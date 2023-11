Teuflische Doppelzüngigkeit… Washington verkauft israelischen Völkermord an Palästinensern als Selbstverteidigung

Können westliche Politiker noch ein Minimum an Moral aufbringen?

Unter eklatanter Missachtung der öffentlichen Meinung und des Völkerrechts setzt der israelische Staat sein tägliches Massaker an der Zivilbevölkerung in Gaza fort. Nach fast vier Wochen ununterbrochener Luftangriffe hat die Zahl der Toten 9.000 überschritten, Tausende werden unter den Trümmern vermisst.

Die tatsächliche Zahl der Todesopfer könnte zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts bei 15.000 liegen.

Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF bezeichnete den Gazastreifen in dieser Woche als „Kinderfriedhof“. Jeden Tag werden schätzungsweise 400 Kinder getötet oder verletzt. Die Verletzten können nicht behandelt werden, weil die Krankenhäuser mangels Treibstoff und Vorräten geschlossen sind.

Es gibt herzzerreißende Szenen, in denen Familien verzweifelt versuchen, ihre unter Betontrümmern begrabenen Kinder auszugraben. Allzu oft verstummen ihre Schreie im qualvollen Tod.

Die Welt ist Zeuge einer Epoche grausamer Verkommenheit, die der Barbarei Nazi-Deutschlands in nichts nachsteht. Es ist empörend, dass das israelische Regime, das diese Kriegsverbrechen begeht, die Frechheit besitzt, sich auf die Erinnerung an den Holocaust zu berufen, um sein Handeln zu rechtfertigen. Anständige Juden und Holocaust-Überlebende auf der ganzen Welt sind empört und schämen sich für das widerliche Verhalten der israelischen Vertreter, die bei der UNO gelbe Sterne auf ihren Anzügen tragen.

Diese teuflische Doppelzüngigkeit wird durch die politische und diplomatische Nachsicht der westlichen Staaten ermöglicht.

Es gibt keine andere Möglichkeit, die Massenmorde als Völkermord zu bezeichnen. Der Leiter des UN-Menschenrechtsbüros, Craig Mokhiber, ist diese Woche aus Empörung über den anhaltenden Völkermord, an dem er die USA und die Europäische Union mitschuldig macht, zurückgetreten.

Die willkürliche Missachtung des Völkerrechts durch das israelische Regime ist schockierend. In dieser Woche wurde das Flüchtlingslager Jabaliya im Gazastreifen an drei aufeinander folgenden Tagen bombardiert, wobei Hunderte Zivilist getötet wurden. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind mehr als 70 Prozent der Opfer in Gaza Frauen und Kinder.

Krankenhäuser, Schulen und andere Zufluchtsorte für verängstigte Zivilisten wurden gezielt von israelischen Kampfflugzeugen angegriffen, die von den USA gelieferte Ein-Tonnen-Bomben abwarfen. Das Pentagon verkündete kaltschnäuzig, die USA hätten den israelischen Streitkräften keinerlei Beschränkungen für den Einsatz amerikanischer Waffen auferlegt.

Washington und seine europäischen Verbündeten wiederholen das verlogene Mantra vom Recht Israels auf Selbstverteidigung. Das ist grünes Licht für den Völkermord an den Palästinensern. Aber es ist eine Abscheulichkeit.

Der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Vassily Nebenzia, hat dieses angebliche „Recht auf Selbstverteidigung“ in dieser Woche als abscheuliche Verzerrung entlarvt. Der russische Gesandte wies darauf hin, dass der israelische Staat eine Besatzungsmacht ist, die seit Jahren unzählige internationale Gesetze und Auflagen des UN-Sicherheitsrates grob verletzt. Als illegale Besatzungsmacht habe Israel jedes legitime Recht auf Selbstverteidigung verwirkt.

Sich auf Selbstverteidigung zu berufen, bedeutet, die Realität auf den Kopf zu stellen und einen Aggressor als Opfer darzustellen. (Eine ähnlich fadenscheinige Behauptung wird für das von der NATO unterstützte Kiewer Regime in der Ukraine aufgestellt, das acht Jahre lang die russischstämmige Bevölkerung im Donbass angriff, bis russische Streitkräfte im Februar 2022 zu ihrer Verteidigung eingriffen, woraufhin das Kiewer Nazi-Regime behauptete, ein Opfer zu sein).

Der israelische Staat hat das Recht auf Sicherheit und Verteidigung seiner Bürger innerhalb seiner international anerkannten Grenzen gemäß den von der UNO festgelegten Grenzen von 1967 mit den palästinensischen Gebieten. Dieses Recht, das für alle Staaten normal ist, ist jedoch kein Recht auf Angriffe und Aggressionen, wie sie seit den Angriffen der militanten Hamas-Gruppe am 7. Oktober stattfinden.

Die Massenmorde der Hamas, bei denen mehr als 1.400 Israelis getötet und mehr als 220 als Geiseln genommen wurden, rechtfertigen in keiner Weise die anschließende kollektive Bestrafung und den Völkermord an den Palästinensern in Gaza und im Westjordanland.

Indem sich die Regierungen der USA und Europas immer wieder auf Israels fadenscheiniges Recht auf Selbstverteidigung berufen, verdrehen sie das Völkerrecht und geben Israel einen Freibrief für abscheuliche Aggressionen und Gräueltaten.

Die Position Israels und seiner westlichen Unterstützer wird von der großen Mehrheit der UN-Mitglieder abgelehnt. Die meisten Staaten fordern ein sofortiges Ende der Gewalt und die Aufhebung der Belagerung des Gazastreifens, um die Versorgung der 2,3 Millionen Einwohner mit Nahrungsmitteln, Wasser, Treibstoff und medizinischer Versorgung zu ermöglichen.

Die US-Regierung unter Biden hat die internationalen Forderungen nach einem Ende der Gewalt zurückgewiesen. Präsident Joe Biden und seine hochrangigen Berater verstecken sich hinter dem fadenscheinigen Argument von Israels „Recht auf Selbstverteidigung“.

Diese abscheuliche Doppelzüngigkeit, einen Völkermord zu billigen und zu unterstützen, während sie gleichzeitig ihre Besorgnis über zivile Opfer zum Ausdruck bringen, entlarvt die Vereinigten Staaten und andere westliche Staaten als reine Heuchelei.

Die Welt ist zu Recht empört und angewidert von der Orgie des Massenmords in Gaza.

Riesige öffentliche Proteste in ganz Nordamerika und Europa, die den israelischen Völkermord verurteilten und einen sofortigen Waffenstillstand forderten, zeigen, wie weit die westlichen Eliten von demokratischen und grundlegenden moralischen Bedenken entfernt sind.

Die Vereinigten Staaten haben im UN-Sicherheitsrat ihr Veto gegen Resolutionsentwürfe für einen Waffenstillstand eingelegt.

Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass die Biden-Administration langsam erkennt, wie sehr ihre eigene verachtenswerte Doppelmoral die Weltöffentlichkeit in Aufruhr versetzt. Washington verprellt die arabischen Regierungen und heizt die Stimmung in der Bevölkerung an. Selbst jüdische Organisationen in Nordamerika verurteilen die Politik der Unterstützung von Völkermord.

US-Außenminister Antony Blinken flog am Wochenende nach Israel – seine dritte Reise innerhalb von drei Wochen – um Benjamin Netanjahus „Kriegskabinett“ zu drängen, zumindest „humanitäre Pausen“ bei den Angriffen auf Gaza zuzulassen.

Die israelischen Streitkräfte haben Gaza-Stadt umzingelt und eine Bodeninvasion ist im Gange. Netanyahu hat einen Waffenstillstand ausgeschlossen und sein Kriegskabinett hat geschworen, die Hamas-Kämpfer zu vernichten. Angesichts der Tatsache, dass israelische Politiker offen alle Palästinenser mit der Hamas gleichsetzen, können die kommenden Tage und Wochen nur zu einem weiteren Anstieg der Opfer unter der Zivilbevölkerung führen.

Die späte und kleinlaute Besorgnis der Biden-Administration und anderer westlicher Regierungen über die „Begrenzung ziviler Opfer“ ist eine widerliche Travestie.

Washington bereitet sich darauf vor, weitere 14 Milliarden Dollar an Militärhilfe für Israel zu bewilligen. In den letzten Monaten sind Hunderte von Militärflugzeugen mit mehr als 3.000 Tonnen Waffen in Tel Aviv eingetroffen.

Die USA und die westlichen Staaten machen sich mitschuldig am Völkermord an den Palästinensern, indem sie das grausame Abschlachten unschuldiger Menschen ungebrochen unterstützen.

Das absolute Minimum wäre die Forderung nach einem bedingungslosen Waffenstillstand. Können die westlichen Staats- und Regierungschefs ein Minimum an Moral aufbringen?