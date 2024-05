Erzbischof Viganò: Falsche Hirten arbeiten mit der Freimaurerei zusammen, um die Kirche zu verdunkeln

Von Erzbischof Carlo Maria Viganò

Wenn die Allerheiligste Dreifaltigkeit in unserer Seele wohnt, wird es uns auch in den schwierigsten Momenten nicht an innerem Frieden fehlen.

Anmerkung der Redaktion: Im Folgenden finden Sie den vollständigen Text der Pfingstpredigt von Erzbischof Carlo Maria Viganò.

Wir flehen Dich an! O verzeihender

GEIST, steige nun wieder herab,

Hilf den Deinen zu einem heiligen Leben,

Hilf auch den unwissenden Menschen;

Komm und erschaffe neu; erwecke

Tote Herzen, zweifelnd und in Sünden;

Bezwinge und gib den Besiegten,

Göttlichen Lohn, Du selbst, der gewinnt Alessandro Manzoni, La Pentecoste, Vv. 89-96

(LifeSiteNews) – Die Volksfrömmigkeit feiert diesen feierlichen Tag mit dem Namen “Ostern der Rosen” [Pasqua delle rose], der an den alten Brauch erinnert, die Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Apostel und auf Maria, die Heiligste, mit einer Kaskade von Rosenblättern zu symbolisieren. Die Ähnlichkeit mit Ostern ist so groß, dass am Vorabend des Pfingstfestes denjenigen, die in der Vigil des Karsamstags noch nicht getauft werden konnten, feierlich die heilige Taufe gespendet wurde. So wie das jüdische Pessach ein Vorzeichen des christlichen Pessach [Pasqua oder Ostern] war, so war das jüdische Pfingstfest – bei dem sieben Wochen nach der Flucht aus Ägypten die Verkündigung der Zehn Gebote gefeiert wurde – ein Vorzeichen des neuen Pfingstfestes, das diesmal auf alle Völker ausgedehnt wurde.

An Ostern verneigt sich die κόσμος (Welt) vor der Majestät Christi, des Königs und Hohenpriesters, per quem omnia facta sunt – “durch den alle Dinge geschaffen wurden”. An Pfingsten huldigt die Schöpfung dem Schöpfergeist, dem Schöpfergeistus, der in seiner Kraft das Antlitz der Erde erneuert. An Ostern werden die messianischen Verheißungen des alten Gesetzes erfüllt. An Pfingsten verwirklichen sich die Verheißungen des Messias selbst in seinem mystischen Leib, der heiligen Kirche, der Mutter der Heiligen – Madre de’ Santi – wie Manzoni sie in seinem berühmten heiligen Hymnus für dieses Fest nennt.

Die Apostel sind im Coenaculum propter metum Judæorum “aus Furcht vor den Juden” (Joh 20,19) eingeschlossen: Sie hatten den Heiligen Geist noch nicht empfangen, und ihre menschlichen Ängste würden erst zehn Tage nach der Himmelfahrt des Herrn mit der Herabkunft des Heiligen Geistes verschwinden. Heute wiederholt sich dieselbe ängstliche Untätigkeit in umgekehrter Richtung, mit einer Hierarchie, die schuldhaft ignoriert, schuldhaft schweigt und das heiligende Wirken des Parakleten auch nach seiner Herabkunft verbirgt und zunichte macht, selbst nachdem zweitausend Jahre Christentum die göttliche Kraft des Geistes bei der Gewinnung von Seelen für Gott und beim Aufbau der heiligen Kirche bewiesen haben.

Wir dürfen die Schwere dieses Akts des Versteckens nicht unterschätzen: Er ist vorsätzlich und bewusst darauf ausgerichtet, Schaden anzurichten, denn die Söldner sind sich bewusst, dass es zur Zerstörung der Zivilgesellschaft und der Kirche notwendig ist, die Verbreitung der Gnade und ihr Wirken durch die Sakramente, die die rechte Hand der Gerechtigkeit Gottes durch die Heilige Messe aufhalten, so weit wie möglich zu verhindern. Sie wollen dafür sorgen, dass das Opfer Christi zunichte gemacht wird, damit die Seelen durch das Austrocknen der Gnadenströme geschwächt werden und auf ihrem Weg durch die Wüste einer feindlichen Welt verdursten. Ihr Fehler ist – wie wir bei den Ärzten während der Pandemie-Farce gesehen haben – nicht Inkompetenz oder Unfähigkeit: Es ist vielmehr der Wunsch, Böses zu tun, dem Feind zu dienen, die Macht der Neuen Weltordnung zu unterstützen in der abscheulichen und erbärmlichen Illusion, einen Platz am Hof des Antichristen zu suchen. Elende Verräter, deren einziger Lebenszweck darin besteht, sich in dieser schäbigen libido serviendi “Dienstwilligkeit” zu verzehren.

Dieses subversive Werk – denn das ist es in jeder Hinsicht, in Bezug auf Gott, die Kirche und die Seelen – hat zum Ziel, die Herrschaft unseres Herrn Jesus Christus an sich zu reißen, damit an seiner Stelle der Sohn des Verderbens, der Antichrist, in einer grotesken Fälschung sowohl der zivilen als auch der religiösen Autorität an heiliger Stätte sitzen kann. Wir können nicht glauben, dass ein Nachfolger der Apostel den von Christus erhaltenen Auftrag verleugnen und ihm widersprechen und stattdessen seinem Feind dienen könnte, ohne zu verstehen, dass er sich dadurch zum Komplizen des satanischen Plans der Revolution macht.

Nein, liebe Gläubige: nach Jahrzehnten der systematischen Auflösung der Kirche – und mehr als zwei Jahrhunderten der sozialen Auflösung – kann kein Pfarrer guten Glaubens noch glauben, dass die vom Zweiten Vatikanischen Konzil eingeführten Neuerungen nichts mit dem katastrophalen Zustand zu tun haben, in dem sich die Welt befindet. Für diejenigen, die angesichts des Seelenmordes der letzten sechzig Jahre immer noch die unhaltbare angebliche “Orthodoxie” des Konzils und seiner Liturgie verteidigen, sind die Worte des großen Bossuet sehr passend: Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes – “Gott lacht über die Menschen, die die Wirkungen beklagen, während sie die Ursachen gutheißen.”

Das Verstecken der Kirche – d.h. ihre Verdunkelung durch die konziliare und synodale Sekte, ihre aktive Mitarbeit am synarchischen Projekt der Freimaurerei – ist das genaue Gegenteil des wachsamen Zitterns der Apostel, die, noch geistig entwaffnet, auf die himmlischen Waffen warteten, die ihnen von ihrem Herrn gegeben werden würden, und die dann bereit sein würden, diese Waffen zu ergreifen und zu kämpfen, sogar um den Preis ihres Lebens, wie es später geschah.

Tristes erant apostoli “Die Apostel waren traurig.”

Die Herzen der Apostel waren durch die kürzliche Himmelfahrt des Herrn belastet, und ihr ängstliches Warten auf den Tröstergeist beruhte eher auf Hoffnung als auf menschlicher Gewissheit. Die Gottesmutter allein bewahrte – unerschütterlich (und unerschütterlich) – die Gewissheit des Glaubens, und sie tröstete die Apostel gewiss, während sie warteten, indem sie sie an die Worte ihres göttlichen Sohnes erinnerte.

Die Herzen der Söldner sind nicht ängstlich. Stattdessen sind sie verrückt vor Feindseligkeit gegenüber demjenigen, der den Sieg bereits errungen hat, und dienen denen, die wissen, dass sie bereits unausweichlich verloren haben. Und es ist ebenso irrsinnig zu glauben, dass derselbe Heilige Geist angesichts eines so skandalösen und beispiellosen Verrats seitens der Hierarchie seine Allmacht nicht auf außergewöhnliche Weise entfalten und Propheten aus den Steinen erwecken kann.

Das ist die schöpferische und erneuernde Kraft des Heiligen Geistes, des Parakleten: zu wehen, wo immer er will. Und wie unser Herr Nikodemus lehrt, bedeutet “wo er will” nicht “wohin er will” – es bedeutet nicht Willkür -, sondern die Vereinigung der göttlichen Tat mit dem göttlichen Willen. Und er will herabsteigen, um das Opfer des Altars mit seiner Gnade zu heiligen und zu segnen: veni, et benedic hoc sacrificium tuo sancto nomini præparatum – “komm und segne dieses Opfer, das für deinen heiligen Namen bereitet ist”. Er will auf diejenigen herabkommen, die im Wasser der Taufe wiedergeboren werden, auf die milites Christi “Soldaten Christi” in der Firmung, auf die Diener des Allerhöchsten in der heiligen Weihe, auf die Eheleute in der Ehe, auf die Kranken und Sterbenden in der Sterbesalbung. Er weht auch in den kleinen Gemeinschaften, die sich dem Geist der Welt widersetzen: einem Geist der Lüge, der nicht von Gott kommt. Er weht in den Kirchen, in denen die Flamme des Glaubens bewahrt wird, und im Aufblühen der traditionellen Berufe, sowohl der weltlichen als auch der religiösen.

Anstelle von Jorge Mario Bergoglios “Gott der Überraschungen” stellen die wahre Kirche und die wahren Hirten das semper idem der göttlichen Ewigkeit. Denn die Neuheit der christlichen Offenbarung ist kein unerreichbares Ziel des so genannten Fortschritts, der auch Moden und dem Lauf der Zeit unterworfen ist, sondern ein geschichtliches Ereignis, das die Unterscheidung zwischen dem Vorher und dem Nachher, zwischen dem Alten und dem Neuen, eben zwischen Dunkelheit und Licht, ausmacht. Es ist eine Offenbarung, die unser Herr Jesus Christus ist, das ewige Wort des Vaters, und die der Paraklet mit seinen Gaben besiegelt, die göttliche Liebe, die vom Vater und vom Sohn ausgeht; derselbe Geist, der durch die Propheten gesprochen hat und der weiterhin zu uns in den ewigen Worten der Heiligen Kirche spricht, die Stimme Christi, die die Schafe erkennen.

Die Welt spottet und lehnt den Frieden ab, den nur unser Herr geben kann. Pax Christi in Regno Christi “Frieden Christi im Reich Christi”: Wer Satan zur Herrschaft verhelfen will, kann den Frieden Christi weder verstehen noch begehren, sondern will das Chaos Antichristi in Regno Antichristi. Der Friede kommt nur von Christus, und ohne Christus kann es keinen Frieden geben. Es kann keinen Frieden geben in der Welt, die durch den Verrat der korrupten, der Macht unterworfenen zivilen Autorität im Abfall und im Kult des Satans versunken ist; es kann keinen Frieden geben in einer Kirche, deren Hierarchie nicht weniger abtrünnig, in Moral und Glaube korrumpiert und der gleichen Macht unterworfen ist.

Aber wenn es in einer Welt, die täglich ihren Herrn kreuzigt, weder Frieden noch Wohlstand geben kann, so gibt es doch ein kleines Heiligtum, in dem dieser Friede möglich ist, in dem der Herr sich niederlässt, in dem die Engel gerne verweilen und ausruhen: es ist unsere Seele. Ein kostbares Heiligtum, das nach Gottes Willen niemand verletzen kann, nicht einmal die Dämonen und ihre Diener, die sich am Rausch der künstlichen Intelligenz berauscht haben.

Der Zustand der Seele in der Gnade Gottes lässt sie in der Heiligkeit wachsen, und je mehr sie sich vertrauensvoll dem Willen des Herrn überlässt, desto schneller schreitet dieses geistige Wachstum voran. Das ist das Coenaculum, zu dem wir oft Zuflucht nehmen, indem wir den Tröster bitten, uns Kraft zu geben und uns in Zeiten der Prüfung zu unterstützen. Und die Familie ist ein ähnlicher Zufluchtsort – die “Hauskirche” -, in die die Schrecken der verderbten Welt nicht eindringen und die gerettet werden wird, wenn der Engel der Vernichtung vorüberzieht.

Wenn die Heiligste Dreifaltigkeit in unserer Seele wohnt, wird es uns auch in den schwierigsten Momenten nicht an innerem Frieden mangeln, denn wir werden wissen, dass der Herr uns gerade in solchen Situationen wie ein göttlicher Zyreniker zu Hilfe kommt. Wir werden auch dann nicht versagen, wenn wir uns wie für ein Verbrechen verantworten müssen, weil wir uns voll zum katholischen Glauben bekennen.

Wenn sie euch vor die Synagogen, die Richter und die Obrigkeit bringen, dann sorgt euch nicht darum, wie ihr euch entlasten oder was ihr sagen sollt; denn der Heilige Geist wird euch in diesem Augenblick lehren, was ihr sagen sollt (Lk 12,11-12).

Das ist die Bedeutung des Wortes Paraklet: der Fürsprecher, Berater und Verteidiger der Angeklagten, die der Teufel – διάβολος, der Ankläger – mit seinen falschen Argumenten verleumdet. Deshalb bitten wir im Veni Creator den Parakleten: Hostem repellas longius – vertreibe den Feind. Deshalb verbinden wir mit dieser Anrufung auch die Bitte um Frieden: pacemque dones protinus “Und sofort Frieden gibst.”.

Rufen wir also, liebe Brüder und Schwestern, den göttlichen Tröster an, dulcis hospes animæ “süße Heerscharen der Seele”, damit im Heiligtum unseres Herzens, in unseren Familien und Gemeinschaften Christus, der Friedensfürst, herrsche; damit dort, wo der Sohn herrscht, auch der Vater und der Heilige Geist herrschen und die durch die Sünde zerbrochene göttliche Ordnung wiederherstellen. Und so möge es sein.