Der programmierte Mensch

Immer mehr begeben wir uns in Abhängigkeit von Maschinen, die uns ideologisch einseitig indoktrinieren.

Für den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) werden ständig neue Anwendungsmöglichkeiten entdeckt. Doch die Sache hat auch eine unheimliche Seite — was geschieht, wenn wir die Kontrolle darüber verlieren? Die Machtübernahme von Maschinen ist in Science-Fiction-Filmen ein übliches Handlungsmuster. Dass dergleichen in der Realität vorkommen könnte, wollen wir uns noch nicht vorstellen. Dabei gängeln uns Apparate und Software schon jetzt in vielen Bereichen. Tatsächlich ist es aber nicht die KI selbst, die nach der Macht greift, denn diese verfügt nicht über einen eigenen Willen und Gefühle; es sind die Menschen, die künstliche Intelligenz programmieren und damit zunehmend über eine ungesunde, nicht demokratisch legitimierte Machtfülle verfügen. Im ersten Schritt könnten wir dazu überredet werden, uns auf immer mehr Feldern auf eine KI zu verlassen, da diese uns intellektuell haushoch überlegen und somit unfehlbar sei. Im zweiten Schritt könnte Programmierer dieses Vertrauen ausnützen, um eine einseitige politische Agenda voranzutreiben — sei es, dass Chat-Programme weltanschaulich tendenziöse Antworten geben; sei es, dass „Fake News“ automatisch aussortiert werden.

von Reimar Kanis

Die Idee, eine menschliche Schöpfung könnte ein Eigenleben entwickeln und sich mit der so erlangten Autonomie gegen seine Schöpfer wenden, wird in einigen Fiktionen vorweggenommen. Schon in dem alten Mythos „Golem“ oder im Roman „Frankenstein “ von Mary Shelley (1818) wenden sich die Geschöpfe gegen ihre Schöpfer. 1942 ersinnt der Autor Isaac Asimov in seiner Kurzgeschichte „Runaround“ Robotergesetze, welche die