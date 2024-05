Der Pandemie-Vertrag wird die Fehler der Vergangenheit verschlimmern

Von Meryl Nass

Das neue Pandemie-Abkommen und die Überarbeitung der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) – beides rechtsverbindliche Instrumente – werden zur Verabschiedung auf der 77. Tagung der Weltgesundheitsversammlung vom 27. Mai bis 1. Juni 2024 verhandelt.

In diesem Artikel von Michael T. Clark wird erläutert, warum die Delegierten der Entwicklungsländer mit Nein stimmen sollten und warum umsichtige nationale, regionale und kommunale Verantwortliche im Bereich der öffentlichen Gesundheit überall die Entscheidung begrüßen sollten, die aktuellen Vorschläge zu verwerfen, ernsthaft darüber nachzudenken, was während der Covid-19-Pandemie geschehen ist, und neu zu beginnen.

Michael T. Clark ist Spezialist für die politische Ökonomie der internationalen Beziehungen. Er hatte eine Reihe von Positionen in der internationalen Diplomatie, der Wirtschaft, der Forschung und im internationalen öffentlichen Dienst inne, darunter mehr als neun Jahre als Senior Coordinator for Governance and Policy bei der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen. Er erwarb seinen B.A. in Harvard und einen M.A. und Ph.D. an der Johns Hopkins School of Advanced International Studies.

#1 Die Annahme einer neuen “Ära der Pandemien” im 21. Jahrhundert beruht auf einer grundlegenden Fehlinterpretation der Fakten.

Die Identifizierung scheinbar neuer, neu auftretender Virusausbrüche ist ein Artefakt, das sich aus den jüngsten Fortschritten in der Technologie der Erregertests und -identifizierung – PCR, Antigen, Serologie und digitale Sequenzierung – und der wachsenden Reichweite und Ausgereiftheit der öffentlichen Gesundheitssysteme weltweit ergibt. Die meisten Erreger in der globalen Viruskartierung der WHO sollten nicht als neu oder neu auftretend bezeichnet werden, sondern als neu identifiziert oder charakterisiert. Die meisten von ihnen haben entweder eine geringe Virulenz oder eine geringe Übertragbarkeit, was zu einer sehr geringen Sterblichkeit führt.

Todesfälle in der Größenordnung von Covid-19 aufgrund von natürlich auftretenden pathogenen Ausbrüchen sind extrem selten – nach den besten verfügbaren Daten ein Ereignis, das einmal in 129 Jahren auftritt. Wie von Forschern der Universität Leeds nachgewiesen wurde, zeigen die Erkenntnisse aus dem letzten Jahrhundert und den ersten 20 Jahren dieses Jahrhunderts, dass die Zahl der Pandemiefälle, die Häufigkeit der Ausbrüche und die Sterblichkeitsrate vor fast zwanzig Jahren einen Höhepunkt erreicht haben und seitdem stark rückläufig sind. Die Dringlichkeit, in Erwartung eines bevorstehenden globalen Virusangriffs neue und verbindliche Vorkehrungen zu treffen, ist nicht durch Beweise gerechtfertigt.

#2 Die Covid-19-Pandemie war ein großes “Ereignis”, das ein hohes Maß an internationaler Konsultation und Zusammenarbeit erforderte. Was jedoch wirklich außergewöhnlich war, war die politische Reaktion – einschließlich der äußerst wichtigen und folgenreichen finanziellen Reaktion.

Die politische Reaktion umfasste Reiseverbote, Abriegelungen, Schulschließungen, Masken- und Impfstoffverordnungen, eine beschleunigte Impfstoffentwicklung und eingeschränkte Sicherheits- und Wirksamkeitstests sowie die weitgehende Freistellung von Herstellern von Gesundheitsprodukten, einschließlich Medikamenten, Testkits und Impfstoffen, von der Haftung und Entschädigung für Schäden. Es wurde auch mit sozialer Kontrolle, der Unterdrückung der freien Meinungsäußerung und der Verweigerung anderer grundlegender Menschenrechte experimentiert.

Die meisten dieser Maßnahmen waren von zweifelhafter Wirksamkeit und standen in keinem Verhältnis zu der tatsächlichen Bedrohung. Auch die Kollateralschäden dieser Maßnahmen waren historisch außergewöhnlich. Abriegelungen, Reisebeschränkungen und zahlreiche andere Kontrollen unterbrachen die Lieferketten, legten Unternehmen still, verwehrten Arbeitnehmern den Zugang zu Beschäftigung und Einkommen und versetzten die Weltwirtschaft in ein künstliches Koma. Der Nettoeffekt dieser “gesundheitspolitischen” Maßnahmen war der größte und stärkste weltweite Rückgang der Wirtschaftstätigkeit seit der Großen Depression und dem Zweiten Weltkrieg.

Langfristig noch schädlicher war die Art und Weise, wie die Regierungen darauf reagierten, indem sie massive Geldmengen, den Sauerstoff des Wirtschaftslebens, herauspumpten, um einen vollständigen wirtschaftlichen und finanziellen Zusammenbruch und ein weltweites soziales und politisches Chaos zu vermeiden. Nahezu alle Regierungen griffen auf massive Haushaltsdefizite zurück. Diejenigen, die Zugang zu harter Währung hatten – entweder durch angesammelte Ersparnisse oder durch die Macht der Druckerpresse – waren verschwenderisch in ihren Ausgaben und konnten den unmittelbaren Schlag abfedern. Allein im ersten Jahr der Pandemie beliefen sich die Kosten für die Regierungen weltweit auf 10,5 Billionen Dollar, wie das hochrangige unabhängige Gremium der G20 zur Finanzierung der globalen Gemeinschaft für Pandemievorsorge und -reaktion im Juni 2021 schätzte (ohne Quellenangabe).

Der Löwenanteil dieser Summe wurde in den OECD-Ländern verursacht, aber für kleinere, ärmere Länder, die nicht auf die Druckerpresse zurückgreifen können, waren die Auswirkungen in absoluten Zahlen geringer, aber proportional viel größer, vielfältiger und länger anhaltend.

Zu den wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der gewählten politischen Maßnahmen gehörten Unterbrechungen der Lebensmittel- und Energieversorgungsketten und steigende Kosten für wichtige Rohstoffe, die durch eine negative Verschiebung der Wechselkurse noch verschärft wurden, als die internationalen Investitionsströme zum Erliegen kamen und heißes Geld in den USA und der EU seine übliche “Flucht in Sicherheit” antrat. Die Lebensmittelpreise stiegen für die Importländer, die keinen einfachen Zugang zu harter Währung hatten.

Zwar konnten größere, länger andauernde Unterbrechungen der Lebensmittelversorgungsketten vermieden werden, doch kam es in vielen Ländern zu lokalen und nationalen Unterbrechungen. Diese wirtschaftlichen Verwerfungen stürzten Dutzende von Millionen Menschen in die Armut und noch viel mehr in Unterernährung und Ernährungsunsicherheit – und das, während einige hundert “Pandemie-Milliardäre” vom “Great Reset” der “Zoom”-Wirtschaft und von der Geschäftemacherei mit Impfstoffen und medizinischen Produkten enorm profitierten.

Für die Entwicklungsländer verstärken sich die negativen Auswirkungen der Pandemiebekämpfung weiter. Die Inflation, die in den USA und anderswo explodierte, sobald die Wirtschaft wieder in Gang kam, führte zu einer weiteren unbeholfenen politischen Reaktion des globalen Nordens: sparzwangbedingte Zinserhöhungen (die steilsten seit mehr als vier Jahrzehnten), die sich unweigerlich auf die ganze Welt ausweiteten, mit massiven Auswirkungen auf die Auslandsverschuldung und gedämpften Investitionen und Wachstum in den meisten Entwicklungsländern.

Rasch steigende Schulden und Schuldendienstkosten haben die öffentlichen Haushalte schrumpfen lassen und die öffentlichen Investitionen in Bildung und Gesundheit, die für künftiges Wachstum und die Überwindung der Armut entscheidend sind, verringert. Die Weltbank berichtet, dass die meisten der ärmsten Länder der Welt in Schuldennot geraten sind. Insgesamt gaben die Entwicklungsländer im Jahr 2022 443,5 Milliarden Dollar für den Schuldendienst ihrer staatlichen und staatlich garantierten Auslandsschulden aus; die 75 ärmsten Länder zahlten im Jahr 2022 88,9 Milliarden Dollar an Schuldendienst.

#3 Die Pandemie hat die politische Reaktion oder den Kollateralschaden nicht “verursacht”; vielmehr war die politische Reaktion Ausdruck der politischen Präferenzen der schmalen Basis von WHO-Geberländern und privaten Interessen, die mehr als 90 Prozent der Finanzierung der Weltgesundheitsorganisation ausmachen.

Der politische Konsens unter denjenigen, die die politische Reaktion lenkten, war weder evidenzbasiert noch wissenschaftlich fundiert und stand im Großen und Ganzen in krassem Gegensatz zu den ständigen Empfehlungen der WHO und den kumulierten Erfahrungen der WHO im Umgang mit Pandemien und Notfällen im Bereich der öffentlichen Gesundheit.

#4 Die Covid-19-Pandemie war das dritte “Notfall”-Ereignis in weniger als 20 Jahren, das durch eine zweifelhafte politische Reaktion von einer im Wesentlichen recht gut eingedämmten lokalen Angelegenheit in eine immer größere globale Krise verwandelt wurde.

Erstens führten die Anschläge vom 11. September 2001 durch islamische Terroristen dazu, dass ein unbefristeter globaler “Krieg gegen den Terror” ausgerufen wurde, der durch massive Defizitausgaben in den USA zur Unterstützung zweier “ewiger Kriege” in Afghanistan und im Irak finanziert wurde.

Zweitens, die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008, auf die massive Rettungsaktionen für Banken und andere Finanzinstitutionen folgten, und der massive Rückgriff auf die quantitative Lockerung in den USA und später in Europa schützte die Finanzinstitutionen, verzerrte aber die globalen Finanzen, drückte die Investitionen in den Entwicklungsländern und erstickte den Welthandel mit Rohstoffen, von dem die meisten Entwicklungsländer abhängig sind.

Und drittens führte der Ausbruch von Covid wie die anderen Notfälle zu einer politischen Reaktion, die außerhalb des UN-Systems ausgearbeitet, dann aber von den Institutionen der Vereinten Nationen ausgeführt wurde: dem UN-Sicherheitsrat (für den Irak-Krieg), dem IWF, der Weltbank (für die Finanzkrise) und der WHO für den Pandemie-Notfall. In allen drei Fällen trugen arme und arbeitende Menschen sowohl im globalen Norden als auch im globalen Süden die Hauptlast des Schadens, der durch die politischen Maßnahmen verursacht wurde, während die größten Reichtumsbesitzer nicht nur geschützt, sondern weiter bereichert wurden.

#5 In jeder dieser Krisen hatte die politische Reaktion starke und dauerhafte Auswirkungen auf die Entwicklung, aber die Entwicklungsländer hatten außerhalb der UN-Institutionen keine wirkliche Stimme.

Darüber hinaus lag in jedem dieser Fälle das eigentliche Zentrum der Entscheidungsfindung außerhalb der multilateralen Institutionen selbst, nämlich in informellen, fiktiven, zeitlich begrenzten, aber exklusiven Vereinbarungen wie der “Koalition der Willigen”, die zur Unterstützung des von den USA geführten Krieges gegen den Irak gebildet wurde, der Erhebung der G20 auf die Ebene der Staatsoberhäupter in der Finanzkrise und dem hoch organisierten Netzwerk von Gebern und wohlhabenden Stiftungen, Philanthropien und Einrichtungen des Privatsektors, die gemeinsam handeln, um die Aktivitäten der WHO zu steuern. Um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, haben die Vereinigten Staaten und andere in jedem Fall große Anstrengungen unternommen, um die multilateralen Institutionen zu manipulieren, zu verschleiern und zu untergraben.

#6 Bis heute hat es kein ernsthaftes, nachhaltiges multilaterales Unterfangen gegeben, um (1) den wahren Ursprung der Covid-19-Pandemie, (2) den Entscheidungsprozess, der zu den getroffenen politischen Entscheidungen geführt hat, oder (3) das letztendliche Gleichgewicht zwischen Nutzen und Schaden, das sich aus der empfohlenen politischen Reaktion auf kurze und mittlere Sicht ergibt, zu überprüfen und zu bewerten.

Über den Ursprung des SARS-CoV-2-Erregers gibt es derzeit keinen Konsens. Die wichtigste Theorie ist ein Leck im Labor des Wuhan Institute of Virology, wo US-amerikanische und chinesische Wissenschaftler bekanntermaßen mit Coronaviren, die SARS-CoV-2 ähneln, Gain-of-Function-Forschung betrieben haben (Forschung zur absichtlichen Schaffung von Supererregern durch Erhöhung der Übertragbarkeit, Virulenz oder Impfstoffresistenz bekannter Erreger). Die überzeugendsten alternativen Theorien gehen von einem tierischen (zoonotischen) Ursprung aus, aber es gibt keinen Konsens über den wahrscheinlichsten Übertragungsweg von einem Tier zum Menschen. In Anbetracht der enormen Bedeutung, die die Covid-19-Erfahrung für unser Verständnis der Pandemiebedrohung hat, ist eine weitere Untersuchung, vielleicht unter Wahrung des Zeugenschutzes, gerechtfertigt.

Das Verfahren, mit dem die WHO-Generaldirektorin ihre außerordentliche Befugnis zur Ausrufung einer internationalen gesundheitlichen Notlage (PHEIC) ausgeübt hat, muss ebenfalls genauer untersucht werden. Insbesondere die Risikobewertung und die Kriterien, die von den WHO-Mitarbeitern, die den Notfallausschuss und den Generaldirektor informierten, angewandt wurden, sollten genau untersucht werden, um Leitlinien zu entwickeln, die fundiertere Empfehlungen für künftige Notfälle ermöglichen würden. Die sehr begrenzte Rolle der WHO-Mitgliedstaaten im Beratungsprozess – ein Prozess, der den Mitgliedstaaten im UN-Sicherheitsrat in Fragen von Krieg und Frieden vorbehalten ist – sollte sorgfältig überprüft werden.

Schließlich müssen die Mitgliedstaaten die relativen Kosten und Vorteile der Covid-19-Empfehlungen der WHO mit den unterschiedlichen Erfahrungen der Länder vergleichen, die von den WHO-Empfehlungen abgewichen sind.

#7 Eine der negativsten Folgen, die sich aus der unpopulären Umsetzung der von der WHO empfohlenen politischen Maßnahmen ergeben, ist der massive Vertrauensverlust der Öffentlichkeit in die Gesundheitsbehörden, der seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie eingetreten ist.

Dies gilt sowohl für nationale als auch für internationale Gesundheitsbehörden. Dennoch ist die WHO jetzt am stärksten von politischer Bestrafung bedroht, was zum großen Teil auf die bemerkenswerte Aufmerksamkeit zurückzuführen ist, die die Verhandlungen über den Pandemievertrag (zu Recht) bei Abweichlern in den USA und zunehmend auch in den Hauptstädten Europas, Japans und Australiens sowie in einigen Entwicklungsländern finden.

Wenn WHO-Beamte, die ihre Geldgeber nachplappern, diese Abweichler als “Anti-Vaxxer”, “Verschwörungstheoretiker”, “Spinner” und “populistische Demagogen” bezeichnen, erweisen sie der Wahrheit und den ehrenwerten Motiven, die hinter ihrer Ablehnung stehen, einen Bärendienst. Und es verstärkt nur den Eindruck, dass die WHO in der Tat das verantwortliche Zentrum des Handelns ist, das es zu besiegen gilt.

#8 Im Jahr 2020 hat die WHO-Generaldirektorin bereits die Befugnis, einseitig einen internationalen Gesundheitsnotstand auszurufen und danach nominell “unverbindliche” und praktisch nicht durchsetzbare, aber nichtsdestotrotz maßgebliche Empfehlungen abzugeben; der neue Pandemievertrag und die überarbeiteten Internationalen Gesundheitsvorschriften verpflichten die Mitgliedstaaten zu einer fünfjährigen Investition in Höhe von 155 Milliarden Dollar, um eine weltweite Infrastruktur für eine WHO-zentrierte und -geleitete Pandemieüberwachung, -koordination, -kontrolle und -durchsetzung zu schaffen.

Mit den ominösen Worten des Juristen Carl Schmitt: “Souverän ist derjenige, der über die Ausnahme entscheidet”. So gesehen ist die Entscheidung der WHA, dem Generaldirektor “im Konsens” (d.h. ohne protokollierte Abstimmung) Entscheidungsbefugnisse zu übertragen, die normalerweise den Mitgliedstaaten vorbehalten sind, ein verhängnisvoller Schritt, der noch dadurch bemerkenswert wird, dass die Mitgliedstaaten es versäumt haben, diese Befugnis sinnvoll institutionell zu kontrollieren. Solange die WHO nicht über die Mittel verfügte, ihre Befugnisse energisch durchzusetzen, ging man vielleicht davon aus, dass es wenig zu befürchten gab und die Entscheidung, einen PHEIC auszurufen, als technokratische Entscheidung ohne ernsthafte politische Bedeutung bezeichnet werden konnte.

Wenn dem so ist, sollten die Erfahrungen mit der Reaktion des öffentlichen Gesundheitswesens in Covid-19 ausreichen, um diese Annahmen zu überdenken. Und die weitreichende Verpflichtung, die WHO nicht als Instrument kollektiven Handelns souveräner Staaten zu stärken, sondern als eine Einrichtung, die befugt ist, suo moto (von sich aus) zu handeln und die Einhaltung ihrer Richtlinien mit verschiedenen Mitteln durchzusetzen, ist eine klare Weichenstellung.

Die folgenden Merkmale der WHO-Pandemiepräventions-, -Vorbereitungs- und -Reaktionspläne weisen auf politische Risiken und Konflikte hin, die die WHO keineswegs stärken, sondern vielmehr zu einem Anreiz machen, sie aufzugeben:

die Möglichkeit, der WHO staatliche Maßnahmen vorzuschreiben;

die umfangreiche, vernetzte Überwachungsstruktur, die derzeit aufgebaut wird

die geplante Verwendung multilateraler Finanzmittel, um die operative Kontrolle und “Rechenschaftspflicht” der Mitgliedstaaten zu gewährleisten;

die Schaffung eines umfassenden Systems zur gemeinsamen Nutzung von Krankheitserregern sowie eine (noch) unregulierte Forschung und Entwicklung, einschließlich der Erprobung von Funktionsgewinnen;

die Bestimmung der Bekämpfung von “Fehlinformation” und “Desinformation” als Kernkompetenz (und implizite Verpflichtung) der Mitgliedstaaten;

die vorgeschlagene Einführung einer Notfallkontrolle über die Produktion und den Vertrieb einer Vielzahl von “medizinischen Produkten”.

#9 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Pandemievertrag und die vielen IHR-Revisionen keine Machtergreifung des WHO-Sekretariats sind, sondern vielmehr eine Machtergreifung der WHO durch ihre öffentlichen und privaten Geldgeber.

In der vielschichtigen Welt des Multilateralismus sind die Dinge selten so, wie sie zu sein scheinen. Bei der Aushandlung internationaler Abkommen löst sich die Bedeutung von Worten oft in “kalkulierte Mehrdeutigkeit” auf, eine gängige diplomatische Praxis, die Reibungsverluste verringern und den “erfolgreichen” Abschluss schwieriger Abkommen ermöglichen soll.

Die UNO, so heißt es, “scheitert nie”; aber wenn doch, dann wird immer die Organisation dafür verantwortlich gemacht. Und so ist es auch hier: Während der Pandemievertrag zum Blitzableiter für die aufgestaute Frustration und Wut der Bevölkerung über die vielen Fehlschläge der Covid-19-Politik wird, steht die Organisation im Mittelpunkt des Spotts und der Vergeltung, und nicht die wahren Urheber der vielen unüberlegten politischen Entscheidungen, die so schändlich gescheitert sind.

#10 Das Votum der 194 Mitgliedstaaten, die auf der 77. Tagung der Weltgesundheitsversammlung vertreten waren, sollte ein eindeutiges “Nein” zu dem Vertrag und dem IHR-Paket sein, sowohl in der vorliegenden Form als auch als Grundlage für künftige Verhandlungen.

Elemente des derzeitigen Vertragsentwurfs können in einem neuen, erweiterten und zeitlich befristeten Prozess aufgegriffen werden, wobei folgende Bedingungen gelten, um eine angemessene und verhältnismäßige, auf Fakten, Wissenschaft und vergleichenden Erfahrungen basierende Grundlage für künftige Beratungen und Verhandlungen zu schaffen:

Der Entscheidungsfindungsprozess für die Ausrufung eines PHEIC sollte gründlich untersucht werden, und zwar sowohl in der Form, wie er in der Covid-19-Erklärung praktiziert wurde, als auch bei früheren und späteren Gelegenheiten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass zwischen Notfällen unterschiedlichen Ausmaßes und unterschiedlicher Bedrohungsart unterschieden werden muss, dass standardisierte Verfahren zur Risikobewertung anzuwenden sind, dass potenzielle Kollateralschäden abzuschätzen sind, dass eine Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen ist und dass Verfahren zu entwickeln sind, die eine verhältnismäßige und gut durchdachte Reaktion gewährleisten. Vor allem sollte bei der Überprüfung der mangelnden Vertretung der Mitgliedstaaten im Beratungs- und Entscheidungsprozess besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Es sollte ein unabhängiger, kritischer und bewusst antagonistischer (“Team A/Team B”) Überprüfungsprozess stattfinden, um zu bewerten, wie die Handlungsempfehlungen der WHO, einschließlich der Gesundheits- und Sozialpolitik, vom WHO-Sekretariat formuliert und bekannt gemacht wurden, wie gut die Evidenzbasis ist, auf der die Entscheidungen getroffen wurden, und aus welchen Gründen frühere Leitlinien und Empfehlungen umgestoßen wurden. Die Rolle der Mitgliedstaaten und der nichtstaatlichen Akteure in diesem Prozess sollte ebenso untersucht werden wie die unterschiedliche Art und Weise, wie die Mitgliedstaaten auf die Empfehlungen reagierten. Besondere Aufmerksamkeit sollte der Art und Weise gewidmet werden, in der die Mitglieder bei der Auslegung ihrer Verpflichtungen und bei der Anpassung zentraler Empfehlungen an die jeweiligen nationalen Gegebenheiten unabhängig waren oder nicht waren. Es sollte eine sorgfältige, umfassende Untersuchung der multidimensionalen Auswirkungen der gesamten politischen Reaktion erfolgen, einschließlich der Steuerpolitik und ihrer unterschiedlichen Auswirkungen in den einzelnen Ländern und im Zeitverlauf, um die Auswirkungen der verschiedenen politischen Entscheidungen in Zukunft besser zu verstehen. Diese Überprüfung sollte so unparteiisch und transparent wie möglich sein, da die Wiederherstellung des Vertrauens in die öffentliche Hand ein wichtiges Ziel dieses Überprüfungsprozesses ist. Akteure und Maßnahmen sollten nicht in politisierender oder abwertender Weise charakterisiert werden, während die Grundlagen und Auswirkungen der tatsächlichen Politik untersucht und anhand von Beweisen geprüft werden sollten. Die unterschiedliche Art und Weise, in der die Mitgliedstaaten die Empfehlungen der WHO befolgt, angepasst oder abgelehnt haben, stellt ein natürliches Experiment dar, das wichtige Erkenntnisse über den Nutzen oder Schaden verschiedener politischer Entscheidungen unter unterschiedlichen Umständen liefert. Es sollten disziplinierte und innovative Anstrengungen unternommen werden, vielleicht im Rahmen von gemeinsam von der WHO und den nationalen Gesundheitsbehörden geförderten “Town Halls”, um Beweise zu sammeln und zu bewerten, die den Wert eines flexibleren und lokal anpassbaren politischen Reaktionsprozesses auf nationaler und kommunaler Ebene aufzeigen und Anleitungen dazu geben, wie diese Eigenverantwortung gefördert werden kann. Die Evidenz, einschließlich Cochrane-Meta-Analysen von Peer-Review-Studien, die von zugelassenen Klinikern durchgeführt wurden, sollte überprüft werden, um Folgendes zu bewerten das Potenzial alternativer therapeutischer Ansätze zur Eindämmung viraler Infektionen

die Auswirkungen alternativer gesundheitspolitischer und sozialer Maßnahmen zur Eindämmung der Virusausbreitung auf den Einzelnen bei gleichzeitiger Minimierung der Störung der wichtigsten Wirtschafts-, Gesundheits- und Lebensmittelsysteme.

Besondere Aufmerksamkeit sollte dabei der Frage gewidmet werden, inwieweit die Unantastbarkeit der Beziehung zwischen Arzt und Patient bei der klinischen Entscheidungsfindung geschützt war oder nicht, und wie sie in Zukunft besser geschützt werden kann. Es sollte eine sorgfältige Analyse aller vorhandenen Beweise für die Ursprünge der Covid-19-Pandemie erfolgen. Im Zusammenhang mit der Hypothese des Labordurchbruchs können US-amerikanische, chinesische und andere Forscher von der strafrechtlichen Verfolgung ihrer Handlungen freigestellt werden: Damit soll die Wahrscheinlichkeit einer möglichst vollständigen und ehrlichen Bewertung maximiert werden. Die Untersuchung sollte so durchgeführt werden, dass zusätzliches Licht auf den potenziellen Wert und das Risiko der gain-of-function-Forschung geworfen wird. Die Ergebnisse sollten in einer Weise veröffentlicht werden, die wichtige Impulse für eine sachkundige internationale Debatte und Bewertung der Notwendigkeit und der Modalitäten für ein vollständiges Verbot oder eine strenge Regulierung dieser Forschung liefert.

Schlussfolgerung

Die beste Option in Anbetracht der hier hervorgehobenen Probleme wäre ein vollständiger Neubeginn des Verhandlungsprozesses auf der Grundlage neuer Prämissen, eines offeneren und inklusiveren Prozesses unter der Leitung der Mitgliedstaaten und eines soliden, angemessen bescheidenen und ehrlichen Respekts für die Wissenschaft und ihre Grenzen, für Beweise und Gegenbeweise, für die Weisheit der Erfahrung und die Anerkennung legitimer Unterschiede.

Ein einfaches Nein würde die derzeitige Situation – die Situation, die zu den vielen Fehlschlägen bei der Covid-19-Pandemie geführt hat – unbehandelt lassen. Aber jeder vermeintliche “Nutzen” des neuen Vertrages dürfte bestenfalls marginal sein. Viel wichtiger ist, dass der Vertrag und die Änderungsanträge in ihrer jetzigen Form enormen, erkennbaren Schaden anrichten und alle, mit Ausnahme derjenigen, die an Big Pharma, IT-Diensten und der globalen Finanzwelt beteiligt sind, weitaus schlechter stellen würden.