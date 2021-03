Systemfrage: Das Manifest des Großen Erwachens. Gegen den Großen Neustart (Great Reset).

Alexander Dugin ist ein russischer Politiker, Politologe und Publizist. Laut der “allwissenden Müllhalde” Wikipedia ist er ein “Ideengeber einer intellektualisierten extremen bzw. Neuen Rechten in Russland”. Desweiteren schreibt das Online-Lexikon:

Dugin vertritt antiwestliche und antiliberale Positionen und propagiert über internationale Netzwerke das geopolitische Konzept eines „Neo-Eurasismus“ auf der Basis eines in Opposition zu den Vereinigten Staaten stehenden großrussischen Reiches. Seit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten lehnt er Antiamerikanismus jedoch ab und spricht stattdessen von einem “Sumpf” globalistischer Eliten, den er als Gegner betrachtet und der seiner Ansicht nach in Amerika und Europa trockengelegt werden solle.

Diese Information sei der nachfolgenden, sehr langen Übersetzung Dugins vorangestellt. Ich übersetze den Artikel trotzdem, da Dugin im Originalartikel The Manifesto of Great Awakening. Against Great Reset. einige sehr wichtige Dinge anspricht, die losgelöst von irgendwelcher Gesinnung eine wichtige Einordnung zum Themenkomplex des “Großen Neustarts” anspricht. Man kann sicherlich zu dem