Der Oberste Gerichtshof schützt seine US-Agenten, die Folterungen begehen, mit verdrehter Logik

Der Oberste Gerichtshof hat letzte Woche erklärt, dass die Amerikaner kein Recht haben, die grausamen Details der CIA-Folter zu erfahren, weil die CIA ihre Verbrechen nie offiziell zugegeben hat. Das Urteil symbolisiert, dass die Rechtsstaatlichkeit kaum mehr als eine Form von juristischem Hokuspokus zur Verschleierung offizieller Verbrechen geworden ist. Warum sollte jemand Gerechtigkeit von einem Obersten Gerichtshof erwarten, der Folter vertuscht?

Im Jahr 2002 nahm die CIA den radikalen Palästinenser Abu Zubaydah in Pakistan gefangen, weil sie fälschlicherweise glaubte, er sei ein führender Kopf der Al-Qaida. Die CIA folterte ihn jahrelang in Thailand und Polen. Wie der abweichende Richter Neil Gorsuch feststellte, setzte die CIA Zubaydah mindestens 80 Mal unter Wasser, simulierte Hunderte von Stunden lang Lebendbestattungen in Särgen“ und schlug ihn brutal, um ihn sechs Tage am Stück wach zu halten. Die CIA hat einige der Details zugegeben, und Zubaydahs Name wurde in einem 683-seitigen Senatsbericht über das CIA-Folterregime, der 2014 veröffentlicht wurde, mehr als tausend Mal erwähnt.

In diesem Fall ging es um die Berufung auf ein heiliges bürokratisches Relikt von zweifelhafter Herkunft – Staatsgeheimnisse. In der 6-3-Entscheidung des Gerichts, die von Richter Stephen Breyer verfasst wurde, heißt es: „Um das [Staatsgeheimnis-]Privileg geltend zu machen, muss die Regierung dem Gericht einen ‚formellen Anspruch auf das Privileg vorlegen, der vom Leiter der Abteilung eingereicht wird, die die Kontrolle über die Angelegenheit hat‘. Nachdem eine Regierungsbehörde das Privileg beansprucht hat, sollte das Gericht seine traditionelle „Zurückhaltung bei der Einmischung in die Autorität der Exekutive in militärischen und nationalen Sicherheitsangelegenheiten“ ausüben, schrieb Breyer. Und die wichtigste Aufgabe des Obersten Gerichtshofs besteht heutzutage offenbar darin, die Privilegien zu heiligen, die er Bundesbehörden gewährt hat, die Verbrechen begangen haben.

Das Gericht bestätigte die Berufung auf „Staatsgeheimnisse“, um Zubaydahs Anwälte daran zu hindern, Vorladungen an die Psychologen zu richten, die das CIA-Folterprogramm entwickelt haben, um Einzelheiten über seine Verhöre in Polen zu erfahren. Die Entscheidung des Gerichts blockiert auch die Suche polnischer Ermittler nach Informationen über die Verbrechen, die in einem CIA-Folterzentrum in ihrem Land begangen wurden.

Dieser Fall veranschaulicht die Fantasiewelt, die die offiziellen Kontroversen in Washington durchdringt. Bundesrichter Richard Paez wies 2019 das Argument der CIA zurück, denn „um ein ‚Staatsgeheimnis‘ zu sein, muss eine Tatsache zunächst ein ‚Geheimnis‘ sein.“ Sogar der polnische Präsident hat zugegeben, dass an diesem CIA-Folterort Verbrechen begangen wurden.

Der Oberste Gerichtshof verfolgte jedoch einen „Alice im Wunderland“-Ansatz und entschied, dass „manchmal Informationen, die in den öffentlichen Bereich gelangt sind, dennoch in den Geltungsbereich des Staatsgeheimnisses fallen können“. Dem Obersten Gerichtshof zufolge hängt die „Wahrheit“ allein davon ab, was Bundesbeamte öffentlich zugegeben haben. Der Anwalt der American Civil Liberties Union (ACLU), Dror Ladin, schimpfte: „Die US-Gerichte sind der einzige Ort auf der Welt, an dem jeder so tun muss, als ob er die grundlegenden Fakten über das Folterprogramm der CIA nicht kennt.“

Es kommt noch schlimmer. Der damalige CIA-Chef Mike Pompeo behauptete, dass die Offenlegung von Details über Folter in Polen die Zusammenarbeit ausländischer Spionageagenturen mit der CIA behindern könnte. Das Gericht bestätigte das „Staatsgeheimnisprivileg“, um der CIA dabei zu helfen, „das Vertrauen aufrechtzuerhalten, auf dem diese Beziehungen [zwischen Spionageagenturen] beruhen.“ Das Gericht warnte: „Die öffentliche Bestätigung der Existenz eines CIA-[Folter-]Standorts in Land A kann die Bereitschaft der Nachrichtendienste der Länder A, B, C, D usw. zur Zusammenarbeit mit unseren eigenen Diensten schmälern.“

Das Gericht tat so, als würde es lediglich einer Pfadfindergruppe den Weg ebnen, um in einem Einkaufszentrum Kekse zu verkaufen, anstatt ein „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ (das Urteil der Vereinten Nationen über Folter) zu verschleiern. Pompeo beschrieb den Modus Operandi der CIA unverblümt: „Wir haben gelogen, wir haben betrogen, wir haben gestohlen. Es ist, als hätten wir ganze Trainingskurse absolviert.“ Die lange Aufzeichnung der CIA über gesetzeswidrige Attentate trug nicht dazu bei, die Achtung, die das Gericht ihr entgegenbrachte, zu schwächen. Stattdessen ist das „gegenseitige Vertrauen“ zwischen hinterhältigen Spionageagenturen wichtiger als dass die Amerikaner einen Grund haben, ihrer eigenen Regierung zu vertrauen.

In seiner Entscheidung betonte Richter Breyer: „Natürlich duldet der Gerichtshof weder Terrorismus noch Folter, aber in diesem Fall haben wir nur über eine enge Beweisfrage zu entscheiden.“ Aber der Oberste Gerichtshof billigt jedes Verbrechen, das er zu vertuschen hilft. Die weitreichenden Urteile des Gerichts zu Staatsgeheimnissen und staatlicher Immunität haben den Folterern der Bush-Ära und den Herstellern von Folter einen Freifahrtschein aus dem Gefängnis verschafft. Kein einziges Folteropfer der Bush-Ära hat vor einem Bundesgericht Gerechtigkeit erfahren. Die Bush-Regierung berief sich sogar auf „Staatsgeheimnisse“, um Folteropfer daran zu hindern, ihren Verteidigern die spezifischen Verhörmethoden, denen sie ausgesetzt waren, offen zu legen.

Nach dem Beginn des Krieges gegen den Terrorismus häuften sich die Klagen über Staatsgeheimnisse. Die Bush-Regierung berief sich routinemäßig auf Staatsgeheimnisse“, um die pauschale Abweisung jedes Falles zu erwirken, der die Verfassungsmäßigkeit bestimmter, laufender Regierungsprogramme in Frage stellte“, so eine Studie des Constitution Project. Im Jahr 2007 schimpfte der Bundesrichter Harry Pregerson, dass „wenn die Regierung etwas zum Staatsgeheimnis erklärt, dann ist es aus. Der König kann nichts falsch machen.“ Im Jahr 2009 rügte ein Bundesberufungsgericht die Verwendung von Staatsgeheimnissen durch die Obama-Regierung: „Nach der Theorie der Regierung sollte die Justiz alle geheimen Regierungsmaßnahmen von der gerichtlichen Kontrolle ausschließen und die CIA und ihre Partner von den Anforderungen und Grenzen des Gesetzes befreien.“

Gorsuch wies darauf hin, dass der Oberste Gerichtshof die Doktrin in einem Fall aus dem Jahr 1953 entwickelt hat, in dem sich das Pentagon auf „Staatsgeheimnisse“ berief, um die Einzelheiten eines Absturzes der Air Force zu vertuschen. Ein halbes Jahrhundert später gab die Regierung den offiziellen Bericht frei, der keine nationalen Sicherheitsgeheimnisse enthielt, aber bewies, dass grobe Fahrlässigkeit den Absturz (bei dem drei Menschen ums Leben kamen) verursacht hatte. Staatsgeheimnisse sind vergleichbar mit einem betrügerischen religiösen Wunder, das erst nach seiner Heiligsprechung aufgedeckt wurde.

Gorsuch, der sich der abweichenden Meinung von Richterin Sonia Sotomayor (dem liberalsten Mitglied des Gerichts) anschloss, warnte, dass die Gewährung von „größtmöglicher Ehrerbietung“ an die CIA „zu mehr Behauptungen über Geheimhaltung unter noch zweifelhafteren Umständen einladen würde – und den Verlust von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit begünstigen würde, der, wie die Geschichte zeigt, sehr oft folgt.“ Der Juraprofessor Steve Vladeck sagte, das Urteil werde es Opfern von staatlichem Fehlverhalten, das im Geheimen stattfinde, in Zukunft sehr viel schwerer machen, Beweise für die Rechtswidrigkeit des Verhaltens zu erhalten. Ein vertraulicher Bericht hat im vergangenen Monat aufgedeckt, dass die CIA massenhaft persönliche Daten von amerikanischen Bürgern ausspäht, was wahrscheinlich gegen das Bundesgesetz verstößt. Aber erwarten Sie nicht, dass Sie die geschmacklosen Details oder die Namen der Opfer erfahren, denn das sind „Staatsgeheimnisse“. Gorsuch merkte an, dass die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs den Bundesbehörden dieselbe Art von „Kronprivilegien“ einräumt, die in der Unabhängigkeitserklärung als böse bezeichnet wurden.

Vielleicht sollte der Oberste Gerichtshof den Slogan „Equal Justice under the Law“ (Gleiche Gerechtigkeit vor dem Gesetz), der über seinem Eingang prangt, durch ein neues Motto ersetzen: „Better for People Not to Know“ (Besser für die Menschen, die nichts wissen). Fünfhundert Jahre lang gehörte zum klassischen Bild der „Lady Justice“ eine Augenbinde, um die Unparteilichkeit zu gewährleisten. Heutzutage muss man den Amerikanern angeblich die Augen verbinden, damit sie nichts von offiziellen Verbrechen erfahren, die in ihrem Namen begangen werden.