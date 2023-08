Rocklegende Alice Cooper kritisiert die „absurde“ Transgender-„Modeerscheinung“, die auf kleine Kinder abzielt

„Ich denke, es ist falsch, ein sechsjähriges Kind zu haben, das keine Ahnung hat“, sagte Cooper, der wegen seiner Kommentare prompt einen Kosmetikvertrag verlor. Er kritisierte auch, dass Männer auf Frauentoiletten gehen dürfen und warnte: „Jemand wird vergewaltigt werden“.

Alice Cooper, der Heavy-Metal-Star und „Godfather of Shock Rock“, hat endlich etwas entdeckt, das zu seiner Entlassung führen könnte: seine Ablehnung der Transgender-Bewegung. In einem Interview mit Stereogum sagte Cooper, dass die Transgender-Bewegung seiner Meinung nach zu weit gehe, wenn es um Kinder gehe. Vieles von dem, was jetzt passiere, werde sich wahrscheinlich als „Modeerscheinung“ erweisen.

„Ich denke, es ist falsch, ein sechsjähriges Kind zu haben, das noch von nichts eine Ahnung hat“, sagte Cooper. „Er will nur spielen, und man verwirrt ihn, indem man ihm sagt: ‚Ja, du bist ein Junge, aber du könntest auch ein Mädchen sein‘“, sagte er. „Ich meine, wenn du dich als Baum identifizierst … dann sage ich: ‚Komm schon! „Wo sind wir, in einem Roman von Kurt Vonnegut? Es ist so absurd, dass es den Punkt der Absurdität erreicht hat“.

Cooper sprach sich auch dagegen aus, Männern, die sich als Transgender identifizieren, Zugang zu Frauentoiletten zu gewähren. „Ein Mann kann jederzeit auf die Toilette einer Frau gehen und einfach sagen: ‚Ich fühle mich heute einfach wie eine Frau‘ und will den Rest seines Lebens dort verbringen“, sagte Cooper gegenüber Stereogum. „Er nutzt diese Situation einfach aus … Jemand wird vergewaltigt.“

Die Medien reagierten sofort. Coopers Äußerungen wurden als „transfeindlich“ bezeichnet, und eine Make-up-Firma, mit der Cooper zuvor zusammengearbeitet hatte, Vampyre Cosmetics, veröffentlichte am 25. August prompt eine Erklärung: „Angesichts der jüngsten Äußerungen von Alice Cooper werden wir keine Make-up-Kooperation mehr eingehen. Wir stehen an der Seite aller Mitglieder der LGBTQIA+-Gemeinschaft und sind überzeugt, dass jeder Zugang zu medizinischer Versorgung haben sollte. Alle Vorbestellungen werden zurückerstattet.“

Nach einer Karriere, in der er gruseliges Make-up trug, vorgetäuschte Folter und seine eigene Hinrichtung inszenierte und jedes Mittel nutzte, um sein Publikum zu schockieren und zu entsetzen, muss Cooper gelächelt haben: Es war sein Widerstand gegen Männer auf Frauentoiletten und Geschlechtsumwandlungen bei Kindern, der ihm schließlich den Zorn der Eliten einbrachte.

Und er ist nicht der einzige Musikstar, der in letzter Zeit ins Visier von Kommentaren zur Transgender-Agenda geraten ist. Der Rocker Carlos Santana, der mittlerweile 76 Jahre alt ist, machte einige Kommentare zu seiner 1001 Rainbows Tour bei Hard Rock Live in der Etess Arena in Atlantic City, New Jersey. „Als Gott dich und mich erschuf, bevor wir aus dem Mutterleib kamen, wusstest du, wer du warst und was du warst“, sagte er in einem Video auf YouTube. „Später, wenn du älter wirst, siehst du Dinge und fängst an zu glauben, dass du etwas sein könntest, was sich gut anhört, aber du weißt, dass es nicht richtig ist. Denn eine Frau ist eine Frau und ein Mann ist ein Mann. So ist das. Was auch immer du zu Hause machen willst, ist deine Sache. Es ist okay für mich.

LGBT-Aktivisten nutzten schnell die sozialen Medien, um Santana zu verurteilen – der jedoch sofort einlenkte. Auf Facebook veröffentlichte er eine Entschuldigung:

Ich entschuldige mich für meine unsensiblen Kommentare. Sie spiegeln nicht meinen Wunsch wider, die Ideale und Überzeugungen aller Menschen zu ehren und zu respektieren. Mir ist bewusst, dass ich mit meinen Äußerungen Menschen verletzt habe und dies nicht meine Absicht war. Ich entschuldige mich aufrichtig bei der Transgender-Gemeinschaft und allen, die ich beleidigt habe. Dies ist mein persönliches Ziel, das ich jeden Tag erreichen möchte. Ich möchte die Ideale und Überzeugungen aller Menschen ehren und respektieren, unabhängig davon, ob sie LGBTQ sind oder nicht. Dies ist der Planet des freien Willens und wir alle haben dieses Geschenk erhalten. Ich werde nun dieses Ziel verfolgen, glücklich zu sein und Spaß zu haben, und dass jeder ohne Angst glauben kann, was er will, und ihm in seinem Herzen folgen kann.

Santana wurde für seinen Kampf belohnt, und seine Entschuldigung wurde als bewundernswertes Beispiel für Wachstum beschrieben – was grob übersetzt bedeutet, dass Santana bereit war zu kriechen, um nicht abgesetzt zu werden. Heavy Metal und Rock’n’Roll, die Soundtracks der sexuellen Revolution, sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Grenzüberschreitungen gehörten schon immer dazu, aber Geschlechtsumwandlungen bei Kindern? Das geht manchen zu weit – selbst dem Godfather of Shock Rock.