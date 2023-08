Der Pandemie-Vertrag der WHO sollte „Vertrag über die Verbreitung biologischer Waffen“ heißen

Von Rhoda Wilson

Dr. Meryl Nass hat einen Bericht verfasst, der uns helfen soll, über einige wichtige Themen nachzudenken: wie man Pandemien und biologische Kriegsführung wirklich verhindern kann, wie man die Vorschläge der WHO und ihrer Mitglieder zur Reaktion auf Pandemien bewerten kann und ob wir uns darauf verlassen können, dass unsere Gesundheitsbehörden diese Bereiche so steuern, dass sie sinnvoll sind und ihren Bevölkerungen helfen.

„Dies sind wichtige Themen für die gesamte Menschheit, und ich möchte jeden ermutigen, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken, darüber nachzudenken und sich an dieser sehr wichtigen Diskussion zu beteiligen“, sagte sie.

Dr. Nass ist eine Ärztin und Forscherin, die bewiesen hat, dass die weltweit größte Milzbrand-Epidemie auf biologische Kriegsführung zurückzuführen ist. Sie deckte die Gefahren des Anthrax-Impfstoffs auf. Ihre Zulassung wurde ihr wegen der Verschreibung von Covid-Medikamenten und „Fehlinformationen“ entzogen.

Seit 2020 entwirrt sie die Covid-Desinformation und schreibt regelmäßig Artikel auf ihrer Substack-Seite mit dem Titel „Meryl’s COVID Newsletter“. Dr. Nass ist auch die Gründerin von „Door to Freedom“, einer Website, die uns helfen soll, unsere Rechte und Freiheiten zurückzuerlangen, indem sie viele relevante Informationen über die Veränderungen in unserer Welt an einem Ort sammelt.

Im Folgenden finden Sie Auszüge aus dem Bericht von Dr. Nass mit dem Titel „The WHO’s Pandemic Treaty Will Increase Man-Made Pandemics“. Wir empfehlen Ihnen, den vollständigen Bericht HIER zu lesen. Dr. Nass hatte zuvor eine kürzere Version dieses Berichts auf Brownstone Institute veröffentlicht, die Sie HIER lesen können. In einem kürzlich erschienenen Podcast diskutierte sie den Bericht mit Sasha Latypova. Sie können sich den Podcast HIER ansehen.

Massenvernichtungswaffen: Chemisch/Biologisch

Massenvernichtungswaffen (MVW) werden als chemische, biologische, radiologische und nukleare Waffen (CBRN) bezeichnet. Sie sind billige Mittel, um schnell eine große Zahl von Menschen zu töten und zu verstümmeln.

Um ihre Entwicklung und ihren Einsatz zu verhindern, wurden internationale Verträge geschlossen. Der erste war das Genfer Protokoll von 1925, das den Einsatz von biologischen und chemischen Waffen im Krieg verbot. Viele Staaten unterzeichneten es, aber es dauerte 50 Jahre, bis die USA es ratifizierten, und in diesen 50 Jahren behaupteten die USA, sie seien nicht an den Vertrag gebunden. Die USA setzten in diesen 50 Jahren sowohl biologische als auch chemische Waffen ein.

Im November 1969 verkündete Präsident Nixon der Welt, dass die USA ihr Biowaffenprogramm einstellen würden – nicht aber das chemische Programm. Im Februar 1970 kündigte Nixon an, dass wir auch die Toxinwaffen der USA loswerden würden, zu denen Schlangen-, Schnecken-, Frosch-, Fisch-, Bakterien- und Pilzgifte gehörten, die für Attentate und andere Zwecke eingesetzt werden konnten.

Nixon teilte der Welt mit, dass die USA einen internationalen Vertrag auf den Weg bringen würden, um den Einsatz dieser Waffen in Zukunft zu verhindern. 1975 trat das Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waffen, kurz Biologiewaffenübereinkommen (BWÜ), in Kraft.

Doch 1973 entdeckten die Amerikaner Herbert Boyer und Stanley Cohen die Gentechnik (rekombinante DNA). Diese Entdeckung veränderte das Kalkül der biologischen Kriegsführung.

Es hat über 40 Jahre gedauert, aber im Jahr 2022 wurden alle gemeldeten Chemiewaffenbestände von den USA, Russland und den anderen 193 Unterzeichnerstaaten vernichtet.

Wir schreiben jetzt das Jahr 2023, und in den 48 Jahren, in denen das Biowaffenübereinkommen in Kraft ist, wurde die Mauer, die es gegen die Entwicklung, die Herstellung und den Einsatz biologischer Waffen errichten sollte, immer weiter ausgehöhlt.

Unter dem Vorwand, sich gegen Biowaffen und Pandemien zu wappnen, haben die Staaten Forschung und Entwicklung mit doppeltem Verwendungszweck betrieben, was zur Entwicklung tödlicherer und besser übertragbarer Mikroorganismen geführt hat. Und um diese Bemühungen vor einer Überprüfung zu schützen, wurde die Forschung im Bereich der biologischen Kriegsführung in „gain-of-function“-Forschung umbenannt.

Wie würde man einen biologischen Kampfstoff herstellen?

Gain-of-Function („GoF“) ist so riskant, dass die US-Regierung 2014 nach einem öffentlichen Aufschrei von Hunderten von Wissenschaftlern die Finanzierung dieser Methode verboten hat – allerdings nur für SARS-Coronaviren und Vogelgrippeviren. Im Jahr 2017 hoben die Ärzte Tony Fauci und Francis Collins das Moratorium auf, ohne dass wirkliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden.

GoF bedeutet, dass Wissenschaftler eine Vielzahl von Techniken anwenden können, um gewöhnliche oder pathogene Viren und Bakterien in biologische Waffen zu verwandeln. Die Funktionen, die den Viren oder anderen Mikroorganismen verliehen werden, um sie zu biologischen Kampfstoffen zu machen, lassen sich in zwei Kategorien einteilen: verstärkte Übertragung oder verstärkte Pathogenität (Schwere der Erkrankung).

Die Mittel für (natürliche) Pandemien, einschließlich der jährlichen Grippe, wurden mit den Mitteln für die biologische Verteidigung in einen Topf geworfen

Vielleicht sollte die Vermischung der Mittel dazu dienen, dem Kongress und der Öffentlichkeit den Überblick darüber zu erschweren, was finanziert wurde und wie viel Geld der Steuerzahler in die Arbeit der GoF floss?

Non-Profit-Organisationen und Universitäten – wie die EcoHealth Alliance und ihre Verbindung zu Professor Jonna Mazet an der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität von Kalifornien in Davis – wurden als Vermittler eingesetzt, um die Tatsache zu verschleiern, dass die US-Steuerzahler Wissenschaftler in Dutzenden von ausländischen Ländern, darunter auch China, für Forschungsarbeiten unterstützten, die auch GoF-Arbeiten zu Coronaviren umfassten.

Das Wissen um die enormen Summen, die dabei im Spiel waren, hätte die Amerikaner dazu veranlassen können, sich zu fragen, warum diese Forschung überhaupt betrieben wurde. Und vielleicht, um die lukrative Finanzierung aufrechtzuerhalten, wurden die Ängste vor Pandemien in den letzten Jahrzehnten absichtlich verstärkt. Seit mehr als zwei Jahrzehnten werden wir mit Warnungen und Drohungen bombardiert, um eine tiefe Angst vor Infektionskrankheiten zu schüren. Das scheint funktioniert zu haben.

Die Genome von SARS-CoV-2 und des Affenpockenvirus (Mpox) aus dem Jahr 2022 haben den Verdacht aufkommen lassen, dass es sich bei beiden um biotechnisch hergestellte Krankheitserreger handelt, die in Labors entstanden sind.

Verstümmelung mit Myokarditis

Beide US-amerikanischen Affenpocken-Impfstoffe (Jynneos und ACAM2000) können bekanntermaßen Myokarditis verursachen, ebenso wie alle drei derzeit in den USA erhältlichen Covid-Impfstoffe: die mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna sowie der Novavax-Impfstoff.

Wenn Sie erhöhte Herzenzyme als Marker verwenden, verursachte ACAM2000 bei 1 von 30 Personen, die es zum ersten Mal erhielten, eine Myokarditis. Legt man andere Messgrößen wie abnorme Herz-MRT oder -Echos zugrunde, so tritt sie laut CDC bei 1 von 175 Geimpften auf.

„Ich habe keine Studie mit Myokarditis-Raten für Jynneos gesehen, aber in zwei unveröffentlichten Studien vor der Zulassung, die auf der FDA-Website zu finden sind, wurde bei 10 und 18 Prozent der Jynneos-Empfänger eine nicht spezifizierte Erhöhung der Herzenzyme festgestellt“, schrieb Dr. Nass.

„Meine Vermutung für die mRNA-Covid-Impfstoffe ist, dass sie Myokarditis in diesem allgemeinen Bereich verursachen (zwischen 1 von 10 und 1 von 250 Empfängern pro Dosis), während die große Mehrheit der Fälle wahrscheinlich asymptomatisch ist und nie diagnostiziert wird“, sagte sie.

Covid-Impfstoffe: Das Huhn oder das Ei?

Angenommen, sie waren vorher unwissend, warum haben unsere Gesundheitsbehörden, nachdem sie herausgefunden und im August 2021 sogar verkündet hatten, dass die Impfstoffe nicht verhindern, dass man sich mit Covid infiziert oder es überträgt, weiterhin Covid-Impfungen für Bevölkerungsgruppen mit geringem Risiko nicht nur gefördert, sondern vorgeschrieben, die eindeutig einem größeren Risiko durch die Nebenwirkungen des Impfstoffs als durch Covid ausgesetzt waren? Und warum verdoppelten sie die Auflagen, als die neueren Varianten immer weniger virulent waren?

Wenn man diese grundlegenden Tatsachen anerkennt, wird einem klar, dass die Impfstoffe vielleicht nicht für die Pandemie entwickelt wurden, sondern dass die Pandemie dazu diente, die Impfstoffe zu verbreiten. Auch wenn wir nicht sicher sein können, so sollten wir doch zumindest misstrauisch sein.

Ein Pandemievertrag und Änderungsanträge: Gebracht von denselben Leuten, die die letzten 3 Jahre misswirtschaftet haben, um uns vor sich selbst zu retten?

Die WHO und die Regierungen, die den Bürgern drakonische Maßnahmen auferlegt haben, um uns zu zwingen, uns impfen zu lassen, gefährliche, teure, experimentelle Medikamente einzunehmen, uns wirksame Behandlungen vorzuenthalten, uns zu verschweigen, dass die meisten Menschen, die wegen Covid auf der Intensivstation behandelt werden mussten, einen Vitamin-D-Mangel hatten, und die nie gesagt haben, dass die Einnahme von Vitamin D den Schweregrad von Covid verringern würde, haben 2021 beschlossen, dass wir plötzlich einen internationalen Pandemievertrag brauchen. Und warum? Um künftige Pandemien oder biologische Kriegsereignisse zu verhindern und zu lindern … damit wir nicht noch einmal so leiden müssen wie bei der Covid-Pandemie, betonten sie. Die WHO würde sie managen.

Um Ronald Reagan zu paraphrasieren, sollten die Worte „Ich bin von der WHO und ich bin hier, um zu helfen“ die furchterregendsten Worte in der englischen Sprache sein, nachdem, was wir aus dem Rinderwahn-Fiasko gelernt haben.

Wie kann man ernsthaft behaupten, dass dieselben Beamten, die das Covid-Desaster verursacht haben, uns vor einer weiteren medizinischen und wirtschaftlichen Katastrophe bewahren wollen, indem sie dieselben Strategien anwenden, die sie beim Covid angewandt haben, nachdem sie die letzte Katastrophe inszeniert hatten?

Warum sollten wir es zulassen, dass sie einen internationalen Vertrag und neue Änderungen zu den bestehenden Internationalen Gesundheitsvorschriften („IHR“) ausarbeiten, die unsere Regierungen verpflichten, dem Diktat der WHO für immer zu gehorchen?

Der Entwurf des Pandemievertrags der WHO fordert die gemeinsame Nutzung potenzieller Pandemieerreger. Dies ist ein Euphemismus für die Weitergabe von Biowaffen

Natürlich ist der beste Weg, uns vor einer weiteren Pandemie zu bewahren, die sofortige Einstellung der Finanzierung der GoF-Forschung und die Beseitigung aller bestehenden GoF-Organismen. Aber die WHO hat in ihrem Entwurf des Pandemievertrages vom Juni 2023 einen Plan, der genau das Gegenteil davon ist.

In dem Vertragsentwurf der WHO, dem die meisten Regierungen der Länder zuzustimmen scheinen, werden alle Regierungen alle Viren und Bakterien, die sie entwickeln und die als „pandemisch“ eingestuft werden, mit der WHO und anderen Regierungen teilen und ihre Genomsequenzen online stellen. Dann würden die WHO und alle Faucis der Welt Zugang zu allen neu identifizierten gefährlichen Viren erhalten. Würden auch Hacker Zugang zu den Sequenzen erhalten? Dieser Pandemieplan sollte Sie alles andere als sicher fühlen lassen.

Früher nannte man diesen schlecht durchdachten Plan die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen – und er ist mit Sicherheit illegal. Aber dies ist der Plan der WHO und vieler unserer Politiker. Alle Regierungen werden die Waffen teilen.

Das Rätsel der genomischen Sequenzierung

Es gibt keine Erklärung dafür, warum jede Nation ihre eigenen Genomsequenzierungslabors einrichten muss. Natürlich würden sie die vielen Viren sequenzieren, die im Rahmen der Erregerüberwachung, die die Länder laut WHO-Vertragsentwurf durchführen müssen, entdeckt werden.

Die gleichen Techniken können jedoch auch zur Sequenzierung menschlicher Genome verwendet werden. Die Tatsache, dass die EU, das Vereinigte Königreich und die USA derzeit an Projekten zur Sequenzierung von etwa 2 Millionen Genomen ihrer Bürger arbeiten, lässt darauf schließen, dass sie möglicherweise weitere Genome von Afrikanern, Asiaten und anderen sammeln wollen.

Genome bieten ein großes Gewinnpotenzial und liefern das Substrat für transhumanistische Experimente, zu denen unter anderem Designer-Babys gehören könnten.

Der WHO-Vertragsentwurf schafft Anreize für Gain-of-Function-Forschung

Die GoF-Forschung – die darauf abzielt, Mikroorganismen übertragbarer oder pathogener zu machen – wird durch den Vertrag ausdrücklich begünstigt. Der Vertrag fordert, dass die administrativen Hürden für diese Forschung so gering wie möglich gehalten werden müssen, während unbeabsichtigte Folgen (auch Pandemien genannt) verhindert werden sollen. Aber natürlich wird es bei dieser Art von Forschung immer wieder zu Lecks und Verlusten von Erregern kommen. Aus den Berichten des Federal Select Agent Program („FSAP“) geht beispielsweise hervor, dass es jährlich etwa 200 Unfälle oder Entweichungen aus Labors in den USA gibt. Über Unfälle außerhalb der USA wird nicht berichtet.

Auch wenn die Wissenschaftler ihr Bestes tun, um sich zu schützen und die Sicherheit in den Labors aufrechtzuerhalten, kann die Forschung an tödlichen Krankheitserregern einfach nicht ohne Risiken für die Forscher und die Außenwelt durchgeführt werden.

Hersteller- und Staatshaftung für Impfstoffverletzungen muss „gemanagt“ werden

Die Staaten sollen sich bei der Entschädigung für Verletzungen durch Pandemieimpfstoffe an „bestehenden einschlägigen Modellen“ orientieren. Natürlich gibt es in den meisten Ländern keine Entschädigungsregelungen für Impfschäden, und wenn doch, dann sind die Leistungen in der Regel minimal.

Nach US-Recht gibt es nur eine Möglichkeit, eine Entschädigung für eine durch ein EUA-Produkt erlittene Verletzung zu erhalten. Dies liegt daran, dass nach dem PREP-Gesetz Klagen gegen Hersteller, Behörden und medizinisches Personal, das Impfstoffe und Arzneimittel verabreicht, verboten sind.

Die einzige Regelung der US-Regierung für Verletzungen durch Covid-Pandemieprodukte ist das Countermeasures Injury Compensation Program („CICP“). Es ist äußerst schwierig, über dieses Programm Leistungen zu erhalten, selbst wenn Ihre Ärzte behaupten, dass Ihre Verletzung durch ein EUA-Produkt verursacht wurde.

Die Verjährungsfrist für das CICP beträgt nur sehr kurze zwölf Monate, d. h. Sie müssen innerhalb von zwölf Monaten nach Erhalt des medizinischen Produkts nachweisen, dass Ihre Verletzung auf einen Impfstoff oder ein Arzneimittel zurückzuführen ist. Dies kann sich als äußerst schwierig erweisen, wenn die staatlichen Gesundheitsbehörden das Vorhandensein solcher Verletzungen bestreiten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 2 % der vom CICP geprüften Covid-Fälle als anspruchsberechtigt eingestuft wurden, während nur 0,2 % aller Anträge auf Covid-Schäden eine Zahlung vom CICP erhalten haben. Kein Wunder, dass sich so wenige Menschen die Mühe machen, einen Antrag zu stellen. Ist dies das „bestehende relevante Modell“, das möglicherweise weltweit angewendet werden sollte?

„Regulatorische Verschärfung“

Der Entwurf des Pandemievertrages fordert unter dem Stichwort „Regulatory Strengthening“ auch eine Aufweichung der strengen nationalen Regulierung von Medikamenten und Impfstoffen in Notfällen.

Wie kürzlich im Vereinigten Königreich angekündigt, soll die Zulassung von Arzneimitteln mit Hilfe von „Trusted Partner“-Zulassungen beschleunigt werden. Das heißt, wenn ein Medikament oder ein Impfstoff von einem Partnerland zugelassen wurde, kann das Vereinigte Königreich die Entscheidung des Partners über die Zulassung übernehmen und eine unabhängige Analyse durch die britischen Aufsichtsbehörden umgehen. Dies führt dazu, dass sich die Länder auf eine einheitliche Zulassung oder Genehmigung durch eine einzige Regulierungsbehörde zubewegen, die sofort von anderen Ländern übernommen würde.

Nächster Punkt: Impfstoffe, die in 100 Tagen entwickelt werden

Die Entwicklung von Impfstoffen dauert normalerweise 10-15 Jahre. Falls Sie dachten, die Covid-Impfstoffe bräuchten zu lange – 326 Tage von der Verfügbarkeit der Virensequenz bis zur Zulassung des ersten US-amerikanischen Covid-Impfstoffs -, so sieht der WHO-Vertragsentwurf eine Verkürzung der Testphase vor.

Darüber hinaus wurde von der gemeinnützigen Impfstofforganisation CEPI, die 2017 von Bill Gates und Dr. Jeremy Farrar, dem heutigen Chefwissenschaftler der WHO, gegründet wurde, ein Plan bekannt gemacht, der vorsieht, Impfstoffe in 100 Tagen zu entwickeln und sie in weiteren 30 Tagen herzustellen. Der Plan wurde von den Regierungen der USA und des Vereinigten Königreichs aufgegriffen und von den G7-Staaten im Jahr 2021 befürwortet.

Der Plan hängt außerdem davon ab, dass die Impfstoffe nur auf ihre Fähigkeit getestet werden, Antikörper zu induzieren, was als Immunogenität bezeichnet wird, und nicht darauf, ob sie tatsächlich Krankheiten verhindern, zumindest in der Anfangsphase der Einführung des Impfstoffs. Die Induktion von Antikörpern sagt jedoch nichts darüber aus, ob sie eine Infektion verhindern. Manchmal haben sie die Infektion gefördert.

Für 100-Tage-Impfstoffe kann man keine Sicherheitstests durchführen

Es ist sehr wichtig, dass die Öffentlichkeit versteht, dass Sicherheitstests nur am Menschen durchgeführt werden können, da Tiere anders auf Medikamente und Impfstoffe reagieren als Menschen. Eine eingeschränkte Prüfung an Tieren würde daher bedeuten, dass es keine wirklichen Sicherheitstests gibt. Aber auch eine nur kurzzeitige Prüfung von Impfstoffen am Menschen ist inakzeptabel.

Bei 100-Tage-Impfstoffen kann man die Solidität des Herstellungsprozesses nicht beurteilen

Schließlich konnten nach diesem Schnellherstellungsplan keine gründlichen Tests auf mögliche Fehler im Herstellungsprozess durchgeführt werden. Der Übergang von der Herstellung von Pilotchargen zur Herstellung in großem Maßstab erfordert eine völlig neue Bewertung. Angesichts des aktuellen Plans für weit verstreute, dezentrale Produktionsstätten, die angeblich notwendig sind, um Impfstoffgerechtigkeit für alle zu erreichen, gibt es bei weitem nicht genügend Regulierungsbehörden, die wissen, wie man Impfstoffhersteller kontrolliert.

Wird die WHO die Menschenrechte respektieren?

Die Formulierung, die die Menschenrechte, die Würde und die Freiheit der Menschen garantiert, wurde ohne Erklärung aus den vorgeschlagenen IHR-Änderungen gestrichen. Die Streichung des Menschenrechtsschutzes ist nicht unbemerkt geblieben, und die WHO wurde dafür vielfach kritisiert.

Offensichtlich reagiert die WHO auf diese Kritik, und so wurden die aus den Entwürfen der IHR gestrichenen Menschenrechtsgarantien in die neueste Fassung des Pandemievertrags aufgenommen.

Schlussfolgerungen

Wir können Impfstoffe in 100 Tagen produzieren und sie in 130 Tagen herstellen – aber es gibt keine Garantien, dass die Produkte sicher, wirksam oder angemessen hergestellt sind. Und wir können mit großen Gewinnen rechnen, aber keine Konsequenzen für die rechtlich abgeschirmten Hersteller und Regierungsbeamten bei Schäden für die Öffentlichkeit.

Sollten wir mit einer weiteren Pandemie konfrontiert werden, wird der Zugang zu neu entwickelten Medikamenten die einzige schnelle und sichere Lösung sein.

Unsere Gene können durch genomische Sequenzierung entschlüsselt werden, und die Früchte der personalisierten Medizin können uns zur Verfügung gestellt werden. Vielleicht werden unsere Gene aber auch patentiert und an den Meistbietenden verkauft.

Neue biologische Waffen werden entdeckt oder entwickelt werden. Sie werden weitergegeben werden. Und diejenigen, die uns kontrollieren wollen, werden von dem GoF-Betrug profitieren. Wenn wir eine menschenwürdige Zukunft haben wollen, müssen wir diese Waffen unbedingt kontrollieren, anstatt sie zu verbreiten.