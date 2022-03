Von Angesicht zu Angesicht mit dem Mann, der palästinensische Häuser zerstört

Als ich letzten Dienstag in der Haupthalle des israelischen Obersten Gerichtshofs stand, begegnete ich dem Mann, der für den Abriss palästinensischer Häuser im besetzten Westjordanland verantwortlich ist. Der Mann führt die Abrisse nicht selbst durch, sondern ordnet sie an, und manchmal ist er sogar vor Ort, um den Abriss zu beobachten. Ich habe ihn schon einmal in den südlichen Hebron-Hügeln gesehen: Sein Name ist Nir (Nachname unbekannt), er arbeitet in der israelischen Zivilverwaltung – dem Arm des israelischen Militärs, der die besetzten Gebiete verwaltet – und er macht diesen Job schon seit Jahren.

Wir waren beide aus demselben Grund in Jerusalem: um der wahrscheinlich letzten Gerichtsanhörung beizuwohnen, bei der es darum ging, ob Israel acht palästinensische Gemeinden abreißen und 1.300 Bewohner aus Masafer Yatta – einer kleinen Region in den südlichen Hebron-Hügeln, in der die Familien seit Generationen leben – vertreiben würde, damit die israelische Armee sie als „Schießplatz“ nutzen kann.

Während der Anhörung, die von drei Richtern geleitet wurde, saßen Mitglieder des israelischen Verteidigungsministeriums neben einem Dutzend Bewohnern von Masafer Yatta, die eine einmalige Einreiseerlaubnis erhielten, um an ihrer eigenen Anhörung in Jerusalem teilzunehmen. Auf der anderen Seite des weißen Saals erkannte ich Mohammed Abu Sabha, den ich erst vor ein paar