Andrew Korybko

Bisher war es das Reich der Alt-Media-Gemeinschaft, die von den Mainstream-Medien als sogenannte „russische Propaganda“ diskreditiert wird, über einen bevorstehenden Aufstand oder Militärputsch zu spekulieren, bevor die Artikel von Time Magazine und The Economist erschienen sind. Nach diesen beiden Beiträgen können jedoch nun durchschnittliche Westler und ihre Politiker gleichermaßen diese Szenarien diskutieren, ohne Angst haben zu müssen, verunglimpft zu werden.

Die Funktionsstörungen des Kongresses im vergangenen Monat, gekoppelt mit dem zur gleichen Zeit ausgebrochenen Krieg zwischen Israel und der Hamas, schufen aus der Sicht der Ukraine den perfekten Sturm, da dies zum abrupten Abbruch der Hilfe führte, parallel zur Neupriorisierung des selbst ernannten jüdischen Staates durch ihren wichtigsten Patron. „Time Magazine teilte einige ‚politisch unbequeme‘ Wahrheiten über die Ukraine“ in ihrem Titelstück über Selenskyj, in dem seine nicht genannten engsten Mitarbeiter und leitenden Berater zitiert wurden, was The Economist gerade Glaubwürdigkeit verliehen hat.

Sie interviewten den Oberbefehlshaber Zaluzhny und veröffentlichten eine dreiteilige Serie, bestehend aus ihrem Bericht über dieses Gespräch hier, seinem neunseitigen Artikel über „Moderne Positionskriegsführung und wie man sie gewinnt“ hier, und seiner Zusammenfassung, die er hier schrieb. Zusammengenommen stellen sie den letzten Appell dieses hochrangigen Militäroffiziers für amerikanische Hilfe dar, ohne die seine Seite entweder gezwungen wäre, mit Russland über einen Waffenstillstand oder zumindest eine informelle Einfrierung des Konflikts Kompromisse einzugehen, oder ein Aufstand riskiert würde, wenn sie weiterkämpft.

Das zuletzt genannte Szenario ist nicht so weit hergeholt, wie Kiews leidenschaftlichste Unterstützer vielleicht instinktiv behaupten würden, da sowohl die Artikel von Time Magazine als auch The Economist ominös darauf hinweisen. Der erste informierte seine Leser, dass einige Truppen begonnen haben, Befehle zum Vorrücken abzulehnen, selbst wenn sie vom Präsidentenamt kommen, was sie ohne mehr Waffen und Männer als selbstmörderisch betrachten, während das zweite stark von Zaluzhny im ersten ihrer drei verlinkten Stücke angedeutet wurde:

„Das größte Risiko eines zermürbenden Grabenkrieges ist, dass er sich jahrelang hinziehen und den ukrainischen Staat zermürben kann“, sagt [Zaluzhny]. Im Ersten Weltkrieg kamen Meutereien vor, bevor die Technologie einen Unterschied machen konnte. Vier Reiche brachen zusammen und in Russland brach eine Revolution aus.

Ein Zusammenbruch der ukrainischen Moral und der westlichen Unterstützung ist genau das, worauf Herr Putin setzt. In General Zaluzhnys Gedanken gibt es keinen Zweifel daran, dass ein langer Krieg Russland begünstigt, ein Land mit einer dreimal größeren Bevölkerung und einer zehnmal größeren Wirtschaft als die der Ukraine.“

Zwischen den Zeilen gelesen könnte Selenskyj – von dessen nicht genanntem Gefolge Time Magazine warnte, er „täusche sich selbst“ mit einem Glauben an Kiews Sieg, der begonnen hat „messianische Züge anzunehmen“ – sehr wohl darauf wetten, dass es besser ist, einen Aufstand zu riskieren, als den Konflikt einzufrieren. Mit anderen Worten, er wird weiterkämpfen, selbst wenn die amerikanische Hilfe nie wieder ihr früheres Tempo, Ausmaß und Umfang erreicht und nur „die Mittel zum Überleben“ des Konflikts bleibt und nicht „die Mittel zum Gewinnen des Krieges“, wie ihre Quellen es beschrieben.

Zaluzhny spielte auf dieses Worst-Case-Szenario an, als er davor warnte, wie ein langwieriger Konflikt „den Staat zermürben“ könnte, aber er zog es vor, mehr an den arroganten Glauben einiger amerikanischer Politiker zu appellieren, dass sie Russland vielleicht doch noch besiegen könnten, in seinem letzten Versuch, das gleiche Niveau der Hilfe wiederherzustellen. Deshalb konzentrierte er sich mehr auf die spezifischen Arten von Waffen, die er benötigt, und wie er sie in seinem Interview, dem Artikel, den er schrieb, und seiner Zusammenfassung des Vorgenannten einsetzen will.

