Hier ist ein echter Kopfschüttler.

Israel bewaffnet die Neonazi-Gruppe Asow in der Ostukraine.

Offenbar sind dieselben Leute, die jeden Trump-Anhänger beschuldigt haben, ein Nazi zu sein, plötzlich still, wenn eine tatsächliche Nazigruppe in der Ostukraine offen und aktiv ist.

Es ist einfach umwerfend, dass der liberale Flügel der US-Medien jahrelang alle Amerikaner als „Nazis“ beschimpft hat, die MAGA-Hüte tragen, sich Impfvorschriften widersetzen, gegen Schullehrpläne protestieren usw. Dann finden sie tatsächliche, buchstäbliche, real existierende Nazis in der Ukraine und feiern sie:

Hier ist Denis Prokopenko, Kommandeur des ukrainischen Nāzi-Azov-Bataillons, bei CNN zu sehen. Der Twitter-Account von Asow rühmt sich damit, wie der Sender seine Propaganda ankurbelt. Hier ist ein Foto von Prokopenko, der die Nāzi-Wolfsangel grüßt

