Folge dem Geld: Wie mit Israel verbundene Milliardäre die US-Campus-Proteste zum Schweigen brachten

Von Alan Macleod

Amerikas Universitäten stehen in Flammen. Eine Protestbewegung gegen die Gewalt im Gazastreifen und die Mitschuld der US-Hochschulen daran hat das ganze Land erfasst, mit Zeltlagern auf dem Campus in 45 der 50 amerikanischen Bundesstaaten. Tausende von Studenten wurden verhaftet, angeklagt, mit Geldstrafen belegt, verloren ihren Abschluss oder wurden sogar abgeschoben. Inmitten der Medien, die ein “Kent State 2.0” fordern, wurden im ganzen Land Bereitschaftspolizisten, gepanzerte Fahrzeuge und Scharfschützen eingesetzt, um diejenigen, die sich für Gerechtigkeit einsetzen, zum Schweigen zu bringen.

Warum werden überwältigend friedliche Demonstrationen gegen das Vorgehen einer fremden Macht mit einer derartigen Härte beantwortet? Eine Untersuchung von MintPress News hat ergeben, dass dieselben Elite-Institutionen tiefe finanzielle und ideologische Verbindungen zum Staat Israel haben, von israelfreundlichen Milliardären finanziert werden, die sie aufgefordert haben, Maßnahmen zur Zerschlagung der Studentenbewegung zu ergreifen, teilweise von der israelischen Regierung finanziert werden und in einem Klima existieren, in dem Washington deutlich gemacht hat, dass die Proteste nicht toleriert werden sollten.

Israels milliardenschwere Unterstützer

Die Bewegung begann am 17. April an der Columbia University, wo ein bescheidenes Gaza-Solidaritätscamp errichtet wurde. Die Demonstranten erwarteten kaum, von den Universitätsbehörden willkommen geheißen zu werden, sondern waren schockiert, als Universitätspräsidentin Minouche Shafik sofort die NYPD einschaltete – das erste Mal, dass die Universität der Polizei erlaubte, abweichende Meinungen auf dem Campus zu unterdrücken, seit den berühmten Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg 1968.

Shafiks Entscheidung wurde zweifellos durch den enormen Druck beeinflusst, den die wichtigsten Geldgeber der Universität auf sie ausübten – von denen viele enge Verbindungen zum israelischen Staat und seinem Militär haben.

Robert Kraft

Der milliardenschwere Geschäftsmann und Sportmanager Robert Kraft beispielsweise kündigte öffentlich an, die Universität von seinen üppigen Finanzmitteln abzuschneiden, weil sie die Proteste nicht wirksam genug unterdrückt habe. “Ich bin zutiefst betrübt über den virulenten Hass, der auf dem Campus und in unserem ganzen Land weiter wächst”, sagte er in einer Erklärung und behauptete, die Columbia schütze ihre jüdischen Studenten nicht.

Der Wendepunkt, so Kraft, war die Beobachtung eines Werbegags von Shai Davidai, einem israelisch-amerikanischen Akademiker an der Columbia, der behauptete, ihm sei der Zugang zum Campus entzogen worden. Davidai hatte die Studentenproteste zuvor als “Nazis” und “Terroristen” bezeichnet und dazu aufgerufen, die Nationalgarde auf das Lager anzusetzen, wobei er sich indirekt auf das Massaker an der Kent State University bezog.

Kraft ist einer der wichtigsten Spender der Columbia University und hat der Einrichtung Millionen von Dollar gespendet, darunter 3 Millionen Dollar für das Kraft Center for Jewish Student Life.

Er hat auch tiefe Verbindungen zu Israel, da er das Land über 100 Mal besucht hat, unter anderem zu einem privaten Mittagessen mit seinem Freund, Premierminister Benjamin Netanjahu, der sagte: “Israel hat keinen loyaleren Freund als Robert Kraft.”

Netanjahu hat Recht. Kraft ist einer der wichtigsten Wohltäter der Israel-Lobby und spendet Millionen an Gruppen wie das American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), The Israel Project und StandWithUs. Seiner eigenen Stiftung zur Bekämpfung des Antisemitismus – einer Gruppe, die Kritikern der israelischen Politik den Vorwurf des antijüdischen Rassismus macht – hat er gigantische 100 Millionen Dollar zugesagt. Er hat auch eine Reihe von pro-israelischen Politikern in Rennen gegen progressive, kriegsgegnerische Herausforderer finanziert. In einer kürzlich erschienenen Untersuchung von MintPress News wurde genauer untersucht, inwiefern Kraft ein Hauptakteur bei dem Versuch ist, das Image Israels in Amerika zu waschen.

Leon Cooperman

Ein weiterer milliardenschwerer Wohltäter, der seine Mittel für die Columbia zurückzieht, ist Leon Cooperman. Der Hedge-Fonds-Manager stellte seine Spenden im Oktober ein und begründete dies mit der Unterstützung der Studenten für Palästina. “Diese Kinder sind total verrückt. Sie verstehen nicht, was sie tun oder wovon sie reden”, wetterte er und fügte hinzu, dass sie “kontrolliert werden müssen”. Eine Person, die sehr wohl weiß, wovon sie spricht, ist der Columbia-Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte, Joseph Massad. Dennoch verlangte Cooperman, Massad zu entlassen, nachdem der Akademiker Positionen zu Palästina vertreten hatte, die er ablehnte.

Cooperman hat enormen Einfluss an der Columbia, gerade weil er eine der Haupteinnahmequellen der Universität ist. Im Jahr 2012 spendete er zum Beispiel 25 Millionen Dollar, um den Bau des neuen Campus in Manhattanville zu unterstützen.

Die Columbia ist jedoch bei weitem nicht die einzige Organisation, die üppige Gelder von Cooperman erhält. Er ist auch ein regelmäßiger Spender für die Friends of the Israeli Defense Forces (FIDF), eine Gruppe, die Geld für den Kauf von Material, Ausrüstung und Unterstützung für israelische Soldaten im aktiven Dienst sammelt. Darüber hinaus war er die erste Person, die Birthright Israel, eine Organisation, die jungen Juden kostenlose Propaganda-Reisen nach Israel ermöglicht, mit einer Spende bedachte.

Len Blavatnik

Ein dritter Milliardär, der seinen finanziellen Einfluss nutzte, um Druck auf die Columbia zu machen, ist der in der Sowjetunion geborene Oligarch Len Blavatnik, der forderte, dass die Demonstranten an der Universität “zur Rechenschaft gezogen” werden. Durchgesickerte Nachrichten enthüllen, dass dies für Blavatnik bedeutete, die volle Härte des Gesetzes gegen die Demonstranten einzusetzen.

Blavatnik war Mitglied einer geheimen WhatsApp-Gruppe, die im Oktober 2023 gegründet wurde und der viele prominente Amerikaner, die ehemaligen israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett und Benny Gantz sowie der israelische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Michael Herzog, angehörten. Ihre Aufgabe bestand nach eigenen Worten darin, “das Narrativ” zu Gunsten Israels zu verändern und “den Krieg” um die öffentliche Meinung in den USA zu gewinnen. Dazu gehörten Spenden für israelfreundliche politische Kandidaten und der Versuch, schwarze Prominente wie Alicia Keys, Jay-Z und LeBron James unter Druck zu setzen, damit sie öffentlich “Antisemitismus verurteilen” – d. h. sie versuchten, die Demonstranten mit Rassisten in einen Topf zu werfen.

Blavatnik finanziert auch Birthright und die U.K. Friends of the Association for the Wellbeing of Israel’s Soldiers und hat mindestens 120 Stipendien für ehemalige IDF-Soldaten finanziert. Zusammen sollen Kraft, Cooperman und Blavatnik fast 100 Millionen Dollar an Columbia gespendet haben.

Idan Ofer

Von der Columbia aus verbreiteten sich die Proteste schnell in ganz Amerika, auch an vielen der renommiertesten Institutionen des Landes, darunter Harvard.

Die Universität stand der Protestbewegung von Anfang an aktiv feindlich gegenüber und suspendierte Dutzende von Demonstranten, so dass sie ihren Abschluss nicht machen konnten. Diese Feindseligkeit ist zweifellos zum Teil darauf zurückzuführen, dass sich die Großspender der Universität seit dem 7. Oktober massenhaft zurückgezogen haben. Allen voran der israelische Schifffahrtsmagnat Idan Ofer, der das “Fehlen eindeutiger Beweise für die Unterstützung des israelischen Volkes durch die Universitätsleitung” anführte und seine Bestürzung darüber zum Ausdruck brachte, dass die Hochschule in Massachusetts die Hamas nicht energisch genug verurteilen würde.

Ofer ist ein wichtiger Akteur im israelischen Geheimdienst. Wie eine frühere Untersuchung von MintPress News enthüllte, wurden die Frachtschiffe der Zodiac Maritime seiner Familie regelmäßig dazu benutzt, israelische Kommandos für Attentate im Nahen Osten zu transportieren. Dazu gehören die Tötung des Hamas-Funktionärs Mahmoud al-Mabhouh in Dubai und des Anführers der Palästinensischen Befreiungsorganisation Khalil al-Wazir in Tunesien.

Leslie Wexner

Ein weiterer Milliardär, der über die Pro-Hamas-Positionen von Harvard “fassungslos und angewidert” ist, ist der ehemalige CEO von Victoria’s Secret, Leslie Wexner. Abgesehen von Wexners außergewöhnlich engen und weithin bekannten Verbindungen zu Kindersexhändlern und dem israelischen Geheimdienstler Jeffrey Epstein ist Wexner ein wichtiger Spender für israelische Zwecke.

In einer 2007 von Benjamin Netanjahu zusammengestellten Liste potenzieller politischer Spender ist Wexner an prominenter Stelle aufgeführt. (Ebenfalls aufgeführt waren Ofers Bruder Eyal, Blavtnik und Donald Trump). Im Jahr 2023 spendete Wexner eine sechsstellige Summe an die AIPAC, die wichtigste israelfreundliche Kraft in der amerikanischen Politik.

Marc Rowan

Doch nirgendwo war die Reaktion der Elite auf die Studentenproteste so heftig wie an der Universität von Pennsylvania. An der Spitze der Bemühungen, die pro-palästinensische Stimmung auf dem Campus zu unterdrücken, steht Marc Rowan. Der milliardenschwere Investor forderte, dass seine Partei Studenten, die sich mit Palästina solidarisch zeigen, “einen Preis” auferlegen müsse. “Diese Kinder, die marschieren, denken nicht darüber nach, weil es keinen Preis zu zahlen gibt”, erklärte er und schlug vor, dass sie nie wieder arbeiten dürfen: “Ich würde Sie nicht einstellen, wenn Sie gegen Schwarze wären. Ich würde Sie nicht einstellen, wenn Sie schwulenfeindlich wären. Ich würde Sie nicht einstellen, wenn Sie gegen irgendetwas sind. Warum sollte ich einen Antisemiten einstellen?”, erklärte er, wobei er Antisemitismus mit Kritik an der israelischen Regierung in einen Topf warf.

Rowan sprach sich vehement gegen die Ausrichtung eines palästinensischen Literaturfestivals im Jahr 2023 durch die UPenn aus und forderte, dass die Präsidentin des Colleges, Liz Magill, und der Vorstandsvorsitzende der UPenn, Scott Bok, entlassen werden sollten. Nach dem 7. Oktober gelang es Rowan und seinen Verbündeten, beide aus ihren Ämtern zu drängen.

Rowan hat enormen Einfluss an seiner Alma Mater, vor allem wegen seiner außerordentlich tiefen Taschen. Im Jahr 2018 spendete er zum Beispiel 50 Millionen Dollar an die Wharton School of Business in Pennsylvania. Aber wie bei den Großspendern von Columbia und Harvard ist er in der Frage Israel und Palästina alles andere als ein neutraler Akteur. Vielmehr hat er erhebliche geschäftliche Interessen in Israel. Er hat sich selbst als jemanden beschrieben, der ein “aufbauendes und überwältigendes Engagement” für das Land hat und “sich an den IDF und an dem, was Israel tut, orientiert”.

Rowan und andere Oligarchen, Jonathon Jacobson und Ronald Lauder, halfen bei der Organisation eines Streiks zur Finanzierung der Universitäten, bis ihre Forderungen erfüllt waren. Jacobson, der behauptete, die Universität weigere sich, für amerikanische Werte zu stehen, ist Vorsitzender des Institute for National Security Studies, einer israelischen Denkfabrik, deren derzeitiger Direktor der ehemalige Geheimdienstchef der IDF, Amos Yadlin, ist. Es überrascht nicht, dass ein Mann mit diesem Hintergrund seit langem Spenden an pro-israelische Gruppen in den USA tätigt.

Lauder hingegen ist mit dem israelischen Establishment noch enger verbunden als Jacobson. Er ist ein enger Vertrauter und Unterstützer von Netanjahu und wurde 1998 zum Unterhändler Israels mit der syrischen Regierung ernannt. Seine Anwesenheit bei einer “One Jerusalem”-Kundgebung vor religiösen und nationalistischen Extremisten im Jahr 2001 führte zu einem Boykott der Marke Estée Lauder in der muslimischen Welt.

Akademische Kollaboration

Neben dem Druck von Spendern unterhalten US-Eliteuniversitäten enge akademische und geschäftliche Beziehungen zu Israel. So kündigte die Columbia-Universität im vergangenen Jahr die Eröffnung eines “globalen Zentrums” in Tel Aviv an, das als Forschungszentrum für Akademiker und Doktoranden dienen soll. Damit würde die Universität ihre Aktivitäten in Israel ausweiten, wo Studenten bereits einen gemeinsamen Abschluss mit der Universität Tel Aviv machen oder in Tel Aviv oder Jerusalem studieren können. Diese Entwicklung wird jedoch nur Israelis zugute kommen, da Palästinensern aus dem Westjordanland, dem Gazastreifen und anderen Gebieten die Einreise nach Israel generell untersagt ist.

Die Pläne für ein neues globales Zentrum stießen auf heftige Kritik seitens der Fakultätsmitglieder der Columbia, von denen fast 100 einen Brief unterzeichneten, in dem sie die Universität aufforderten, die Entscheidung angesichts der Menschenrechtslage in Israel zu überdenken. Außerdem wurde in den letzten Jahren vielen Akademikern der Columbia die Einreise nach Israel verweigert, wahrscheinlich wegen ihrer politischen Ansichten. Dazu gehören Rashid Kalidi, der Edward Saïd Professor für moderne arabische Studien, und die Jura-Professorin Katherine M. Franke, die von den israelischen Behörden 14 Stunden lang festgehalten und verhört wurde, bevor sie abgeschoben wurde.

Was amerikanische Bildungseinrichtungen betrifft, ist die Zusammenarbeit der Columbia mit Israel jedoch nicht ungewöhnlich. Im Jahr 2003 richteten die Cornell University und der U.S.-Israel Binational Agricultural Research and Development Fund ein Programm für gemeinsame Agrarforschung ein. Im Jahr 2014 kündigte die Woodrow Wilson School of Public and International Affairs der Princeton University ein gemeinsames Programm mit der Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy am IDC Herzliya in Israel an. (Die Lauder School ist nach ihrem Gründer und Wohltäter Ronald Lauder benannt, einem langjährigen Befürworter der zionistischen Sache). Die Universität von Kalifornien unterzeichnete eine Absichtserklärung mit der israelischen Behörde für technologische Innovation, um die Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen zu verstärken.

Trotz der wachsenden Bewegung, die zu einem akademischen Boykott israelischer Einrichtungen aufruft, hat die intellektuelle Zusammenarbeit zwischen amerikanischen und israelischen Akademikern zugenommen. Zwischen 2006 und 2015 stieg die Zahl der Artikel in akademischen Fachzeitschriften, an denen Forscher amerikanischer und israelischer Universitäten beteiligt waren, um 45 %.

Diese Zusammenarbeit fand vor allem zwischen Eliteeinrichtungen statt. An der Spitze der Liste steht das Massachusetts Institute of Technology (MIT), das zwischen 2006 und 2015 1.835 gemeinsame Veröffentlichungen mit Forschern israelischer Einrichtungen vorweisen kann. Auf das MIT folgten die University of California, Berkeley, Columbia, Harvard und Stanford. Die häufigsten Forschungsbereiche waren Medizin, Physik und Astronomie, Biochemie und Biologie. Die Universität Tel Aviv war der häufigste israelische Kooperationspartner.

Die Polizei geht gegen pro-palästinensische Proteste auf dem UCLA-Campus in Los Angeles vor, 2. Mai 2024. Jae C. Hong | AP

Bezahlt von Israel

Noch umstrittener als die akademische Zusammenarbeit ist jedoch die direkte Finanzierung amerikanischer Bildungseinrichtungen durch die israelische Regierung. Das MIT zum Beispiel wird von israelischem Geld überschwemmt. Wissenschaftler gegen Völkermord, eine Gruppe am MIT, berichten, dass die Universität seit 2015 mehr als 11 Millionen Dollar an genehmigten Forschungsgeldern vom israelischen Verteidigungsministerium erhalten hat. Diese Gelder sind an verschiedene Abteilungen geflossen, darunter Elektrotechnik und Informatik, Biologie, Physik, Luft- und Raumfahrttechnik, Materialwissenschaft und -technik sowie Bau- und Umwelttechnik.

Zu den geförderten MIT-Labors und -Zentren gehören das Laboratory for Information and Decision Systems, das Computer Science And Artificial Intelligence Laboratory und das Research Laboratory of Electronics.

Mit den Geldern wurden Forschungsarbeiten finanziert, die dem israelischen Militär direkt zugute kommen und es bei seinen Kampagnen gegen die Zivilbevölkerung Palästinas unterstützen. Ein MIT-Projekt, das seit 2022 von Israel finanziert wird, trägt beispielsweise den Titel “Autonomous Robotic Swarms: Distributed Coordination and Perception” (Autonome Roboterschwärme: Verteilte Koordinierung und Wahrnehmung). Laut Scientists Against Genocide hat die Forschung den IDF geholfen, Drohnenangriffe aus der Luft durchzuführen, Demonstranten zu überwachen und Tränengas auf Palästinenser abzuwerfen. Es ist bekannt, dass Israel Schwärme von kleinen autonomen Drohnen entwickelt, die von künstlicher Intelligenz gesteuert werden, um Ziele zu lokalisieren, Luftangriffe zu führen und militärische Vorstöße zu unterstützen.

Für ein anderes Projekt, “Planning and Sensing Algorithms for Underwater Persistent Monitoring” (Planungs- und Erfassungsalgorithmen für die dauerhafte Unterwasserüberwachung), hat das israelische Verteidigungsministerium dem MIT 1,5 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt, um eine Technologie zur Überwachung des Mittelmeers zu entwickeln. Wissenschaftler gegen Völkermord vermuten, dass dies Israel dabei geholfen hat, eine Seeblockade gegen den Gazastreifen durchzusetzen, die auch Fischereischiffe ins Visier nimmt, um zu verhindern, dass die Bewohner des Gazastreifens sich selbst ernähren können.

Israel hat seit langem die Menge an Lebensmitteln, die in den Gazastreifen gelangen, begrenzt und die Bewohner auf “Diät” gesetzt. Doch während des siebenmonatigen Angriffs auf den dicht besiedelten Streifen hat die Nahrungsmittelkrise ein kritisches Ausmaß erreicht. Die Vereinten Nationen haben vor einer drohenden Hungersnot gewarnt, und der Hohe Kommissar für Menschenrechte, Volker Türk, deutete an, dass Israel ein Kriegsverbrechen begeht, indem es den Hungertod als Waffe einsetzt.

Verbindungen zum militärisch-industriellen Komplex

Man könnte argumentieren, dass das MIT zu Recht beschuldigt werden könnte, einen Völkermord in Gaza direkt zu unterstützen. Allerdings stehen das MIT und andere Elite-Institutionen unter enormem staatlichen Druck von der anderen Seite. Die Präsidentin des MIT, Sally Kornbluth, sowie die Präsidentin von Harvard, Claudine Gay, und die Präsidentin von Pennsylvania, Magill, wurden vor den Kongress gebracht und über die angebliche Unterstützung der Hamas und die Gleichgültigkeit gegenüber Antisemitismus an ihren Universitäten ausgefragt. Der Fall machte landesweit Schlagzeilen und übte Druck auf die Universitäten aus.

Die USA unterhalten natürlich eine äußerst enge Beziehung zu Israel und nutzen es als Vorposten ihrer Macht im Nahen Osten. Washington hat bei den Vereinten Nationen mehrfach sein Veto gegen Gesetzesentwürfe eingelegt, die sich mit der katastrophalen Lage befassen, darunter auch solche, die einen Waffenstillstand und die volle palästinensische Eigenstaatlichkeit fordern. Die USA versorgen Tel Aviv jedes Jahr mit Militärhilfe im Wert von fast 4 Milliarden Dollar, und im April stimmte der Kongress dafür, weitere 17 Milliarden Dollar an US-Steuergeldern zu schicken. Kritiker haben die Hilfe als bestenfalls sinnlos und schlimmstenfalls als Unterstützung eines Völkermordes bezeichnet. Präsident Biden behauptet jedoch, dass jeder Penny, der an Israel geht, gut angelegtes Geld ist, und hat erklärt, dass die Vereinigten Staaten das Land erfinden müssten, wenn es Israel nicht gäbe.

Die amerikanische Unterstützung für Israel ist nicht nur mit finanziellen Kosten verbunden. Der internationale Ruf der USA ist im Sinken begriffen. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage zeigt, dass eine Mehrheit der Menschen in Südostasien China den USA vorziehen würde, wenn sie die Wahl hätten. Die fortgesetzte Unterstützung Washingtons für Israel ist ein entscheidender Faktor für diese Veränderung. Auch eine Reihe amerikanischer Beamter sind aus Protest öffentlich von ihren Ämtern zurückgetreten. Lily Greenberg Call, die erste von Biden ernannte Jüdin, die wegen des Gazastreifens öffentlich zurücktrat, verließ ihren Posten als Sonderassistentin des Stabschefs im Innenministerium. Zur Erklärung ihrer Entscheidung schrieb Greenberg Call:

“Der Präsident hat die Macht, einen dauerhaften Waffenstillstand zu fordern, die Waffenlieferungen an Israel einzustellen und die Hilfe an Bedingungen zu knüpfen. Die Vereinigten Staaten haben in den letzten acht Monaten so gut wie kein Druckmittel eingesetzt, um Israel zur Verantwortung zu ziehen; ganz im Gegenteil. Wir haben Israels Aktionen durch Vetos gegen UN-Resolutionen, die Israel zur Rechenschaft ziehen sollten, ermöglicht und legitimiert. Präsident Biden hat das Blut unschuldiger Menschen an seinen Händen”. Die Vereinigten Staaten haben lange Zeit israelische Kriegsverbrechen und den Status quo von Apartheid und Besatzung ermöglicht. Dieser Status quo bietet weder den Israelis noch den Juden auf der ganzen Welt Sicherheit.”

Jeder Campus-Protest ist anders. Aber im Allgemeinen verfolgen sie das gleiche Ziel: ihre Universitäten dazu zu bringen, ihre Stiftungsgelder aus Israel und aus Unternehmen, die mit der anhaltenden israelischen Besatzung in Verbindung stehen, abzuziehen. Einige haben dazu aufgerufen, die akademischen Beziehungen zu israelischen Universitäten abzubrechen, während andere, wie Cornell und Yale, ihre Schulen aufgefordert haben, nicht mehr in Waffenkonzerne zu investieren, die mit dem Blutvergießen ein Vermögen machen.

Diese Forderungen haben einen Präzedenzfall. Nachdem Russland 2022 in die Ukraine einmarschiert war, beendeten zahlreiche amerikanische Hochschulen fast über Nacht die Zusammenarbeit mit Russland. Noch weiter zurück reichen die Studentenproteste, die viele US-Universitäten dazu zwangen, ihre finanziellen Beziehungen zum Südafrika der Apartheid zu beenden.

Israel und der militärisch-industrielle Komplex sind jedoch so eng mit der US-Wirtschaft verflochten, dass sich ein umfassender Boykott als schwierig erweisen könnte, vor allem wenn man die engen Verbindungen der amerikanischen Eliteuniversitäten zur Rüstungsindustrie bedenkt. Das MIT beispielsweise ist langfristige Partnerschaften mit einer Reihe von führenden Waffenherstellern eingegangen, darunter RTX (ehemals Raytheon), Lockheed Martin und Boeing, das in dem neuen, gemischt genutzten Gebäude des MIT am Kendall Square in Cambridge, MA, 100.000 Quadratmeter Forschungs- und Laborfläche gemietet hat.

Während die Medien die Studenten als weltfremde Unterstützer des Terrorismus verteufelt haben, genießen sie unter ihren Kommilitonen breite Unterstützung. Die Studenten haben eine Resolution verabschiedet, in der das MIT aufgefordert wird, alle Forschungs- und Finanzbeziehungen zum israelischen Militär zu beenden. 63,7 % der Studenten und 70,5 % der Absolventen stimmten dafür. Amerikanische Erwachsene zwischen 18 und 44 Jahren unterstützen die landesweiten Proteste in einem Verhältnis von 4:3.

Ein Demonstrant wird in der S. 34th St. in der Nähe des Campus der University of Pennsylvania in Philadelphia verhaftet, 17. Mai 2024. Steven M. Falk | AP

Die Niederschlagung

Die Behörden waren jedoch wenig verhandlungsbereit, und Bilder von schwarz gekleideten Bereitschaftspolizisten, die Studenten und Fakultätsmitglieder verprügelten und wegschleppten, verbreiteten sich in der ganzen Welt.

MintPress sprach mit Bryce Greene, einem studentischen Organisator an der University of Indiana Bloomington, der uns erzählte, wie die Verwaltung mit der Polizei zusammenarbeitete, um die wachsende Bewegung zu unterdrücken:

“In der Nacht, bevor wir unser Lager errichteten, änderte die Verwaltung die Regeln für den von uns genutzten Raum und nutzte diese Regeländerung, um einen Polizeiangriff auf friedliche Demonstranten auf militärischem Niveau zu starten. Die Universität genehmigte gepanzerte Fahrzeuge, Bereitschaftstruppen, Sturmgewehre, Schrotflinten, Granatwerfer, einen über uns kreisenden Hubschrauber, eine Überwachungsdrohne und sogar einen Scharfschützen auf dem Dach.”

“Am ersten Tag drang die militarisierte Polizei in das Camp ein und verhaftete Dutzende von Menschen”, so Greene. Unerschrocken kehrten die Demonstranten zwei Tage später zurück und wurden mit einem ähnlichen Maß an Gewalt empfangen. Greene wurde verhaftet und erhielt ein fünfjähriges Verbot vom Campus, was er auf seine langjährige studentische Organisation zurückführt.

Die Geschichte in Indiana ist bei weitem kein Einzelfall. Am MIT stürmten mehr als 200 bewaffnete Bereitschaftspolizisten am 11. Mai um 4 Uhr morgens das Protestcamp, zerstörten es und verhafteten friedliche Demonstranten. In Harvard wurde das Undergraduate Palestine Solidarity Committee der Universität suspendiert und es wurden Maßnahmen gegen einzelne Studenten ergriffen. Vielen von ihnen droht nun der Rauswurf aus dem Studentenwohnheim und sogar die Abschiebung. In der Zwischenzeit hat die UPenn den Protestführern den Zutritt zum Campus verwehrt. Die Senioren glauben, dass dies ihre Fähigkeit beeinträchtigen wird, ihren Abschluss zu machen oder ihren Grad zu erhalten. Bis zum 22. Mai gab es landesweit weit über 3.000 Verhaftungen.

Schreddern des ersten Verfassungszusatzes

Nach einem Überraschungsangriff der Hamas begann Israel am 7. Oktober mit seiner Gewaltkampagne in Gaza. Die unablässige Bombardierung des dicht besiedelten Streifens hat Zehntausende von Toten gefordert und zur Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen geführt – die schlimmste Episode völkermörderischer Gewalt in Palästina seit der Nakba von 1948, als eine dreiviertel Million Palästinenser mit Waffengewalt aus ihren Häusern vertrieben wurden, um den Boden für einen jüdischen Staat zu bereiten. Mehrere internationale Gremien, darunter die Vereinten Nationen, der Internationale Strafgerichtshof und Amnesty International, haben das Wort “Völkermord” verwendet, um das israelische Vorgehen in Gaza zu diskutieren. Präsident Biden wies diese Interpretation jedoch zurück und gab Israel seine volle Unterstützung.

Diese bedingungslose Unterstützung schadet Bidens Umfrageergebnissen erheblich. Eine Mehrheit der demokratischen Wähler hält Israels Vorgehen für Völkermord, und junge Amerikaner geben ihre Unterstützung für Biden in Scharen auf.

Vor allem diese Gruppen greifen auf alternative Nachrichtenquellen für Israel und Palästina zurück. Umfragen zeigen, dass junge Menschen, die ihre Nachrichten von TikTok und anderen sozialen Medien beziehen (und nicht durch den Filter der Unternehmensnachrichten), am ehesten eine negative Einstellung zu Israels Aktionen haben. Die Reaktion der Regierung Biden bestand darin, einfach mit der vollständigen Schließung von TikTok in den Vereinigten Staaten zu drohen. Es ist jedoch alles andere als klar, ob diese autoritäre Maßnahme die wachsende Welle der palästinensischen Solidarität aufhalten kann, die sich seit Jahren aufbaut und zum Teil auf die unermüdliche Arbeit von Aktivisten an den Universitäten des Landes zurückzuführen ist.

Obwohl die Demonstrationen auf dem Campus überwiegend friedlich waren, haben die Behörden beschlossen, hart gegen sie vorzugehen und dabei den ersten Verfassungszusatz zu zerreißen. Warum haben sowohl die Universitäten als auch die Regierung praktisch keine Toleranz gegenüber denjenigen gezeigt, die gegen den Völkermord protestieren? Erstens, weil so viele finanzkräftige Universitätsspender selbst überzeugte Zionisten sind und enge Verbindungen zum israelischen Staat haben.

Dies wirft die Frage auf, ob diese so genannten wohltätigen Spenden überhaupt so wohltätig sind. Zum einen erhalten Amerikas Superreiche für ihre Spenden oft Steuerabschreibungen. Zweitens erhalten sie dadurch eine übermäßige Macht, die Richtung der von ihnen finanzierten Einrichtungen zu bestimmen. Sollten wohlhabende Einzelpersonen in der Lage sein, die Universitätspolitik für Zehntausende von Menschen zu diktieren? Viele würden sagen, dass dies zutiefst antidemokratisch ist.

Wie wir gesehen haben, haben auch die Universitäten selbst tiefe akademische und sogar finanzielle Verbindungen zum Staat Israel, was die Desinvestitionsforderungen der Studenten besonders heikel macht. All dies geschieht in einem Kontext, in dem die Regierung Israel und seinen Kriegszielen weiterhin ihre volle Unterstützung zusagt und gegen israelfeindliche Äußerungen vorgeht, indem sie versucht, es praktisch illegal zu machen, sich offen gegen Israels Expansionspolitik auszusprechen. Israel ist in Amerika schon seit langem ein drittes politisches Standbein. Die Tausenden von Studenten, die verhaftet wurden, lernen das in Echtzeit.