Die „Covid-Untersuchung“ ist nur weitere Propaganda

Kit Knightly

Die britische Regierung führt seit einigen Wochen eine „Covid-Untersuchung“ durch, sie sind anscheinend jetzt bei „Modul 5“. Stundenlanges Filmmaterial wird live übertragen für die Handvoll Menschen, die sich die Mühe machen zuzuhören, und Borris Johnsons Whatsapp-Nachrichten werden auseinandergenommen.

Wir haben es bisher nicht erwähnt, weil… nun, es gibt keinen Grund.

Wir wissen, was es feststellen wird, dasselbe, was diese Art von introspektiven Schauprozessen immer herausfindet:

Die Regierung hat die Lage unterschätzt und/oder überreagiert. Es gab ein Versagen der Vorstellungskraft aufgrund schlechter Aufklärung. Ein Mangel an Verantwortlichkeit und Aufsicht führte zu kleineren Machtmissbräuchen von Menschen, die gerügt werden, möglicherweise zum Rücktritt gezwungen werden, aber definitiv niemals einem Strafprozess gegenüberstehen werden.

Was auch immer sie letztendlich „offiziell“ feststellen, was passiert ist, können Sie sicher sein, dass Korruption, Misswirtschaft und persönlicher Profit keine Rolle spielten. Niemand hat jemals in böser Absicht gehandelt. Alles ist immer ein gut gemeinter Unfall. Eine geringfügige Darstellung von übereifriger Inkompetenz.

Oh. Und hier ist ein Sündenbock. Was für ein Idiot, richtig? Lassen Sie uns am Wochenende bei „Have I Got News for You“ über ihn lustig machen, und dann machen wir ihn nächstes Jahr zum Lord.

Das ist es, wofür Untersuchungen da sind. Sie erzählen Geschichten und verkaufen Narrative. Sie beseitigen lose Enden und weben einen Schein von Rechenschaftspflicht.

Sie schreiben die Geschichte um inmitten einer theatralisch inszenierten Darstellung von scheinbar kathartischer Selbstprüfung, die am Ende nur das Hauptnarrativ unterstützt.

„Oh nein! Die Aufklärung war fehlerhaft!“

„Oh nein! Wir haben nie entführte Flugzeuge durchgespielt!“

„Oh nein! Wir haben versehentlich den Heroinhandel wiederbelebt!“

„Oh nein! Wir haben das Virus anfangs nicht ernst genug genommen und dann haben wir überreagiert!“

Es ist immer dasselbe und selten der Rede wert.

Der Grund, warum ich heute diese Gewohnheit breche, ist, dass ich diese Schlagzeile gesehen habe…

„Der echte Covid-Skandal entfaltet sich genau vor der Nase der Untersuchung“

Und es hat mich gereizt. Erstens wegen der Kleinlichkeit des Themas, der Enge des Fokus. Es ist, wie man sagt, das Herauspicken von Mückenschiss aus Pfeffer.

Aber meistens, weil es einfach so eine Lüge ist. Die Geschichte, die es verkauft, ist, dass Dominic Cummings einen Lockdown wollte und er gegen die Experten ging, die sich mit Händen und Füßen dagegen wehrten.

Das handelt klar davon, den angeschlagenen Ruf „der Wissenschaft“, der Regierungsexperten und korrupten Modellierer zu retten, damit sie in Zukunft ohne peinliches Gepäck wiederverwendet werden können. Es geht darum, die ganze Schuld auf eine wegwerfbare Nicht-Person zu häufen.

Wie ich sagte, hier ist ein Sündenbock…

Der Autor, Fraser Nelson, twitterte es mit diesen Worten:

Die Covid-Untersuchung hat unabsichtlich enthüllt, wie nahe Großbritannien daran war, den Lockdown zu vermeiden – und wie am Ende die Panik die Wissenschaft besiegte. Meine Kolumne zum echten Skandal (now online)

The Covid inquiry has unwittingly revealed how close Britain came to avoiding lockdown – and how, in the end, panic beat science.



My column on the real scandal (now online) https://t.co/NRtjYdCiUn — Fraser Nelson (@FraserNelson) November 2, 2023

Wie ich auf Twitter sagte: Regierungsuntersuchungen enthüllen niemals „unwissentlich“ etwas. Wie „durchgesickerte Berichte“ und „anonyme Insiderquellen“ legen sie Handlungsstränge, die das etablierte Narrativ unter einem hauchdünnen Schein von „der Geschichte hinter der Geschichte“ unterstützen.

Diese Untersuchung ist nur ein weiterer Stamm der Propaganda im Informationskrieg. Eine Nachhutaktion, die den Covid-Rückzug deckt.

Der „echte Covid-Skandal“ hat wenig bis nichts mit Dominic Cummings zu tun. Der „echte Covid-Skandal“ ist, dass die gefälschte Pandemie von der höchsten Ebene inszeniert wurde, um politische Macht in einem beispiellosen Ausmaß zu ergreifen.

Dominic Cummings ist der kleinste Bruchteil eines Prozents dieser Geschichte. Er ist nicht der Grund, warum das Vereinigte Königreich einen Lockdown hatte. So wie er nicht der Grund ist, warum Frankreich einen Lockdown hatte, oder Deutschland, oder Kanada, oder Russland, oder China, oder Brasilien, oder Australien, oder Neuseeland, oder Italien, oder Mexiko, oder Japan oder…

… Sie verstehen die Idee.

„Lockdown“ war kein Fehler. Es war eine absichtliche Handlung des gesellschaftlichen Sabotageakts, die weltweit durchgeführt wurde.

Was Ihnen die „Covid-Untersuchung“ glauben machen will, ist, dass eine internationale Welle von Lockdowns eine Art Zufall war. Eine Lawine von Zufällen. Dutzende von ethnisch unterschiedlichen kleinen Dominic Cummings-Klonen, die alle genau denselben Fehler aus genau denselben Gründen zur genau gleichen Zeit in fast jeder Nation der Welt machten.

Was Covid wirklich offenbarte – was die Untersuchung nicht einmal andeuten wird und worüber niemand im Mainstream uns reden lassen will – ist, dass eine größere Autorität über fast alle nationalen Regierungen existiert, mit dem Wunsch und der Fähigkeit, die Innenpolitik fast jeder Nation auf der Erde zu diktieren.

Und Spoiler-Alarm: Es ist nicht Dominic Cummings.