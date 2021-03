Der Schulleiter einer US-Schule wird suspendiert und verklagt, weil er über „Meinungsfreiheit“ gesprochen hat

Der High-School-Direktor, Barton Thorne, in Shelby, Tennessee, verklagt seinen Schulbezirk, nachdem er von seiner Position suspendiert worden war, weil er ein Video gepostet hatte, in dem er die Schüler aufforderte, sich vor Einschränkungen der Rede- und Gedankenfreiheit zu hüten, die durch Big Tech ermöglicht werden.

Thornes Kommentare kamen kurz nach den Ausschreitungen am 6. Januar auf dem Capitol Hill und den darauf folgenden Verboten des damaligen Präsidenten Donald Trump auf Twitter, Facebook und anderen sozialen Medien.

Thorne bezeichnete in der per Videostream übertragenen Botschaft die Unruhen als „Aufruhr“ und „Ignoranz auf höchster Ebene“, warnte jedoch vor einer aufkeimenden Bewegung, die darauf abzielt, konservative Reden auf großen Plattformen einzuschränken, was seiner Meinung nach negative Folgen für die Gesellschaft haben könnte.

„Denken Sie an totalitäre Regierungen“, sagte Thorne. „Denken Sie an Nordkorea, denken Sie an China. Was solche Systeme möglich macht, ist die Einschränkung und Ausschaltung des freien Gedankenaustausches.“

„In den Vereinigten Staaten und in Demokratien sprechen wir über den Marktplatz der Ideen. Nun, was passiert, wenn der Marktplatz der Ideen zu einem erzwungenen Monopol wird?“, fügte Thorne in der Nachricht hinzu.

Für seine Äußerungen, die nicht einmal politisch parteiisch waren, sondern eher ein Aufruf zum Nachdenken für Schüler und sogar Lehrer, wurde der Schulleiter von der Schulbehörde von seinem Posten suspendiert.

Der Zweck des Videos war kein anderer, als zum Nachdenken anzuregen und die Bedeutung der freien Meinungsäußerung als Grundlage eines jeden Systems der sozialen Interaktion hervorzuheben. So beschrieben es die Anwälte, die an der Klage Thornes gegen die Schulbehörde beteiligt waren:

„Wie Sie in der Abschrift [des Videos] lesen, können Sie sehen, dass Direktor Thorne seine Schüler ermutigte, kritisch zu denken, über die Bedeutung der freien Rede in einer freien Gesellschaft sprach und versuchte, seine Schüler zu lehren, dass, wenn wir mit Menschen nicht einverstanden sind Es ist wichtig, dass wir mit Respekt reagieren und uns auf ihre Argumente festlegen “, sagte Daniel Suhr, einer der leitenden Anwälte des Liberty Justice Center, der Thorne vertritt.

Obwohl Thorne wieder eingestellt wurde, verklagt er immer noch den Schulbezirk wegen der Entlassung. In einer Klage, die diese Woche eingereicht wurde, argumentierten Thornes Anwälte, dass Thornes Äußerungen innerhalb der geschützten Grenzen der Shelby County Schools-Politik lagen und dass die Schule verpflichtet sein sollte, anzuerkennen, dass seine Suspendierung „gegen den Ersten Verfassungszusatz verstößt“ und dass der Schulbezirk „seinen Vertrag“ mit Thorne wegen der Entlassung gebrochen hat.

Die Entscheidung der Schulbehörde, Thorne zu suspendieren, verleiht seiner Rede zu Recht Glaubwürdigkeit. Die Kultur der Annullierung und Zensur hat sich in allen Bereichen des Lebens ausgebreitet. Linke benutzen das Argument der Konfrontation mit Hassreden, um konservative Stimmen zum Schweigen zu bringen, und sie greifen tatsächlich die Redefreiheit selbst an. Dies spiegelt sich in sozialen Netzwerken, in den Medien und in den Schulen als gemeinsame Währung wider.