Entwickler der mRNA-Impfstofftechnologie berichtet von Robert F. Kennedy, Jr. im Parlament von Louisiana gegen die Kinderimpfpflicht

childrenshealthdefense.org: Dr. Robert W. Malone, ein Entwickler der mRNA-Impfstofftechnologie, berichtet von seiner Erfahrung Anfang dieser Woche im Parlament von Louisiana, wo Mitglieder des CHD-Teams, darunter Robert F. Kennedy, Jr., gegen die Aufnahme des COVID-Impfstoffs von Pfizer in den staatlichen Impfplan für Kinder aussagten.

ANMERKUNG DES REDAKTIONSVORSITZENDEN: Im Anschluss an die Aussagen zahlreicher Experten, darunter auch der Vorsitzende von Children’s Health Defense, Robert F. Kennedy, Jr., stimmten die Mitglieder des Ausschusses für Gesundheit und Wohlfahrt des Repräsentantenhauses von Louisiana mit 13 zu 2 Stimmen gegen den Vorschlag von Gouverneur John Bel Edwards, den COVID-Impfstoff von Pfizer in die Liste der für Schulkinder vorgeschriebenen Impfstoffe aufzunehmen. Der Gouverneur sagte jedoch, er werde gegen die Empfehlung des Ausschusses sein Veto einlegen.

Anfang dieser Woche war ich mit dem Team von Children’s Health Defense (CHD) in Baton Rouge, Louisiana, wo einige von uns, darunter auch der CHD-Vorsitzende Robert F. Kennedy, Jr., im Statehouse gegen den Vorschlag von Louisianas Gouverneur John Bel Edwards aussagten, den COVID-Impfstoff von Pfizer in den Impfplan für Kinder in Louisiana aufzunehmen.

Die nicht gewählte Leitung des Gesundheitsministeriums von Louisiana schlug vor, den COVID-Impfstoff für Schüler ab 16 Jahren vorzuschreiben, doch die Leitung könnte die Vorschrift auf Kinder ab 5 Jahren ausweiten.

Der Vorschlag würde die Impfung für alle Schulkinder zur Pflicht machen, um am Unterricht teilnehmen zu können.

Ich war vor Ort, um Health Freedom Louisiana – die Interessenvertretung der Ärzte und Krankenschwestern in Louisiana für medizinische Freiheit -, die Abgeordnete Kathy Edmonston und den Generalstaatsanwalt von Louisiana, Jeff Landry, zu unterstützen.

In Louisiana geht man davon aus, dass Edwards‘ Unterstützung des Impfstoffmandats ein Versuch ist, sich bei der Regierung Biden beliebt zu machen, da er eine Ernennung auf Bundesebene anstrebt, um sich aus der Regierung Louisianas zurückzuziehen.

Louisianas Vorstoß, die COVID-Impfung für Kinder vorzuschreiben, ist ebenso radikal wie der Plan von Gouverneur Gavin Newsom in Kalifornien, der erklärte, er werde alle kalifornischen Kinder verpflichten, sich mit dem Pfizer-Impfstoff impfen zu lassen, sobald er zugelassen ist, oder das Recht auf persönlichen Schulbesuch zu verlieren.

Das Unity Project, für das ich als Chief Medical and Regulatory Officer tätig bin, ist führend im Widerstand gegen das kalifornische Mandat.

Im Fernsehen übertragene Anhörung lockt viele Menschen ins Statehouse

Der Ausschuss für Gesundheit und Soziales des Repräsentantenhauses von Louisiana hielt am Montag eine im Fernsehen übertragene Anhörung vor dem gesamten Ausschuss für Gesundheit und Soziales des Repräsentantenhauses von Louisiana ab, in einem Saal, der mit Einwohnern von Louisiana gefüllt war, die das Mandat ablehnen.

Gewählte Beamte, Anbieter medizinischer Leistungen (einschließlich Ärzte und Krankenschwestern) und Eltern – darunter viele Mütter, die ihre Kinder schützen wollen – legten Zeugnis gegen das vorgeschlagene Mandat ab.

Nach dem, was ich gesehen habe, gibt es viele wütende Mütter, Ärzte und Krankenschwestern in Louisiana, die absolut nicht damit einverstanden sind, dass die Regierung ihren Kindern einen experimentellen Impfstoff vorschreibt, der nicht zu den derzeit zirkulierenden Virusvarianten passt, die Infektion und Verbreitung des Virus nicht verhindert und mit erheblichen Sicherheitsrisiken für ihre Kinder verbunden ist, einschließlich Herzmuskelentzündung und sogar Tod.

Die Versuche des Gouverneurs, Bürokraten der Staatsregierung und die Politik in Washington in Entscheidungen einzubeziehen, die in den Händen der Familie liegen sollten, kommen bei diesen Gruppen nicht gut an.

Das CHD-Team hat den Gesetzgebern von Louisiana eine sorgfältig recherchierte und zielgerichtete Präsentation vorgelegt, die sich sowohl auf von Fachleuten geprüfte Daten als auch auf Primärdaten stützt, die Pfizer der US-Arzneimittelbehörde zur Verfügung gestellt hat.

Kennedy sagte auf Ersuchen von Landry aus und präsentierte Studien und Daten, darunter auch die eigenen Daten von Pfizer aus seinen klinischen Studien.

Sehen Sie sich Kennedys Aussage hier an:

Im Anschluss an die Anhörung stimmten die Mitglieder des Gesundheitsausschusses des Repräsentantenhauses von Louisiana mit 13 zu 2 Stimmen für die Ablehnung des vorgeschlagenen Mandats!

Drei Demokraten und ein Unabhängiger stimmten zusammen mit allen neun Republikanern gegen die Empfehlung. Die demokratischen Abgeordneten Reps. Robby Carter aus Amite und Dustin Miller aus Opelousas waren die einzigen, die für das Mandat stimmten.

Trotz der Abstimmung erklärte Gouverneur Edwards, er beabsichtige, das Veto zu überstimmen und die Impfung ab dem nächsten Schuljahr in den Impfplan aufzunehmen.

Die Medien übernehmen die falschen Fakten des Gesundheitsministers und ignorieren Kennedys sachliche Darstellung

Die Medien berichteten über den Versuch des Gouverneurs, ein Impfmandat zu erlassen, indem sie die Aussagen falsch darstellten und versuchten, diejenigen, die ihre Aussagen machten, zu delegitimieren.

Die Medien haben die Fehlinformationen und Desinformationen des Gesundheitsbeauftragten von Louisiana, Dr. Joe Kanter, wiedergekäut, der der Meinung ist, dass COVID eine erhebliche Gesundheitsbedrohung für Kinder darstellt, der bestreitet, dass die Impfstoffe experimentell sind, und der die Idee zurückweist, dass ein nicht zugelassener Impfstoff nicht in den Impfplan aufgenommen werden sollte, nur weil er niemanden davor schützt, sich zu infizieren oder das Virus auf andere zu übertragen.

Keine dieser Stellungnahmen steht im Einklang mit einer Bewertung oder mit früheren Präzedenzfällen für die Aufnahme von Impfstoffen in den Kinderimpfplan.

Kanter versicherte, dass seinem Büro über eine [nicht veröffentlichte] Telefonnummer, die von seinem Büro eingerichtet wurde, um solche Ereignisse zu melden, keine Todesfälle im Zusammenhang mit Impfstoffen gemeldet wurden – eine Behauptung, die der Gouverneur in den sozialen Medien veröffentlichte.

Mit der Verbreitung von Fehlinformationen erweist man sich selbst und seinen Nachbarn einen Bärendienst, und das kann tödlich sein. Über 14.800 unserer Mitbürger aus Louisiana haben ihr Leben durch COVID verloren. NULL Louisianer sind an den COVID-Impfstoffen gestorben. Diese Impfstoffe verhindern unnötiges Leiden. Lasst sie uns nutzen. #lagov pic.twitter.com/MrZZwpPH1e John Bel Edwards (@LouisianaGov) December 7, 2021

Kanter irrt sich. Laut dem Vaccine Adverse Event Reporting System der Centers for Disease Control and Prevention gab es zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 26. November 63 Berichte über Einwohner von Louisiana, die nach der Einnahme des Impfstoffs starben.

Eine ungenaue Berichterstattung über Nebenwirkungen von Impfstoffen mag die politische Agenda des Gouverneurs unterstützen, ermöglicht aber keine fundierten Entscheidungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und ist kein Ersatz für solide Daten.

Anstatt sich mit den von Kennedy und dem CHD-Team zur Verfügung gestellten Daten und sorgfältig referenzierten Informationen auseinanderzusetzen, berichtete die Associated Press, dass Landry „mit Robert F. Kennedy, Jr. auftrat, der entlarvte Behauptungen über den Impfstoff verbreitet hat.“

Der Reporter Greg Hilburn vom Lafayette Daily Advertiser, der für USA TODAY über die Politik in Louisiana berichtet, bezeichnete Kennedy als „unerbittlichen Kritiker des COVID-19-Impfstoffs, der von Social-Media-Seiten verbannt wurde, weil er das verbreitete, was die Plattformen als Fehlinformation über Impfungen ansahen“ – eine Behauptung, die es ihm ermöglichte, eine Berichterstattung über den Inhalt der von Kennedy präsentierten Informationen zu vermeiden.

Die Leser werden ein typisches Muster erkennen: die verächtliche Berichterstattung über Daten und Meinungen, die die gängige Meinung in Frage stellen, dass der COVID-Impfstoff von Pfizer bei Kindern vollkommen sicher und wirksam ist.

Vielleicht in Anlehnung an die berühmte Schlacht von New Orleans scheinen die unerschrockenen Gesundheitskrieger, die die aktuelle Schlacht von Baton Rouge schlagen, metaphorisch gesehen ihr Pulver trocken zu halten und zu warten, bis sie das Weiße in den Augen ihrer Gegner sehen können.

Aber Louisianas juristische Scharfschützen sind bereit, dem Gouverneur entgegenzutreten und könnten seinen Plänen für eine Pfründe in Washington DC einen Strich durch die Rechnung machen.

In der Zwischenzeit warten wir auf das nächste Scharmützel.