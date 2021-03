Der positive Einfluss der menschlichen CO2-Emissionen auf das Fortbestehen des Lebens auf der Erde

EINLEITUNG

Es gibt eine weit verbreitete Überzeugung, dass CO2-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe zur Energiegewinnung eine Bedrohung für das Klima der Erde darstellen und dass die Mehrheit der Arten, einschließlich der menschlichen Spezies, stark darunter leiden werden, wenn diese Emissionen nicht drastisch eingeschränkt oder sogar eliminiert werden.1

Dieses Papier bietet eine radikal andere Perspektive, die auf der geologischen Geschichte von CO2 basiert. CO2 ist einer der wichtigsten Nährstoffe für das Leben auf der Erde. Es hat sich während der letzten großen Eiszeit im Pleistozän gefährlich niedrigen Werten genähert, und die menschlichen CO2-Emissionen könnten das Verhungern und Aussterben der meisten Lebewesen auf dem Planeten aufgrund eines CO2-Mangels abwenden.2 Dies ist nicht in erster Linie eine Diskussion über den möglichen Zusammenhang zwischen CO2 und der globalen Erwärmung oder dem Klimawandel, obwohl er erwähnt werden muss. Es gibt viele Diskussionen zu diesem Thema, und es ist sowohl in der Wissenschaft als auch in der Politik heftig umstritten. Es ist unbestritten, dass sich das Klima in den letzten 300 Jahren seit dem Höhepunkt der Kleinen Eiszeit erwärmt hat. Es steht auch außer Frage, dass CO2 ein Treibhausgas ist und dass die Emissionen, wenn sie gleich bleiben, zu einer gewissen Erwärmung führen würden, wenn der CO2-Gehalt in der Atmosphäre ansteigt. Dennoch gibt es keinen definitiven wissenschaftlichen Beweis,

dass CO2 ein wesentlicher Faktor ist, der das Klima in der realen Welt beeinflusst. Das Klima der Erde ist ein chaotisches, nichtlineares, variantenreiches System mit vielen unvorhersehbaren Rückkopplungen, sowohl positiver als auch negativer. In erster Linie geht es hier um die Rolle des atmosphärischen CO2 bei der Aufrechterhaltung des Lebens auf der Erde und um die positive Rolle der menschlichen Zivilisation bei der Verhinderung eines CO2-Abwärtstrends auf ein Niveau, das die Existenz des Lebens bedroht.

DIE GESCHICHTE DES CO2 IN DER GLOBALEN ATMOSPHÄRE

Es ist eine unbestrittene Tatsache, dass alles Leben auf der Erde auf Kohlenstoff basiert und dass die Quelle dieses Kohlenstoffs CO2 ist, das in der globalen Atmosphäre zirkuliert. Als ursprüngliche Quelle von CO2 in der Atmosphäre werden massive Vulkanausbrüche während