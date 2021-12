Der raffinierteste Krieg der Geschichte – sind Sie ein Komplize? Wie China Ihr COVID-Leben steuert

Mercola.com

Die Art von Gesellschaft, zu der uns die technokratischen Eliten drängen, ist eine, die Chinas autoritärer Herrschaft nachempfunden ist, in der die totale Unterwerfung unter die Regierung die einzige Option ist, wenn man leben will.

Es gibt Beweise dafür, dass die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) hinter der unwissenschaftlichen Leugnung der SARS-CoV-2-Laborleck-Theorie durch die Mainstream-Medien in den USA steckt.

Die meisten US-Mainstream-Medien haben finanzielle Verbindungen zur KPCh. Wissenschaftler, die an gefährlichen Gain-of-Function-Experimenten arbeiten, haben ebenfalls ein Interesse daran, China davor zu schützen, eines Labordiebstahls beschuldigt zu werden, da sie nicht wollen, dass die Gain-of-Function-Forschung verboten wird.

China hat auch großen Einfluss auf amerikanische Unternehmen, die wissen, dass die KPCh im Falle einer Verärgerung milliardenschwere Unternehmen zerstören und das Vermögen von Tausenden von Mitarbeitern und Millionen von Aktionären vernichten kann.

Die USA werden von Tag zu Tag totalitärer, und viele der anstehenden Veränderungen in der Gesellschaft sind nach dem Vorbild der eisernen Herrschaft der KPCh gestaltet, mit digitaler Überwachung rund um die Uhr, einem strafenden sozialen Kreditscore und einem drakonischen Zensursystem, das selbst den kleinsten Abweichler zur Strecke bringt

Es ist ganz offensichtlich, dass die Art von Gesellschaft, in die uns die technokratischen Eliten treiben, eine Gesellschaft ist, die China nachempfunden ist: eine Gesellschaft, in der Lippenbekenntnisse zu den Menschenrechten abgelegt werden, während die Bevölkerung in einem eisernen Griff der High-Tech-Überwachung gehalten wird.

Der Künstler und Freiheitsaktivist Ai Weiwei ist mit Chinas autoritärer Herrschaft bestens vertraut. In einem Interview mit der PBS-Sendung „Firing Line“ vom 12. November 2021 (siehe oben) sprach Weiwei über seine Kämpfe mit der chinesischen Regierung, die er auch in seinen Memoiren „Tausend Jahre Freud und Leid“ beschreibt.

Nach Jahren der politischen Verfolgung floh Weiwei 1981 aus China und landete in New York City. 1989 endete ein friedlicher Protest auf dem Platz des Himmlischen Friedens blutig, als das chinesische Militär viele der Teilnehmer abschlachtete. Einige davon waren Freunde von Weiwei. In seinem Buch schreibt er:

Junge Menschen in China wissen heute überhaupt nichts über die Studentenproteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens 1989, und wenn sie es wüssten, wäre es ihnen vielleicht sogar egal, denn sie lernen Unterwerfung, bevor sie die Fähigkeit entwickelt haben, Zweifel zu äußern und Annahmen infrage zu stellen.

Wie ist es der chinesischen Regierung gelungen, diese Erinnerung auszulöschen?, fragt der Interviewer. Weiwei antwortet:

Die chinesische Regierung ist sehr raffiniert. Sie hat in jeder Hinsicht Erfolg mit ihrer Propaganda. Sie glauben, wenn sie weiterhin die Unwahrheit sagen, wird die Geschichte auch so geschrieben werden. Die junge Generation hat keine Möglichkeit, diese Schlussfolgerung der Regierung auch nur zu hinterfragen oder infrage zu stellen. Im Grunde genommen wird also die ganze Generation oder Generationen – die chinesische Mehrheit – auf der Seite der Regierung stehen, was schade ist …

Sie wissen, wie sie das Internet kontrollieren können. Sie haben wahrscheinlich Millionen von Internetpolizisten angeheuert, die jeden Satz überwachen. Jede Bewegung, jede Handlung im Internet würde also eindeutig aufgezeichnet werden … Es [wurde] so ausgeklügelt, jedes Individuum zu zensieren und zu überwachen. Und es ist unvorstellbar … viele, viele Dissidenten wurden ins Gefängnis gesteckt. Die meisten meiner Freunde sitzen jetzt noch im Gefängnis.

Die USA sind bereits ein autoritärer Staat

Heute, da wir gegen die COVID-Propaganda der Regierung kämpfen, wird die Wirksamkeit dieser Art von totalitärer Gehirnwäsche deutlich. Es besteht kein Zweifel, dass wir uns im raffiniertesten Krieg der Menschheitsgeschichte befinden, und jeder, der zu rationalem Denken und einer Ahnung von Freiheit fähig ist, ist der erklärte Feind.

Überall werden von offizieller Seite leicht beweisbare Lügen verbreitet, die jedoch von den Mainstream-Medien aufgegriffen werden, und eine große Zahl von Menschen schluckt diese Informationen ohne zu überlegen.

Es ist nicht schwer, sich eine Zukunft vorzustellen, in der die Bevölkerung über die Grundlagen von Wissenschaft und Medizin so grob falsch informiert ist, dass es niemanden mehr gibt, der auch nur in Erwägung zieht, die ihm vorgetragene Geschichte zu hinterfragen. Wie Weiwei feststellt, sind wir bereits auf dem besten Weg dazu:

In den Vereinigten Staaten kann man unter den heutigen Bedingungen leicht einen autoritären [Herrscher] haben. In vielerlei Hinsicht befindet man sich bereits in einem autoritären Staat. Ihr wisst es nur nicht. Viele Dinge, die heute in den USA passieren, können mit der Kulturrevolution in China verglichen werden – wie etwa der Versuch der Menschen, sich in einer gewissen politischen Korrektheit zu vereinen. Das ist sehr gefährlich.

Von den Medien erzwungene Unwahrheiten

Ashley Rindsberg, Autorin von „The Gray Lady Winked: How the New York Times‘ Misreporting, Distortions and Fabrications Radically Alter History“ (Wie die Falschmeldungen, Verzerrungen und Erfindungen der New York Times die Geschichte radikal verändern) seziert die Berichterstattung über den Ursprung von SARS-CoV-2 in ihrem Beitrag „The Lab Leak Fiasco“ (Das Fiasko mit dem Laborleck) im Tablet-Magazin. Darin legt sie nahe, dass China weitgehend hinter der unwissenschaftlichen Leugnung der Laborleck-Theorie steckt. Sie schreibt:

Über ein Jahr lang haben die Medien Unwahrheiten über die Ursprünge der Pandemie verbreitet, die Beweise nie ausgewertet, sich nie entschuldigt und wurden nie zur Rechenschaft gezogen … Am 24. Januar 2020 veröffentlichte die britische Fachzeitschrift The Lancet eine Studie über das neue Coronavirus, das sie als 2019-nCoV identifizierte. Die Studie widersprach im Wesentlichen der offiziellen Darstellung der chinesischen Regierung, wann und wie das Virus entstanden ist … Während die chinesische Regierung auf den Huanan-Meeresfrüchte-Großmarkt verwiesen hatte … stellte die Studie fest, dass mindestens ein Drittel der ersten Fälle – einschließlich des ‚Patienten Null‘ … – keinerlei Verbindung zu diesem Markt hatten.

In den ersten Medienberichten wurde der Umgang der chinesischen Regierung mit der Krise kritisiert und die Darstellung der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) infrage gestellt. Dann, Ende Januar 2021, wendete sich das Blatt plötzlich. US-Senator Tom Cotton wurde heftig für seine Aussage angegriffen:

Wir wissen immer noch nicht, woher das Coronavirus stammt. Es könnte ein Markt, ein Bauernhof oder ein lebensmittelverarbeitender Betrieb gewesen sein. Ich möchte darauf hinweisen, dass es in Wuhan Chinas einziges Superlabor der Biosicherheitsstufe 4 gibt, das mit den tödlichsten Krankheitserregern der Welt arbeitet, zu denen auch das Coronavirus gehört.

Mitte Februar bezeichneten die Mainstream-Medien die Theorie von der undichten Stelle im Labor als Fake News und unbegründete rassistische Verschwörungstheorie, die es nicht einmal wert sei, in Betracht gezogen, geschweige denn untersucht zu werden.

In ihrem Artikel beschreibt Rindsberg detailliert, wie die Mainstream-Medien einen „Biowaffen-Strohmann“ schufen, indem sie die Theorie des versehentlichen Laborlecks, die relativ weit verbreitet war und für die es zahlreiche Beweise gab, mit der Theorie verwechselten, dass SARS-CoV-2 eine Biowaffe war, was zu diesem Zeitpunkt nur wenige, und schon gar nicht Cotton, behaupteten.

„Was war der Grund für die schnelle Kehrtwende der Medien?“, fragt Rindsberg. Eine Möglichkeit ist die weit verbreitete Abneigung gegen die GOP unter den Mainstream-Reportern und Redakteuren.

Doch blinde Parteilichkeit allein kann nicht der Garant für eine schnelle, gleichzeitige und nahezu einmütige Änderung der Berichterstattung gewesen sein“, schreibt Rindsberg. „Da war noch etwas anderes.

Chinas Einfluss auf die globalen Medien

Dieses „etwas anderes“ ist China, das einen unbestreitbaren Einfluss auf die amerikanische Wirtschaft ausübt, einschließlich der Nachrichtenmedien und der Unterhaltung. Wie Rindsberg anmerkt, ist man sich „bewusst, dass die KPCh, wenn sie die Zähne zeigt oder, wenn nötig, zum Angriff übergeht, das Schicksal von Milliarden-Dollar-Unternehmen, Tausenden von Angestellten und Millionen von Aktionären verändern kann…“.

Selbst ein Konzernriese wie Amazon ist nicht immun gegen die Macht der CCP. Rindsberg zufolge befindet sich die Hälfte der 10.000 größten Verkäufer bei Amazon in China, so dass die KPCh die Gewinne von Amazon leicht drosseln könnte, indem sie einfach den Zugang zu diesen Verkäufern einschränkt. Amazon ist im Besitz von Jeff Bezos, dem auch die Washington Post gehört, eines von mehreren Nachrichtenmagazinen, die plötzlich den Mantel des Schweigens überzogen und die Theorie des Laborlecks als Randverschwörung verunglimpften.

Die CCP hat auch strategisch in Medienunternehmen auf der ganzen Welt investiert, was ihr die Möglichkeit gibt, die Berichterstattung direkter zu ihrem Vorteil zu beeinflussen. „Die Liste der großen US-Medienunternehmen mit erheblichen Verbindungen zu China ist so lang, dass es … schwierig ist, eines zu nennen, das nicht auf die eine oder andere Weise von chinesischem Geld abhängig ist“, schreibt Rindsberg.

Wissenschaftler haben auch andere Anreize

Einige der Wissenschaftler, die an der gefährlichen Gain-of-Function-Forschung beteiligt sind, die im Verdacht steht, SARS-CoV-2 hervorgebracht zu haben, stehen ebenfalls in der Schuld Chinas. Darüber hinaus haben sie aber auch einen Anreiz, die Lab-Leak-Theorie generell zu diskreditieren, unabhängig davon, wo sich das Labor befindet, da sie ihre Karriere verlieren würden, wenn die Gain-of-Function-Forschung verboten würde.

Es überrascht nicht, dass Menschen, die an einigen der riskantesten Forschungen dieser Art beteiligt sind, nicht wollen, dass jemand in den Verdacht gerät, ihre Arbeit könnte einen globalen Killer hervorbringen. Ein Paradebeispiel ist der Präsident der EcoHealth Alliance, Peter Daszak, der als Unterauftragnehmer des Wuhan Institute of Virology an der Erforschung von Coronaviren arbeitete. Am 19. Februar 2020 veröffentlichten 27 Wissenschaftler einen Brief in The Lancet, in dem sie „Verschwörungstheorien“ verurteilten, die einen unnatürlichen Ursprung von COVID-19 nahelegen.

Mitte September 2021 wurde schließlich bekannt, dass der Brief von Daszak verfasst worden war und 26 der 27 Unterzeichner Verbindungen zum Labor in Wuhan hatten. In der Zwischenzeit war Daszak jedoch von einer ganzen Reihe von Medien „unkritisch interviewt, zitiert oder als Gesprächspartner angezapft“ worden, wie Rindsberg feststellt.

Überall, wo er hinkam, predigte er die Theorie des natürlichen, zoonotischen Ursprungs. Daszak zufolge ist das Virus vom Tier auf den Menschen übergesprungen, höchstwahrscheinlich von einer Fledermaus. Er betonte auch, dass die Pandemie eine direkte Folge des gierigen Eingriffs des Menschen in die Natur sei. Dies ist ein Argument, das direkt aus der Agenda „The Great Reset“ stammt, zu der auch der Grüne New Deal gehört.

Mit Daszak an der Spitze haben die Medien das Laborleck erfolgreich als Verschwörungstheorie dargestellt, die ihre Wurzeln in der Trump’schen Politik, der Umweltverweigerung und der antichinesischen Stimmung hat“, schreibt Rindsberg. Zusammen bildeten sie das, was wir Daszaks Dreieck nennen könnten, ein mentales Modell, das Lab Leaks zu einer sozialen und politischen Unmöglichkeit für jeden machte, der nicht als wissenschaftsfeindlicher, rechtsgerichteter Fremdenfeind gebrandmarkt werden wollte.

Brutaler Autoritarismus als Erfolgsmodell gepriesen

Daszak war auch ein entschiedener Verfechter der chinesischen Forschung über zoonotische Viren mit dem Potenzial zur Ausbreitung beim Menschen im Allgemeinen. „Die Medien nahmen diese Idee begeistert auf, als sie über China als globales Modell für die Bekämpfung der Pandemie und den Umgang mit großen Krisen im Allgemeinen berichteten“, sagt Rindsberg.

Und damit sind wir wieder am Ausgangspunkt angelangt. Die US-Medien haben China als Vorbild dafür verherrlicht, wie man den Krieg gegen das Virus „gewinnt“. Die Tatsache, dass diese „Sicherheit“ mit dem Preis der Freiheit erkauft wurde, wurde von den Medien fast vollständig umgangen.

Viele haben sogar behauptet, dass die Menschen während einer Pandemie wie dieser keine Menschenrechte erwarten sollten. Don Lemon von CNN schlug offen vor, Ungeimpfte aus Lebensmittelläden zu verbannen – ein unmenschlicher Vorschlag von solch epischem Ausmaß, dass viele ihren Ohren nicht trauen konnten, und doch geschieht dies heute in Indien.

In der Tat sind Regierungen auf der ganzen Welt dabei, Ungeimpfte aus der Gesellschaft zu verbannen und ihnen einige der grundlegendsten Rechte zu entziehen, und das in unterschiedlichem Ausmaß – und das alles wegen einer Krankheit, die nur 0,012 % der Bevölkerung und 1 % der Infizierten getötet hat.

Krieg der Worte

Und vergessen wir nicht, dass der Grund, warum eine Pandemie überhaupt ausgerufen und mit gentechnischen Therapien bekämpft werden konnte, darin liegt, dass die grundlegenden Definitionen geändert wurden. Die Realität hat sich nicht geändert. Die Wissenschaft hat sich nicht geändert. Das medizinische Wissen hat sich nicht geändert. Nur die Worte haben sich geändert, und allein auf der Grundlage der geänderten Formulierungen wurden alle möglichen Unwahrheiten verbreitet.

Ein Beispiel: Ein „Impfstoff“ war von Anfang an als ein Produkt bekannt, das vor Krankheiten schützt, indem es eine (wenn auch nur vorübergehende) Immunität erzeugt. Diese Definition hat sich nun in ein Produkt geändert, das eine Immunreaktion gegen eine bestimmte Krankheit stimuliert.

Diese Definition wurde offensichtlich erfunden, um die begrenzte Funktion der COVID-19-Gentherapie-Injektionen zu beschreiben, die nicht immun machen und nicht verhindern können, dass man die Infektion bekommt oder verbreitet. Nach jeder Definition eines Impfstoffs, der vor 2021 verwendet wird, ist die COVID-Spritze kein Impfstoff.

Die Impfung wird bestenfalls Ihre Symptome lindern. Das bedeutet auch, dass sie niemals eine Herdenimmunität erzeugen kann. Und das trotz der Neudefinition der Herdenimmunität von etwas, das durch eine natürliche Infektion entsteht, zu etwas, das aus einer Massenimpfung resultiert.

Vertrauen in die Medien ‚irreparabel beschädigt‘

Warum also haben sich die Medien gegen die Theorie der Laborlecks gewandt? Rindsberg stellt fest: „Welche Theorie wahrscheinlicher ist – Laborleck oder zoonotischer Spillover – ist … die Schlüsselfrage für die Wissenschaft. Die Frage für die Medien ist, warum sie sich so schnell, so energisch und so kollektiv für eine Seite entschieden haben, bevor es genügend Beweise für eine der beiden Möglichkeiten gab.“ Die Antwort, so Rindsberg, geht auf den Einfluss Chinas auf die amerikanische Wirtschaft, Wissenschaft und Medien zurück.

Als Beweis führt sie einen Artikel vom 27. Mai 2021 in Nature an, in dem es heißt: „Die Rhetorik rund um ein angebliches Leck in einem Labor ist so giftig geworden, dass sie das Online-Mobbing von Wissenschaftlern und antiasiatische Hetze in den Vereinigten Staaten anheizt sowie Forscher und Behörden in China beleidigt, deren Zusammenarbeit notwendig ist“ – der Schlüsselsatz ist hier „Forscher und Behörden in China beleidigen“.

Mit diesen wenigen Worten, die zwar unbeholfener, aber auch aufschlussreicher sind als alles, was man in einem führenden Verbrauchermedium finden würde, hat Nature nicht nur den Vorhang über die Verbindung zwischen Laborlecks und Rassismus gelüftet, sondern auch über die Rolle, die China bei der Pandemie spielte, schreibt Rindsberg. Dies könnte zwar die falsche Darstellung erklären, die in den Wissenschaftsmedien über das Labordatenleck entstanden ist, doch stellt sich die Frage, warum die Verbrauchernachrichtenmedien einen ähnlichen Ansatz verfolgten.

Diese Frage steht im Mittelpunkt eines der vielleicht größten journalistischen Skandale unserer Generation. Die Tatsache, dass es anscheinend keine Rechenschaftspflicht, Selbstreflexion oder eine Abrechnung im Stil der Irak-WMD-Affäre gibt, macht das Problem nur noch größer. Falls und wenn es dazu kommt, werden wir wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass das falsche Narrativ über die Ursprünge der Pandemie einen Wendepunkt darstellt – ein umfassendes Versagen der journalistischen Qualität und der Sitten … Wir könnten auch feststellen, dass das öffentliche Vertrauen in eine für die Demokratie wichtige Institution irreparabel beschädigt wurde.

Globaler Totalitarismus nach dem Vorbild der KPCh

Um zum Ausgangspunkt zurückzukehren, erklärte Weiwei in seinem Interview:

In China haben wir ein Sprichwort: ‚Um mit etwas fertig zu werden, muss man selbst stark sein‘. Ich glaube nicht, dass der Westen selbst stark genug ist, um mit China fertig zu werden … Ich glaube nicht, dass die USA in der Lage sind, die Situation ihres eigenen moralischen und [ethischen] Verhaltens wirklich zu überprüfen.

Was bedeutet das für uns? Es ist nicht mehr zu leugnen, dass die USA von Tag zu Tag totalitärer werden, und viele der anstehenden Veränderungen in der Gesellschaft sind nach dem Vorbild der eisernen Herrschaft der KPCh gestaltet, mit digitaler Überwachung rund um die Uhr, einem strafenden sozialen Kreditscore und einem drakonischen Zensursystem, wie es sich die Amerikaner nicht einmal vorstellen können. Selbst der kleinste Abweichler wird gejagt und bestraft.

Menschen, die unter einem solchen Regime aufwachsen, werden nie etwas anderes kennen. Sie werden es als eine Bedingung des Lebens akzeptieren. Wollen Sie das auch für Ihre Kinder und Enkelkinder? Wenn nicht, haben wir keine Zeit zu verlieren. Sie müssen Ihre Stimme erheben und sich friedlich gegen alles wehren, was uns diesem Ziel näher bringt.

Die Stimme zu erheben ist das Wichtigste, was wir tun können

Wie Mattias Desmet, Professor für klinische Psychologie an der Universität Gent in Belgien, erklärt, unterscheidet sich der Totalitarismus von Diktaturen dadurch, dass totalitäre Regime ihre schlimmsten Gräueltaten begehen, sobald abweichende Stimmen zum Schweigen gebracht wurden.

Meiner Meinung nach ist es keine Option, mit dem Sprechen aufzuhören, sagt Desmet. Es ist das Wichtigste, was wir tun können. ~ Professor Mattias Desmet

Indem wir den Druck aufrechterhalten, indem wir unsere Ablehnung zum Ausdruck bringen, können viele geplante Schrecken verhindert werden. Indem wir unsere Stimme erheben und uns im Kampf für die Freiheit vereinen, bieten wir auch denjenigen eine bessere Alternative, die sich sonst aus Angst vor Ausgrenzung einfach dem Programm anschließen würden. Sie können sich dem Widerstand anschließen, anstatt sich denen anzuschließen, die versuchen, die Gesellschaft, wie wir sie kennen, zu zerstören und uns unsere Freiheiten zu nehmen.

„Meiner Meinung nach ist es keine Option, mit dem Sprechen aufzuhören“, sagt Desmet. „Es ist das Wichtigste, was wir tun können.“ Wir müssen auch parallele Strukturen schaffen – Unternehmen, Organisationen, Technologien, Bewegungen und kreative Tätigkeiten, die in eine totalitäre Gesellschaft passen und gleichzeitig moralisch außerhalb von ihr stehen. Sobald genügend Parallelstrukturen geschaffen sind, entsteht eine Parallelkultur, die als Hort der Vernunft innerhalb der totalitären Welt fungiert.

Nach Desmet wird sich der Totalitarismus am Ende immer selbst zerstören. Die psychologischen Grundlagen sind so selbstzerstörerisch, dass das System am Ende seine eigenen Mitglieder tötet. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass ein totalitäres System lange Zeit überleben kann, bevor es zusammenbricht, und dass es am Ende meist nur wenige Überlebende gibt.

Desmet glaubt jedoch, dass dieser neue globale Totalitarismus instabiler ist als regionale diktatorisch geführte totalitäre Systeme, sodass er sich schneller selbst zerstören kann. Der Schlüssel liegt also darin, außerhalb des totalitären Systems zu überleben, während wir ihm geduldig widerstehen und auf seine Selbstzerstörung warten.

