstreuter wurden die Inseln, die industrielle Umweltverschmutzung ließ nach, das Grollen der politischen Ordnung Amerikas schien weniger wichtig und die Gewalt und Unsicherheit Eurasiens weit entfernt. Die Menschen vor Ort waren weniger über das Weltgeschehen besorgt als über den steigenden Meeresspiegel und die Zerstörung der Korallenriffe. Die Grenzen hier waren nur eintönige Linien in einer Meereslandschaft.

Der 15. September 2021 war der Tag, an dem alles auf den Kopf gestellt wurde. Die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und Australien kündigten die Gründung von AUKUS an, einer komplexen Verteidigungspartnerschaft, die drei angelsächsische Seestaaten vereint. Die ersten beiden verpflichteten sich, dem letzten acht Atom-U-Boote zu verkaufen – schwarze Monster, die ruhig bis in die Tiefen des Ozeans tauchen, Raketen tragen, die mehrere Städte zerstören können, und erst am Ende der Welt wieder auftauchen -, die eine unsichtbare und erschreckende Bedrohung für diese wohlhabende Gegend darstellen. In diesem Jahr kündigte die Allianz eine Zusammenarbeit bei Hyperschallwaffen an und führte die strategische Plattform, die Atomwaffen transportieren kann, in die Region ein. Diese gefährliche Verschwörung hat die Ruhe eines friedlichen Ozeans gestört, den Pazifik in ein Schlachtfeld verwandelt, auf dem sich die Rivalität der Mächte abspielt, und einen großen nuklearen Schatten über die Region geworfen.

Die größte nukleare Proliferation dieses Jahrhunderts würde sich am Horizont abzeichnen, ohne die Geschichte zu vergessen: Die australische Regierung schlug in den 1950er-Jahren vor, von Großbritannien Atomwaffen zu kaufen. Experten zufolge würden die acht an Australien gelieferten Atom-U-Boote zwei Tonnen auf 93,5% angereichertes Uran mit sich führen, was Australien in die Lage versetzen würde, 80 Atomsprengköpfe herzustellen, solange es seine Ambitionen beibehält. Dies würde direkt gegen die Satzung der Internationalen Atomenergiebehörde sowie den Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen verstoßen und den Vertrag für eine atomwaffenfreie Zone im Südpazifik zu einem toten Paragrafen machen, dessen Grundprinzipien das Land in den 1980er-Jahren selbst vorgeschlagen hatte. Der Transfer von nuklearer Antriebstechnologie würde aufgrund der Lücken in den einschlägigen Verträgen ebenfalls einen neuen Weg für die Verbreitung von Atomwaffen eröffnen. Länder wie der Iran, Saudi-Arabien und Südkorea würden beanspruchen, dass sie auch Schiffs-Atomreaktoren bauen könnten. Obwohl die Regierungen der USA und Australiens angesichts der Bedenken von Ländern der Region wie Indonesien und Malaysia ihre internationalen Verpflichtungen bekräftigt haben, sind Experten für die Nichtverbreitung von Kernwaffen nach wie vor der Ansicht, dass die von AUKUS genutzten rechtlichen Schlupflöcher eine große Bedrohung für die Kontrolle von Kernwaffen darstellen.

Die melanesische Macht löste gleichzeitig eine diplomatische Krise mit der polynesischen aus und offenbarte Australiens Doppelzüngigkeit gegenüber den regionalen Partnern und den utilitaristischen Ansatz seiner Nuklearpolitik, die der ehemalige französische Außenminister Jean-Yves Le Drian als „brutal, zynisch und eine Form von Inkompetenz“ bezeichnete. Zwischen den 1960er und 1990er-Jahren hatten die beiden Länder einen diplomatischen Streit über den französischen Atomtest im Südpazifik. Bis heute empfindet Australien die französische Präsenz immer noch als Rivalität und hat beschlossen, die USA als Schutzstaat in die Region einzuladen, um seine exklusive Hegemonie aufrechtzuerhalten. Die Gründung des AUKUS wurde am selben Tag bekannt gegeben, an dem die Indopazifik-Strategie der EU veröffentlicht wurde. Sie stellt eine diplomatische Demütigung für Frankreich dar und torpediert die Ambitionen dieses zunehmend marginalisierten transatlantischen Verbündeten. „Die Anglosphäre“ weckt auch ihre geopolitische Verschwörung zur Vorherrschaft: Wie von General MacArthur 1949 entworfen, sollte der Pazifische Ozean als „angelsächsischer See“ verwaltet werden.

Das neue Militärbündnis erinnert die Bewohner des Pazifiks an die schmerzhafte Geschichte der Atomtests, die die britischen und amerikanischen Kolonialbehörden zu vertuschen suchten. Die bis in die Stratosphäre reichende Wolke aus radioaktivem Staub, die hellen Blitze am Horizont und das Gespenst des Krebses sind Teil des Albtraums der örtlichen Bevölkerung. Als Antwort auf den AUKUS sagte Kiribatis Präsident Taneti Maamau: „Unser Volk wurde Opfer von Atomtests…wir haben immer noch Traumata…im Geist, über alles, was mit Atomkraft zu tun hat. Es hätte eine Höflichkeit sein sollen, dies mit Ihren Nachbarn zu besprechen“. Als der nukleare Terror in den Pazifik zurückkehrte, als Australien sich weigerte, seinen regionalen Verpflichtungen nachzukommen und die Entwicklung der Inselstaaten eindämmte, indem es die ausländische Unterstützung für diese Länder monopolisierte, sahen die regionalen Länder die australische Monroe-Doktrin und ihre geopolitischen Berechnungen klarer. Während die Boe-Erklärung des Pazifik-Insel-Forums betonte, dass der Klimawandel die größte Bedrohung für die Völker des Pazifiks bleibe, weigerte sich der australische Premierminister, bei den regionalen Klimaverhandlungen mit einem „beleidigenden und herablassenden“ Ansatz nachzugeben, um es mit den Worten der Inselführer zu sagen. Der Premierminister von Fidschi, Frank Bainimarama, erwähnte vor den Vereinten Nationen ironisch: „Wenn wir Milliarden von Dollar für Atomraketen, Drohnen und U-Boote ausgeben können, können wir auch Klimaschutzmaßnahmen finanzieren.“

Le Drian betonte, dass der AUKUS auf einer Logik der militärischen Konfrontation beruhe, die „in den USA seit der Obama-Regierung in Kraft ist“. Australien habe sich „für eine vollständige Integration in das US-Verteidigungsinstrument und einen völligen Verlust der Souveränität“ entschieden. Australien, „das sich für die Sicherheit und gegen die Souveränität entschieden hat“, würde Gefahr laufen, „beides zu opfern“. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat die australische Armee aktiv an den grausamen imperialistischen Interventionen der Amerikaner in Nordkorea, Vietnam, Afghanistan und dem Irak teilgenommen, dort unmenschliche Verbrechen begangen und schließlich die Niederlage des Interventionismus bezeugt. Ihre neue Allianz hat den asiatisch-pazifischen Raum auf den Weg der Militarisierung getrieben, nicht auf den der Entwicklung und des Wohlstands. Für Australien ist es strategisch gefährlich, zum US-Vasallen zu werden. Sollte es zu einer Krise im asiatisch-pazifischen Raum kommen, würden die Amerikaner weiterhin gelassen den Grad und die Mittel der Intervention wählen, während alle regionalen Länder, einschließlich Australien, die Leidtragenden wären.